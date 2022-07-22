氣候變遷、伐木與農藥毒害使帝王斑蝶瀕臨絕種，4000公里大遷徙壯觀場面恐不復見

擁有亮眼橘色以及黑色外觀的帝王斑蝶，以每年長達數千公里的遷徙之旅聞名，這群色彩絢麗的嬌客將北美山林變得如詩如畫，是自然界中最壯觀的大規模遷徙場面之一。然而，昨（21）日國際環保人士正式宣布，帝王斑蝶被列入瀕臨絕種名單。

每年秋天，數以萬計的帝王斑蝶會一路從美國東部以及加拿大等繁殖地區，飛行4000公里長途跋涉至溫暖的墨西哥以及加州，並成群擠在樹上渡過冬天。

科學家估計，1990年代帝王斑蝶的數量一度達到數百萬隻，此後便減少了85%以上。而帝王斑蝶數量的驟減是在過去10年內達到高峰，縮減幅度達22%至72%。

昨日，帝王斑蝶被列入國際自然保育聯盟（IUCN）瀕危物種紅色名錄。

「發生在帝王斑蝶身上的事就像被千刀萬剮一樣。」威斯康辛大學麥迪遜分校植物園主任奧伯豪澤（Karen Oberhauser）說道。

ICUN指出，為了農業和都市發展的合法以及非法筏木活動，已經破壞了大部分加州和墨西哥帝王斑蝶的冬季棲息地，農用殺蟲劑更大幅摧毀幼蟲賴以維生的乳草（milkweed）。

此外，氣候變遷也對帝王斑蝶產生重大影響，乾旱除了限制乳草的生長，也提升了野火發生的頻率。除了極端氣溫促使帝王斑蝶在剩餘的乳草長好前，過早開始遷徙，惡劣的天氣也已經殺害數百萬隻蝴蝶。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

「看見帝王斑蝶危在旦夕並不好受，但也不是沒有任何希望。」ICUN蝴蝶與飛蛾專家小組成員沃克（Anna Walker）說道。她指出現在有許多環保人士以及組織聚集一起，試圖保護帝王斑蝶以及他們的棲息地。希望透過種植乳草、減少農藥、保護過冬地點以及推動社區科學等方式，挽救帝王斑蝶過去的風采。

《美聯社》指出，美國目前尚未將帝王斑蝶列入《瀕危物種法案 》（Endangered Species Act）中，不過有越來越多環保人士倡議將其加入名單。

「今日更新的紅色名錄再次凸顯了大自然奇觀的脆弱性。」ICUN總幹事奧伯勒（Bruno Oberle）說道。「為了保護豐富的自然多樣性，我們必須有效、公平的管理保護區，同時採取更加果斷的行動對抗氣候變遷，並恢復生態系統。」

ICUN表示，目前共有4萬1000多個物種面臨絕種風險，科學家稱之為地球上第6次大規模滅絕事件，且首次是人為因素造成。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航