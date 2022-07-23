鮮蚵兩三事：到澎湖才知道，蚵仔的世界也是「人外有人、蚵外有蚵」

食蚵小記

我小時候很少吃到蚵仔，因為我媽不敢吃蚵仔，所以他很少買。偶而去逛夜市，吃到蚵仔煎驚為天人，跟屁到菜場時吵著要媽媽買，才能偶而喝到蚵仔湯。有一次爸媽到七股玩，據說我爸吃了一整籃烤蚵仔，才知道原來爸爸也是愛蚵之人。等我自己掌廚之後領悟了一番道理，買菜的人最大，掌廚的人不敢吃的東西，吃飯的人不管多愛，大概都沒機會吃到。

問了媽媽為何不敢吃蚵，答曰有腥味。海鮮易腐，台北買的蚵卻時常有腥味，偶而有一、兩家腥味少的，客人多絡繹不絕。梧州街的「佳佳海鮮」、西昌街的「東石鮮蚵」，還有對面的「艋舺鹹粥」都講究新鮮，吃得到一點海味，但是不至於腥，做湯、豆豉、油炸都很不錯，價格也都很家常，環境當然就不要太講究。

海味和腥味似乎在一線之隔，有些人覺得海味也偏鹹腥，只能拒之於千里之外；另外有些人會覺得如果沒有那點海味，吃蚵仔就失去了意義。像是華西街很有名的「阿義蚵魯飯」，滷肉飯上鋪了滿滿的蚵，但我總覺得沒有海味，就味如嚼蠟。

克服蚵仔腥味的方法除了新鮮，另外一招就是裹粉，但裹上太白粉的蚵我常覺得無味，不太喜歡。還有一個做法就是油炸，大稻埕永樂市場後巷有家炸蚵嗲，起鍋油滋滋的稍放幾分鐘，咬下去油脂、蚵肉和韭菜香氣迸發，光想到都覺得餓。

台灣蚵仔的原鄉在西部沿海，最有名的就是東石。往漁人碼頭的路上，路邊店家每間都在「鋟蚵仔」，通常是中年以上的女性戴著斗笠，全身密不透風，拿著小刀把剛採來的蚵仔掰開，取出蚵肉，再把蚵殼放置一旁。「鋟蚵仔」的現場蚵殼通常堆積如山，旁邊還有數座已經曬成白色的蚵殼小山丘，等待著賣給肥料廠。

大多數以鹽分地帶為背景的作品，像是蕭麗紅《白水湖春夢》、蔡素芬《鹽田兒女》等等，只要描寫鄉土，鹽田、蚵田、魚塭，都是基本成分。

我前陣子閱讀的是周梅春的《大海借路》，裡面的主角在台南青鯤鯓長大，當母親離開青鯤鯓到外地工作，兩姐妹留在故鄉最重要的收入來源就是鋟蚵仔。另一位全民皆知的鋟蚵名人，是作曲家羅大佑還年輕、有批判力時代寫下的《青蚵嫂》，以幽默的自嘲來進行階級天生、不易流動的社會批判，也因此得到台灣社會的共鳴，至今翻唱無數。