分科測驗考生違規一籮筐：畫哥吉拉漫畫、寫文字謝謝監試人員、吃棒棒糖，都扣1級分

（中央社）大考中心今天召開考試委員會，討論111學年度分科測驗違反試場規則案件，共128件。有考生在答題卷上畫哥吉拉漫畫，也有人寫文字謝謝監試人員，都被扣1級分。

今年適逢考招改革，指定科目考試（指考）轉型為分科測驗，考生人數大減約1萬人。大考中心統計，考區提報試場違規共128件，較110學年度指考減少121件。

違規件數最多的是「未帶應試有效證件」，共有71件，扣該節成績1級分；行動電話未完全關機18件，扣該節成績4級分。大考中心主任周兆民表示，手機有傳輸功能，因此罰較重。

隨身攜帶已關機的行動電話或其他不可攜帶入座的物品12件，扣該節3級分。比較特別的是，有一名考生是放置在教室後方的白色帆布袋有物體發出震動聲響，時間約15秒，監試人員發現後就將提袋送到試務中心，但沒有查驗袋內物品，因此扣該節1級分。有考試委員建議，未來應檢討試場規則，否則監試人員沒檢查就扣的較輕，有檢查扣的較重，對考生不公平。

「作任何與答案無關之文字符號」共50件，有考生畫數格與哥吉拉的漫畫；也有一名考生誠實地在考卷上說：「其實我有大學了但還是來考一下，謝謝閱卷老師辛苦了。」在考試委員毫無異議下，決議扣減該節成績1級分。

另外有一名考生應試時吃棒棒糖、5名考生違規喝水，都遭扣1級分。

結束鈴聲響畢未停止作答（制止後停筆）10件，扣該節1級分，另有1件是監試人員制止仍繼續作答約4秒鐘，扣3級分。

有一名考生在考試開始鈴響前，就動筆在答題卷方格內簽名，被扣3級分。有考試委員求情，認為分科測驗要求考生在答題卷上簽名，如果沒簽會扣1級分，考生可能一時緊張就提前動筆。但大考中心主任周兆民表示，考生一旦動筆，就很難確認是否有答題，但承諾未來會檢討罰則輕重。

Photo Credit:中央社 大考中心主任周兆民22日在考試委員會中，說明分科測驗新增的提醒措施，包括在黑板上貼出醒目文字。

根據《聯合報》報導，除了違反試場規則案件外，今年學測首度新增「考生簽名欄」，卻有高達5766卷次沒有依照規定簽名被扣一級分。由於違規狀況太多，當時引發全國十二年國教家長聯盟等教育團體的質疑，認為大考中心宣導不足，但大考中心仍維持原扣一級分的處分。

本次分科測驗比照辦理，根據大考中心統計，今年只有260卷次因為沒有簽名被扣分，佔總卷次的0.25％

周兆民指出，這次因為沒簽名被扣分的考生人數，比分科測驗時少很多，這和大考中心加強宣傳有關，例如在入場識別證背面、座位標示單上，都增印簽名提醒，在教室黑板的正中央也貼上白底紅字標語「考試開始鈴響時，請記得簽名」，明年學測也會比照辦理。

周兆民表示，112學年度的學測和分科測驗，會考慮發給監試人員2張小卡，一張是請考生翻到第一頁、幫忙檢查有沒有簽名，另一張是在發現考生沒簽名時，立即提醒考生。這項措施是為了避免監試人員出聲檢查，影響考生情緒。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航