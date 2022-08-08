廖亦武《武漢》：面對狡獪的政權，他有「一書對一國」的使命

我們想讓你知道的是
這也是為什麼《武漢》要以虛實交錯的形式呈現。面對狡獪的政權，純小說展現的力道不夠，他透過文字，要作的是警告與提醒，是批判與質疑，因此他以不羈的才情，不拘的形式，打破形式框架，自由出入，虛實分進合擊，完成「一書對一國」的使命。
文：果子離
這個冠狀肺炎病毒，不論命名為新冠或武漢，不論人類決定與之共存或清零，這幾年它與世人長相左右，真是受夠了，疫苗一劑一劑追打，沒完沒了，目前還看不到邊，人類史上從未有一種疫苗需要每隔幾個月就追打的。如今大家忙著對抗病毒，它是怎麼來的？愈來愈難追索。病毒來源成謎——謎，或許應該說是祕密，不可說的祕密。許多專家學者欲言又止，許多資料被刪除，許多事實被隱匿。但廖亦武不放過這個題目。
廖亦武是中國流亡作家，對中共政權本質有一定瞭解，為此他寫下《武漢》一書，以融合小說、後記、引錄、論述、報導等手法，紀實與虛構合一的特殊形式，試圖記錄並探索這波病毒的來龍去脈、官方的措施、民眾的反應，以及背後的政治意涵。
雖然號稱紀實小說，雖然書中不乏論述，但《武漢》是好看的小說，廖亦武以小說形式寫出武漢封城後從政府到民間的種種荒謬，荒謬情節主要聚焦於所創造的人物，歷史學者艾丁。
艾丁從德國搭機返抵北京，準備回湖北武漢的家，提早過年。孰知當時武漢與周邊城市一一封城，城內住戶有腿難出，城外居民有家難歸，他只好轉飛湖南長沙，到岳父母的空屋暫住。
全書最荒謬最有動感與電影感的情節，就從這段從北京飛往長沙的國內班機上開始。當艾丁毫無戒心透露湖北人身分，乘客驚恐，咒罵，閃躲，最後他被隔離於廁所，直到下機。
可憐這位先生百口莫辯，明明在沒有疫情的柏林待了一年，檢疫通過，什麼問題也沒有，回鄉路途卻被視如瘟疫，在長沙住所，被斷水，被封門。之後在村鎮間移動，蓋了一個又一個章，通過一道又一道路障，被奚落，被阻擋。回家的路行路難。
艾丁像人球被踢來踢去，只因為背負籍貫的原罪，武漢人、湖北人如瘟疫，如過街老鼠，也如，艾丁自嘆的，納粹時期的猶太人，或如小說這句所說：「沒人看得見新冠病毒，於是武漢人、湖北人就被當作新冠病毒。」
若說武漢封城事件發生於初期，未被注意，這幾個月上海等大城市封城清零，我們在流出的影片（視頻），看到北京當局超越世人理解的荒誕作為，中國網友只能以「厲害了，我的國」自嘲。不過中共治理之下，不可思議之事還會少嗎？文化大革命、全民土法煉鋼、崇拜毛澤東這顆紅太陽，廖亦武擅長描述這些瘋狂行徑，《武漢》所寫只是牛刀小試。
如何追溯這個疫情的源頭？如何敘述病毒肆虐中官方民間各界慌亂應對的混亂荒誕？廖亦武身在德國，不在現場，他沒做人物訪談，沒做田野調查，怎麼寫？一個動作：人在家中坐，資料電腦來。2020年1月武漢封城開始，他每晚通宵達旦，在中國官方刪除之前，搶著下載數十萬字的資料，包括影片、圖片、文章、信件、新聞、民間爆料等資訊，以及，很重要的，中國科學院武漢病毒研究所的官方網站，他每天拜訪好幾次。
在網路賽跑，他跑贏了，但也付出代價，個人電腦遭駭客入侵癱瘓之外，自己也心臟出事，鬼門關走了一回，幸好中國網警之後移除的資料都搶先下載了，性命也救回來了。
官方封鎖消息，刪除網頁資料，正好說明有必須遮掩的事物。其中有鬼，但什麼樣的鬼，無從得知，或者說，有所猜疑，但缺一槍斃命的證據，因為證據都被湮滅或封鎖了。廖亦武搶著下載資料，融會於作品之中，正凸顯出《時代周刊》書評所云：「記憶和記錄的重要性」。
這也是為什麼《武漢》要以虛實交錯的形式呈現。何以廖亦武不乾脆像麥克．克萊頓那樣，把小說寫得跟真的一樣，唬住讀者？或像高陽以小說述史？且不說廖亦武不像麥克．克萊頓有醫學訓練與科學背景，廖亦武是文學家，與科學隔行如隔山，更大的原因是，面對狡獪的政權，純小說展現的力道不夠，他透過文字，要作的是警告與提醒，是批判與質疑，因此他以不羈的才情，不拘的形式，打破形式框架，自由出入，虛實分進合擊，完成「一書對一國」的使命。
廖亦武的文筆很有穿透力，無論虛構的創造或紀實的筆錄，都虎虎帶勁。最後一章〈尾聲：武漢輓歌〉，所抄錄的，張文芳所寫的長詩〈武漢輓歌〉，沒有起承轉合，僅以反復迴旋的語法，勾勒武漢病毒與威權政策肆虐下，民眾的受難者形象，不激憤，不嘲諷，只有悲憫，卻那麼震撼人心。
詩文很長，占紙本版長達三頁篇幅，隨後引述的法院判決書則近一整頁，一般而言，這樣子大幅引用，不是很好的創作手法，但在廖亦武形式混合的設計，以及既柔情又悲憤的語感之下，竟調和出充滿渲染力的奇特效果。廖亦武接著順勢而發，透過訊息對話、保外就醫請願書、探究病毒真相的影片旁白等手法，以公民記者張展獄中絕食、命在旦夕為結，留下最深的嘆息，最無力的吶喊。
本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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【一圖看懂】民生基礎建設的資安防禦為何重中之重？ACW SOUTH沙崙基地打造天然氣、石化、變電所三大測試場域為大眾保駕護航
我們想讓你知道的是
這幾年的新冠疫情、俄烏戰事奪走許多寶貴生命，讓網路流行一句「你的歲月靜好，是有人為你負重前行。」當我們能夠安居樂業過著恬靜生活，其實是仰賴一群人在社會各個角落堅守崗位，多數人才能享受無虞的生活及安全的家園。
我們在食衣住行許多方面皆與水、電、天然氣等資源息息相關，在高度數位化的現代，臺灣在面對這些資源的基礎建設時，網路安全的防禦為何比其他國家更需謹慎面對？這件事可以從俄烏戰爭獲得啟發。
從俄烏戰爭居安思危，臺灣每月面臨4000萬次的網路攻擊
有人說如果有一天真的發生第三次世界大戰，那一定會發生在網路上。從近期的俄烏戰爭來看，除了使用傳統槍砲坦克，更值得注意的是雙方都派出大量IT駭客，攻擊對方的油水電重要基礎建設的伺服器、通訊設施，企圖阻斷即時資訊，藉此癱瘓敵方的民生設備運作。
事實上，一般駭客不會主動攻擊一個國家的基礎建設，大多是鎖定企業等級為目標，像是美國燃油管線營運公司，受到來自東歐的勒索病毒攻擊，被迫暫停營運同時還要支付新台幣1億4,000萬元的贖金，造成當地民眾恐慌，發生一波搶購燃油熱潮。
而臺灣因為政治戰略的因素，外部駭客總是虎視眈眈，想要癱瘓我國的民生關鍵基礎設施。過去幾年間臺灣每月平均受到2,000萬到4,000萬次外來攻擊，甚至懷疑一起大型惡意軟體攻擊，幕後的駭客是有國家力量在撐腰。
臺灣民生建設資安防禦迫在眉睫，ACW SOUTH沙崙基地扮演關鍵角色
身為島國的臺灣，電力、石油、天然氣及水利等資源設備，是供應國內經濟發展及民生需求的重要資產。面對各項能源設備資安的防護，我國經濟部長王美花過去就曾公開表示，「油電水等關鍵設施假使被破壞，後果不堪設想，所以資安是重要基本功，一定要發展做好防護措施。」
身為國內首屈一指的「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱 ACW SOUTH資安基地），承接起重責大任，提供資安實驗場域，模擬攻防演訓及產品驗測服務；也會邀請資安服務廠商與工控營運業者到沙崙場域，進行實作的技術交流。
ACW SOUTH資安基地計畫團隊表示，「透過資安服務商與工控營運業者的交流分享，有助促進產業對於工控資安了解與場域運用；同時我們也會辦理工控資安等相關課程、研討會及交流會，鏈結資安與工控業者幫助雙方有更深入的技術合作。」
目前ACW SOUTH資安基地的「關鍵基礎設施工控場域」主要有「石化／化工、天然氣及變電所」三套系統，模擬五套攻擊劇本，協助相關基礎設備的管理者，在受到攻擊當下知道該如何反應，及早因應強化資安防禦實力。萬一遭遇偽造工作站監看數據、偽造命令操控電磁閥和空壓機、電驛傳輸通訊中斷等攻擊事件，就能立刻啟動應變流程。
走訪ACW SOUTH資安基地關鍵基礎設施，了解三大測試場域功能有多強
場域一、石化基礎設施
2020年臺灣兩大石化公司接連傳出資安攻擊事件，部分資訊系統感染勒索軟體病毒，造成加油站的支付系統停擺，導致消費者付款機制受到影響。
ACW SOUTH資安基地提供的化工模擬製程實體運作機櫃，是全台首座「石化／化工製程水位控制平台」，模擬情境為一般化工反應槽連續式循環水流水位控制，以水為循環流體模擬，可提供研究測試與訓練使用、自主開發攻防情境。來現場測試的業者，可透過視覺式監控介面與DCS收集現場監測儀表的即時資訊，做到收集完整數據紀錄及警報，具體測試資安防護設備與解決方案。
場域二、天然氣基礎設施
美國一家天然氣壓縮公司曾經受到勒索軟體攻擊，駭客透過魚叉式網釣攻擊入侵IT網路，再找機會滲透到OT網路，並在這兩個網路部署勒索軟體，導致人機介面、伺服器完全失能，公司業務被迫停擺兩天。
ACW SOUTH資安基地的儲槽氣體壓力監控系統，模擬情境為天然氣廠氣體儲槽壓力，使用空壓機模擬天然氣體，當氣體壓力高於或低於警報值時，系統畫面警示工作站主機，並同時記錄數據變化、警報和事件。
場域三、變電所基礎設施
2021年台電董事長說台電遭駭客攻擊幾乎每天發生；俄烏戰爭過程，俄羅斯駭客也曾嘗試對烏克蘭發電廠下手，利用資料破壞軟體發動攻擊，藉此癱瘓高壓變電所，讓烏克蘭當地無電可用。
電力系統無論在發電、輸電及配電的任一部分發生故障，都有可能影響整個供電系統異常，因此保護電驛的作用就在及早隔離故障，避免影響到後續的相關設備。ACW SOUTH資安基地的保護電驛監控系統採用IEC61850標準來進行網路通訊，可用來監視、記錄電驛突發事件，藉此模擬變電所遭受攻擊的危機處理。
要讓臺灣關鍵基礎設施免於駭客襲擊，可說是天方夜譚，但我們能做的是提升資安、強化防禦韌性，更有餘裕時間來防禦或補救攻擊。ACW SOUTH資安基地的關鍵基礎設施，目前打造了三大測試場域，擁有可實際演練的攻防腳本，並進行資安產品的驗測。
ACW SOUTH資安基地深知臺灣以製造業起家，尤其近年半導體領域成為舉世聞名的護國神山；另外因應全球淨零碳排議題，綠能也是前景可期的重要產業。因此在ACW SOUTH資安基地除了有關鍵基礎設施，還設計智慧製造、智慧綠能、半導體及物聯網等主題，可為相關業者做攻防演訓及產品驗測，有助提升我國整體資安防禦力。
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