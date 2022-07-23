在外地生活，每天都問與答許多的問題
我們想讓你知道的是
亞洲面孔在外地，總引來許多疑問。一些出於好奇，一些出於無知，也有一些是偏見和歧視。
居台多年的波蘭女生，說到有次坐的士與司機聊天。司機叔叔突然問她：「小姐，可以問你一個問題嗎？」女生請他說，他就說：「我想問你下面的毛是甚麼顏色的。」女生嚇了一跳，連忙嚷著要下車。
不知這女生有否聽錯，要是司機真的這樣問，當然不雅，也令對方冒犯。然而司機或許只是好奇，想知道金髮外國人是否全身毛髮也同一顏色，只是身邊沒有外國人，所以一有機會就想問過究竟。在外地生活的人，每天都問許多的問題，也不時要回答問題。
事因初來報到之時，很多事都不會。從租房子到申請居留證，再到申請水電和網絡，之後在學校註冊。日常生活中，也要知道附近有哪些超市和商店，哪裡是最近的巴士和火車站，之後或是買車和自行車，一切都需要別人的幫忙。職員和公務員不時都很繁忙，沒甚麼耐性解答，要是德文不佳，有時會遇上態度差劣的人，問不得其所。所以遇到一兩友好，或是同事鄰居，會耐心回答和協助，是值得慶幸的事。這時的你，像回到三歲時每事問的階段，有許多的為甚麼和怎樣，問父母和長輩。隨著年紀漸長，進了小學，也慢慢沒有這麼多問題。只是到了出國生活，就必須發問，所有的「W」字問題字都派上用場。
在發問同時，我們每天也要回答許多的問題。亞洲面孔在外地，總引來許多疑問。一些出於好奇，一些出於無知，也有一些是偏見和歧視。在外生活的東方人，都有被問及是否吃過貓狗，以及我們家鄉的人是否愛吃貓狗。當地語講得多爛的人，也懂得怎樣回答。之外就是問是否懂功夫，是否愛看成龍和李小龍電影，伴幾聲「嘩！嘩！叉！叉！」的揮拳踢腿之聲。這兩道問題，都是留外東亞人的FAQ頭兩名。在現今網絡發達的社會，其實只搜一下，就知道兩題皆否，大部分亞洲人都不愛吃貓狗，也不諳功夫。所以可算是愚昧的問題。
然而一些問題是出於好奇和善意的，例如問及家鄉的菜色、風土人情、歷史地理。留外久了的人，都知道如何言簡意賅地解答。而最多人會問的，就是你為何會來這裡居住。是為了工作、學業、婚姻，還是尋求自由和有尊嚴的生活？這道問題，答案可以很簡單，卻是最能夠發揮和分享自己的時間。從小時候嚮往的夢想說起，再談到遇到的阻滯和困難，最後決定離開舒適圈，尋索喜愛的生活。字裡行間散發使人艷羨和敬佩的勇氣，回答過後，你多了幾位支持者，樂意與你同行。
在外地生活，就是發問與回答的歷程。每天我們都會探索很多事情的答案，同時回答別人的提問。在問號與句號間，豐富自己的知識，也豐富別人的世界。想起小時候耐心回答自己的父母和師長，今天遇上發問的人，都保持同一份笑容和忍耐；碰到肯細心解答者，也常存感恩。知識的探求，都來自一個問號。今天你可能是發問的人，明天就輪到你回答一樣的問題，在問句與回答中穿梭，如一條無止境的隧道，卻為自己知識增長而喜樂，為別人向前而滿足。
本文獲授權轉載，題目由編輯所擬，原文可見於此。
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Ｚ世代報到元年！夢幻產業大公開：創意舞台比薪水更重要
我們想讓你知道的是
Z世代開始進入社會，對職場的想像和期待更重視成就感及發揮舞台。因此PChome也透過產學合作及實習生招募計畫提供年輕人發展舞台，分享企業經驗和資源，為電商產業帶來永續新血。
根據教育部統計，每年有超過20萬學生進入職場，今年更是首批00後，也就是Z世代首度進入職場。這群年輕人對於工作的想法跳脫傳統思維，認為工作首重成就感及發揮的舞台，也因此喜歡投入創意產業，如新創公司或是跟隨時代前進的品牌。
如根據微軟調查指出，Z世代重新定義「工作」的概念，由於傳統辦公室的文化和產業模式已經吸引不了他們，近62%的Z世代正打算創業或是投入新創產業。《富比士》專欄作家在「如何管理Z世代工作者」一文提出，Z世代對於工作價值已和過去不同，相較於升遷，給予創意、具挑戰性的任務以及即時的成就感回饋更吸引他們。
成長於數位時代，受創意鼓動爭相投入夢幻產業
Dcard是時下台灣青年著名的社交論壇之一，使用者高達500萬人。此平台以社群功能起家，讓學生能認識更多來自不同學校的朋友，此外Dcard也拓展觸角到電商平台、廣告等，透過論壇匯集大量Z世代年輕人，並運用Dcard大使分享合作產品，最後在平台上的電商進行販售。近來也在YouTube平台上發展許多特別企劃，如Dcard調查局、加班不孤單等單元，以Z世代年輕人的角度切入，也經營幕後工作人員及小編人設，讓Z世代看見Dcard工作者是如何發揮創意。Dcard一直打造青春、活力、校園的氛圍感，在近期的求職網調查中，也成為2022年新鮮人最心動工作之一。
中國電商品牌小紅書，是中國Z世代女孩討論度最高的平台，主要提供創作者分享影片或圖文。使用者在初始註冊時就能選擇自身的喜好，程式會依據消費者的喜好進行推送文章，並將選擇相同喜好的使用者，組成社群，聚集共同話題使用者，再透過創作者們各種經營方式，加上全方位的實測影片，貼近大眾生活，吸引觀看的粉絲轉化成消費者，透過影片下方的產品連結，直接導入小紅書中的電商平台，成功吸引Z世代年輕人加入。目前擁有近3億的註冊用戶，成為Z世代不可或缺的平台，也吸引許多Z世代年輕人成為內容產製者，發展出各式如短影片、購物筆記、口碑行銷等，不僅提供年輕人發揮的空間，也是中國年輕人前仆後繼想要投入的公司。
電商完整培訓計畫培育產業人才，逾2,000位Z世代搶進創意搖籃
電商產業也是Z世代爭相想投入的產業之一，跟著時事脈動及科技發展的變動性，有很多發揮創意的空間。台灣電商如PChome在創意發想上也提供年輕人舞台，像是今年時報金犢獎的得獎作品，就是來自於中原大學商設系的團隊。他們以PChome既有的心禮節為主題，規劃出「八月心禮節，好個星期8！」行銷案，將PChome的心禮節再進化！
今年進入第四年的PChome心禮節，是將八月的三個重要節日，父親節、七夕、中元節包裝在一起的節慶檔期，以行銷策略造節也奠定PChome的品牌印象。中原大學的團隊融入自己對社會的觀察，在八月心禮節加上流浪動物節及祖父母節，最後更回到送給自己的「愛自己吧！」既完整傳達心禮節的概念，更發展出自己的創意，獲得評審的青睞。電商提供舞台激發年輕人發揮創意，讓Z世代從「好喜歡這個品牌」到「好想成為這個品牌的一份子」，也想看自己天馬行空的想法體現在品牌行銷上，為產業界挹注新思維。
PChome看到年輕人大膽創新的優勢，持續培養年輕人的電商產業力，今年也持續擴大行之有年的實習生招募計畫，讓年輕人可以近距離接近實務，找到發揮應用的機會。根據PChome統計，今年共計收到1,800多份履歷，較去年更多了近2成，更囊括商管、財金、資管、外語及傳播等不同領域的學生，突顯Z世代年輕人把電商視為夢幻產業，而完整的企業編制和經營電商豐富的經驗，也吸引年輕人爭相投入夢幻企業。
除了持續提供Z世代年輕人產學銜接的機會外，PChome也希望藉由企業的優勢提供年輕人和專業人才更多開闊視野的機會，例如預計將於下半年啟用A7智慧物流中心，身為台灣首座高密度導入AI人工智慧技術與全自動化倉儲設備的物流中心，提供許多培養AI專才的機會。PChome近來也宣布將擴大招聘AI核心技術應用、AI創新服務應用、AIoT智慧運籌等三大核心領域的專業人才，同時提供「物流人才育成獎學金」，讓相關領域的年輕人有機會進到目前台灣最先進的自動化物流中心實習，接觸世界級的設備和技術並獲得獎學金，全力扶植年輕世代，為電商產業注入新血。
Z世代年輕人樂於擁抱創意與挑戰，不怕競爭，只怕沒有舞台可以展現，若企業能提供經驗和資源，將會相得益彰，也為產業永續帶來更多正面效益。
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