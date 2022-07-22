氣候變遷、伐木與農藥毒害使帝王斑蝶瀕臨絕種，4000公里大遷徙壯觀場面恐不復見
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每年秋天，數以萬計的帝王斑蝶會一路從美國東部以及加拿大，浩浩蕩蕩飛行4000公里至溫暖的墨西哥以及加州，最後成群擠在樹上過冬。如今這樣的自然界奇觀危在旦夕，受到氣候變遷、人類筏木與農藥毒害的影響，數量銳減的帝王斑蝶正式被列入瀕危名單。
擁有亮眼橘色以及黑色外觀的帝王斑蝶，以每年長達數千公里的遷徙之旅聞名，這群色彩絢麗的嬌客將北美山林變得如詩如畫，是自然界中最壯觀的大規模遷徙場面之一。然而，昨（21）日國際環保人士正式宣布，帝王斑蝶被列入瀕臨絕種名單。
每年秋天，數以萬計的帝王斑蝶會一路從美國東部以及加拿大等繁殖地區，飛行4000公里長途跋涉至溫暖的墨西哥以及加州，並成群擠在樹上渡過冬天。
科學家估計，1990年代帝王斑蝶的數量一度達到數百萬隻，此後便減少了85%以上。而帝王斑蝶數量的驟減是在過去10年內達到高峰，縮減幅度達22%至72%。
昨日，帝王斑蝶被列入國際自然保育聯盟（IUCN）瀕危物種紅色名錄。
「發生在帝王斑蝶身上的事就像被千刀萬剮一樣。」威斯康辛大學麥迪遜分校植物園主任奧伯豪澤（Karen Oberhauser）說道。
ICUN指出，為了農業和都市發展的合法以及非法筏木活動，已經破壞了大部分加州和墨西哥帝王斑蝶的冬季棲息地，農用殺蟲劑更大幅摧毀幼蟲賴以維生的乳草（milkweed）。
此外，氣候變遷也對帝王斑蝶產生重大影響，乾旱除了限制乳草的生長，也提升了野火發生的頻率。除了極端氣溫促使帝王斑蝶在剩餘的乳草長好前，過早開始遷徙，惡劣的天氣也已經殺害數百萬隻蝴蝶。
「看見帝王斑蝶危在旦夕並不好受，但也不是沒有任何希望。」ICUN蝴蝶與飛蛾專家小組成員沃克（Anna Walker）說道。她指出現在有許多環保人士以及組織聚集一起，試圖保護帝王斑蝶以及他們的棲息地。希望透過種植乳草、減少農藥、保護過冬地點以及推動社區科學等方式，挽救帝王斑蝶過去的風采。
《美聯社》指出，美國目前尚未將帝王斑蝶列入《瀕危物種法案 》（Endangered Species Act）中，不過有越來越多環保人士倡議將其加入名單。
「今日更新的紅色名錄再次凸顯了大自然奇觀的脆弱性。」ICUN總幹事奧伯勒（Bruno Oberle）說道。「為了保護豐富的自然多樣性，我們必須有效、公平的管理保護區，同時採取更加果斷的行動對抗氣候變遷，並恢復生態系統。」
ICUN表示，目前共有4萬1000多個物種面臨絕種風險，科學家稱之為地球上第6次大規模滅絕事件，且首次是人為因素造成。
新聞來源
- Migratory monarch butterfly now Endangered - IUCN Red List（IUCN）
- Beloved monarch butterflies now listed as endangered（The Associated Press）
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航
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想20年後坐擁3,000萬退休，45歲單親媽媽該如何危機入市？
我們想讓你知道的是
面對現金動盪的經濟狀況與股票市場變化，VI College價值投資學院台灣區總經理黃士豪以雅雯的案例出發，提供一些資金分配的建議給所有容易陷入投資焦慮的投資人。
最近投資人見面時互相問候的話語大多都是：你昨晚有睡嗎？虛擬貨幣、全球股市紛紛進入熊市，美國聯準會接連兩個月共升息5碼，台灣三月及六月雖然僅升息共1.5碼且低於市場預估，但對房貸族產生的壓力也不小。
股市跟房地產是許多台灣人投資的優先選擇，這也讓大家開始對於究竟該退場還是危機入市、房貸又該如何調整充滿焦慮及不安，而雅雯就是其中一個活脫脫的實例。
身為單親媽媽，雅雯靠著工作累積下400萬可活用資金，同時名下還有一間總價值700多萬的房產，小孩也已經讀大學。目前45歲的她最希望的是能在20年後累積3,000萬資產，並利用每年約莫150萬的被動收入度過退休生活。就當雅雯準備行動時，卻遇上疫情和戰爭帶來全球市場變化，加上近期屆滿寬限期的房貸又將面對升息帶來的額外壓力，都讓雅雯不知該如何走出下一步而裹足不前。
分析雅雯目前問題，雖然手邊有不少資金可以用來投資，但是躊躇不前的壓力也讓她必須在既有正職工作外，每天還要靠直播跟兼差寫文章的斜槓生活，才能避免當月入不敷出。
如果你也跟雅雯有相同急切的投資需求，卻因目前市場不明朗而不知該如何是好？或許以下3個危機入市的建議就相當適合你。
給雅雯的建議一：面對升息帶來房貸壓力，善用寬限期保留資金
雅雯目前最大問題還是一直只有還息沒還本的房貸，眼見兩年寬限期即將到期，回顧這兩年房貸只還了3萬多本金，每月多留下的錢也沒真正投入市場產生獲利，不知接下來該繼續只還息就好、或是本利攤還？
房貸利息該如何償還？這個問題的答案並沒有好或不好，而是該往有沒有符合目標的方向來做思考。對自住、不想有負債或是不會投資的人來說，本利攤還當然是最好選擇。而對於像雅雯這種有明確投資目標的人來說，降低每月房貸支出、把錢留下用於增加未來應用機會，是更該思考的事。有相當多房地產投資者都在兩年寬限期後，又找另一家銀行換約，繼續利用寬限期以繳房租形式持有房產。雖然升息後房貸利息也會增加，但「只繳息不還本」還是能減輕不少月負擔。
給雅雯的建議二：投資概念及選股混亂，就放緩腳步留住現金觀察
雅雯對現況最大焦慮便是過去將大把現金留在身上，表面上看似都沒有產生任何投資現金流。但就我觀察，目前掌握許多可動用資金就是她的最大優勢，也不需要急著找標的投入過多資金。
在熊市中，選擇穩定目標公司極為重要。簡單來說，就是將資金集中於那些倒了會對全球產生相當大影響的公司。雖然全球股市相對不明朗，但這時反而更能過濾出價值被低估的企業。
在市場相對低迷時不需要急著「危機入市」，好好挑選幾家企業，觀察這些公司營收跟美股收入有無增長，包含營運現金流、負債、收益資料。先了解目前股價是被高估還是低估，做好評估之後再進行投資。
全球股市進入熊市，給大家的4點資金分配建議
面對近期市場，如果你也跟雅雯一樣屬於比較容易焦慮的投資人，首先可將手邊預留現金提高至能維持一至一年半沒工作也可以無憂生活的標準，如此即使在全球市場動盪的局勢下，現金也足以承受市場重回水平這一段時間的風險。
再者，當對目標公司研究透徹時，應對市場保持信心，等候大局契機。第三點也是最重要一點，因為本身資產及財務配置屬於健全狀態，只要靜待市場回穩，無須焦慮。最後，嚴守投資紀律，不把資金全部all in一家公司，而是做好風險分散配置於不同公司。
資產配置要依據年紀、財務目標及收入來做判斷，一般容易焦慮之保守投資人，我都會建議防守型資產投入50%或60%。如果已經掌握進階投資知識，甚至可只放置20%資產於進攻型標的，80%用於防守，這時進攻型獲利也可能超越防守型，即使遇到熊市，80%防守型資產也相對穩固，能讓你不輕易做出錯誤決定和判斷。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。