中國電動車電池龍頭寧德時代全球市占率達三分之一，電池佔成本過高，下游整車廠抱怨淪為「打工仔」

中國電動車電池龍頭寧德時代（Contemporary Amperex）董事長曾毓群21日表示，今（2022）年上半年全球裝機的市占率高達34%，相當於全球每3台電動車當中，就有1台使用他們的電池。不過受到原物料暴漲，該公司上市以來業績卻罕見下滑。

全球每3台車，就有1台使用中國寧德產品

預計在今年後，電動車和傳統燃油車的此消彼漲將會更顯著。研究調查機構Markit預估，2021年電動車銷售量已佔整體汽車市場的17.9%，今年年電動車市場將進一步成長至2090萬輛，幅度為44.1%的高成長。

數據顯示，今年整體電動車市場滲透率會提高至25.2%，並在2027年達到5100萬輛的銷售量，屆時電動車銷售量將正式超越傳統燃油汽車，傳統燃油汽車將逐步退出汽車市場。

這對於中國電池大廠寧德時代是一個大好消息。21日寧德時代董事長曾毓群出席2022世界動力電池大會時指出，寧德針對針對固態電池、無鈷電池、鋰空電池、無稀有金屬電池、鈉電池產業鏈和凝聚態電池進行廣泛布局。

他強調，在歐洲市場市占率正在超高速成長，且光是今年年上半年，全球裝機的市占率為34%，較去（2021）年的28%顯著提升，目前累計動力電池突破400GWH，這代表全球每3輛電動車就有1輛是採用寧德時代的產品。

下游整車廠抱怨淪為打工仔

此外，面對電池價格遭下游整車廠的抱怨，今（22）寧德時代首席科學家吳凱說：「我們平常也會面對客戶的抱怨，說整車廠不是很賺錢，你們電池廠是不是把利潤都拿走了」。

廣汽集團董事長曾慶洪甚至公開表示，動力電池價格太高，大部分電動車業者都處於虧損狀態。目前廣汽集團所需的動力電池一半由寧德時代提供，他對此說：「目前動力電池成本佔汽車總成本的60%，我們現在不是在給寧德時代打工嗎？」

面對外界的質疑，中國媒體《新浪財經》引述曾毓群強調，近期原材料價格上漲問題，導致企業成本暴增，這些都是資本市場炒作所導致，原材料的炒作，包含：碳酸鋰、PVDF、六氟磷酸鋰等。

吳凱也回應：「我們公司今年雖然還沒虧本，但是基本上在稍有盈利的邊緣掙扎，非常痛苦。利潤往哪兒走，大家也可以想像」。曾毓群也日前表示，雖有短期困擾，但礦產資源並不是產業發展的瓶頸。

原物料高漲，寧德上市以來罕見業績下滑

他解釋稱，目前已探勘的鋰礦已完全足夠生產全球需要的動力電池和儲能電池，同時，隨著電池回收產業的發展，預計到2035年，退役電池的回收材料便已能滿足大部分市場需求。到時候電池的價格理應能夠下降。

最後，曾慶洪呼籲北京當局，國家層面應加強對電池行業監督、引導和協調，改善供需平衡，協調價格回到合理的區間。此外，需要通過制定長期的發展規劃嚴控資源開採，採取加快電池回收體系建設，突破核心技術，可以促進全球產業鏈可持續健康發展。

受原物料高漲影響，今年第1季度寧德時代營收人民幣486億元，將較同期成長153%；淨利潤14.9億元，下降23%。這是該公司上市以來罕見的業績下滑。

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核稿編輯：翁世航