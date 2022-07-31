《跟著救生員學水中自救》：不懂得判斷「離岸流」的戲水遊客會不知不覺被拉向外海，進而發生意外
我們想讓你知道的是
即便是非常擅長游泳的校隊選手，也必須在平靜水域且有戴蛙鏡的情況下，才有可能游出超過海流的速度。若只是一味地往回游，最後反而會耗盡體力，被水流帶著越漂越遠。因此，這邊提供兩種不同的自救方法：
文：張景泓
都歷海灘是許多衝浪玩家會去衝浪的地點，就像其他的浪點一樣，很多衝浪點都會有離岸流。
懂得運用離岸流的衝浪客會藉著海流來到outside等浪，省掉划手的力氣；不懂得判斷離岸流的戲水遊客則會在不知不覺被海流拉向外海，進而發生意外。
把人往外海帶的隱形殺手：離岸流（Rip Current）
正常的情況下，海邊因為地形擠壓的關係會產生浪，而浪打上岸就會造成不間斷的白花、綿延整片海岸線；但有時候會發生一種現象，你會看到海岸線的兩邊有浪有白花，但就唯獨某一塊沒有，看起來無風無浪很平靜，其實就代表那裡有「離岸流」。
會形成離岸流的原因，主要是因為當浪打上岸邊時，必須找到一個出口排解大量海水，讓海水退回海裡，因此會不斷將海水平行地往沙灘兩側推擠，最後就匯集成一道「向外海方向快速移動的強勁海流」，稱為離岸流。
根據維基百科的資料，這種水流的縱向長度達61到762公尺，但寬度大致上僅9公尺，流速最快達每秒2公尺以上；不過維基百科為統計數據，基本上還是有例外的範圍大小出現。通常離岸流容易出現在沙洲之間，尤其是沿岸海底較低的地方，又或是擺有消波塊的沿岸與碼頭附近。出現離岸流的時間不一定，持續的時間長短也不一，有可能維持幾分鐘、也可能好幾個星期都沒消失。
當離岸流遇上「退潮」時，就是最危險的時間點，強大的拉力會因退潮將海水往外帶得更遠，必須特別注意！
下水前必查資訊：潮汐＆漲退潮
除了許多公共沙灘可以衝浪戲水以外，多數遊客會選擇合法經營的海水浴場戲水，像是比較熱門的白沙灣、福隆及墾丁都會圍定較安全的戲水區域（通常是比較不會出現離岸流、水母較少的沙岸）供民眾玩水，並派駐救生員做戒護管理與協助救援，周邊危險區域也會做警告標語勸阻遊客下水。
不過，除了這些有提供安全協助的場域以外，我們自己也應該多瞭解水域相關知識。像是海邊會有天體運行產生的潮汐現象，也會影響到我們戲水的風險高低。退潮的拉力強，如果又適逢大潮，這樣的環境狀況就會直接使戲水的風險增高。
關於潮汐狀況，我們可以用上一篇說的中央氣象局、Windy來查詢。
真的不小心漂出去回不來，怎麼辦？
有時候群眾的戲水地點較偏僻，不一定會有旁人可協助救援，如遇上漂離岸邊的狀況，多數人會因為緊張、恐懼而奮力往岸上游；但即便是非常擅長游泳的校隊選手，也必須在平靜水域且有戴蛙鏡的情況下，才有可能游出超過海流的速度。若只是一味地往回游，最後反而會耗盡體力，被水流帶著越漂越遠。
因此，這邊提供兩種不同的自救方法：
會游泳且能力不錯
如果你本身游泳能力還不錯，請往兩側游出離岸流的範圍，待脫離往外帶的海流後再往岸邊游。另一種方式，可以隨著離岸流漂出外海，再順著海流游回岸上。
不會游泳
如果你不會游泳或是無法靠個人能力游回岸上，這時候建議找時機點「呼叫求援」，例如發現岸上有人、海上有船、獨木舟、SUP、衝浪的人經過時，或是想辦法用最省力的方式在海面上撐著（水母漂或仰漂），等待救援。
即便學習了各種水域安全知識，但依然無法完全避免遇上溺水意外；如果真的不小心發生被海流帶往外海的情況，切記勿慌張。
如果是他人溺水，想辦法冷靜判斷現場狀況，協助救援；如果是自己溺水，想辦法用最省力的方式在海上撐著，不管是利用水母漂或仰漂等自救技巧，都能夠延長自己被救援的時間，提高獲救機率。
書籍介紹
本文摘錄自《跟著救生員學水中自救：30堂防溺教育課，危急時刻，做自己的救命恩人！》，時報文化出版
作者：張景泓
- momo網路書店
- Readmoo讀墨電子書
- Pubu電子書城結帳時輸入TNL83，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）
- 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。
海島國民一定要知道的安全玩水守則！第一線海域救生員，帶你認識水域風險、破除玩水迷思！
- 海邊、溪邊危險環境如何判讀
- 溺水脫困技巧圖文影片解說
- 各類熱門水上活動風險預防
會游泳反而容易出意外！？建立水域安全觀念，提升水中自救能力，才是保命王道！
水安觀念建立，防溺於發生之前：
- 從事水上活動要準備什麼？──最基本的衣著、能量補充、安全裝備，完全解說。
- 海邊有風有浪，如何安全玩水？──活用app掌握天氣狀況，認識瘋狗浪、離岸流、漲退潮等環境風險。
- 溪水通常深不過膝，應該比較安全？──臺灣溪水蜿蜒、流速快，意外發生率最高，一定要會辨別風險因子。
- 溪水暴漲一瞬間，該如何自保？──看到三徵兆：「水流加速、水面混濁、齊頭水」，請馬上離開！
- 水上娛樂活動，快樂玩水，也要安全回家──浮潛、溯溪、SUP、潛水、海灘行車，五大熱門活動風險說明。
水中自救／救援技巧提升，自助也助人：
救人的第一先決條件，就是「確保自己的安全」──謹記救溺口訣：「叫叫伸拋划」、「黃金三步驟」，不要貿然下水救人。
電影都演錯了，溺水的人其實不會呼救──溺水的人連呼吸都有困難，無法發出聲音，也難以揮手求援。
真的不幸溺水，又沒有漂浮物抓取，該怎麼辦？──保存體力，用踩水、仰漂技巧在水裡撐上夠久的時間，等待救援。
有人溺水了，但現場沒有任何救援器材，就地取材，長樹枝、防水袋，甚至是保冷冰箱，都可製作成緊急救援浮具。
都說玩水要準備救生衣，但穿錯救生衣更危險！──認識救生衣的種類與浮力細節，根據不同的活動選擇適當款式。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
不用是專家也能輕鬆妝點生活，Adobe「攝影計劃」利用AI智慧修圖升級你的照片
我們想讓你知道的是
你也喜歡攝影嗎？想讓手上的照片輕鬆升級，那麼你絕對不能錯過Adobe的「攝影計劃」方案，這邊我們就分享幾個利用「攝影計劃」讓照片質感提升的小技巧！
想到創作就會想到Adobe，在Adobe全系列軟體中，Lightroom跟Photoshop是諸多專業攝影師與攝影愛好者必備的軟體。這幾年來，Adobe為它們導入AI科技，讓照片透過簡單步驟就能變得更有質感。
因應現在人手一機的全民攝影的風潮，Adobe特別針對拍照愛好者推出「攝影計劃」，新用戶首年每月方案優惠價不到300元，輕鬆讓你提升照片質感，晉升專業影像玩家。
想讓出遊的照片變得更好看嗎？想讓自己得照片與眾不同嗎？那你肯定不能錯過這篇文章，我們將介紹Lightroom跟Photoshop實用好上手的功能，簡單就能有更好的照片。
一鍵輕鬆編修，讓你幾個步驟就能創造出個人風格的Lightroom
Lightroom是一款深受專業攝影師與攝影愛好者喜愛的影像軟體，它一直以來都以快速地調整、輕鬆的大量管理照片聞名，也讓世界上諸多的攝影師得以創造出專屬自己的影像。如果我們只是平常出遊與享受生活美好的片刻，紀錄下這一切後，Lightroom會不會稍嫌大材小用呢？一點都不會！近期Lightroom也針對現在使用者喜愛的風格，推出各式各樣的預設集，也導入了AI智慧，能夠智慧辨識出主體，就算不是專業大師，只要輕鬆一鍵，就能透過Lightroom將生活日常修整出質感好照片。
首先先來介紹「自適應」這個預設集，它的原理是利用AI演算、辨識出特定主體，讓我們可以套用各式各樣的場景，讓整體照片快速變得好看。
「自適應」預設集裡面分成兩個，其中一個是『主體』。『自適應：主體』這個濾鏡最主要的功能就是辨識出主體後，針對主體的區域進行濾鏡的套用、快速修整。
這個功能非常推薦使用在人像的補光上，會有非常好的效果。在這裡我們分享修整的前後，透過『『自適應：主體』預設集的修整，可以看到人像的主體有更自然的打亮，如果你想製造出更多風格的話，除了主體亮度也能有其他變化。
而另外一個『自適應：天空』，顧名思義則是針對天空進行調整。它能辨識出天空的邊界，除了常見的夕陽與日出以外，還有顏色更強烈的調整，能讓照片變得更加吸引人目光。
要建立屬於自己的照片風格最常遇到的問題是不知道從何處下手。但在Lightroom裡可輕鬆解決這樣的困擾，使用「圖庫」這個功能分頁下瀏覽、挑選管理照片時，就能用非常簡單的方式編修好手上的照片。
只要在「色調控制」裡面按下「自動」，再透過下面的細項調整曝光、清晰、鮮豔，不需要精密的熟悉每一個選項，幾秒鐘就能輕鬆得到好看的照片，摸索出屬於自己的照片風格。
若想要有更強烈的個人風格的話，Lightroom裡面的「預設集」也非常值得推薦，Adobe針對常見的照片類型提供出許多預設集，讓使用者一鍵套用自己喜歡的風格，再經過微調，就能創作出類似底片拍出的風格照片。
這樣的風格照片涵蓋我們日常會遇到的各種類型，舉凡人像、旅遊、生活紀錄等等…若你是喜歡在IG分享生活或者撰寫部落格的人，這就是一個快速且簡單建立自己風格的方式。
自由創意翻玩，讓Photoshop的AI智慧替你輕鬆編修好照片
如果說Lightroom是Adobe設計給攝影愛好者來調整、管理大量照片的軟體，那具有強大、多元編修功能的Photoshop肯定更是影像愛好者的好幫手。
經過多年的演進，Photoshop如今也發展出獨具一格的AI智慧演算，像是天空取代、神經網路濾鏡、智慧感知，都是能快速上手，快速創意改造照片的必學功能。
以天空取代來說，我們只要在「編輯」中選擇「天空取代」，此時Photoshop會運算出天空的範圍，我們只要從內建的幾個天空圖片中選擇出自己想要的天空，就能輕鬆替換掉。
這個功能很適合用在多雲的天氣，可以讓風景的照片更豐富，甚至還可以根據挑選替換的天空，增添一些雲朵，讓每次出門的風景不受氣象影響，每張都好看。
神經網路濾鏡（Neural Filters）則是Photoshop的獨家功能，它運用了近期熱門的雲端演算技術，分析照片的組成，並將資料上傳到雲端後，再搭配本機電腦的處理運算效果。
神經網路濾鏡目前已有幾種不同的類型，在這裡我們特別推薦「智慧型肖像」與「皮膚平滑化」兩個濾鏡，兩者都能讓我們輕鬆讓人像類型的照片變得更好。
「智慧型肖像」可以在演算後讓我們針對表情、視線方向，甚至是外表年齡跟頭髮厚薄都做調整，是很實用的濾鏡。
「皮膚平滑化」則透過雲端的AI演算，能快速簡單的讓我們獲得自然的膚質。簡單就能有好氣色跟膚質，再也不需要花時間使用圖章工具。
出門在外，遇到人多的觀光勝地，或者是環境中的雜物一時沒注意的話，常常會有預期之外的物件入鏡，以前我們需要使用圖層跟修圖技巧，現在Photoshop的「智慧感知」功能，只要圈選覺得礙眼的雜物，在「編輯」內選擇「內容感知填色」，幾秒鐘的時間畫面雜物就能去除乾淨。
攝影愛好者必備Lightroom與Photoshop，AI科技讓你輕鬆增添照片質感
Adobe「攝影計劃」讓所有人都能輕鬆編修照片，它包含了照片編修常用的應用程式：Lightroom、Lightroom Classic、Photoshop 電腦版本與iPad的版本。還包含了20GB的雲端空間，我們隨時都可以分享照片，也可以在不同裝置上同步照片來編修。
Lightroom與Photoshop經過長期的發展，具備許多完善的功能，現在更是導入了AI運算技術，大幅降低了使用難度，在這強調個人風格與影像品質的數位時代來說，不只是專業攝影師能使用，一般的IG分享、部落格撰文，都能提升自身經營的影像質感。
目前Adobe也針對「攝影計劃」服務推出限時八折的優惠，新用戶訂閱計劃，首年每月只要新台幣257元。簡單上手、輕鬆負擔，是時候讓「攝影計劃」輕鬆提升你的照片質感了！
Adobe「攝影計劃」：優惠訂閱方案