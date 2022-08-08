孔子學院out、台灣教師in：海外華語教學成為中國與台灣外交新競技場

文：江悅寧、Sun（台灣數位外交協會）

語言傳播是公眾外交的經典案例之一，民眾透過語言學習，可以深入認識一國的歷史文化與流行趨勢，進而提升對該國的印象和瞭解。許多國家的政府，也都會在外國設置語言文化中心，藉由語言的教學和文化的交流來進行軟性的公眾外交。

華語作為全世界使用者數量前三多的語言，又是廣大中國市場的通用語，吸引許多人爭相學習。據統計，中國以外的華語學習者已累計達2500萬人，學華語的全球熱潮早已不是新聞。

不過近日卻有報導指出，芬蘭赫爾辛基大學關閉了他們與中國政府合作的華語中心「孔子學院（下稱孔院）」；台灣在德國海德堡新設立的華語中心，最近也因為醜聞而廣受討論。

華語熱已行之有年，為什麼芬蘭還會終止與孔院的合作？台灣最近又為什麼在德國新設華語中心？這兩件新聞之間又有何關聯呢？

假教學、真外宣？孔子學院爭議不斷

中國自2004年起，便在全球廣設推廣華語與漢文化的官方機構「孔子學院」，至今已在146個國家招收超過900萬名學生。但孔院一直以來都籠罩著「擔任中共在海外達成政治目的的窗口」等醜聞，美國非營利組織全國學者聯合會（NAS）更製作專題報告，指出孔院限制學術與言論自由等四大罪狀。

有鑑於此，歐美各國政府紛紛取消對孔院的補助經費，各大學也開始更嚴格審查孔院相關規定、逐步減少優惠，甚至終止合作，芬蘭赫爾辛基大學則是最近的一個例子。

孔院節節敗退，台灣搶灘國際華語教學版圖