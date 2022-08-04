不要想著贏，要想著不能輸：為何指數型投資的勝率比主動選股更高？

對於許多投資者來說，選股極具有吸引力，成功的選股投資，可能使資產在較短的時間內，扶搖直上。但對於指數化投資者而言，他們完全沒有考慮選股這件事，為什麼呢？

在我的書《一年投資5分鐘》中有提到KANO電影中的一句台詞：「不要想著贏，要想著不能輸。」

這樣的一句話，即是為何指數化投資者沒有選擇透過擇股的方式，企圖獲得超額報酬的理由：選股也是會輸給市場的。

數據展示

任何的一件事情，都有正反兩面。

選股帶來的好處，我認為大家都瞭若指掌，可是選股帶來的壞影響，恐怕就不清楚了。

從O’Shaughnessy Asset Management統計Russell 1000 Index中的所有成份股報酬表現，我們能藉此理解在1990到2019這30個年度當中，個股的正負報酬比例。

統計的結果如下圖：

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灰色代表著正報酬比例

深藍色代表著負報酬比例

紅色的點代表當年度Ressell 1000 Index的報酬

當你看完此圖表，不知道你有什麼發現？

對我來說，此圖表帶來最震懾的醒悟是：無論指數上漲或是下跌，每個年度都有股票賠錢。

在我們的印象中，以為市場上漲，股票就會跟著水漲船高，事實上並不是。

以2017年的羅素1000指數表現來說，該年度指數上漲將近22%，但卻有25%的股票蒙受虧損，如果不幸選到的股票剛好呈現虧損，看看那些75%的獲利股票，再看看市場帶來的優異表現，你不但會懷疑自己的選股能力，也不見得可以承受落後同儕的心理壓力。

至於2018年，指數所帶來的報酬為下跌，更不用說身處虧損比例的股票更是高達60%，透過選股，超過一半的機率你會賠錢，花了比指數化投資者還多的精神與時間在研究股票，卻要面臨高機率的虧損結果，這會是你想接受的挑戰嗎？

你以為能獲得的超額報酬，往往變成超額虧損。

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我們可以從中學到什麼？

投資能不能透過選股賺到超額報酬呢？是可以的。只是就如同前述的數據展示，無論每年的市場報酬帶來的績效如何，都會存在著年度虧損的股票。

你該如何確保在未來，你不會選到這些賠錢的股票呢？

此外，在〈投資要幾檔股票才安全？分散投資降低報酬率？〉的文章，我們分享了兩個關於選股的觀點，目的是想要嘗試透過數據研究，讓選股的投資者明白，當你決定要發揮自身的主動選股能力，也不要重壓下大注。

因為持有少量的股票，幾乎不可能順利打敗大盤。

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越少數量的投資組合，勝出大盤的平均績效越高，可是，可是，落後大盤的平均績效也更為明顯。然而，當我們加大持股的數量，儘管勝出的的幅度變小，但相對的，虧損於大盤的幅度也隨之收斂。

越集中的投資組合，你得到的投資績效有可能超好之外，也可能超爛，這是追逐超出大盤績效，背後所需要承擔的風險。

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換句話說，集中選股帶來了看似擁有優渥的報酬表現可能，但另一方面，也將讓投資者面臨更多虧損的可能。

因此，讓我們回到一開始的正負報酬股票比例圖。

一般人很可能會藉由下列此種方式來看此圖表

由水平線 Y = 0的地方，獲得正負報酬股票的比例

並且把目標放在正報酬上，避免選擇賠錢的股票

但是如果你知道「不要想著贏，要想著不能輸。」的概念，你不會藉由正報酬的股票做為判斷選股好壞的依據，而是透過評斷你所選擇的股票報酬，究竟能否勝出市場的報酬為評比的所在，這才是真正有意義的方式。

然而，一次兩次的勝出大盤，就能夠代表自身的選股能力特別優秀嗎？

從過去許多擁有曇花一現績效的經理人，他們無法長期保持優異的結果，以及J.P Morgan研究1980-2020共40年期間的羅素3000美國市場股票與其指數的相對應報酬關係。

作者提供

我必須跟你說，採用指數化投資的投資者，才正是讓自己取得一個不敗之地的境界。

本文經小資yp投資理財筆記授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航