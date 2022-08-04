《令人腦洞大開的藝術思考法》：如何活用「創效理論」四大原則與「機長思維」世界觀？
我們想讓你知道的是
作者多年來於大企業開設創意培訓課程，透過解析畫作、培養美學思維，他希望讀者不管在工作上或生活上，都能跳脫制式的思考法，不再一味地想尋求正確解答。本書並沒有正確的閱讀方法，而是像參觀藝術展覽一樣，全憑個人的視角與感受去欣賞、思索。好好享受這本書帶來的啟發，它一定能為你創造改變人生的契機。
文：若宮和男
冒險正是我存在的理由。 ——畢卡索
行銷公司HEART CATCH的創辦人為西村真理子，她從法國引進「創造不可能的藝術思考工作坊」（Art Thinking Improbable Workshop，以下簡稱ATIW）。ATIW是法國專家所設計的創業家養成企劃，他們提供三天的課程，讓一般的商務人士來學習藝術創作。我於二○一九年六月參加了這個工作坊，這是個大好的機會，能觀察到藝術與商業思維的差異。在此，我跟大家介紹一下課程內容。
在這三天的課程中，學員要依序經歷六個階段：貢獻、逃脫、破壞、漂流、對話、展出。學員會被分成好幾個團隊，而每個團隊要設定主題，並按照這些步驟完成作品，在每個階段中，學員一邊上課，一邊創作，身為講師的藝術家也會提供意見及反饋。
為了提出不可思議的企劃，學員要先經過逃脫、破壞及漂離等階段，才能打破自己原有的思考框架。
在藝術創作的過程中，我深深體會到，它與成立新創公司的過程非常相似。我很快就融入其中，但其他學員大多任職於大企業，習慣一般的商業思維，所以要花一番心力才能上手。
課程中也有引用到「創效理論」（Effectuation Theory），這是用來說明創業家的思維模式，而它確實與藝術創作的原理相通。
創效理論：四大原則與一個世界觀
創效理論是美國管理學教授薩阿斯瓦斯（Saras D. Sarasvathy）於二○○八年提出的。她分析了二十七位成功創業家的思考模式，並找出五個共同點（四個原則與一個世界觀），並整理成理論。
讓我們來從商業與藝術的角度來剖析這套理論。
原則一：善用手上的資源（Bird in Hand）
活用現有的資源，組合後創造出新事物。
想要拓展新事業，你需要新技術與龐大的預算。但對於優秀的創業家來說，就算沒有豐厚的資源，也不會強求，因為他們懂得活用現有的資本。但一般人只知道要先擬訂計畫，取得預算後才開始進行。
Instagram與Airbnb等新創企業的員工都不多，但有能力在轉眼間席捲業界，成為頂端企業。這樣的例子比比皆是。剛成立時，他們只有數名員工，卻在短短幾年內超越大企業，而後者擁有豐富的資源與人才。Airbnb現時的年營收已超越希爾頓全球酒店集團。由此可見，就算你不是富二代，還是能創造嶄新的成功事業。
旅行有兩種，一種是背包客的自助行，另一種是富家子弟的海外留學，而後者有豐富的金錢和資源，過著安逸的生活。富人的父母會出錢、安排所有的事情，孩子的生活都在他們的保護與管理下，所以自由度較低。相反地，背包客一無所有，住宿地點比留學生還要窮酸，但不需受到他人控制。靠自己的力量與想法去旅行，獲得的經驗及收穫就比留學生更多。當個背包客，隨時都可改變目的地，旅行時就更有機會得到心靈上的啟發。
藝術家也要懂得使用現有的素材，絞盡腦汁來創作。雖然生活總是捉襟見肘，但在沒有資源的情況下，更能發揮創造力，創造出與眾不同的作品。
手上的資源非常重要，藝術家常說「用手思考」，直接觸摸素材，就能獲得許多啟發。戴上手套或是使用工具，無法感受到素材的質地。所以，有時在克難的狀態下，更能激發出學習的動機。
原則二：損失控管（Affordable Loss）
事業若想永續經營，就必須判定自己能承受的損失範圍。
對於新創事業來說，最重要的就是存活下來。活用現有的資源，正如克難的背包客那樣。看清眼前是否有危機，才能逢兇化吉。成功的創業家都懂得預測風險，唯有不影響生存，才能漸漸提高賭注，繼續前進。
這個做法看似膽小，但優秀的冒險家都知道要盤點現有的裝備，以判定自己能應付多艱困的險境，畢竟存活才是唯一的目標。不知道自己的危機處理能力，就沒有冒險的本錢。就製造業而言，老闆決定要投注全部的資產去量產一項新產品，通常會以市面上最常見的商品為主。如果要推出實驗性的產品，那就會先少量生產，先鋪到特定通路試水溫，再決定要不要繼續。
在藝術領域也一樣。我參加ATIW工作坊時，多媒體藝術家長谷川愛多次談到風險控管。我才發現，藝術家非常擅長拿捏分寸，以免讓作品失去焦點。
當時我所屬的學習團隊的主題是「多元化」，所以會牽涉到許多敏感議題。即使我們沒有那個意思，但只要有參觀者誤解，以為作品中隱藏歧視的意味，那就會引起爭議。自由創作固然重要，但絕不能貶低或傷害他人。當然，作品呈現的力道要強，才能清楚傳達創作者的理念，但拿捏不當的話，就變成濫用創作的自由。
作品一定要超越常態，才會讓觀賞者感到驚奇，覺得受到刺激和啟發。但相對地，它也有可能會造成他人不快。但有些藝術家覺得，只要作品能引起大家關注，就算令人厭惡或是充滿暴力、淫穢的色彩也沒關係。
藝術的涵義很多、是開放性的，所以我們才能用多樣的角度來創作，但有時卻會失控而不知節制。同樣的道理，有些新創公司會想挑戰現行的法律制度及價值觀，因為相關的規定與制度尚未完備。不過在日本，就算有年輕人想出像Airbnb或Uber這樣的商業模式，大企業也不可能採用，因為政府對民宿有相關規定，也禁止白牌計程車上路。創業者當然不能違法或做不道德的事，否則就跟歹徒沒兩樣。
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Photoshop教學解壓縮：化妝、表情都可以AI一鍵調整！5個你不能不會的實用功能大集合
我們想讓你知道的是
這篇文章將帶來5個超實用的Photoshop教學，不論你是攝影、插畫或設計相關的創意工作者，這些技巧都能讓你的工作事半功倍！
Photoshop大家都認識，P圖更是成為我們日常用語，但你可能不知道除了P圖外，Photoshop還能做很多事。從照片編輯、插畫到海報設計，就讓我們帶你來看看Photoshop最新的超實用功能吧！
☞ 先訂閱Photoshop，接著一起做！
技巧一：讓AI幫你快速模擬妝容效果
Neural Filters是Photoshop新推出的功能，藉由Adobe Sensei驅動的機器學習讓圖像編修流程大幅加速。例如其中的「化妝轉移」濾鏡，可以讓攝影師不論在前期與造型師、創意團隊溝通，或者後期修圖過程中，都能更具體地模擬出妝容在模特兒臉部的樣子，尤其眼妝與唇妝的效果最為顯著。
首次使用Neural Filters時需要先在軟體中下載濾鏡，濾鏡套用後可以即時切換Before/After預視效果。在輸出選項方面，可以依照需求選擇建立新圖層、智慧型圖層、遮色片或新檔案的方式，對使用者來說非常方便。
功能按鍵位置：濾鏡 > Neural Filters > 化妝轉移
技巧二：臉部表情控制救星 一鍵生成完美笑容
拍照時難免忘記要露齒笑，或是在快門按下的瞬間眼神不小心飄走，檢查檔案時才發現這些小凸槌，現在再也不用擔心，只要在Photoshop輕鬆點擊一下就通通搞定。同樣是Nerual Filters中的功能，智慧型肖像可以在幾秒鐘內，利用PS液化方式替肖像照的人物修出笑容，調整眼睛的視線方向，甚至透過調整膚況與髮量改變人物的視覺年齡。
Neural Filters在macOS 10.15之後的版本、Windows 10及更新版本的作業系統上都能使用，記得更新你的Adobe Photoshop，趕快一起來試試看這些神奇的新功能吧！
功能按鍵位置：濾鏡 > Neural Filters > 智慧型肖像
技巧三：畫出人物臉部陰影與反光的聰明方法
嘿！你還在慢慢切換顏色來畫角色臉上的陰影與反光嗎？使用PS筆刷工具與調整「圖層混合模式」，讓插畫工作流程更直覺。首先新增一個透明圖層，以低透明度的灰色畫出陰影分佈位置，然後調整「圖層混合模式」選擇「色彩增值」，就能快速做出陰影的效果。
反光部分則使用高明度的淺黃色或者白色，在新增的透明圖層上畫好分布位置，像是鼻樑、額頭和下巴等，最後在「圖層混合模式」選擇「覆蓋」，完美的反光就完成了。調整完圖層混合模式後，還可以用色彩平衡調整陰影與反光的顏色，更符合圖片整體的色調。
PS快捷鍵：B筆刷工具
技巧四：Illustrator向量圖檔直接貼上超easy
Photoshop與Illustrator幾乎是每位設計師電腦裡的必備軟體，2022年新版Photoshop的更新功能讓兩者之間的相互整合更加流暢。在Illustrator中繪製完成的向量物件，可以直接複製貼上到Photoshop，而且現在更多了一個貼上為「圖層」的選項，讓使用者更方便接著用強大的PS筆刷與濾鏡製作質感效果，這個功能不論在海報設計還是banner設計上都非常實用。同樣地，在Illustrator建立的文字也可以直接在Photoshop中貼上繼續編輯，讓你的創意心流不間斷。
PS快捷鍵：control/cmd + V貼上
技巧五：使用物件選取工具圖中元素秒擷取
平面設計師經常需要從圖像中，擷取部分的元素當作設計素材。魔術棒或者磁性套索都是大家常用的功能，不過這次要介紹的是比上述工具都更迅速的「物件選取」，這也是Adobe近期應用機器學習開發的功能之一。
只要點擊選取工具中的「物件選取」，Photoshop就會在幾秒中內判斷圖片中的物件，接著勾選「物件尋找工具」，只要將滑鼠移到畫面中，反白區域就是偵測到物件。這個功能也很適合用來去背，當物件偵測完成後，右鍵點擊「反向選取」就能選到背景，接著就能刪除或者更換你所需要的背景色。
「物件選取」與「選取主體」這兩個功能的不同之處，在於前者可以更快速地協助我們選取畫面中的多個元素，後者著重在辦別單一的主要元素。此外，這些新的選取工具最適合應用在圖中元素邊界很明確，或者背景與主體對比強烈的圖片呦！
PS快捷鍵：W選取工具
創意工作沒有標準答案，專業工具的使用方式也可以很多元。Adobe不斷強化既有工具、推出新功能，是創意工作者實踐靈感的最佳夥伴，現在就上官網探索更多Photoshop功能吧！