鮮蚵兩三事：到澎湖才知道，蚵仔的世界也是「人外有人、蚵外有蚵」
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澎湖之外，我也買過朋友介紹的馬祖鮮蚵，可能有特別挑過，每顆都碩大無比，價格也不貴。買回家的鮮蚵要講究一點，因此我多半會稍微整理一下，拿鋼刷把殼清理乾淨，再放上不鏽鋼平底鍋火烤，一樣開口就可以起鍋。
食蚵小記
我小時候很少吃到蚵仔，因為我媽不敢吃蚵仔，所以他很少買。偶而去逛夜市，吃到蚵仔煎驚為天人，跟屁到菜場時吵著要媽媽買，才能偶而喝到蚵仔湯。有一次爸媽到七股玩，據說我爸吃了一整籃烤蚵仔，才知道原來爸爸也是愛蚵之人。等我自己掌廚之後領悟了一番道理，買菜的人最大，掌廚的人不敢吃的東西，吃飯的人不管多愛，大概都沒機會吃到。
問了媽媽為何不敢吃蚵，答曰有腥味。海鮮易腐，台北買的蚵卻時常有腥味，偶而有一、兩家腥味少的，客人多絡繹不絕。梧州街的「佳佳海鮮」、西昌街的「東石鮮蚵」，還有對面的「艋舺鹹粥」都講究新鮮，吃得到一點海味，但是不至於腥，做湯、豆豉、油炸都很不錯，價格也都很家常，環境當然就不要太講究。
海味和腥味似乎在一線之隔，有些人覺得海味也偏鹹腥，只能拒之於千里之外；另外有些人會覺得如果沒有那點海味，吃蚵仔就失去了意義。像是華西街很有名的「阿義蚵魯飯」，滷肉飯上鋪了滿滿的蚵，但我總覺得沒有海味，就味如嚼蠟。
克服蚵仔腥味的方法除了新鮮，另外一招就是裹粉，但裹上太白粉的蚵我常覺得無味，不太喜歡。還有一個做法就是油炸，大稻埕永樂市場後巷有家炸蚵嗲，起鍋油滋滋的稍放幾分鐘，咬下去油脂、蚵肉和韭菜香氣迸發，光想到都覺得餓。
台灣蚵仔的原鄉在西部沿海，最有名的就是東石。往漁人碼頭的路上，路邊店家每間都在「鋟蚵仔」，通常是中年以上的女性戴著斗笠，全身密不透風，拿著小刀把剛採來的蚵仔掰開，取出蚵肉，再把蚵殼放置一旁。「鋟蚵仔」的現場蚵殼通常堆積如山，旁邊還有數座已經曬成白色的蚵殼小山丘，等待著賣給肥料廠。
大多數以鹽分地帶為背景的作品，像是蕭麗紅《白水湖春夢》、蔡素芬《鹽田兒女》等等，只要描寫鄉土，鹽田、蚵田、魚塭，都是基本成分。
我前陣子閱讀的是周梅春的《大海借路》，裡面的主角在台南青鯤鯓長大，當母親離開青鯤鯓到外地工作，兩姐妹留在故鄉最重要的收入來源就是鋟蚵仔。另一位全民皆知的鋟蚵名人，是作曲家羅大佑還年輕、有批判力時代寫下的《青蚵嫂》，以幽默的自嘲來進行階級天生、不易流動的社會批判，也因此得到台灣社會的共鳴，至今翻唱無數。
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AWS 台灣雲端高峰會實體論壇8月10日盛大登場！精選場次同步提供線上直播，報名倒數中
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2022AWS台灣雲端高峰會將於8月10日在台北南港展覽二館盛大登場，聚焦雲端9大主題、超過45場產業與技術專題演講，而無法親臨現場的夥伴也別擔心，每日的主題演講與精選議程將同步進行線上直播，精彩不錯過！
AWS公開年度雲端技術盛會──2022 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將在8月10日至8月11日於台北南港展覽館二館舉行！歷經新冠疫情紛擾，睽違兩年AWS台灣雲端高峰會即將重回實體舉行，讓每位參與者走入規劃豐富的實體專區與各路開發者深度共學，而無法親臨現場的夥伴也別擔心，每日的主題演講與精選議程將同步進行線上直播，精彩不錯過！立即報名點此。
今年主題「佈雲今日 ‧ 決勝未來」明顯表達數位轉型已是現在進行式。隨著新冠疫情及國際局勢改變的雙重影響，全球迎來的新常態經濟模式使雲端技術不再只是企業應變關鍵，更是走向安全、永續，以及鏈結未來的必經之途。因此，2022AWS台灣雲端高峰會中不只將展示當代最前瞻的雲端趨勢，帶領參與者運用現代化雲端洞悉市場數據，探索商業與技術的未來，更邀請知名企業的高級經理人舉辦永續領袖座談，共同探索雲端數位及企業永續之間的無限可能性。
聚焦九大雲端主題：基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到
今年AWS台灣雲端高峰會不只集結領域中傑出的AWS技術專家、產業代表以及社群領袖，舉辦超過45場的產業及技術專題演講，分享最佳實踐案例、Demo 實機展演和客戶案例分析，還規劃包含證照認證、實作演練、CISO實戰工作坊等與AWS相關課程及工作坊。除此之外，會場也設置「AWS Game day & Developer Lounge」與「新創焦點」兩大專區，讓會眾能在精心規劃的空間內與其他開發者、新創公司透過高度互動的競賽與短講，深度交流彼此技術與經驗。
2022年，AWS台灣雲端高峰會致力打造深度交流的產業平台，聚焦雲端技術的九大面向，搭配各具特色的活動設計，從基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到。不僅為 C-level 與資深技術人員、企業經營與 IT 決策與管理者精心規劃議題內容，也在特別企劃內容中，為 IT Pro、解決方案架構師、開發人員、工程師與維運管理人員提供最佳實務經驗，讓無論AWS初學使用者還是資深產業經理人，都能在高峰會中吸收新知、了解趨勢，提升自我能力與視野。
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AWS台灣雲端高峰會首日聚焦雲端服務、開發技術及新創，以技術相關內容為主，較適合具備初級主題知識之開發人員、工程師與 IT 專業人員；次日則圍繞產業解決方案提供、數位轉型等，以應用相關內容為主，較適合欲了解雲端技術如何為企業經營加分之經營決策者、解決方案架構師以及系統管理員。
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