《創運思維》：人生就是一連串的選擇，有實力的人會做出好的選擇，連帶也提高自己成功的機率
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韓國理財百萬頻道主金度潤，10年採訪各行各業成功者，發現這些人總會回答「成功是因為我很幸運」。一開始，他以為這只是自謙之詞，但隨著採訪經歷不斷累積，他發現幸運不是偶然，根據「創運思維」採取行動，為強者們創造足以成功的好運！
文：金度潤（김도윤）
每一次選擇，串連成你的運氣
人生就是一連串的選擇，每次的選擇串連在一起，成了今天的你我。即便在壓力比較小的學生時代，也得選擇是要和同學們出去玩還是先寫完作業再說，有時不禁想，如果學生時代的我做了許多好選擇，考進好大學的機率也會高一些。世俗觀點還是認為大學的好壞影響到未來成功的機率，進了好大學運氣好的機率更高，其中最大的差別在於過程中所遇見的人：分組作業時的組員，說不定將來就成了創業家，或許帶來同學們共同創業的機會；也或許有些同學成了專業人士，例如律師、醫師或會計師，當我遇到相關問題時就能從同學身上得到專業的建議。
雖然考上好大學不保證100%能遇到更優秀的朋友、更卓越的同學，從而給自己帶來成功。但不可否認的是，每個階段的正確選擇累積下來，的確會提高成功的機率，而我們在社會打拼所做的努力，不也是為了提高勝率嗎？我訪問的許多成功人士，在面對選擇時的思考點與一般人不同，我試著歸納出以下三點與你分享：
第一、在做選擇時，首先要考慮的情況不是「現在」，而是「未來」。如果一心只想著現在的困境，反而找不到任何答案。有位出身清寒但現在身價數百億韓元的企業總裁曾經對我這麼說：
「很多人碰到困境總會想著『為什麼只有我這樣？』——為什麼只有我們家這麼窮、為什麼只有我們家餓肚子、為什麼只有我付不出學費，越是這樣想就越難接受現實，卻浪費太多時間在這種徒勞的煩惱上。這種時候該做的不是自怨自艾，而是該想想『雖然現在情況不好，我該做什麼事情才能改善』才對。
我在學生時期就是一直陷在上述的負面循環上，一直到高三才得以轉換想法認真讀書，因為成為大學生之後，就能打工賺學費和生活費。也是在那個時候才意識到『一分耕耘一分收穫』，我的人生從那時才真正開始轉變。」
歸咎父母或當時身處的環境，做白日夢或期望有意外的好運到來並無法改變任何事，反而該想想現在的自己能做些什麼創造以後的運氣。如果每次面臨選擇時都能考慮「我做了這件事情後，接下來會發生什麼事情？」、「認識這個人，是否對我產生正面的幫助？」等等，不是考慮「現在」而是思考「未來」，就會做出更有利於自己長期發展的選擇。
第二、即使這次失敗，也還有下一次的機會。我有一位已經功成名就的朋友，也曾經感嘆錯失過大好機會，他這麼回顧自己的失敗：
「現在回想起來，很遺憾自己錯失了許多好機會。有家外送平台公司曾經邀請我擔任公司高層主管，但我拒絕了。當時如果到那家公司任職，就能以優惠價格認購股票，以現行股價計算差不多價值300億韓元（約台幣7億元），當時我萬萬沒想到他們能如此成功，從結果論的角度來說當然是懊悔不已。
但這時我想起一句俗語：『一個人一生中會有三次大運』，就算這次很可惜地錯過了，只要能抓住下一次的機會就好。也因為知道自己錯過機會，下次再看到機會到來，更會緊緊地把握。千萬別對過去的事情耿耿於懷，將注意力放在下一次的機會更重要。」
每個人都有碰到好運的機會，當人生進展非常不順時，或許會覺得運氣離我們越來越遠，如果我們的壽命只有一年，錯過一次機會確實很難碰到下一次，但現代人的平均壽命超過八十歲，在人生的長河中，就算錯過了這一次，也一定還有下一次的機會。幸運與不幸的差別並不在運氣會不會來，而在你有沒有做好準備，所以面對失敗產生懊悔的心情時，記得告訴自己沒關係，繼續做好迎接下次機會的準備。
第三、累積實力才能做出更多的好選擇。有位接受訪問的證券公司高層主管曾經這麼解釋「選擇的複利」：
「人生在世，會遇到很多需要做選擇的情境，能不能做出正確的選擇要看這個人的實力。舉例來說，當一個散戶在比特幣的市值來到10,000美元的時候，因為有朋友建議投資就稍微買了一點，但後來比特幣大漲到60,000美元，他後悔自己買太少，情急之下向銀行貸款一大筆錢全都投了進去，過沒多久比特幣市值卻腰斬。
像這樣的散戶在市場上很多，他們都會自嘆運氣不好，但其實問題不是出在運氣上，如果曾經認真研究虛擬貨幣，就會知道比特幣大漲大跌的特性，不至於做出硬著頭皮貸款投資的選擇。所以投資當然有運氣的成分，但最終結果還是建立在個人的實力之上。」
也就是說在做選擇時，實力深淺決定了選擇的對錯。通常我們在當下所做的決定，是根據過去的經驗和實力累積出來的成果，一旦事情超過了我們的理解就很難抉擇。前美國總統林肯曾說過：「年過四十，就要為自己的樣貌負責」，意思是年輕時美醜體態多半靠天生，但到了一定年紀之後，一個人能有什麼樣的樣貌，靠的是他性格和態度的長期積累。同樣的，我們也能從一個人的選擇中看到這個人的真正樣貌，包含他的生活水平與價值觀。
通常我們碰到的困擾是，在幾個選項之中到底哪個是正確的，結果出來之前誰都不知道，像前面講到比特幣到底會漲還是會跌。但不是所有的選擇都是如此，有些選擇早就可以分出好壞，只是許多人明知道這個選擇不是最好的，卻因為這樣的選擇更簡單而下決定。所以從一個人一直以來所做的選擇，就能預見這人十年後的生活，這就是我說的「實力」。有實力的人會做出好的選擇，連帶也提高自己成功的機率，運氣雖然很難捉摸，但只要能累積實力，就會增加我們在未知面前的勝算。
所謂運氣，就是面對世界所提出的無數問題和機會時，我做的抉擇。世界向我提出了一個又一個的題目，把答案全部加在一起，便創造出我的運氣，積沙成塔，每天一點一滴累積的正確選擇，在未來就會以複利的方式倍增，就是主動創造幸運的方法之一。
獲得好運的四種途徑
好運是透過什麼途徑來到我們身邊呢？雖然訪問過許多自認因為好運而獲得成功的人，我卻從來沒想過這個問題的答案，直到撰寫這本書時，我才試著從他們的經驗歸納出產生運氣的路徑。令我驚訝的是答案出乎意料的簡單，通常好運只會從四種途徑產生：
第一種，遺傳與先天性因素。出生在環境好、經濟條件好的家庭，或是擁有父母遺傳的天賦，就是一種福氣。尤其是在體能素質影響較大的運動領域，這種因素的影響更顯著。
舉例來說，田徑選手尤塞恩・博爾特（Usain Bolt）就擁有讓競爭者難以望其項背的身體素質，在100公尺項目中以9.58秒的新紀錄奪下金牌，被人稱為「懶惰的天才」。他不穿最新研發、能夠降低空氣阻力的賽跑服，因為太過貼身會讓他不舒服。平時在飲食方面也沒有特別節制，比賽前他還吃了最喜歡的麥克雞塊。在談論博爾特的成就時，他的遺傳天賦不容忽視，而且運動領域中他並不是特例，在世界各地都能看到許多傑出的運動員，是頂尖運動好手的第二代。
值得慶幸的是，這種人是少數，運氣好、擁有驚人天賦固然能快速走向成功，但家庭環境或遺傳實在是我們無法改變的，不過還有其他三種途徑可以掌握運氣，如果你沒有天生好運，也不必太遺憾。
第二種，時代與環境因素。一個才華洋溢的人再怎麼努力，如果不符合時代的需求，也無法發光發熱。換句話說，在不同時間與空間所付出的努力，會改變成功的命運。有部十分賣座的紀錄片《尋找甜秘客》（Searching for Sugar Man），片中主角羅德里格斯（Rodriguez）曾經是一名在美國乏人問津所以退出歌壇的歌手，他的音樂卻在自己毫不知情的情況下在南非爆紅，成為僅次於鮑勃・狄倫（Bob Dylan）的超級巨星。所以對他來說，他的幸運時代與環境不在他發片當時的美國，而是在幾十年之後的南非。
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
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TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
康健人壽關心每個人的健康，啟動「健康隱憂調查」，希望透過日常生活不經意的飲食習慣，瞭解國人的健康風險，及早準備，為高齡化社會打下健康基礎，完整填寫問卷還有機會得到全家購物金500元！在邁向大齡男女路上的疾病風險，獲得讓一輩子幸福又健康的生活指南。