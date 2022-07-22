分科測驗考生違規一籮筐：畫哥吉拉漫畫、寫文字謝謝監試人員、吃棒棒糖，都扣1級分
我們想讓你知道的是
有考生畫數格與哥吉拉的漫畫；也有一名考生誠實地在考卷上說：「其實我有大學了但還是來考一下，謝謝閱卷老師辛苦了。」在考試委員毫無異議下，決議扣減該節成績1級分。
（中央社）大考中心今天召開考試委員會，討論111學年度分科測驗違反試場規則案件，共128件。有考生在答題卷上畫哥吉拉漫畫，也有人寫文字謝謝監試人員，都被扣1級分。
今年適逢考招改革，指定科目考試（指考）轉型為分科測驗，考生人數大減約1萬人。大考中心統計，考區提報試場違規共128件，較110學年度指考減少121件。
違規件數最多的是「未帶應試有效證件」，共有71件，扣該節成績1級分；行動電話未完全關機18件，扣該節成績4級分。大考中心主任周兆民表示，手機有傳輸功能，因此罰較重。
隨身攜帶已關機的行動電話或其他不可攜帶入座的物品12件，扣該節3級分。比較特別的是，有一名考生是放置在教室後方的白色帆布袋有物體發出震動聲響，時間約15秒，監試人員發現後就將提袋送到試務中心，但沒有查驗袋內物品，因此扣該節1級分。有考試委員建議，未來應檢討試場規則，否則監試人員沒檢查就扣的較輕，有檢查扣的較重，對考生不公平。
「作任何與答案無關之文字符號」共50件，有考生畫數格與哥吉拉的漫畫；也有一名考生誠實地在考卷上說：「其實我有大學了但還是來考一下，謝謝閱卷老師辛苦了。」在考試委員毫無異議下，決議扣減該節成績1級分。
另外有一名考生應試時吃棒棒糖、5名考生違規喝水，都遭扣1級分。
結束鈴聲響畢未停止作答（制止後停筆）10件，扣該節1級分，另有1件是監試人員制止仍繼續作答約4秒鐘，扣3級分。
有一名考生在考試開始鈴響前，就動筆在答題卷方格內簽名，被扣3級分。有考試委員求情，認為分科測驗要求考生在答題卷上簽名，如果沒簽會扣1級分，考生可能一時緊張就提前動筆。但大考中心主任周兆民表示，考生一旦動筆，就很難確認是否有答題，但承諾未來會檢討罰則輕重。
根據《聯合報》報導，除了違反試場規則案件外，今年學測首度新增「考生簽名欄」，卻有高達5766卷次沒有依照規定簽名被扣一級分。由於違規狀況太多，當時引發全國十二年國教家長聯盟等教育團體的質疑，認為大考中心宣導不足，但大考中心仍維持原扣一級分的處分。
本次分科測驗比照辦理，根據大考中心統計，今年只有260卷次因為沒有簽名被扣分，佔總卷次的0.25％
周兆民指出，這次因為沒簽名被扣分的考生人數，比分科測驗時少很多，這和大考中心加強宣傳有關，例如在入場識別證背面、座位標示單上，都增印簽名提醒，在教室黑板的正中央也貼上白底紅字標語「考試開始鈴響時，請記得簽名」，明年學測也會比照辦理。
周兆民表示，112學年度的學測和分科測驗，會考慮發給監試人員2張小卡，一張是請考生翻到第一頁、幫忙檢查有沒有簽名，另一張是在發現考生沒簽名時，立即提醒考生。這項措施是為了避免監試人員出聲檢查，影響考生情緒。
新聞來源
延伸閱讀
- 分科測驗首日題目分析：數甲貼近生活、物理相當困難，未來「題海戰術」恐不再管用
- 指考廢除後「分科測驗」首次登場：報名人數大減1萬人，居家隔離、確診考生可在獨立試場應考
- 我看108課綱：一隻白老鼠的自白， 「我們都沒有錯，我們只是活在青黃不接年代裡的無奈人」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航
Tags：
我們與駭客之間的距離…比你想像還近？盤點智慧型手機常見資安風險
我們想讓你知道的是
智慧型手機是現代人不可或缺的重要工具，也承載了許多需要被謹慎保護的個人隱私，但絕大多數人卻完全沒有意識到自己的手機是否真正安全，本篇文章就來為大家整理你可能遭遇到的資安風險！
網路已經是現代人生活之中不可或缺的「必要生存條件」之一，無論是透過網路獲得資訊，使用各類服務帶來工作與生活上的便利都是我們的日常，但相對各類型裝置的連網也帶來不少資安危害，已經不是「小心謹慎」就能「趨吉避兇」的。
許多資安威脅事件不見得是因為使用者「踩雷」才會中招，更多的是主動找上門來的危機，讓你在不知不覺之中受到侵害，輕則設備的系統變慢、容易當機，重則隱私資料全部外洩，重要的數位資產一夕化為烏有！
智慧型手機就是最大「隱私個資庫」，你做好防護了沒？
大家所熟知的病毒、木馬、惡意程式等各類型的資安攻擊方式，多半以個人電腦平台為主要攻擊目標，為的就是竊取使用者的資料圖利；不過隨著智慧型手機慢慢成為大家最仰賴的工具，其中自然也儲存了龐大的使用者隱私個資，包括聯絡人、照片、影片、各型各類的網路服務 / 社群平台帳號、甚至是信用卡、行動支付或金融交易資訊等，因而成為駭客鎖定的重要目標。針對電腦端的資安防護，大部份的人多少都知道要安裝防毒程式、防火牆這類的工具，但反觀我們每天使用的智慧型手機，卻沒有對等的資安意識，因此讓駭客有不少可趁之機。
你知道嗎？早在智慧型手機還沒有問世之前的2004年，手機上就已經出現第一個名為Cabir的病毒，透過感染系統大量發送加值服務簡訊，造成使用者荷包大失血。後來在短短十年之內，手機上的惡意程式數量就迅速突破200萬，不僅鎖定受害者詐取金錢，甚至還可以操控手機的的麥克風、相機對使用者監聽、監看，攔截來電與收到簡訊，等於是一舉一動都遭到掌握，嚴重危害個人隱私。
當然智慧型手機的資安危害也不僅於此，下面我們就一起來看看，到底有哪些可能發生在我們身邊的資安威脅，又該怎麼防範。
狀況一：小心公共Wi-Fi資料全都露
為了省錢，你曾經使用手機連結到免費的公共Wi-Fi嗎？俗話說得好：「免費的最貴！」，尤其是許多公共Wi-Fi根本沒有任何加密機制，透過連線所傳輸的所有資料都可能輕易地被有心人士從中「攔截」，包括你的帳號密碼、分享照片檔案等，轉瞬之間就成為別人的囊中之物，得來完全不費功夫。
除了注意使用的Wi-Fi來源是否可靠，更不能忽視使用手機在傳輸資料的過程是否有額外的安全機制能夠保護個人隱私，像是三星Galaxy手機與平板產品，都內建有Knox Vault安星金庫技術，可以透過整合硬體的方式，確保使用者傳輸資料的安全性。
狀況二：你的一舉一動已被掌握，無論實體或虛擬？
明星最怕狗仔隊跟蹤偷拍，但作為一般小老百姓，其實你身後也潛藏著時刻掌握你一舉一動的資安狗仔，而且無論是現實生活或是網路虛擬世界上的活動，都可能被一網打盡！以智慧型手機的使用來說，包括內建的定位功能，以及網路瀏覽時的記錄資訊，都可能成為廠商或有心人士掌握我們行蹤的方式，甚至你私下的生活喜好，也被完全看光。
想要避免這樣的狀況，最好的方式就是詳細檢視手機中關係個人隱私的權限管理功能，像是三星Galaxy手機與平板就直接在設定選單中加入「Privacy隱私管理員權設定表」功能，可以選擇關閉精準的定位資訊，也能移除廣告ID功能，確保你在實體生活與網路瀏覽的過程不被時刻掌握。
狀況三：手機內的重要檔案、資料需要有更嚴密的保護手段
家中重要的財物不會隨便亂放，甚至會特別買保險箱鎖好，但手機中裡有一大堆與我們息息相關的檔案、資訊，一般人卻沒有特別的防護手段。除了手機本身就要做好密碼鎖定，不讓其他人有機會直接解鎖手機直接操作，三星Galaxy手機與平板中就內建有Knox技術保護的「安全資料夾」功能，可以在手機中打開一個額外加密的獨立空間，不用擔心重要資料被輕易取得，也能將社群、即時通訊APP 「公私分離」。
狀況四：安裝APP時，有注意你給了哪些隱私權限？
為了避免手機中的權限輕易地被來路不明的APP存取，目前智慧型手機的作業系統都會在APP安裝啟動時，逐一顯示APP需要獲得授權的手機功能或用戶個資，但大家是否真的有注意到這些APP向你要求了哪些存取權限？尤其是牽涉敏感資訊的金融類型APP，在使用時更是要注意隱私資料是否在不知不覺之中就被你自己給「出賣」了！若是一時「手滑」不小心給出權限，可能讓自己的個人資料曝光，甚至被「監控」。
為了避免使用者在不經意之間就授權APP存取個資，三星Galaxy手機與平板很貼心地將所有相關的權限設定都整合成為單一的「Privacy隱私管理員權設定表」功能，可以一覽所有APP存取手機功能權限的狀況，更能選擇自定每一個APP允許的權限，還能把手機定位與廣告ID追蹤功能一次關閉，以絕後患。
所以，到底該如何確定你的手機不「受駭」呢？
上面看了這麼多智慧型手機在資安上的「漏洞」，是不是讓大家心頭一驚？想要避免自己成為資安事件的受害者，當然要有一些積極作為。我們也整理了幾個手機資安防護的建議行動，趕快來注意一下如何改善自己的手機安全防護吧。
除了軟體，硬體防護也很重要
目前手機平台上已經有蠻多防毒防駭工具，甚至許多品牌的手機直接選擇與資安公司合作，將相關防護機制內建於手機之中，但除了這些「軟體」面的防護，我們更應該重視手機在「硬體」方面的保護措施。以三星Galaxy手機與平板為例，就內建有Samsung Knox防護技術，提供「硬體層級」的防護，像是內建專屬的安全處理器與記憶體，就可以針對手機上儲存的密碼額外加密，防止駭客入侵後直接取走所有的控制權。
Samsung Knox防護技術透過硬體的整合，透過安全晶片處理使用者重要的密碼、生物辨識與交易支付等資訊，並保存於手機內的安全記憶體之中。
重要資料務必要有額外加密手段
若是手機不幸遭受惡意程式或駭客攻擊，意味著手機內的最高權限被掠奪，檔案資料有可能完全曝光，也因此會建議大家著重於手機中重要資料的額外加密防護。三星Galaxy系列手機平板內建Knox Vault安星金庫加持的「安全資料夾」，可以在手機中直接開啟另一個獨立的系統區塊，讓重要資料可以保存其中，並受到多一層的加密防護。
定期重啟手機
根據許多資安報告指出，許多手機的漏洞會透過實體方式入侵，也因此若是手機系統重開機，駭客就需要重新走一遍原本的入侵流程，不過由於現在的手機多半是內建式電池，很多人手機都會保持開機狀態，而不會重開機，若是要避免可能受到駭客入侵的狀況，建議固定幾天就重開機一次，即可降低手機長間受駭客監控的問題。三星Galaxy系列手機平板內建Samsung Knox技術，提供「24小時即時保護」功能，無論設備開機與否，始終能夠保持防諏狀態，就沒有需要固定重啟手機的問題。