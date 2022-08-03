《創運思維》：人生就是一連串的選擇，有實力的人會做出好的選擇，連帶也提高自己成功的機率

文：金度潤（김도윤）

每一次選擇，串連成你的運氣

人生就是一連串的選擇，每次的選擇串連在一起，成了今天的你我。即便在壓力比較小的學生時代，也得選擇是要和同學們出去玩還是先寫完作業再說，有時不禁想，如果學生時代的我做了許多好選擇，考進好大學的機率也會高一些。世俗觀點還是認為大學的好壞影響到未來成功的機率，進了好大學運氣好的機率更高，其中最大的差別在於過程中所遇見的人：分組作業時的組員，說不定將來就成了創業家，或許帶來同學們共同創業的機會；也或許有些同學成了專業人士，例如律師、醫師或會計師，當我遇到相關問題時就能從同學身上得到專業的建議。

雖然考上好大學不保證100%能遇到更優秀的朋友、更卓越的同學，從而給自己帶來成功。但不可否認的是，每個階段的正確選擇累積下來，的確會提高成功的機率，而我們在社會打拼所做的努力，不也是為了提高勝率嗎？我訪問的許多成功人士，在面對選擇時的思考點與一般人不同，我試著歸納出以下三點與你分享：

第一、在做選擇時，首先要考慮的情況不是「現在」，而是「未來」。如果一心只想著現在的困境，反而找不到任何答案。有位出身清寒但現在身價數百億韓元的企業總裁曾經對我這麼說：

「很多人碰到困境總會想著『為什麼只有我這樣？』——為什麼只有我們家這麼窮、為什麼只有我們家餓肚子、為什麼只有我付不出學費，越是這樣想就越難接受現實，卻浪費太多時間在這種徒勞的煩惱上。這種時候該做的不是自怨自艾，而是該想想『雖然現在情況不好，我該做什麼事情才能改善』才對。 我在學生時期就是一直陷在上述的負面循環上，一直到高三才得以轉換想法認真讀書，因為成為大學生之後，就能打工賺學費和生活費。也是在那個時候才意識到『一分耕耘一分收穫』，我的人生從那時才真正開始轉變。」

歸咎父母或當時身處的環境，做白日夢或期望有意外的好運到來並無法改變任何事，反而該想想現在的自己能做些什麼創造以後的運氣。如果每次面臨選擇時都能考慮「我做了這件事情後，接下來會發生什麼事情？」、「認識這個人，是否對我產生正面的幫助？」等等，不是考慮「現在」而是思考「未來」，就會做出更有利於自己長期發展的選擇。

第二、即使這次失敗，也還有下一次的機會。我有一位已經功成名就的朋友，也曾經感嘆錯失過大好機會，他這麼回顧自己的失敗：

「現在回想起來，很遺憾自己錯失了許多好機會。有家外送平台公司曾經邀請我擔任公司高層主管，但我拒絕了。當時如果到那家公司任職，就能以優惠價格認購股票，以現行股價計算差不多價值300億韓元（約台幣7億元），當時我萬萬沒想到他們能如此成功，從結果論的角度來說當然是懊悔不已。 但這時我想起一句俗語：『一個人一生中會有三次大運』，就算這次很可惜地錯過了，只要能抓住下一次的機會就好。也因為知道自己錯過機會，下次再看到機會到來，更會緊緊地把握。千萬別對過去的事情耿耿於懷，將注意力放在下一次的機會更重要。」

每個人都有碰到好運的機會，當人生進展非常不順時，或許會覺得運氣離我們越來越遠，如果我們的壽命只有一年，錯過一次機會確實很難碰到下一次，但現代人的平均壽命超過八十歲，在人生的長河中，就算錯過了這一次，也一定還有下一次的機會。幸運與不幸的差別並不在運氣會不會來，而在你有沒有做好準備，所以面對失敗產生懊悔的心情時，記得告訴自己沒關係，繼續做好迎接下次機會的準備。

第三、累積實力才能做出更多的好選擇。有位接受訪問的證券公司高層主管曾經這麼解釋「選擇的複利」：

「人生在世，會遇到很多需要做選擇的情境，能不能做出正確的選擇要看這個人的實力。舉例來說，當一個散戶在比特幣的市值來到10,000美元的時候，因為有朋友建議投資就稍微買了一點，但後來比特幣大漲到60,000美元，他後悔自己買太少，情急之下向銀行貸款一大筆錢全都投了進去，過沒多久比特幣市值卻腰斬。 像這樣的散戶在市場上很多，他們都會自嘆運氣不好，但其實問題不是出在運氣上，如果曾經認真研究虛擬貨幣，就會知道比特幣大漲大跌的特性，不至於做出硬著頭皮貸款投資的選擇。所以投資當然有運氣的成分，但最終結果還是建立在個人的實力之上。」

也就是說在做選擇時，實力深淺決定了選擇的對錯。通常我們在當下所做的決定，是根據過去的經驗和實力累積出來的成果，一旦事情超過了我們的理解就很難抉擇。前美國總統林肯曾說過：「年過四十，就要為自己的樣貌負責」，意思是年輕時美醜體態多半靠天生，但到了一定年紀之後，一個人能有什麼樣的樣貌，靠的是他性格和態度的長期積累。同樣的，我們也能從一個人的選擇中看到這個人的真正樣貌，包含他的生活水平與價值觀。

通常我們碰到的困擾是，在幾個選項之中到底哪個是正確的，結果出來之前誰都不知道，像前面講到比特幣到底會漲還是會跌。但不是所有的選擇都是如此，有些選擇早就可以分出好壞，只是許多人明知道這個選擇不是最好的，卻因為這樣的選擇更簡單而下決定。所以從一個人一直以來所做的選擇，就能預見這人十年後的生活，這就是我說的「實力」。有實力的人會做出好的選擇，連帶也提高自己成功的機率，運氣雖然很難捉摸，但只要能累積實力，就會增加我們在未知面前的勝算。

所謂運氣，就是面對世界所提出的無數問題和機會時，我做的抉擇。世界向我提出了一個又一個的題目，把答案全部加在一起，便創造出我的運氣，積沙成塔，每天一點一滴累積的正確選擇，在未來就會以複利的方式倍增，就是主動創造幸運的方法之一。

獲得好運的四種途徑

好運是透過什麼途徑來到我們身邊呢？雖然訪問過許多自認因為好運而獲得成功的人，我卻從來沒想過這個問題的答案，直到撰寫這本書時，我才試著從他們的經驗歸納出產生運氣的路徑。令我驚訝的是答案出乎意料的簡單，通常好運只會從四種途徑產生：

Photo Credit: 寫樂文化出版

第一種，遺傳與先天性因素。出生在環境好、經濟條件好的家庭，或是擁有父母遺傳的天賦，就是一種福氣。尤其是在體能素質影響較大的運動領域，這種因素的影響更顯著。

舉例來說，田徑選手尤塞恩・博爾特（Usain Bolt）就擁有讓競爭者難以望其項背的身體素質，在100公尺項目中以9.58秒的新紀錄奪下金牌，被人稱為「懶惰的天才」。他不穿最新研發、能夠降低空氣阻力的賽跑服，因為太過貼身會讓他不舒服。平時在飲食方面也沒有特別節制，比賽前他還吃了最喜歡的麥克雞塊。在談論博爾特的成就時，他的遺傳天賦不容忽視，而且運動領域中他並不是特例，在世界各地都能看到許多傑出的運動員，是頂尖運動好手的第二代。

值得慶幸的是，這種人是少數，運氣好、擁有驚人天賦固然能快速走向成功，但家庭環境或遺傳實在是我們無法改變的，不過還有其他三種途徑可以掌握運氣，如果你沒有天生好運，也不必太遺憾。

第二種，時代與環境因素。一個才華洋溢的人再怎麼努力，如果不符合時代的需求，也無法發光發熱。換句話說，在不同時間與空間所付出的努力，會改變成功的命運。有部十分賣座的紀錄片《尋找甜秘客》（Searching for Sugar Man），片中主角羅德里格斯（Rodriguez）曾經是一名在美國乏人問津所以退出歌壇的歌手，他的音樂卻在自己毫不知情的情況下在南非爆紅，成為僅次於鮑勃・狄倫（Bob Dylan）的超級巨星。所以對他來說，他的幸運時代與環境不在他發片當時的美國，而是在幾十年之後的南非。