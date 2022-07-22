不同價值觀拉扯，可在金像獎典禮觀察到

上一篇文章：幕前幕後——記第40屆香港金像獎

能夠到現場採訪，知道最難能可貴的就是觀察。直播技術已經把藝人在鏡頭前的對話都留下記錄，可以重溫，聲畫更清晰。

那剩下的，就是獨一無二的空間存在感。自己的五官，就是工具。自己眼耳就是一個不斷移動的鏡頭。

採訪多年，很快會感應到，甚麼是預先設定好，演出來的部分。我喜歡看人的眉頭眼額微表情，緊張的臉，顫抖的手。

有人關心自己的偶像當天表現怎樣，我回應時候，被追問，你憑甚麼作出解讀？是他當天說的話？ 我答：「身體語言。」

科技即使多先進，也未能完全百分之一百把我們帶到現場。這是到現場採訪的信念。

文章刊出後，收到一些回應。導演許鞍華的朋友告訴我：「Ann就是這樣，和她吃飯，不斷自拍，之後給我們留念。很可愛。」

相中的攝影師告訴我，Ann喜歡這張照片。把一行人一邊行紅地毯一邊自拍的樣子，呈現出來。

我還有一張照片，是許導拍攝現場的記者，我們變成了被觀察的對象。整個晚上，即使有走紅地毯的人自拍，甚少有人會把鏡頭對準記者。

那是很有意思的一刻，把拍攝與被拍攝，觀察與被觀察的角色對掉了。十分有玩味。

文章還記錄了現場的一些微小的張力。關於世代衝突，不同價值觀的拉扯。

有一位對金像獎歷史甚了解的人私信我，告訴我當晚的確觀察到這一點。世代更替，年青人和老一輩電影人的不同，是需要正視和回應的一回事。

或許有人覺得寫一篇金像獎手記，沒有甚麼爆炸性資訊。但把現場還原，把普及文化和電影工業，甚至於現在此刻社會的一些重要氣息記下來，就是特寫新聞微小但重要的角色。

（本文獲授權轉載，題目由編輯修改，原文見於作者Facebook。）

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin