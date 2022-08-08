廖亦武《武漢》：面對狡獪的政權，他有「一書對一國」的使命

文：果子離

這個冠狀肺炎病毒，不論命名為新冠或武漢，不論人類決定與之共存或清零，這幾年它與世人長相左右，真是受夠了，疫苗一劑一劑追打，沒完沒了，目前還看不到邊，人類史上從未有一種疫苗需要每隔幾個月就追打的。如今大家忙著對抗病毒，它是怎麼來的？愈來愈難追索。病毒來源成謎——謎，或許應該說是祕密，不可說的祕密。許多專家學者欲言又止，許多資料被刪除，許多事實被隱匿。但廖亦武不放過這個題目。

廖亦武是中國流亡作家，對中共政權本質有一定瞭解，為此他寫下《武漢》一書，以融合小說、後記、引錄、論述、報導等手法，紀實與虛構合一的特殊形式，試圖記錄並探索這波病毒的來龍去脈、官方的措施、民眾的反應，以及背後的政治意涵。

雖然號稱紀實小說，雖然書中不乏論述，但《武漢》是好看的小說，廖亦武以小說形式寫出武漢封城後從政府到民間的種種荒謬，荒謬情節主要聚焦於所創造的人物，歷史學者艾丁。

艾丁從德國搭機返抵北京，準備回湖北武漢的家，提早過年。孰知當時武漢與周邊城市一一封城，城內住戶有腿難出，城外居民有家難歸，他只好轉飛湖南長沙，到岳父母的空屋暫住。

全書最荒謬最有動感與電影感的情節，就從這段從北京飛往長沙的國內班機上開始。當艾丁毫無戒心透露湖北人身分，乘客驚恐，咒罵，閃躲，最後他被隔離於廁所，直到下機。

可憐這位先生百口莫辯，明明在沒有疫情的柏林待了一年，檢疫通過，什麼問題也沒有，回鄉路途卻被視如瘟疫，在長沙住所，被斷水，被封門。之後在村鎮間移動，蓋了一個又一個章，通過一道又一道路障，被奚落，被阻擋。回家的路行路難。

艾丁像人球被踢來踢去，只因為背負籍貫的原罪，武漢人、湖北人如瘟疫，如過街老鼠，也如，艾丁自嘆的，納粹時期的猶太人，或如小說這句所說：「沒人看得見新冠病毒，於是武漢人、湖北人就被當作新冠病毒。」

若說武漢封城事件發生於初期，未被注意，這幾個月上海等大城市封城清零，我們在流出的影片（視頻），看到北京當局超越世人理解的荒誕作為，中國網友只能以「厲害了，我的國」自嘲。不過中共治理之下，不可思議之事還會少嗎？文化大革命、全民土法煉鋼、崇拜毛澤東這顆紅太陽，廖亦武擅長描述這些瘋狂行徑，《武漢》所寫只是牛刀小試。

如何追溯這個疫情的源頭？如何敘述病毒肆虐中官方民間各界慌亂應對的混亂荒誕？廖亦武身在德國，不在現場，他沒做人物訪談，沒做田野調查，怎麼寫？一個動作：人在家中坐，資料電腦來。2020年1月武漢封城開始，他每晚通宵達旦，在中國官方刪除之前，搶著下載數十萬字的資料，包括影片、圖片、文章、信件、新聞、民間爆料等資訊，以及，很重要的，中國科學院武漢病毒研究所的官方網站，他每天拜訪好幾次。

在網路賽跑，他跑贏了，但也付出代價，個人電腦遭駭客入侵癱瘓之外，自己也心臟出事，鬼門關走了一回，幸好中國網警之後移除的資料都搶先下載了，性命也救回來了。

官方封鎖消息，刪除網頁資料，正好說明有必須遮掩的事物。其中有鬼，但什麼樣的鬼，無從得知，或者說，有所猜疑，但缺一槍斃命的證據，因為證據都被湮滅或封鎖了。廖亦武搶著下載資料，融會於作品之中，正凸顯出《時代周刊》書評所云：「記憶和記錄的重要性」。

這也是為什麼《武漢》要以虛實交錯的形式呈現。何以廖亦武不乾脆像麥克．克萊頓那樣，把小說寫得跟真的一樣，唬住讀者？或像高陽以小說述史？且不說廖亦武不像麥克．克萊頓有醫學訓練與科學背景，廖亦武是文學家，與科學隔行如隔山，更大的原因是，面對狡獪的政權，純小說展現的力道不夠，他透過文字，要作的是警告與提醒，是批判與質疑，因此他以不羈的才情，不拘的形式，打破形式框架，自由出入，虛實分進合擊，完成「一書對一國」的使命。

廖亦武的文筆很有穿透力，無論虛構的創造或紀實的筆錄，都虎虎帶勁。最後一章〈尾聲：武漢輓歌〉，所抄錄的，張文芳所寫的長詩〈武漢輓歌〉，沒有起承轉合，僅以反復迴旋的語法，勾勒武漢病毒與威權政策肆虐下，民眾的受難者形象，不激憤，不嘲諷，只有悲憫，卻那麼震撼人心。

詩文很長，占紙本版長達三頁篇幅，隨後引述的法院判決書則近一整頁，一般而言，這樣子大幅引用，不是很好的創作手法，但在廖亦武形式混合的設計，以及既柔情又悲憤的語感之下，竟調和出充滿渲染力的奇特效果。廖亦武接著順勢而發，透過訊息對話、保外就醫請願書、探究病毒真相的影片旁白等手法，以公民記者張展獄中絕食、命在旦夕為結，留下最深的嘆息，最無力的吶喊。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰