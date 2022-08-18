【專訪】洪震宇：不只是下鄉的說書人，「精準提問」才能挖掘出好故事

文：愛麗絲

「一開始考記者，其實是因為我女朋友是記者。」洪震宇求學時讀社會學，也對人類學等人文學科及管理學科有所涉略，投入職場後第一份工作選擇記者，表面原因或許令人莞爾，但真正原因是他的碩士論文研究台灣金融體系背後的運作模式，他認為只有透過記者工作才能深入了解與觀察經濟運作的方式，沒想到記者一做就十二年。

他從財經領域切入，到時尚、在地、後來離開媒體圈，擔任企業顧問、從事飲食旅行與培訓教學等領域，從不畫地自限的廣納四方，讓洪震宇如今成為跨領域專業溝通、資源整合者。

沒問題就等著被罵

起初，洪震宇考入《遠見雜誌》，後因渴望更扎實多面向的鍛練轉往《財訊雜誌》。因工作需求，洪震宇從對財報一竅不通，到能讀出企業發言人不能說的秘密，「我會仔細閱讀財報，對照企業說法，找出不合理的部分，」像偵探般拼湊資訊，推敲事實，洪震宇不為數字所苦，倒覺得十分有趣。記者生涯讓他熟讀財報，也學會最關鍵的提問能力，「我們過往習慣只當被動接收者，當記者最好的訓練是，沒問題就等著被老闆罵！」

記者怕沒問題可問，洪震宇更怕自己成為只發公關稿的寫手，振筆疾書卻心口不一、渾噩度日。「事實上，記者能勝任許多有趣的工作。」洪震宇的職涯中，從記者到總編，待過《天下雜誌》、《GQ》等不同類型媒體，從中得到截然不同的寶貴經驗。「《天下雜誌》重視人物採訪寫作、格局思考，在《GQ》則以視覺導向為主，用視覺說故事。」這兩本重量級雜誌的工作經驗，培養他在視覺編輯與採訪寫作兼具的專業能力。

在《天下雜誌》期間，洪震宇主導規劃《319鄉向前行》特刊，帶動讀者走入鄉鎮、深度旅行，那也正是洪震宇人生裡的轉捩點。此後，洪震宇放膽嘗試，跳脫職場舒適圈，飛往更廣闊的天際。

不小心轉了個彎，讓偶然成為必然

「我的人生旅程，是每次出現新機會就去嘗試，一切都是因為不小心轉了個彎。」洪震宇笑稱自己的職涯轉換的每一步，出版的每一本書，全是一次次勇敢嘗試的成果。

跳脫記者職涯前，洪震宇與友人氣象達人彭啟明閒聊時得知，各縣市農民曆內容不一，而免費發放的農民曆，仍是家家戶戶習慣人手一本的家居必備。「我發現這可能是個商機耶！」洪震宇觀察敏銳，設身處地思考，究竟人們看農民曆想得到的是什麼？

最終定調，洪震宇和彭啟明、李咸陽等多方合作，規劃產出一本二十四節氣結合常民生活，涵括氣象、命理、食材與旅遊的《樂活國民曆》，「至少我離職後不會沒事做嘛。」洪震宇開玩笑似說，在《樂活國民曆》出版前，他更先出版《旅人的食材曆》一書，將旅行拓展為感官飲食、風土共釀的饗宴。

細數過往每本著作，洪震宇從來不是備妥腹案出手，而是一連串機遇裡不排拒任何可能性的結果。從銷售好幾萬本的暢銷書《樂活國民曆》之後，洪震宇出版結合飲食風土、人類學田野調查方法的《風土餐桌小旅行》、運用風土設計、深化體驗經濟、得到金鼎獎的《風土經濟學》、地方創生進階實戰的《風土創業學》。

另一本暢銷書《精準寫作》的起頭，甚至源於洪震宇教導女兒寫作的時光，這本書將寫作結構拆解成八個主題的方法書，加上有培訓學生的實作案例當對照，在眾多寫作教學書之中，反而獨樹一幟，因為更簡潔、容易應用。在出版書籍的空檔，洪震宇開設線上、實體課程，更受多方邀請提供專業顧問建議。

「我不過是從一些隱而未顯的線索中、早一步看到需求，」洪震宇謙稱自己如《機會效應》裡所寫，是在岔路口選擇抓住偶然，使未來成為必然。

「我不是組織內的人，自然必須不斷自我研發，」細想自己為何總有源源不絕的創新想法？跳脫固定職涯，或許是讓洪震宇保持靈活，對一切事物充滿好奇、無懼嘗試的原因之一。「人都是被環境塑造的，畢竟我離職後沒開公司，但還是要有收入啊，」洪震宇笑著找出最務實的理由。當年轉身離開，工作與生活多了不確定性，卻也打開更多可能。

拆解、系統化整合閱讀

轉換跑道後，洪震宇從聽故事的採訪者，轉為說故事的受訪人，「我更需要系統化的知識與閱讀。」

洪震宇熱愛閱讀，他的閱讀範疇半為工作、半為寫作，列出的推薦書單橫跨科學傳記、歷史人文、財經與社會議題等故事。洪震宇也讀推理小說，偏好在邏輯清楚、節奏明快的敘事裡，藉推理解讀人性，如東野圭吾、松本清張、中山七里、泰絲．格里森等作家與《香江神探福邇，字摩斯》系列都是心頭好。近日他讀《孔子大歷史》，直稱彷彿重新認識歷史上的至聖先師，其實仍有其人性化的一面。

「前陣子三本75折，我又買了好多本書喔，」打開手邊的mooInk S電子書閱讀器，洪震宇笑稱即便藏書滿滿，「看到喜歡的書，還是習慣先買起來。」不同於購書經常照單全收，洪震宇閱讀時，更重視得轉化為自己可用的知識與經驗，「閱讀不是看完書就結束。」翻開一本本讀書筆記，是洪震宇鋼筆手寫，從字裡行間深掘，拆解閱讀，轉化並結合個人經驗的方法，而個人經驗一旦賦予意義、完善組裝後，全是說故事的好素材。

說不完的好故事

「大家都喜歡說故事、聽故事，這是一種趨勢。事實上。人人有故事，只要我們懂得如何組裝自己的經驗。」洪震宇曾受邀教人力資源部門的從業人員撰寫文案、徵得合適的人才，也教企業、出版社、劇團內部人員如何運用說故事的能力，即便下了舞台，仍能生動上演、達到目的。