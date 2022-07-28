「心中山」都市區域再生：線形公園、地下書街，打造迷人愜意的生活風格

文：山裡人

攝影：蔡耀徵

眾所周知，這幾年捷運中山站及雙連站之間變得很不一樣，地方創生蓬勃發展，地上段的心中山線形公園、地下段的書街，與周邊居民生活緊密連結，加上不定時的文創市集，迷人愜意的生活風格，處處展現豐厚的文化底蘊，意外成為文青們最愛的基地，也是在地居民幸福共榮感來源。

Photo Credit: 台北捷運公司 捷運中山站至雙連站間的線形公園，藉由開放的景觀視野設計結合地區生活風格，提升整體美感。

重新定義捷運站周邊的空間美學

城市的建設會改變景觀地貌，也能重塑在地生活風格，「心中山」的再生要從2017年說起。這一段捷運系統位處舊街古宅區，靜謐的巷弄裡偶爾傳來打鐵聲，間或飄著咖啡香氣，像台北的其他老社區一樣不慍不火。

有感於國人消費及休閒型態改變，2017年台北捷運公司啟動了第一個關鍵性決定，將人文氣息濃厚且風格別致的「誠品R79」引進中山地下書街，也增加咖啡、飲料、輕食等複合經營模式，內部裝潢則採歐洲文藝復興風的街廓及拱門設計，散發濃郁的文藝氣息，大大扭轉了原有陳舊書街的氛圍，帶來耳目一新的感受。

成功帶動區域機能再進化

這個關鍵起手式，引領後續一連串改變的量能。延續地下書街濃厚的人文溫度及時尚風格，台北市政府與捷運公司以「社區共好」為出發點，重新定義公共空間美學，陸續完成捷運行政大樓B1廣場、爵士廣場，以及地面上捷運中山站與雙連站間線形公園的翻新整建。

於是，一種新的生活風格及態度油然而生，人們在這裡互動交集，整個區域充滿活絡迷人的生命律動，日子隨意便過成一本豐富的生活誌。

心中山改造最成功之處，是把年輕人以及周邊社區居民全拉進來，成功帶動區域機能的再進化，成為都市再造的典範。貫穿這些改變的核心價值，便是將美學導入公共空間，重塑社區與公共建設融合的新風貌。

捷運公司乘勝追擊，於2022年5月再推動「台北捷運再設計」計畫，以捷運中山站作為示範站，導入專業設計，進行車站大廳層改善裝修，打造機能與美感兼具的創新服務空間，同時串聯心中山線形公園及地下書街的設計氛圍。

中山站不僅匯集淡水信義線、松山新店線2條貫穿台北市心臟地帶的捷運路線，銜接的心中山線形公園，也是國內外旅客頻頻造訪之地。隨著捷運路網發展及旅運量提升，現有的車站空間已不足以收納日益增加的服務需求與相關設施。

因此，捷運公司與台灣設計研究院合作，從旅客角度進行思考，透過減法設計、系統化整理及一致性手法，強化車站美學的整體性。

落實貼近旅客需求的創新服務

除了注重空間美學，本次改造也更強調提升服務機能及空間體驗，規畫從旅客最頻繁接觸的詢問處和售票加值區著手，像是擴建原本只有7平方公尺的詢問處並調整位置，空間將更開放明亮，也更容易辨識、尋找。

此外，本次改造也規畫增設帶狀服務廊帶，整合無線上網區、充電區、愛心傘架等旅客服務，未來也將納入商業區域及改善現有空間照明，提升車站的機能與效能。

本次再造最困難之處在於改造營運中的詢問處，除了硬體設施的新建，機電工程也必須同步移設。由於詢問處整合了監控車站的機電設備，宛如車站的心臟，因此在改造過程中，需反覆溝通及調整工序，站務人員更得配合工程進度隨時調整因應，以確保服務品質及正常營運。

中山站是台北捷運第一個進行空間改造的車站，嶄新的車站服務空間，預計於今年11月登場，未來將以清爽明亮、具品味及質感的美學設計，翻轉車站冰冷氛圍，改造經驗也將作為未來其他車站改造或後續車站設計的參考，讓民眾從硬體到軟體，感受台北的公共空間美學。

Photo Credit: 台北捷運公司 台北捷運公司藉由引進「誠品R79」，扭轉中山地下書街原有的陳舊氛圍與空間質感

本文經《台北畫刊》授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航