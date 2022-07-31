《跟著救生員學水中自救》：不懂得判斷「離岸流」的戲水遊客會不知不覺被拉向外海，進而發生意外

文：張景泓

都歷海灘是許多衝浪玩家會去衝浪的地點，就像其他的浪點一樣，很多衝浪點都會有離岸流。

懂得運用離岸流的衝浪客會藉著海流來到outside等浪，省掉划手的力氣；不懂得判斷離岸流的戲水遊客則會在不知不覺被海流拉向外海，進而發生意外。

把人往外海帶的隱形殺手：離岸流（Rip Current）

正常的情況下，海邊因為地形擠壓的關係會產生浪，而浪打上岸就會造成不間斷的白花、綿延整片海岸線；但有時候會發生一種現象，你會看到海岸線的兩邊有浪有白花，但就唯獨某一塊沒有，看起來無風無浪很平靜，其實就代表那裡有「離岸流」。

會形成離岸流的原因，主要是因為當浪打上岸邊時，必須找到一個出口排解大量海水，讓海水退回海裡，因此會不斷將海水平行地往沙灘兩側推擠，最後就匯集成一道「向外海方向快速移動的強勁海流」，稱為離岸流。

根據維基百科的資料，這種水流的縱向長度達61到762公尺，但寬度大致上僅9公尺，流速最快達每秒2公尺以上；不過維基百科為統計數據，基本上還是有例外的範圍大小出現。通常離岸流容易出現在沙洲之間，尤其是沿岸海底較低的地方，又或是擺有消波塊的沿岸與碼頭附近。出現離岸流的時間不一定，持續的時間長短也不一，有可能維持幾分鐘、也可能好幾個星期都沒消失。

當離岸流遇上「退潮」時，就是最危險的時間點，強大的拉力會因退潮將海水往外帶得更遠，必須特別注意！

下水前必查資訊：潮汐＆漲退潮

除了許多公共沙灘可以衝浪戲水以外，多數遊客會選擇合法經營的海水浴場戲水，像是比較熱門的白沙灣、福隆及墾丁都會圍定較安全的戲水區域（通常是比較不會出現離岸流、水母較少的沙岸）供民眾玩水，並派駐救生員做戒護管理與協助救援，周邊危險區域也會做警告標語勸阻遊客下水。

不過，除了這些有提供安全協助的場域以外，我們自己也應該多瞭解水域相關知識。像是海邊會有天體運行產生的潮汐現象，也會影響到我們戲水的風險高低。退潮的拉力強，如果又適逢大潮，這樣的環境狀況就會直接使戲水的風險增高。

關於潮汐狀況，我們可以用上一篇說的中央氣象局、Windy來查詢。

真的不小心漂出去回不來，怎麼辦？

有時候群眾的戲水地點較偏僻，不一定會有旁人可協助救援，如遇上漂離岸邊的狀況，多數人會因為緊張、恐懼而奮力往岸上游；但即便是非常擅長游泳的校隊選手，也必須在平靜水域且有戴蛙鏡的情況下，才有可能游出超過海流的速度。若只是一味地往回游，最後反而會耗盡體力，被水流帶著越漂越遠。

因此，這邊提供兩種不同的自救方法：

會游泳且能力不錯

如果你本身游泳能力還不錯，請往兩側游出離岸流的範圍，待脫離往外帶的海流後再往岸邊游。另一種方式，可以隨著離岸流漂出外海，再順著海流游回岸上。

不會游泳

如果你不會游泳或是無法靠個人能力游回岸上，這時候建議找時機點「呼叫求援」，例如發現岸上有人、海上有船、獨木舟、SUP、衝浪的人經過時，或是想辦法用最省力的方式在海面上撐著（水母漂或仰漂），等待救援。

即便學習了各種水域安全知識，但依然無法完全避免遇上溺水意外；如果真的不小心發生被海流帶往外海的情況，切記勿慌張。

如果是他人溺水，想辦法冷靜判斷現場狀況，協助救援；如果是自己溺水，想辦法用最省力的方式在海上撐著，不管是利用水母漂或仰漂等自救技巧，都能夠延長自己被救援的時間，提高獲救機率。

書籍介紹

本文摘錄自《跟著救生員學水中自救：30堂防溺教育課，危急時刻，做自己的救命恩人！》，時報文化出版

作者：張景泓

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救人的第一先決條件，就是「確保自己的安全」──謹記救溺口訣：「叫叫伸拋划」、「黃金三步驟」，不要貿然下水救人。

電影都演錯了，溺水的人其實不會呼救──溺水的人連呼吸都有困難，無法發出聲音，也難以揮手求援。

真的不幸溺水，又沒有漂浮物抓取，該怎麼辦？──保存體力，用踩水、仰漂技巧在水裡撐上夠久的時間，等待救援。

有人溺水了，但現場沒有任何救援器材，就地取材，長樹枝、防水袋，甚至是保冷冰箱，都可製作成緊急救援浮具。

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Photo Credit: 時報文化

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航