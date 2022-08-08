孔子學院out、台灣教師in：海外華語教學成為中國與台灣外交新競技場
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中國孔子學院陸續爆出限制學術與言論自由等醜聞後，開始退出全球高等教育舞台，台灣見此良機也開始搶灘國際華語學習版圖。不過，台灣若僅以分食中國市場為策略，仍會因被視為少數、旁支等問題發展受阻，因此如何拓展台灣獨立品牌進而達成公眾外交值得思考。
文：江悅寧、Sun（台灣數位外交協會）
語言傳播是公眾外交的經典案例之一，民眾透過語言學習，可以深入認識一國的歷史文化與流行趨勢，進而提升對該國的印象和瞭解。許多國家的政府，也都會在外國設置語言文化中心，藉由語言的教學和文化的交流來進行軟性的公眾外交。
華語作為全世界使用者數量前三多的語言，又是廣大中國市場的通用語，吸引許多人爭相學習。據統計，中國以外的華語學習者已累計達2500萬人，學華語的全球熱潮早已不是新聞。
不過近日卻有報導指出，芬蘭赫爾辛基大學關閉了他們與中國政府合作的華語中心「孔子學院（下稱孔院）」；台灣在德國海德堡新設立的華語中心，最近也因為醜聞而廣受討論。
華語熱已行之有年，為什麼芬蘭還會終止與孔院的合作？台灣最近又為什麼在德國新設華語中心？這兩件新聞之間又有何關聯呢？
假教學、真外宣？孔子學院爭議不斷
中國自2004年起，便在全球廣設推廣華語與漢文化的官方機構「孔子學院」，至今已在146個國家招收超過900萬名學生。但孔院一直以來都籠罩著「擔任中共在海外達成政治目的的窗口」等醜聞，美國非營利組織全國學者聯合會（NAS）更製作專題報告，指出孔院限制學術與言論自由等四大罪狀。
有鑑於此，歐美各國政府紛紛取消對孔院的補助經費，各大學也開始更嚴格審查孔院相關規定、逐步減少優惠，甚至終止合作，芬蘭赫爾辛基大學則是最近的一個例子。
孔院節節敗退，台灣搶灘國際華語教學版圖
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台灣人偏好的威士忌風味？甜美風味是大宗，帶果香、蜜香風味威士忌男女皆愛
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台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
每年近800億元規模的台灣酒類市場中，威士忌最是一大重點。然而，近年來品醇族群結構的變化，加上酒友們對風味的求新求變，不少品牌開始尋覓下一個令人沈醉的風味。未來台灣威士忌市場主流，將吹向哪種風味的酒品呢？TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
根據蘇格蘭威士忌協會公佈的2021年國際出口市場表現報告，台灣這個僅2300萬總人口的市場，一年竟進口了將近新台幣85億元的蘇格蘭威士忌，在全球排名第三。若再加上日本、美國等其他產地的酒品，統計資料也顯示全年威士忌市場消費總金額約550億新台幣，台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。
三分之一女性愛好者 有力影響威士忌市場風潮
根據TNL Research關鍵議題研究中心於7月11~12日，針對年齡分布於30歲以上ShareParty會員所進行的「威士忌品飲習慣調查」，分析376份有效回收問卷之後發現，40.9%受訪者有品飲威士忌的習慣，且男女比例已達逼近2：1之譜，顯見女性在威士忌同好族群中已成長至三分之一的比例，其風味喜好必將更具市場聲量。
然而，再進一步詢問關於威士忌風味的偏好，倒是能從中一窺在男女族群上的異同處。台灣民眾近年來普遍偏好風味較為甜美、順口易入喉的威士忌，而兼具有果香者獲得最多受訪者的喜愛（57.4％），其次則是帶有蜂蜜風味之酒品（36.3％）。至於較具獨特個性的煙燻風味，訪問後倒是出現了35.9％男性喜愛，但僅有14.5%女性能夠接受的明顯差異。
提到風味甜美的威士忌，深諳威士忌的酒友們，腦海中必然會浮現百富單一麥芽威士忌的名稱。百富的傳奇首席調酒師大衛史都華（David C. Stewart），運用將近60年的經驗和深厚的製酒工藝，讓標誌性的「香甜蜂蜜」風味在每一款百富威士忌中都有一致但又獨特的展現。而大衛史都華更令人讚賞不已的，是他於1980年代所發明的「過桶」（Cask Finish）工藝：先將威士忌置於傳統橡木桶中熟成若干年後，再移至另一種橡木桶進行第二次的熟成，而二次熟成的時間並非定數，全靠大衛史都華帶領團隊的耐心定期監控，直到風味達到標準之後方才進行裝瓶。40年來運用「過桶」工藝，百富將酒廠經典的蜂蜜、香草基調，變幻出多樣的迷人風貌，因而廣受全球消費者歡迎。
私聊聚會 最是品飲威士忌的好時機
關於最適合享飲威士忌的生活情境，則有近七成（68.8％）受訪者鍾意於私人會所或家庭聚餐時，與三五好友共享黃金酒液，其次還有「商務應酬場合」（35.9%）及「餐廳等公開場合聚會」（35.6%）成為品飲威士忌的常見場景；也有超過三成（32.8%）受訪者鍾愛與另一伴在家中親密啜飲。
若要在私聚餐會上品飲明顯具有果香風味的威士忌，百富12年雙桶DoubleWood是威士忌愛好者的首選之一。百富首席調酒師大衛史都華精選首次裝桶之Oloroso雪莉桶，陳放9個月過桶的百富12年雙桶單一麥芽威士忌，從1993年販售迄今已近30年，為百富的最經典酒款。此外，百富酒廠歷史上推出的第二種過桶酒款：百富21年波特酒桶PortWood威士忌，經長時間窖藏熟成，醞釀極具深度的風味，是百富獲得首獎最多，也是首席調酒師大衛史都華個人最愛的酒款之一。
首創過桶工藝 讓百富威士忌在甜美蜂蜜風味上 更增添多變的層次
最後，綜合分析威士忌市場的主流風味，果香、蜂蜜、煙燻和花香是台灣民眾鍾愛的四大風味。然而，想要品飲這四種風味，藉由百富首創的過桶工藝，體驗品牌經典的香甜蜂蜜風味之餘，如果想要體驗熱帶水果的果香，就可選擇百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌。過桶加勒比海蘭姆酒桶（Rum）的金黃酒液，先帶來熱帶水果、熱帶香料及太妃糖的香氣，再引出香草、橡木桶甜味，口感濃厚圓潤，餘韻柔和且綿長。若是喜歡煙燻泥煤風味，百富故事系列14年泥煤週威士忌是個很好的選擇，溫和的煙燻泥煤融合著細緻奶油蜂蜜氣息與淡雅花香調，品飲時還能感受到些微的柑橘和橡木氣息，猶如天鵝絲絨般的滑順飽滿口感，加上引出水果香氣的尾韻層次變化，怎會不讓人念念難忘。
近來領先全球、在台首發上市的百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌，是百富首席調酒師大衛史都華的最新傑作，先在美國橡木桶陳年16年，再經由法國皮諾甜酒桶二次熟成，讓百富的蜂蜜甜香層疊出更多層次感，不僅讓品飲者能嗅聞到美妙平衡的蓮花與天竺葵花香，更有蜂蜜基調和細緻蜜餞、嫩薑辛香，加上清爽順口的尾韻，豐富感受、很是令人著迷。
一心一藝，百富持續以「過桶工藝」在標誌性的香甜蜂蜜風味之上，尋找新的可能。相信只要曾感受過桶工藝的魔幻般奧妙，肯定會為台灣日益增長的威士忌愛好者族群，開拓出更為寬廣多元的嗅味覺體驗疆域。
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