美國國會暴動聽證會最終回：川普袖手旁觀187分鐘，任由支持者高喊「吊死彭斯」

文:梅緣緣

近日美國眾議院「1月6日襲擊事件特別委員會」(Select Committee to Investigate the January 6th Attack on the United States Capitol)舉行最後一次的夏季聽證會,希望能夠鉅細靡遺地呈現,當時前美國總統川普(Donald Trump)在國會受到攻擊時,並沒有對此展開行動因應,反而是間隔了三個多小時才開始有所動作。

據《CNN》報導,特別委員會將聚焦在下午1點川普在總統公園南橢圓形草皮(The Ellipse)演講時,教唆支持者可以朝國會前進展開示威行動,至後來下午4點17分,他在Twitter上發佈影片告訴已經衝入國會的支持者可以停止之前,中間間隔的187分鐘。

此外,特別委員會關注的焦點也將落在前副總統彭斯(Mike Pence)身上,因彭斯先前就已多次向川普表示,自己並沒有權力去干涉國會的認證過程。

回顧前年美國國會山莊暴動事件,川普成煽動暴民的力量

2021年的美國國會美國國會山莊暴動事件,也顯示出主打「民主」的美國,至今依然無法完全和平地轉移政權。國會山莊暴動事件是去(2021)年適逢國會要宣布拜登(Joe Biden)當選時,同日卻遭右派川普支持者,如驕傲男孩(Proud Boys)等團體闖入國會山莊,嚴重打亂當時的計票認證程序。雖然認證程序僅具象徵性意義,但依然為美國大選中不可或缺的一環。

當時約有2000多名川普支持者受前任總統川普號召,於1月6日在國會外集結,並成功突破外圍警方的防線,暴力硬闖國會山莊。此事件最終也造成5人死亡,且釀超過數百人受傷。

事發後在由7名民主黨、2名共和黨成員組成的眾議院特別委員會的調查中,指出川普及相關人士有參與這項國會暴動的密謀策劃。美國媒體《全國廣播公司商業頻道》(CNBC)報導,特別委員會更指控川普為涉及推翻拜登(Joe Biden)2020年當選結果陰謀的主謀,而委員會小組也將會提供影音證據,以及2名前白宮官員的現場致詞為證。