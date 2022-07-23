【東南亞週報】東協特使計劃三訪緬甸｜泰總理帕拉育面臨第四次不信任動議｜星國證實斯里蘭卡前總統入境
我們想讓你知道的是
柬埔寨副總理兼外交部長Prak Sokhonn7月20日表示，他計劃第三度正式訪問緬甸，若遇到緬甸前領袖翁山蘇姬，希望利用她的影響力結束暴力；新加坡移民與關卡局（ICA）7月20日證實，斯里蘭卡前總統拉賈帕克薩已於14日進入新加坡，並在入境點獲得短期訪問通行證（STVP）。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第180期，為讀者挑選2022年7月16日至7月22日期間，有關緬甸、泰國、新加坡、菲律賓、印尼與馬來西亞的六則東協區域大事。
緬甸｜東協特使計劃三訪緬甸 盼以翁山蘇姬影響力結束暴力
柬埔寨副總理兼外交部長、東協輪值主席國緬甸問題特使巴速坤（Prak Sokhonn）7月20日表示，他計劃第三度正式訪問緬甸，若遇到緬甸前領袖翁山蘇姬，希望利用她的影響力結束暴力。
在與亞洲新聞台（CNA）的訪問中，巴速坤指出希望在9月的第二週，也就是下一屆聯合國大會9月13日在紐約舉行前前往緬甸，或是在10月初、東協11月舉行年度峰會前前往。
巴速坤在今年3月及6月訪問緬甸時，軍政府均以翁山蘇姬正在進行多項與貪腐及選舉舞弊相關指控的審判為由，拒絕巴速坤與翁山蘇姬接觸。但巴速坤表示，軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）在其6月訪問緬甸時向其表示，當時他還不能見翁山蘇姬，但「也許在稍後階段」可以會面翁山蘇姬。
巴速坤表示，翁山蘇姬無論是在政治領域，或是在和平和解方面，都被視為是緬甸最重要的角色之一，若有機會與她會面，「我們將詢問或與她討論的最重要事情是她對緬甸未來的看法，她認為目前危機有何出路，她的政治影響力如何能對政治進程產生影響，以及政治對話如何能促成和平與和解。另一點是問她，她的非暴力原則如何能影響所有武裝派別，以制止暴力」。
對於外界敦促他與緬甸民族團結政府（National Unity Government）接觸，巴速坤21日出席新加坡智庫東南亞問題研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）舉辦的線上論壇時回應，他正透過各種途徑與緬甸各方協商會面，但大多時候都是秘密進行，無須宣揚。他也重申，試圖解決緬甸問題的同時，絕不會採取任何可能破壞東協團結的行動。
泰國｜泰總理帕拉育面臨第四次不信任動議
泰國國會在7月20日開始就總理帕拉育及10名內閣成員之不信任動議進行為期4天的辯論，並將在7月23日進行投票表決。該不信任動議由反對黨所提出，指控帕拉育及內閣部長貪汙腐敗、對國家經濟管理不善，以及破壞民主。
此為帕拉育任內第四次面臨不信任動議，亦可能是泰國本屆政府在明年屆滿以前，最後一次不信任動議。自2019年以來，帕拉育已挺過三次不信任動議。專家認為此次不信任動議並不會對帕拉育造成威脅，因為他掌握國會多數。
儘管如此，帕拉育在辯論首日就陷入激烈戰火。在面臨來自為泰黨（Pheu Thai Party）的批評時，他承認他仍有不足之處，但強調其領導下的政府仍率領泰國度過重重危機，並已在經濟復甦的路上。帕拉育表示，泰國因應疫情的努力備受稱讚，並且如今已重新開放邊境，迎接大量外國遊客，刺激經濟成長，皆為該政府的成就。
為泰黨向記者指出，因執政黨出現內部衝突，此次不信任動議可能會造成部分內閣成員失去其職位。另有專家則指出，不信任動議通過的可能性很低，但在此後內閣成員很可能會出現重新洗牌的情況。泰國在2020年曾出現大規模示威遊行，要求帕拉育及其內閣成員辭職，並修憲改革泰國君主制，但最後因疫情爆發而失去動力。
新加坡｜星國政府證實 斯里蘭卡前總統持短期訪問通行證入境新加坡
新加坡移民與關卡局（ICA）7月20日證實，斯里蘭卡前總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）已進入新加坡，並在入境點獲得短期訪問通行證（STVP）。在面臨嚴重經濟危機及國內民眾多月示威抗議下，拉賈帕克薩7月13日出逃馬爾地夫，並於14日搭乘沙烏地阿拉伯航空班機抵達新加坡樟宜機場。
ICA在回應媒體詢問時表示，從斯里蘭卡到新加坡訪問的遊客，通常可獲得最多30天的STVP。如需延長在星停留時間，可以線上申請延簽，ICA則會根據具體情況評估申請。新加坡外交部在14日拉賈帕克薩抵達當日也發布聲明表示，拉賈帕克薩獲准入境新加坡進行私人訪問，但他並未尋求庇護，也未獲得任何庇護，新加坡一般不會批准庇護申請。
根據《亞洲新聞台》（CNA）報導，拉賈帕克薩抵星後不久，即透過電子郵件遞交辭職信，國會議長也在隔天接受他的辭呈。拉賈帕克薩在信中表示，他已採取「一切可能行動」避免國家陷入嚴重危機，但新冠病毒疫情使其努力付諸流水。他表示：「我盡己所能為國家做出貢獻，未來也會為國家貢獻。」
菲律賓｜中菲鐵路項目貸款協議 小馬可仕要求重新談判
菲國總統小馬可仕本週指出，針對前總統杜特蒂任內與中國談定用於三項鐵路建設計畫、金額達49億美元（約新台幣1466億元）貸款協議，必須與中方重啟談判。
菲國交通部副部長查維斯（Cesar Chavez）指出，中國提供的政府開發援助貸款，由於中方未能回應前總統杜特蒂的資金需求，其中用於三項建設的貸款，自2019年至今已視同被撤銷。此三項建設包含蘇比克-克拉克鐵路（Subic-Clark Railway Project）、菲律賓國家鐵路南線長途計畫（Philippine National Railways South Long-Haul Project）以及民答那峨鐵路（Mindanao Railway Project）的達沃-迪格斯段（Davao-Digos）。三項計畫總金額達2760億比索（約49億美元）。目前菲國正尋找其他融資選擇，包含公私協力等方式。
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我們與駭客之間的距離…比你想像還近？盤點智慧型手機常見資安風險
我們想讓你知道的是
智慧型手機是現代人不可或缺的重要工具，也承載了許多需要被謹慎保護的個人隱私，但絕大多數人卻完全沒有意識到自己的手機是否真正安全，本篇文章就來為大家整理你可能遭遇到的資安風險！
網路已經是現代人生活之中不可或缺的「必要生存條件」之一，無論是透過網路獲得資訊，使用各類服務帶來工作與生活上的便利都是我們的日常，但相對各類型裝置的連網也帶來不少資安危害，已經不是「小心謹慎」就能「趨吉避兇」的。
許多資安威脅事件不見得是因為使用者「踩雷」才會中招，更多的是主動找上門來的危機，讓你在不知不覺之中受到侵害，輕則設備的系統變慢、容易當機，重則隱私資料全部外洩，重要的數位資產一夕化為烏有！
智慧型手機就是最大「隱私個資庫」，你做好防護了沒？
大家所熟知的病毒、木馬、惡意程式等各類型的資安攻擊方式，多半以個人電腦平台為主要攻擊目標，為的就是竊取使用者的資料圖利；不過隨著智慧型手機慢慢成為大家最仰賴的工具，其中自然也儲存了龐大的使用者隱私個資，包括聯絡人、照片、影片、各型各類的網路服務 / 社群平台帳號、甚至是信用卡、行動支付或金融交易資訊等，因而成為駭客鎖定的重要目標。針對電腦端的資安防護，大部份的人多少都知道要安裝防毒程式、防火牆這類的工具，但反觀我們每天使用的智慧型手機，卻沒有對等的資安意識，因此讓駭客有不少可趁之機。
你知道嗎？早在智慧型手機還沒有問世之前的2004年，手機上就已經出現第一個名為Cabir的病毒，透過感染系統大量發送加值服務簡訊，造成使用者荷包大失血。後來在短短十年之內，手機上的惡意程式數量就迅速突破200萬，不僅鎖定受害者詐取金錢，甚至還可以操控手機的的麥克風、相機對使用者監聽、監看，攔截來電與收到簡訊，等於是一舉一動都遭到掌握，嚴重危害個人隱私。
當然智慧型手機的資安危害也不僅於此，下面我們就一起來看看，到底有哪些可能發生在我們身邊的資安威脅，又該怎麼防範。
狀況一：小心公共Wi-Fi資料全都露
為了省錢，你曾經使用手機連結到免費的公共Wi-Fi嗎？俗話說得好：「免費的最貴！」，尤其是許多公共Wi-Fi根本沒有任何加密機制，透過連線所傳輸的所有資料都可能輕易地被有心人士從中「攔截」，包括你的帳號密碼、分享照片檔案等，轉瞬之間就成為別人的囊中之物，得來完全不費功夫。
除了注意使用的Wi-Fi來源是否可靠，更不能忽視使用手機在傳輸資料的過程是否有額外的安全機制能夠保護個人隱私，像是三星Galaxy手機與平板產品，都內建有Knox Vault安星金庫技術，可以透過整合硬體的方式，確保使用者傳輸資料的安全性。
狀況二：你的一舉一動已被掌握，無論實體或虛擬？
明星最怕狗仔隊跟蹤偷拍，但作為一般小老百姓，其實你身後也潛藏著時刻掌握你一舉一動的資安狗仔，而且無論是現實生活或是網路虛擬世界上的活動，都可能被一網打盡！以智慧型手機的使用來說，包括內建的定位功能，以及網路瀏覽時的記錄資訊，都可能成為廠商或有心人士掌握我們行蹤的方式，甚至你私下的生活喜好，也被完全看光。
想要避免這樣的狀況，最好的方式就是詳細檢視手機中關係個人隱私的權限管理功能，像是三星Galaxy手機與平板就直接在設定選單中加入「Privacy隱私管理員權設定表」功能，可以選擇關閉精準的定位資訊，也能移除廣告ID功能，確保你在實體生活與網路瀏覽的過程不被時刻掌握。
狀況三：手機內的重要檔案、資料需要有更嚴密的保護手段
家中重要的財物不會隨便亂放，甚至會特別買保險箱鎖好，但手機中裡有一大堆與我們息息相關的檔案、資訊，一般人卻沒有特別的防護手段。除了手機本身就要做好密碼鎖定，不讓其他人有機會直接解鎖手機直接操作，三星Galaxy手機與平板中就內建有Knox技術保護的「安全資料夾」功能，可以在手機中打開一個額外加密的獨立空間，不用擔心重要資料被輕易取得，也能將社群、即時通訊APP 「公私分離」。
狀況四：安裝APP時，有注意你給了哪些隱私權限？
為了避免手機中的權限輕易地被來路不明的APP存取，目前智慧型手機的作業系統都會在APP安裝啟動時，逐一顯示APP需要獲得授權的手機功能或用戶個資，但大家是否真的有注意到這些APP向你要求了哪些存取權限？尤其是牽涉敏感資訊的金融類型APP，在使用時更是要注意隱私資料是否在不知不覺之中就被你自己給「出賣」了！若是一時「手滑」不小心給出權限，可能讓自己的個人資料曝光，甚至被「監控」。
為了避免使用者在不經意之間就授權APP存取個資，三星Galaxy手機與平板很貼心地將所有相關的權限設定都整合成為單一的「Privacy隱私管理員權設定表」功能，可以一覽所有APP存取手機功能權限的狀況，更能選擇自定每一個APP允許的權限，還能把手機定位與廣告ID追蹤功能一次關閉，以絕後患。
所以，到底該如何確定你的手機不「受駭」呢？
上面看了這麼多智慧型手機在資安上的「漏洞」，是不是讓大家心頭一驚？想要避免自己成為資安事件的受害者，當然要有一些積極作為。我們也整理了幾個手機資安防護的建議行動，趕快來注意一下如何改善自己的手機安全防護吧。
除了軟體，硬體防護也很重要
目前手機平台上已經有蠻多防毒防駭工具，甚至許多品牌的手機直接選擇與資安公司合作，將相關防護機制內建於手機之中，但除了這些「軟體」面的防護，我們更應該重視手機在「硬體」方面的保護措施。以三星Galaxy手機與平板為例，就內建有Samsung Knox防護技術，提供「硬體層級」的防護，像是內建專屬的安全處理器與記憶體，就可以針對手機上儲存的密碼額外加密，防止駭客入侵後直接取走所有的控制權。
Samsung Knox防護技術透過硬體的整合，透過安全晶片處理使用者重要的密碼、生物辨識與交易支付等資訊，並保存於手機內的安全記憶體之中。
重要資料務必要有額外加密手段
若是手機不幸遭受惡意程式或駭客攻擊，意味著手機內的最高權限被掠奪，檔案資料有可能完全曝光，也因此會建議大家著重於手機中重要資料的額外加密防護。三星Galaxy系列手機平板內建Knox Vault安星金庫加持的「安全資料夾」，可以在手機中直接開啟另一個獨立的系統區塊，讓重要資料可以保存其中，並受到多一層的加密防護。
定期重啟手機
根據許多資安報告指出，許多手機的漏洞會透過實體方式入侵，也因此若是手機系統重開機，駭客就需要重新走一遍原本的入侵流程，不過由於現在的手機多半是內建式電池，很多人手機都會保持開機狀態，而不會重開機，若是要避免可能受到駭客入侵的狀況，建議固定幾天就重開機一次，即可降低手機長間受駭客監控的問題。三星Galaxy系列手機平板內建Samsung Knox技術，提供「24小時即時保護」功能，無論設備開機與否，始終能夠保持防諏狀態，就沒有需要固定重啟手機的問題。