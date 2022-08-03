台灣贈送穿山甲給捷克建立友好關係，哪些國家也曾用「動物外交」贏得民眾好感？

文：江悅寧、Sun（台灣數位外交協會）

大家都十分熟悉的捷克友台市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）上個（6）月以許多可愛的照片宣布，來自台灣的穿山甲寶寶「果寶」和「潤喉糖」在布拉格動物園正式亮相啦！穿著穿山甲襯衫的賀瑞普市長「要穿山甲，不要貓熊」，成功促成台北與布拉格締結姊妹市，又一次加深了台、捷兩國間的友誼。

這種贈送本國特色動物給他國的「動物外交」，是公眾外交的一大經典案例——可愛的動物人人都愛，比起軍事、經濟等硬議題更能引起大眾關注，省力、宣傳效果又好。這次台灣數位外交協會要跟大家一起來看看，有哪些國家以動物在他國元首、民眾心中留下好印象呢？

日本：秋田犬外交

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）是出了名地愛狗成痴。2012年日本就因此贈送一隻名為「夢（Yume）」的秋田犬給普亭，以感謝俄羅斯對東日本大地震災情的慷慨援助。當時日本千里迢迢地將夢運送到墨西哥的G20峰會現場，由時任日相野田佳彦親自送給普亭。此後，夢便時常與普亭一同亮相，無論是在雪地裡玩耍或是歡迎安倍晉三造訪俄羅斯，都是媒體競相追逐的動物明星。

普亭與秋田犬「夢」｜Photo Credit: AP / 達志影像

但秋田犬外交也不是無往不利。2016年，日本原打算以「跟夢配對」為名、再送一隻秋田犬新郎去俄國，藉狗狗的軟萌力推動日俄領土爭議的會談。沒想到這次，秋田犬大使卻碰了軟釘子、被普亭給拒絕。可見在「外交」框架下的「動物外交」，還是會有諸多考量、斡旋，並不是溫馨的請客吃飯、你送我就收。

此外，俄羅斯的花式滑冰冬奧金牌得主札奇托娃（Alina Zagitova），也在奧運奪金後收到秋田縣贈送的秋田犬「勝利（Masaru）」作為賀禮。愛犬勝利經常出現在札奇托娃社群上，日本網友看她這麼寵愛他們致贈的狗狗、紛紛大喊暖心，繼官方交流後、秋田犬又一次串起了日俄兩國的民間友誼。

澳洲：無尾熊向國家元首討抱抱

早在1880年代，澳洲就開始以贈送無尾熊予他國動物園的方式進行另類外交。有統計指出，截至2014年為止，時任自由黨內閣在無尾熊外交上的花費，就累計超過40萬美金。2014年在布里斯本舉行的G20峰會上，地主國澳洲就派出毛茸茸的無尾熊Jimbelung與Nala，到峰會現場向各國元首討抱抱。