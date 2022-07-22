中國電動車電池龍頭寧德時代全球市占率達三分之一，電池佔成本過高，下游整車廠抱怨淪為「打工仔」
我們想讓你知道的是
寧德時代今（2022）年上半年全球裝機的市占率高達34%。外界抱怨動力電池價格太高，大部分電動車業者都處於虧損狀態。目前中國廣汽集團表示：「目前動力電池成本佔汽車總成本的60%，我們現在不是在給寧德時代打工嗎？」
中國電動車電池龍頭寧德時代（Contemporary Amperex）董事長曾毓群21日表示，今（2022）年上半年全球裝機的市占率高達34%，相當於全球每3台電動車當中，就有1台使用他們的電池。不過受到原物料暴漲，該公司上市以來業績卻罕見下滑。
全球每3台車，就有1台使用中國寧德產品
預計在今年後，電動車和傳統燃油車的此消彼漲將會更顯著。研究調查機構Markit預估，2021年電動車銷售量已佔整體汽車市場的17.9%，今年年電動車市場將進一步成長至2090萬輛，幅度為44.1%的高成長。
數據顯示，今年整體電動車市場滲透率會提高至25.2%，並在2027年達到5100萬輛的銷售量，屆時電動車銷售量將正式超越傳統燃油汽車，傳統燃油汽車將逐步退出汽車市場。
這對於中國電池大廠寧德時代是一個大好消息。21日寧德時代董事長曾毓群出席2022世界動力電池大會時指出，寧德針對針對固態電池、無鈷電池、鋰空電池、無稀有金屬電池、鈉電池產業鏈和凝聚態電池進行廣泛布局。
他強調，在歐洲市場市占率正在超高速成長，且光是今年年上半年，全球裝機的市占率為34%，較去（2021）年的28%顯著提升，目前累計動力電池突破400GWH，這代表全球每3輛電動車就有1輛是採用寧德時代的產品。
下游整車廠抱怨淪為打工仔
此外，面對電池價格遭下游整車廠的抱怨，今（22）寧德時代首席科學家吳凱說：「我們平常也會面對客戶的抱怨，說整車廠不是很賺錢，你們電池廠是不是把利潤都拿走了」。
廣汽集團董事長曾慶洪甚至公開表示，動力電池價格太高，大部分電動車業者都處於虧損狀態。目前廣汽集團所需的動力電池一半由寧德時代提供，他對此說：「目前動力電池成本佔汽車總成本的60%，我們現在不是在給寧德時代打工嗎？」
面對外界的質疑，中國媒體《新浪財經》引述曾毓群強調，近期原材料價格上漲問題，導致企業成本暴增，這些都是資本市場炒作所導致，原材料的炒作，包含：碳酸鋰、PVDF、六氟磷酸鋰等。
吳凱也回應：「我們公司今年雖然還沒虧本，但是基本上在稍有盈利的邊緣掙扎，非常痛苦。利潤往哪兒走，大家也可以想像」。曾毓群也日前表示，雖有短期困擾，但礦產資源並不是產業發展的瓶頸。
原物料高漲，寧德上市以來罕見業績下滑
他解釋稱，目前已探勘的鋰礦已完全足夠生產全球需要的動力電池和儲能電池，同時，隨著電池回收產業的發展，預計到2035年，退役電池的回收材料便已能滿足大部分市場需求。到時候電池的價格理應能夠下降。
最後，曾慶洪呼籲北京當局，國家層面應加強對電池行業監督、引導和協調，改善供需平衡，協調價格回到合理的區間。此外，需要通過制定長期的發展規劃嚴控資源開採，採取加快電池回收體系建設，突破核心技術，可以促進全球產業鏈可持續健康發展。
受原物料高漲影響，今年第1季度寧德時代營收人民幣486億元，將較同期成長153%；淨利潤14.9億元，下降23%。這是該公司上市以來罕見的業績下滑。
延伸閱讀
- 中國車用電池霸主「寧德時代」私募67億美元，卻拿近半資金「搞投資理財」，引爆市場怒火
- 電池大廠寧德時代加碼投資2469億元，專家：中國再生能源汽車產業已經取得先機
- 瑞典Northvolt電池超級工廠接300億美元訂單，「一條龍服務」叫戰特斯拉、力拚亞洲6大電池廠
- 豐田10年90億美元打造電池工廠，目標年賣200萬輛電動車，台廠供應鏈備戰搶商機
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
電子票券市場大調查：【Edenred宜睿智慧】直擊使用者痛點，整合服務與通路成最佳靠山
我們想讓你知道的是
根據創市際市場調查數據，台灣電子票券市場近年發展興盛、競爭激烈，身為產業先驅者的Edenred宜睿智慧究竟是如何將使用者痛點轉化為自身競爭優勢，獲得眾多使用者擁戴呢？
近年隨著一波波的新冠疫情衝擊，工作型態變得彈性多元，在降低社交接觸的社會共識下，日常消費的產業樣態及生活模式也默默改變，隨之蓬勃發展的是帶來全新消費體驗的數位科技，與自「電子票券」興起所開展的一連串虛實整合浪潮。
電子票券時代來臨：一機在手，便利無窮
市場研究顧問公司創市際於今年四月份進行市場調查，針對20至50歲且曾經使用過電子票券的民眾發放網路問卷，回收有效樣本數共800份。調查結果指出，所有受訪者中有84.1%的使用者同時使用過電子與紙本票券，但近一年常用的票券類型則以電子票券為主，佔比高達62.6%；而今年1月資策會公布的《2021年行動支付消費者調查》也顯示出相同趨勢，疫情期間四大支付方式除現金以外皆有所提升，相較去年，增長比率分別為行動支付近60%、實體卡34%、電子票證28%。
另一方面，近年各大電商平台、超商量販與餐飲品牌等，也開始開發自有會員APP系統來整合消費、資訊、福利等功能，電子票券逐漸取代了實體商品抵用券及兌換券；若再進一步觀察，更能發現過去曾吹起好幾波「電子票券贈禮」的風潮，從超商寄杯咖啡到量販店集點兌換，只要動動手指就能輕易贈送轉移、管理與使用。不知不覺間，電子票券已經從企業端反過來改變了消費端的使用習慣。
其實現今一機解決所有的電子票券服務，背後是十多年前企業對數位趨勢的未來洞見、以及系統開發和功能設計的努力痕跡。觀察本次調查中Edenred宜睿智慧備受好評的電子票券服務的發展歷程，便能窺見其佈局數位的遠見卓識以及虛實整合的精準策略。
直擊紙本票券痛點！電子票券好查詢、易使用、無紙更永續
每種科技或服務的發展，都源於美好生活的期待或想像。電子票券興盛的原因不單是智慧型手機與數位趨勢的推波助瀾，更重要的是其本質上遠勝於紙本票券的優質服務。傳統紙本票券雖然取得與使用方式都十分直觀，但實體票券往往容易破損或遺失，同時管理只能耗時費力的人工手動清點與保管，經常忘記攜帶更是造成使用非常不便。
Edenred宜睿智慧從使用者角度出發，以電子票券克服了傳統紙本票券的使用痛點，並應用在「行銷禮贈」與「員工福利」兩大電子票券市場中。其服務皆整合了量販、超商、藥妝、餐飲、百貨、飯店等遍佈全台的消費通路，憑藉跨通路與一機搞定的便利性，打造行銷禮贈中紅利、兌點、小額贈品等多項服務，這也呼應了調查結果中以速食店、餐廳、超商等為最常使用小額贈禮的生活場景結果。
此外，Edenred宜睿智慧還敏銳捕捉到企業市場的需求，將員工的三節禮金、旅遊津貼、部門獎勵等員工福利數位化，並以獨特的「品牌自選+面額任用」功能提供更個人化的選擇。「以電子票券作為員工福利」不只在過去是極具前瞻性的大膽觀點，如今還能減少企業大量購買、發放紙本禮券產生的作業成本與碳排放，為企業社會責任及環境永續添份心力。
使用滿意度大調查──Edenred宜睿智慧功能性電子票券更顯實用可靠
如此蓬勃的電子票券市場，也理所當然的成為各方企業的必爭之地。調查結果指出，無論在公司品牌認知度還是產品使用率，Edenred宜睿智慧都居市場領先地位，其中使用與推薦的轉換率更超過九成。同時，Edenred宜睿智慧也以89.7%滿意的高度評價居「公司品牌滿意度」之首，後續調查更顯示大部分使用者，願意持續購買Edenred宜睿智慧提供的產品與服務。
在超高滿意度的數字背後，蘊含的是Edenred宜睿智慧始終秉持「Enrich connections. For good」的企業理念，與化繁為簡的服務思維所打造的創新設計──使用直觀的介面、豐富的兌換品項、多元廣泛的使用通路、直擊痛點的方便功能等優質功能。如此創新、高效的服務讓Edenred宜睿智慧不只在高達9成的使用者心中留下深刻的功能性印象，旗下兩大產品服務「Ticket Xpress即享券」、「Benefit Xpress福利即享券」更都獲得75%以上兌換滿意度的大多好評，著實體現Edenred宜睿智慧的電子票券服務實用可靠。
本文內之數據皆為 2022 Edenred x 創市際電子票券調查所有。
點擊下方了解Edenred宜睿智慧更多的電子票券服務：
Ticket Xpress即享券
Benefit Xpress福利即享券