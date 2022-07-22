離岸風電超級大案「海龍風電聯貸」啟動，涵蓋2大風場、借款期20年，規模直逼1,500億

台灣能源問題迫在眉睫，離岸風電聯貸案即將登場金額直逼新台幣1500億元，其中規模最大的「海龍風電聯貸案」已啟動，涵蓋2大風場、借款期間達20年。外界指出是近年國內發展離岸風電、籌組風電聯貸的超級大案。

最大離岸風電聯貸案達1500億元

台灣史上最大離岸風電聯貸案即將開始，金融圈人士向《工商時報》透露，該計畫聯貸案已經啟動，總規模達到新台幣1500億元，借款期20年，涵蓋龍2號與海龍3號兩大風場。

台灣風力發電發展接近20年，除了台灣北海岸向南延伸至屏東，還有外島金門澎湖都有風力發電機組，待陸域風機成熟，2016年政府又轉向推動離岸風電，吸引大批國外業者、零件商前來投資，去年統計全台風機陸域加離岸已達396部。

《工商時報》報導，20年借款期間（含海龍2、3號完工），同時也是台電和供電業者簽署供電合約期間最長的年限，所以國外輸出保險機構或是信用保證機構的承保能量，受參貸行高度重視，並由國家融資保證機制進場，近而為國產化開發做準備。

經濟部告訴《關鍵評論網》，離岸風電政策推動分為3大階段，首先示範獎勵如2019苗栗海洋示範案、2021彰化台電示範案；其二是潛力場址，公開至少36處，遴選及競價前者達3.8GW後者是1.7GW，目標2025年5.5GW商轉；最後是區域開發，釋出容量2026至2035年每年1.5GW開發容量，選商策略是先資格審查、後價格評比。

經濟部指出，區域開發選商機制，先機格審查財務、技術和產業關聯。在財務計畫上，包含總投資費用、資金籌措來源、發電量預測還有財務可行性。總體而言，財務健全性占審查25%、股東資本能力為15%。

目前，離岸風電第3階段區塊開發競爭白熱化，包含上緯新能源、哥本哈根基礎建設基金（CPI）、北陸能源、沃旭能源、達德能源、台亞風能等6大開發商共13個風場送進環評，其中將近半數共6案，已通過環評初審拿到關鍵門票。

2025年離岸風電要達到5.7GW（10億瓦）

近年針對離岸風電進入「聯貸階段」的參與公司，則包含德國達德能源（wpd）、丹麥沃旭能源（Orsted）、台灣中能風能、台灣富威能源、加拿大海龍風能等。其中富威、海龍預計在今年第4季簽約。

去（2021）年3台灣離岸風電產業協會成立，聚集丹麥、德國、日本、澳洲等國的駐台代表參與廠商者眾。當時行政院副院長沈榮津表示，離岸風電政策是台灣推動能源轉型的關鍵之一，2025年離岸風電要達到5.7GW（10億瓦）目標，加上2026年至2035年將新增至10GW。

疫情前，台灣總發電裝置容量為55.79GW，包括燃煤的火力發電廠（38.6%）、天然氣發電廠（32.5%）、核能發電廠（11.9%）、燃油火力發電廠（6.5%）、抽蓄式水力發電廠（1.4%）以及可再生能源（8%）。

意味著，疫情前包含太陽能、風力及生質等可再生能源發電量僅有4.46GW，若對照行動院的目標，要在2025年光靠離岸風電要達到5.7GW挑戰難度非常大。

又加上這2年疫情侵擾、缺工頻傳進一步延續了離岸風電的進度。如今疫情日益趨緩，各大風場也開始動起來，年底富威能源、海龍風能也將走到參貸階段，將為台灣的風電目標邁進一步。

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核稿編輯：翁世航