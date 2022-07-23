在外地生活，每天都問與答許多的問題

居台多年的波蘭女生，說到有次坐的士與司機聊天。司機叔叔突然問她：「小姐，可以問你一個問題嗎？」女生請他說，他就說：「我想問你下面的毛是甚麼顏色的。」女生嚇了一跳，連忙嚷著要下車。

不知這女生有否聽錯，要是司機真的這樣問，當然不雅，也令對方冒犯。然而司機或許只是好奇，想知道金髮外國人是否全身毛髮也同一顏色，只是身邊沒有外國人，所以一有機會就想問過究竟。在外地生活的人，每天都問許多的問題，也不時要回答問題。

事因初來報到之時，很多事都不會。從租房子到申請居留證，再到申請水電和網絡，之後在學校註冊。日常生活中，也要知道附近有哪些超市和商店，哪裡是最近的巴士和火車站，之後或是買車和自行車，一切都需要別人的幫忙。職員和公務員不時都很繁忙，沒甚麼耐性解答，要是德文不佳，有時會遇上態度差劣的人，問不得其所。所以遇到一兩友好，或是同事鄰居，會耐心回答和協助，是值得慶幸的事。這時的你，像回到三歲時每事問的階段，有許多的為甚麼和怎樣，問父母和長輩。隨著年紀漸長，進了小學，也慢慢沒有這麼多問題。只是到了出國生活，就必須發問，所有的「W」字問題字都派上用場。

在發問同時，我們每天也要回答許多的問題。亞洲面孔在外地，總引來許多疑問。一些出於好奇，一些出於無知，也有一些是偏見和歧視。在外生活的東方人，都有被問及是否吃過貓狗，以及我們家鄉的人是否愛吃貓狗。當地語講得多爛的人，也懂得怎樣回答。之外就是問是否懂功夫，是否愛看成龍和李小龍電影，伴幾聲「嘩！嘩！叉！叉！」的揮拳踢腿之聲。這兩道問題，都是留外東亞人的FAQ頭兩名。在現今網絡發達的社會，其實只搜一下，就知道兩題皆否，大部分亞洲人都不愛吃貓狗，也不諳功夫。所以可算是愚昧的問題。

然而一些問題是出於好奇和善意的，例如問及家鄉的菜色、風土人情、歷史地理。留外久了的人，都知道如何言簡意賅地解答。而最多人會問的，就是你為何會來這裡居住。是為了工作、學業、婚姻，還是尋求自由和有尊嚴的生活？這道問題，答案可以很簡單，卻是最能夠發揮和分享自己的時間。從小時候嚮往的夢想說起，再談到遇到的阻滯和困難，最後決定離開舒適圈，尋索喜愛的生活。字裡行間散發使人艷羨和敬佩的勇氣，回答過後，你多了幾位支持者，樂意與你同行。

在外地生活，就是發問與回答的歷程。每天我們都會探索很多事情的答案，同時回答別人的提問。在問號與句號間，豐富自己的知識，也豐富別人的世界。想起小時候耐心回答自己的父母和師長，今天遇上發問的人，都保持同一份笑容和忍耐；碰到肯細心解答者，也常存感恩。知識的探求，都來自一個問號。今天你可能是發問的人，明天就輪到你回答一樣的問題，在問句與回答中穿梭，如一條無止境的隧道，卻為自己知識增長而喜樂，為別人向前而滿足。

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