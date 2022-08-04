《令人腦洞大開的藝術思考法》：如何活用「創效理論」四大原則與「機長思維」世界觀？

文：若宮和男

冒險正是我存在的理由。 ——畢卡索

行銷公司HEART CATCH的創辦人為西村真理子，她從法國引進「創造不可能的藝術思考工作坊」（Art Thinking Improbable Workshop，以下簡稱ATIW）。ATIW是法國專家所設計的創業家養成企劃，他們提供三天的課程，讓一般的商務人士來學習藝術創作。我於二○一九年六月參加了這個工作坊，這是個大好的機會，能觀察到藝術與商業思維的差異。在此，我跟大家介紹一下課程內容。

在這三天的課程中，學員要依序經歷六個階段：貢獻、逃脫、破壞、漂流、對話、展出。學員會被分成好幾個團隊，而每個團隊要設定主題，並按照這些步驟完成作品，在每個階段中，學員一邊上課，一邊創作，身為講師的藝術家也會提供意見及反饋。

Photo Credit: 時報出版 ATIW的學員作品，〈屬於大家的地方〉

為了提出不可思議的企劃，學員要先經過逃脫、破壞及漂離等階段，才能打破自己原有的思考框架。

在藝術創作的過程中，我深深體會到，它與成立新創公司的過程非常相似。我很快就融入其中，但其他學員大多任職於大企業，習慣一般的商業思維，所以要花一番心力才能上手。

課程中也有引用到「創效理論」（Effectuation Theory），這是用來說明創業家的思維模式，而它確實與藝術創作的原理相通。

創效理論：四大原則與一個世界觀

創效理論是美國管理學教授薩阿斯瓦斯（Saras D. Sarasvathy）於二○○八年提出的。她分析了二十七位成功創業家的思考模式，並找出五個共同點（四個原則與一個世界觀），並整理成理論。

讓我們來從商業與藝術的角度來剖析這套理論。

原則一：善用手上的資源（Bird in Hand）

活用現有的資源，組合後創造出新事物。

想要拓展新事業，你需要新技術與龐大的預算。但對於優秀的創業家來說，就算沒有豐厚的資源，也不會強求，因為他們懂得活用現有的資本。但一般人只知道要先擬訂計畫，取得預算後才開始進行。

Instagram與Airbnb等新創企業的員工都不多，但有能力在轉眼間席捲業界，成為頂端企業。這樣的例子比比皆是。剛成立時，他們只有數名員工，卻在短短幾年內超越大企業，而後者擁有豐富的資源與人才。Airbnb現時的年營收已超越希爾頓全球酒店集團。由此可見，就算你不是富二代，還是能創造嶄新的成功事業。

旅行有兩種，一種是背包客的自助行，另一種是富家子弟的海外留學，而後者有豐富的金錢和資源，過著安逸的生活。富人的父母會出錢、安排所有的事情，孩子的生活都在他們的保護與管理下，所以自由度較低。相反地，背包客一無所有，住宿地點比留學生還要窮酸，但不需受到他人控制。靠自己的力量與想法去旅行，獲得的經驗及收穫就比留學生更多。當個背包客，隨時都可改變目的地，旅行時就更有機會得到心靈上的啟發。

藝術家也要懂得使用現有的素材，絞盡腦汁來創作。雖然生活總是捉襟見肘，但在沒有資源的情況下，更能發揮創造力，創造出與眾不同的作品。

手上的資源非常重要，藝術家常說「用手思考」，直接觸摸素材，就能獲得許多啟發。戴上手套或是使用工具，無法感受到素材的質地。所以，有時在克難的狀態下，更能激發出學習的動機。

原則二：損失控管（Affordable Loss）

事業若想永續經營，就必須判定自己能承受的損失範圍。

對於新創事業來說，最重要的就是存活下來。活用現有的資源，正如克難的背包客那樣。看清眼前是否有危機，才能逢兇化吉。成功的創業家都懂得預測風險，唯有不影響生存，才能漸漸提高賭注，繼續前進。

這個做法看似膽小，但優秀的冒險家都知道要盤點現有的裝備，以判定自己能應付多艱困的險境，畢竟存活才是唯一的目標。不知道自己的危機處理能力，就沒有冒險的本錢。就製造業而言，老闆決定要投注全部的資產去量產一項新產品，通常會以市面上最常見的商品為主。如果要推出實驗性的產品，那就會先少量生產，先鋪到特定通路試水溫，再決定要不要繼續。

在藝術領域也一樣。我參加ATIW工作坊時，多媒體藝術家長谷川愛多次談到風險控管。我才發現，藝術家非常擅長拿捏分寸，以免讓作品失去焦點。

當時我所屬的學習團隊的主題是「多元化」，所以會牽涉到許多敏感議題。即使我們沒有那個意思，但只要有參觀者誤解，以為作品中隱藏歧視的意味，那就會引起爭議。自由創作固然重要，但絕不能貶低或傷害他人。當然，作品呈現的力道要強，才能清楚傳達創作者的理念，但拿捏不當的話，就變成濫用創作的自由。

作品一定要超越常態，才會讓觀賞者感到驚奇，覺得受到刺激和啟發。但相對地，它也有可能會造成他人不快。但有些藝術家覺得，只要作品能引起大家關注，就算令人厭惡或是充滿暴力、淫穢的色彩也沒關係。

藝術的涵義很多、是開放性的，所以我們才能用多樣的角度來創作，但有時卻會失控而不知節制。同樣的道理，有些新創公司會想挑戰現行的法律制度及價值觀，因為相關的規定與制度尚未完備。不過在日本，就算有年輕人想出像Airbnb或Uber這樣的商業模式，大企業也不可能採用，因為政府對民宿有相關規定，也禁止白牌計程車上路。創業者當然不能違法或做不道德的事，否則就跟歹徒沒兩樣。