豐邑氧森，幸福人生——A8長庚商圈超機能養生基地，北桃菁英移居首選

桃園機場捷運開通後，桃園與雙北生活圈迅速串連，兩地通勤時間大大縮短，使北桃交界處的大林口地區成為炙手可熱的房市黃金地段。尤其雙北房價持續揚升，愈來愈多買房族轉往桃園一帶開創家園，而林口新市鎮重劃區又有媒體園區、郵政物流園區等帶來就業機會，人潮湧入已是現在進行式。

其中，機捷A8長庚生活圈，又因生活機能佳、臨近雙北而大受歡迎，不過也因此可開發腹地已不多。難能可貴的是，向來堅持大基地、低密度住宅設計的豐邑建設早有規劃，近期正式插旗A8長庚醫院商圈，推出珍稀千坪大基地新案「豐邑氧森」，吸引北北桃菁英族群置產遷居，搶佔絕版珍品，把握極高保值效益。

Photo Credit：豐邑氧森／豐邑建設榮耀大林口地區之作，豐邑氧森。

菁英養生絕佳地段，綠意景致與生活機能齊備

豐邑氧森地段極佳，與A8長庚生活圈僅5分鐘車距，更緊鄰長庚醫學中心、華亞科技園區、A7科技園區、郵政物流園區等，以及三立、東森、三井影視共同打造的國際級媒體園區。

此外，坐擁長樂公園、文德公園，以及長庚醫護社區既有的林蔭景觀，建地後方更接壤萬頃自然保護區，充分綠意環繞，保有絕佳生活品質；鄰近商圈與長庚醫院，食衣住行等生活機能無虞，豐沛醫療資源更是唾手可得。一個捷運站的距離內，即可享國際連鎖知名餐飲品牌、三井Outlet、環球購物中心，無論是親子娛樂或時尚採買都能一站到位。

Photo Credit：創意家行銷／豐邑氧森周邊綠意盎然，輕鬆享受大自然芬多精洗禮。

大基地低密度住宅設計，三面採光大開窗淨化身心

後疫情時代講究健康養生之道，而豐邑氧森正是難得珍貴的菁英養生環境。秉持豐邑一貫的千坪基地規劃，搶佔大林口區難得的大基地，為住戶保留綠帶空間，將陽光、空氣、水、花草綠意引進社區，創造天然舒心自然景。此外，設計方面更採用三面採光衛浴開窗，為室內引進自然陽光與新鮮活氧，造就天然防疫最佳黃金格局。

坐擁約1762坪基地，豐邑氧森屬於大面積低建蔽規劃，使2棟地上21層、地下4層的建築之間最短有36公尺大棟距。擁有三面臨路、棟距寬闊優勢，為附近住宅更高樓層，純住宅的指標。總價落在1,100～2,000萬。房型規劃為24～41坪的2至3房，規劃戶數共有328戶。

公設則有接待大廳、健身房、韻律教室、視聽室、廚藝教室、親子教室、閱覽室等。社區內除了建築本身之外，甚至留出約1255坪的開放花園，提供住戶休憩放鬆的開放空間。

Photo Credit：豐邑氧森是區內難得的大基地又是低密度住宅規劃。

榮耀大林口，豐邑氧森實踐安全與美學的珍稀鉅作

豐邑機構總經理邱崇喆表示：

「對於豐邑來說，建築事業的理想就是能在最好的環境上，建造一個好產品，讓它將城市的建築水平拉高，同步提升居住的生活品質。」

豐邑建設的選地哲學，向來鎖定在開發中的潛力區塊，也就是已具備相對完善的生活機能，同時依然保有建設願景的土地。而這一點堅持，在豐邑氧森的新案上也已徹底實踐。集「商圈、產業、綠地、交通」四大優勢於一身，豐邑氧森精彩的還不只如此，豐邑氧森的建設規劃設計，更蘊涵豐邑建設一直以來堅持的「安全、美學」理念。延伸制霸中台灣的建設品牌口碑，豐邑氧森將於北台灣展現令人眼睛為之一亮的豐邑驕傲。

Photo Credit：創意家行銷／豐邑氧森採用率先業界的鋼柱模工法、獨創的八大管系，構築永續建築、安全穩固頂極美宅。

安全是建設之本。豐邑氧森參訪日本建築經驗，採用率先業界的鋼柱模工法、獨創的八大管系，構築永續建築、安全穩固頂極美宅。安了根基，豐邑接著在乎的是住戶的身心靈成長。「我希望住戶會感受到家的溫度。」豐邑機構總經理邱崇喆為住戶實現對「家」的嚮往，花費人力、物力投注社區經營，為住戶增添多元生活體驗，也拉近彼此距離。

馬拉松路跑、公益活動、社區課程⋯⋯多采多姿的社區經營，活絡家園氣氛，也提升豐邑家族社區的生活品質，促進友善里鄰，同時也提升豐邑家族社區總體價值，為住戶帶來資產增值的機會。

除此之外，豐邑建設事業版圖更跨足飯店經營與百貨品牌，諸如新竹首家五星級豐邑喜來登大飯店、台中豐邑逢甲商旅La Vida、萬豪酒店旗下潮牌飯店Moxy飯店、豐邑百貨品牌「FUNLIFE豐生活購物中心」等，都是豐邑建設數一數二的榮譽。如今插旗長庚生活圈，勢必將強化豐邑品牌的全方位生活目標，造福當地社區與住戶，透過珍稀鉅作「豐邑氧森」與在地共同構築美好生活。

豐邑氧森，樂活養生！

預約鑑賞請洽詢03-3283908，或至豐邑氧森接待中心（文德公園旁）