台灣的「二輪歧視」（下）：譴責重機「超速失控」之前，你知道速限是如何訂定的嗎？

前一篇我們提到了在綜觀上述公平原則、效益原則、比例原則等三點原則基礎上，應有繼續開放行駛路線的必要，並提到為何要維護大型重機路權、政策的脈絡如何演變、大家如何學習與重機和睦共處。

近日2022年6月25日於苗栗縣苗栗市經國路的模型飛機場附近，發生了死亡車禍，一台紅牌重機失控撞上路邊停放的普通重機，紅牌重機騎士當場沒了生命跡象，路上兩台機車橫倒在地、車殼碎裂噴飛，可謂是憾事一樁。

事後有人感到震驚、有人吃瓜、有人開噴，但我們有沒有試著想過——超速與失控其實是可以分開討論？大型重型機車在許多人眼中始終有不好的印象——就算許多機車路權團體想要努力扭轉形象，但卻始終無法清除民眾根深蒂固的觀念。近日有重機超速行駛，撞上違規的機車騎士，導致不幸身亡，有網友就在網路上提問，難道重機愛超速是真的嗎？一度引起熱烈討論。

所以下文將從肇事原因、速限訂定原則，以及現況規範不合理之處——翻轉大家對於超速的理解，更希望讀者正視問題的核心。

大型重型機車肇事原因探析：「超速失控」是重點

大型重型機車肇事原因分別為：「未注意車前狀況」、「超速失控」、「未依規定讓車」；汽車肇事率前三名為「未注意車前狀態」、「未依規定禮讓」、「轉彎未依規定」，經交叉比對發現大型重型機車與汽車肇事原因基本相同，唯獨「超速失控」較為不同。

但攤開速限訂定原則，交通部公路總局、道路交通安全督導委員會、運輸研究所是依據「公路設計標準分類」中各公路等級的「最低設計速率」，來做為速限制定的依據。公路等級只規定「最低」的「設計速率」，也就是說這條路的道路設計「至少」要能跑多快，並不是「最多」能跑多快。

還記得大學在修習都市交通計畫時教授曾提到：「我國高速公路設計時速為150km/hr，意即理論上時速150km/hr過彎應是安全無虞的。」當時我不禁反思當時的熱門議題《北宜公路區間測速》北宜公路作為國道五號（宜蘭－台北）首選的替代公路（其次為台二線北濱公路及台七線北橫公路），北宜公路倘若未來擴大在區間測速只會更加癱瘓宜蘭聯外交通，並且引各式客貨車乃至於各型機車行駛更加危險的北橫、北濱。

Photo Credit: 玄史生 , CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

譴責超速之前，你知道速限是如何訂定、訂定的合理嗎？

自由車流速率為分析公路運作特性之一關鍵參數，此參數早已廣泛應用於美國公路容量手冊，以分析非阻斷性車流之容量與服務水準。

自由車流速率亦為各類公路估計延滯、平均速率、油耗、空氣污染之一不可或缺的資料。國內少有對於自由車流速率特性之研究，以至於目前沒有合適的方法來分析各類型公路的容量與服務水準，特別是有號誌化路口的市郊或郊區公路。然依據「自由車速率分布」跟「事故發生率」交叉得到的「所羅門曲線」可以發現（見下圖）。

如果我們把通過車子的車速換算成百分位數，平均速率或是PR50並不是事故率最低的車速，PR85~PR90才是事故率曲線的低點。而PR85為決定該段道路速限的參考依據，是很重要的指標之一。

換句話說，駕駛人會開多快，取決於道路設計，在一開始的時候就已經決定好了。

擷取自2010.5.20立法院例會─邱顯智委員質詢投影片 所羅門曲線

呈上述，因此如何界定「超速」成為了一門重要的課題，在現行法規上超過法定限速就是超速，但法定限速是否合理，就有很大的討論空間了。

由上圖可以發現，調低速限有可能導致車禍增加，超速違規也會突然爆量——只是這個結果很不符合直覺，所以大部分時候不會去想到速限有問題，可以說超速不一定危險，但一定違法。因此在下文中，本人將提到「超速失控」中的「失控」，藉以探討是否有加重違規處罰的必要。

失控的原因？其實責任大家都有份。

根據中央警察大學的研究，與機車有關的事故中，幾乎18%的機車事故為機車騎士失控，其發生的原因除了騎士本身失誤之外，誤判彎道狀況、不良鋪面狀況、以及閃避其他用路人也是主要肇事因素。因此在「失控」的前提下究竟是「如何失控」就很值得探討了。

因此我們更應該探討的是，大型重機騎士是否因彎道外拋、吃線、不當超車等情形，而造成車禍發生。

Photo Credit: 台中市政府建設局 大肚華山路讀路面，可看到多處龜裂破損

先誘導犯罪，最後再用區間測速一網打盡？

依據《道路交通管理處罰條例》第92條：「大型重型機車，除本條例另有規定外，比照小型汽車適用其行駛及處罰規定；其駕駛執照考驗及行駛規定，由交通部會同內政部定之。」

我認為，既然大型重型機車在行駛及處罰規定上比照小型汽車，那就沒有理由去單獨加重處罰大型重型機車。未來執法，應依照該路段自由車流速率PR85-90去制定合理的速限，並且在彎道明示建議通過時速，甚至是在「進彎前」抑或是「進入學校、住宅區前」、「重要交通節點」設置測速照相機，乃至於蹲點測速（測速槍、黑箱）。

然而，目前大部分的路段，常是依照各公路等級的「最低設計速率」，再使用「速限統一原則」做為速限制定依據，最後再將測速照相機設置於速限根本不合理的大直線，甚至是蹲點測速玩貓捉老鼠的遊戲，甚至是爭議最大的區間測速。

試問，直接取道路的最低設計速率作為速限合理嗎？舉例來說，一條20公里長的道路，沿路都能以70km/h安全行車，其中僅有一個彎道必須減速到40km/h才能通過，按照「速限統一原則」這條道路的速限將被訂立為40km/h，如此一來很容易就會面臨實際車速與速限脫鉤的窘境，

執法的本身是為了抑止車禍事故發生，而非為了執法而執法。然《道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法》第3條第1項第1款各目已經開宗明義地提到：「直轄市、縣（市）政府舉發案件：（一）百分之七十五分配予各直轄市、縣（市）政府。（二）百分之二十四分配予各處罰機關。（三）百分之一解繳國庫。」