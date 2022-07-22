澎湖大義宮圈養海龜2週死3隻，動保團體要求沒入倖存海龜，海洋保護署將再研議

近日，澎湖大義宮地下室「海底龍宮」所飼養保育類海龜2週內死3隻，台灣動物社會研究會新聞稿要求海洋保護署應即刻沒入倖存的所有海龜，交由專業單位照護、安置、評估野放，不得再讓任何海龜回到大義宮。

《中央社》報導，大義宮所飼養的3隻綠蠵龜與2隻玳瑁，6月27日有2隻綠蠵龜死亡，7月6日再發生1隻玳瑁死亡，中華鯨豚協會在7日下午進行玳瑁解剖時，發現龜體內769顆未受精的卵黃，可見海龜達到性成熟階段，可惜尚未受精成為軟殼的龜卵並分批產卵，即不幸死亡。

台灣動物社會研究會新聞稿補充，6月27日遊客發現2隻綠蠵龜四隻下垂、一動也不動，疑似死亡，透過媒體輾轉聯繫到大義宮，廟方毫無察覺，認為海龜是在沈睡，直到當地獸醫要求進一步確認，才發現2隻綠蠵龜已死亡。而7月6日死亡的玳瑁經解剖發現：肺部有不明黑色塊狀物、氣管切開時有水、泡沫流出切口、氣管內壁出現白色斑點、臟器切開時流出的膽汁顏色異常、腹甲有2條異常刮痕。

全台唯一合法圈養海龜，海龜數量卻無法掌握

大義宮管理委員會於廟裡設置公告，內容提到：大義宮所飼養的海龜是在1989年《野生動物保育法》實施前，信徒因不忍海龜被買賣、食用，從漁民那裡搶救而來的，因法規不溯及既往，且海龜因飼養多年已無覓食能力、無法野放，使得大義宮成為全台唯一合法圈養海龜的場所。

台灣動物社會研究會2018年對於大義宮海龜數量提出質疑：1986年廟方自己公布的數字為9隻，但根據海洋委員會統計1997年至當時海龜死亡紀錄，在大義宮內已有10隻海龜死亡，然而，2018年至大義宮調查時卻仍持有8隻海龜。台灣動物社會研究會懷疑數量兜不攏的背後可能有違法換龜的情形，同時也顯示出大義宮海龜死亡率過高，對於壽命可達100歲以上的海龜而言，非常不尋常。

而本次事件後，台灣動物社會研究會表示，地下室原有8隻海龜，兩隻綠蠵龜暴斃、一隻玳瑁抱卵慘死，大義宮海龜數量目前剩下5隻，並已全數暫時移置到水產試驗所澎湖海洋生物研究中心；然而，《中央社》報導卻是僅剩綠蠵龜和玳瑁各1隻，而相關單位並未於新聞稿中說明大義宮海龜現存數量。

廟方改善環境承諾跳票，海洋委員會、澎湖縣政府未盡把關責任

台灣動物社會研究會2018年質疑，廟方將水池營造成「許願池」，誘導民眾朝池中投擲硬幣，造成海龜重金屬汙染，血液重金屬含量高於漁業混獲的野生個體；此外，生長環境缺乏日照紫外線，讓海龜無法獲得足夠的維生素D3，影響龜殼生長所需要的鈣質吸收，進而大幅縮短海龜生命，而集體飼養、過小的空間也造成海龜的搶食與打鬥。

當時廟方做出以下四點承諾，且澎湖縣政府與海洋委員會海洋保育署都表示，會不定期抽檢大義宮海龜的管理日誌：

將於下半年積極改善飼養環境，擴建飼養水池區，讓海龜可以離開密閉的地下室，享有較大且有自然光照的空間。 於夏季時規劃「海上箱網」，提供海龜更符合其自然習性的飼養環境，讓八隻海龜可以分兩批輪流到廟旁邊的海洋箱網內，讓海龜可以擁有自然光照，並攝取箱網上的天然海藻。 於飼養池加裝爬蟲類飼養紫外線燈。 在海龜血液檢查報告中，八隻海龜都有因營養不均衡的問題，獸醫師建議廟方應有營養照護計畫，必須每天記錄食物種類、份量、營養補充品於管理日誌，且主管階層必須覆核簽名。

大義宮管理委員會也更新廟裡公告，內容寫道每週投餵2至3次生鮮或冷凍魚、蝦、花枝或蔬果，且每3個月由獸醫師進行健康檢查，而每年5至9月也會輪流將海龜移至箱網養殖，歸查其適應自然環境的能力。

然而，台灣動物社會研究會臉書貼文中表示，大義宮只以搬運麻煩為由，未做「海上箱網」，已知海龜營養不均衡，卻持續餵飼高麗菜、烏龜飼料等不適合的食物，除了加裝紫外線燈之外，全數跳票，但負責核准保育類展示許可的海洋委員會及澎湖縣政府卻仍年年通過大義宮的申請，嚴重失職，放任海龜枉死，難辭其咎。

動保團體要求政府沒入大義宮海龜，海洋保育署回應將再研議

台灣動物社會研究會新聞稿提到，依照《動物保護法》使動物遭受虐待、傷害致重要器官功能喪失，以及《野生動物保育法》虐待保育類動物致死的規定與罰則，除了可處2年以下有期徒刑、拘役或併科罰金之外，主管機關得逕行沒入動物。

因此，台灣動物社會研究會與大量民眾要求，海保署應即刻沒入倖存的所有海龜，交由專業單位皆醫療照護，評估後續野放或安置到專業單位收容，不得再讓任何海龜回到大義宮；此外，大義宮涉嫌虐待保育類動物致死，政府應依《動物保護法》、《野生動物保育法》開罰。

對此，海洋保育署發布新聞稿回應，已要求縣府儘速召開專家會議，研議現存海龜妥適處置方案，並參酌相關解剖病理等報告，依《野保法》等相關法規作適法之處置。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：翁世航