「心中山」都市區域再生：線形公園、地下書街，打造迷人愜意的生活風格
我們想讓你知道的是
中山站是台北捷運第一個進行空間改造的車站，嶄新的車站服務空間，預計於今年11月登場，未來將以清爽明亮、具品味及質感的美學設計，翻轉車站冰冷氛圍，改造經驗也將作為未來其他車站改造或後續車站設計的參考，讓民眾從硬體到軟體，感受台北的公共空間美學。
文：山裡人
攝影：蔡耀徵
眾所周知，這幾年捷運中山站及雙連站之間變得很不一樣，地方創生蓬勃發展，地上段的心中山線形公園、地下段的書街，與周邊居民生活緊密連結，加上不定時的文創市集，迷人愜意的生活風格，處處展現豐厚的文化底蘊，意外成為文青們最愛的基地，也是在地居民幸福共榮感來源。
重新定義捷運站周邊的空間美學
城市的建設會改變景觀地貌，也能重塑在地生活風格，「心中山」的再生要從2017年說起。這一段捷運系統位處舊街古宅區，靜謐的巷弄裡偶爾傳來打鐵聲，間或飄著咖啡香氣，像台北的其他老社區一樣不慍不火。
有感於國人消費及休閒型態改變，2017年台北捷運公司啟動了第一個關鍵性決定，將人文氣息濃厚且風格別致的「誠品R79」引進中山地下書街，也增加咖啡、飲料、輕食等複合經營模式，內部裝潢則採歐洲文藝復興風的街廓及拱門設計，散發濃郁的文藝氣息，大大扭轉了原有陳舊書街的氛圍，帶來耳目一新的感受。
成功帶動區域機能再進化
這個關鍵起手式，引領後續一連串改變的量能。延續地下書街濃厚的人文溫度及時尚風格，台北市政府與捷運公司以「社區共好」為出發點，重新定義公共空間美學，陸續完成捷運行政大樓B1廣場、爵士廣場，以及地面上捷運中山站與雙連站間線形公園的翻新整建。
於是，一種新的生活風格及態度油然而生，人們在這裡互動交集，整個區域充滿活絡迷人的生命律動，日子隨意便過成一本豐富的生活誌。
心中山改造最成功之處，是把年輕人以及周邊社區居民全拉進來，成功帶動區域機能的再進化，成為都市再造的典範。貫穿這些改變的核心價值，便是將美學導入公共空間，重塑社區與公共建設融合的新風貌。
捷運公司乘勝追擊，於2022年5月再推動「台北捷運再設計」計畫，以捷運中山站作為示範站，導入專業設計，進行車站大廳層改善裝修，打造機能與美感兼具的創新服務空間，同時串聯心中山線形公園及地下書街的設計氛圍。
中山站不僅匯集淡水信義線、松山新店線2條貫穿台北市心臟地帶的捷運路線，銜接的心中山線形公園，也是國內外旅客頻頻造訪之地。隨著捷運路網發展及旅運量提升，現有的車站空間已不足以收納日益增加的服務需求與相關設施。
因此，捷運公司與台灣設計研究院合作，從旅客角度進行思考，透過減法設計、系統化整理及一致性手法，強化車站美學的整體性。
落實貼近旅客需求的創新服務
除了注重空間美學，本次改造也更強調提升服務機能及空間體驗，規畫從旅客最頻繁接觸的詢問處和售票加值區著手，像是擴建原本只有7平方公尺的詢問處並調整位置，空間將更開放明亮，也更容易辨識、尋找。
此外，本次改造也規畫增設帶狀服務廊帶，整合無線上網區、充電區、愛心傘架等旅客服務，未來也將納入商業區域及改善現有空間照明，提升車站的機能與效能。
本次再造最困難之處在於改造營運中的詢問處，除了硬體設施的新建，機電工程也必須同步移設。由於詢問處整合了監控車站的機電設備，宛如車站的心臟，因此在改造過程中，需反覆溝通及調整工序，站務人員更得配合工程進度隨時調整因應，以確保服務品質及正常營運。
中山站是台北捷運第一個進行空間改造的車站，嶄新的車站服務空間，預計於今年11月登場，未來將以清爽明亮、具品味及質感的美學設計，翻轉車站冰冷氛圍，改造經驗也將作為未來其他車站改造或後續車站設計的參考，讓民眾從硬體到軟體，感受台北的公共空間美學。
本文經《台北畫刊》授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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為什麼該替孩子選擇有機棉？營養師高敏敏「3招」挑對敏感肌衣物，毒物不殘留
我們想讓你知道的是
穿在孩子身上的衣服，除了品牌、版型、舒適度以外，別忘了注意染料及材質，尤其是敏感肌膚型的孩子，往往對於透氣性和有毒化學物質特別敏感。到底該如何挑選，才能好穿、時尚又親膚不致敏呢？
「媽咪，我的手好癢。」「衣服會一直黏在我身上，爹地，我好不舒服。」台灣夏天又濕又悶熱，最怕孩子身上穿的衣服不透氣，一不小心就會長濕疹，這一句句哀嚎幾乎是家長們的夢魘。
市售衣料百百款，選錯材質讓寶貝好難受
衣服是肌膚對外的第一層接觸，尤其是學齡前的孩子，肌膚往往非常敏感、脆弱，若是又不小心挑到含有致毒染劑的衣物，除了造成肌膚不適，誘發過敏現象，引起異位性皮膚炎，更有可能會致癌。因此，衣服的材質對於肌膚健康就扮演著相當重要的角色。
一般來說，挑選吸水性高、通透性佳的天然棉麻布料遠勝於人造化學纖維或混紡纖維，像是化學物質、溶劑、皂類、清潔劑、芳香劑等，含有化學染劑及螢光劑殘留的紡織品，都會對孩童的敏感肌膚造成刺激。
然而，現今世上約四分之一的農藥都用在棉花，但棉花只佔農產品的三成不到，換算下來，用在棉花上的農藥幾乎等同一般農產品的八倍；加上使用落葉劑加快棉花採收速度，殘留在布料上的化學藥劑也更容易造成敏感肌膚不適。
有機棉也有分好壞，100%天然有機棉親膚又安全
人氣營養師高敏敏分享，從第一胎開始她就相當重視小孩貼身衣物的品質和安全，「以前常看著朋友的小孩，每到夏天就抓著渾身癢，尤其台灣夏天又濕又悶熱，常常因為服裝透氣性不足一不小心就全身紅疹、發癢，看著就好讓人心疼。」
由於高敏敏的先生有過敏體質的遺傳基因，因此大女兒「小蜜瓜」一出生時，高敏敏就特別注意，「過敏通常都是從皮膚開始，且衣服是除了尿布以外，與寶寶接觸最長時間的物品，因此挑選衣服就得更嚴謹。」
高敏敏提到，有一次，她看見小蜜瓜身上出現莫名紅腫痕跡，「女兒一直抓腿、抓肚子，有時還會自己把衣服掀開來抓，整塊紅紅一片。」原以為可能是絨毛娃娃或其他過敏原造成，之後幾次穿到同一件上衣，小蜜瓜拼命抓癢的行為就會很明顯。「這才讓我意識到，原來不是材質摸起來舒服就沒有問題，往往是穿久了才會有感。」高敏敏指出，原來有機棉也是有分等級的，一般傳統有機棉，品質良莠不齊，所以造成布料容易破損，為了耐用進而混紡其他紗線，造成不夠親膚容易引起刺激與搔癢。
為了根絕大女兒身上的紅疹，高敏敏往後在挑選孩童衣物時，特別會挑選100%天然無毒有機棉的材質，其所製成的衣服更為舒適、透氣，更加親膚也不容易引起過敏反應，小女兒出生後，也比照辦理。
高敏敏三招挑對敏感肌衣物：挑材質、無車標、選剪裁
高敏敏建議，孩童的皮膚角質層薄，挑選衣物時，家長可多注意以下三點：
- 挑材質：挑選100%天然有機棉的材質，比較不容易刺激皮膚。
- 無車標：衣服標籤是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦，可挑選無車標衣服，或是買回來前先剪標。
- 選剪裁：避免過緊或有鬆緊帶的衣服，可選擇有立體剪裁者，除突顯衣服本身質感，也能增加穿衣的舒適度及透氣。
高敏敏提醒，若衣服材質有國際、國家毒物檢測合格標章更好，能避免選用到含有甲醛、人工染料、螢光劑等傷害健康的化學物質，不僅避免刺激皮膚，也可預防小孩接觸衣服時不會吃進毒素；另外，新衣服一定要洗過再穿，以避免接觸到毒化物殘留。
有機棉精品童裝bbc，舒適好穿又時尚
「我自己很喜歡baby baby cool的原創設計100%有機棉童裝，它同時符合我對於衣服要安全又好看的要求。」高敏敏說，bbc是台灣有機棉精品童裝，符合歐盟最高標準GOTS認證，確保有機紡織品從收獲、原材料、到加工，以及最後產品的包裝都符合環境與人道規範，同時在衣服領口、袖口、大腿處則以彈性織帶增加耐用度和美觀。
高敏敏提到，車標、鈕扣與拉鍊是不少人會忽視的挑選小細節，卻是造成皮膚物理性刺激的重點之一，「車標是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦；而鈕扣及拉鍊造成的金屬過敏案例也很常見，肚臍周圍容易有接觸性皮膚炎，而拉鍊若拉到頂端就會碰觸到下巴。」BBC使用進口副料、無鎳無重金屬的訂製扣子，衣服設計上沒有車標，穿起來也不會有異物感。
最讓高敏敏情有獨鍾的一點是，bbc採用3D立體剪裁，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，強調線條與比例，每件樣衣都經過孩童試穿並修改多次才可完成，「合身舒適又兼具美感，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，小蜜瓜穿起來合身舒適又可愛，看她穿得舒適不抓癢，我也安心很多。」bbc有適合長期穿搭的經典款式和品質，不論送禮自用都相當和宜大方。