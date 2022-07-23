美國國會暴動聽證會最終回：川普袖手旁觀187分鐘，任由支持者高喊「吊死彭斯」
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特別委員會主席湯普森（Bennie Thompson）表示，彭斯那時向川普說不，也是知道他的行為不對，只是，彭斯這樣的選擇卻在讓暴民的怒火轉向他的同時，也流失了共和黨部分支持者的選票。
文：梅緣緣
近日美國眾議院「1月6日襲擊事件特別委員會」（Select Committee to Investigate the January 6th Attack on the United States Capitol）舉行最後一次的夏季聽證會，希望能夠鉅細靡遺地呈現，當時前美國總統川普（Donald Trump）在國會受到攻擊時，並沒有對此展開行動因應，反而是間隔了三個多小時才開始有所動作。
據《CNN》報導，特別委員會將聚焦在下午1點川普在總統公園南橢圓形草皮（The Ellipse）演講時，教唆支持者可以朝國會前進展開示威行動，至後來下午4點17分，他在Twitter上發佈影片告訴已經衝入國會的支持者可以停止之前，中間間隔的187分鐘。
此外，特別委員會關注的焦點也將落在前副總統彭斯（Mike Pence）身上，因彭斯先前就已多次向川普表示，自己並沒有權力去干涉國會的認證過程。
回顧前年美國國會山莊暴動事件，川普成煽動暴民的力量
2021年的美國國會美國國會山莊暴動事件，也顯示出主打「民主」的美國，至今依然無法完全和平地轉移政權。國會山莊暴動事件是去（2021）年適逢國會要宣布拜登（Joe Biden）當選時，同日卻遭右派川普支持者，如驕傲男孩（Proud Boys）等團體闖入國會山莊，嚴重打亂當時的計票認證程序。雖然認證程序僅具象徵性意義，但依然為美國大選中不可或缺的一環。
當時約有2000多名川普支持者受前任總統川普號召，於1月6日在國會外集結，並成功突破外圍警方的防線，暴力硬闖國會山莊。此事件最終也造成5人死亡，且釀超過數百人受傷。
事發後在由7名民主黨、2名共和黨成員組成的眾議院特別委員會的調查中，指出川普及相關人士有參與這項國會暴動的密謀策劃。美國媒體《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）報導，特別委員會更指控川普為涉及推翻拜登（Joe Biden）2020年當選結果陰謀的主謀，而委員會小組也將會提供影音證據，以及2名前白宮官員的現場致詞為證。
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為什麼該替孩子選擇有機棉？營養師高敏敏「3招」挑對敏感肌衣物，毒物不殘留
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穿在孩子身上的衣服，除了品牌、版型、舒適度以外，別忘了注意染料及材質，尤其是敏感肌膚型的孩子，往往對於透氣性和有毒化學物質特別敏感。到底該如何挑選，才能好穿、時尚又親膚不致敏呢？
「媽咪，我的手好癢。」「衣服會一直黏在我身上，爹地，我好不舒服。」台灣夏天又濕又悶熱，最怕孩子身上穿的衣服不透氣，一不小心就會長濕疹，這一句句哀嚎幾乎是家長們的夢魘。
市售衣料百百款，選錯材質讓寶貝好難受
衣服是肌膚對外的第一層接觸，尤其是學齡前的孩子，肌膚往往非常敏感、脆弱，若是又不小心挑到含有致毒染劑的衣物，除了造成肌膚不適，誘發過敏現象，引起異位性皮膚炎，更有可能會致癌。因此，衣服的材質對於肌膚健康就扮演著相當重要的角色。
一般來說，挑選吸水性高、通透性佳的天然棉麻布料遠勝於人造化學纖維或混紡纖維，像是化學物質、溶劑、皂類、清潔劑、芳香劑等，含有化學染劑及螢光劑殘留的紡織品，都會對孩童的敏感肌膚造成刺激。
然而，現今世上約四分之一的農藥都用在棉花，但棉花只佔農產品的三成不到，換算下來，用在棉花上的農藥幾乎等同一般農產品的八倍；加上使用落葉劑加快棉花採收速度，殘留在布料上的化學藥劑也更容易造成敏感肌膚不適。
有機棉也有分好壞，100%天然有機棉親膚又安全
人氣營養師高敏敏分享，從第一胎開始她就相當重視小孩貼身衣物的品質和安全，「以前常看著朋友的小孩，每到夏天就抓著渾身癢，尤其台灣夏天又濕又悶熱，常常因為服裝透氣性不足一不小心就全身紅疹、發癢，看著就好讓人心疼。」
由於高敏敏的先生有過敏體質的遺傳基因，因此大女兒「小蜜瓜」一出生時，高敏敏就特別注意，「過敏通常都是從皮膚開始，且衣服是除了尿布以外，與寶寶接觸最長時間的物品，因此挑選衣服就得更嚴謹。」
高敏敏提到，有一次，她看見小蜜瓜身上出現莫名紅腫痕跡，「女兒一直抓腿、抓肚子，有時還會自己把衣服掀開來抓，整塊紅紅一片。」原以為可能是絨毛娃娃或其他過敏原造成，之後幾次穿到同一件上衣，小蜜瓜拼命抓癢的行為就會很明顯。「這才讓我意識到，原來不是材質摸起來舒服就沒有問題，往往是穿久了才會有感。」高敏敏指出，原來有機棉也是有分等級的，一般傳統有機棉，品質良莠不齊，所以造成布料容易破損，為了耐用進而混紡其他紗線，造成不夠親膚容易引起刺激與搔癢。
為了根絕大女兒身上的紅疹，高敏敏往後在挑選孩童衣物時，特別會挑選100%天然無毒有機棉的材質，其所製成的衣服更為舒適、透氣，更加親膚也不容易引起過敏反應，小女兒出生後，也比照辦理。
高敏敏三招挑對敏感肌衣物：挑材質、無車標、選剪裁
高敏敏建議，孩童的皮膚角質層薄，挑選衣物時，家長可多注意以下三點：
- 挑材質：挑選100%天然有機棉的材質，比較不容易刺激皮膚。
- 無車標：衣服標籤是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦，可挑選無車標衣服，或是買回來前先剪標。
- 選剪裁：避免過緊或有鬆緊帶的衣服，可選擇有立體剪裁者，除突顯衣服本身質感，也能增加穿衣的舒適度及透氣。
高敏敏提醒，若衣服材質有國際、國家毒物檢測合格標章更好，能避免選用到含有甲醛、人工染料、螢光劑等傷害健康的化學物質，不僅避免刺激皮膚，也可預防小孩接觸衣服時不會吃進毒素；另外，新衣服一定要洗過再穿，以避免接觸到毒化物殘留。
有機棉精品童裝bbc，舒適好穿又時尚
「我自己很喜歡baby baby cool的原創設計100%有機棉童裝，它同時符合我對於衣服要安全又好看的要求。」高敏敏說，bbc是台灣有機棉精品童裝，符合歐盟最高標準GOTS認證，確保有機紡織品從收獲、原材料、到加工，以及最後產品的包裝都符合環境與人道規範，同時在衣服領口、袖口、大腿處則以彈性織帶增加耐用度和美觀。
高敏敏提到，車標、鈕扣與拉鍊是不少人會忽視的挑選小細節，卻是造成皮膚物理性刺激的重點之一，「車標是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦；而鈕扣及拉鍊造成的金屬過敏案例也很常見，肚臍周圍容易有接觸性皮膚炎，而拉鍊若拉到頂端就會碰觸到下巴。」BBC使用進口副料、無鎳無重金屬的訂製扣子，衣服設計上沒有車標，穿起來也不會有異物感。
最讓高敏敏情有獨鍾的一點是，bbc採用3D立體剪裁，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，強調線條與比例，每件樣衣都經過孩童試穿並修改多次才可完成，「合身舒適又兼具美感，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，小蜜瓜穿起來合身舒適又可愛，看她穿得舒適不抓癢，我也安心很多。」bbc有適合長期穿搭的經典款式和品質，不論送禮自用都相當和宜大方。