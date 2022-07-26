【2022台北藝術節】鬼丘鬼鏟《不知邊際、不知所謂事件》：我們敘說著暴⼒，卻不盡然批判

採訪、撰⽂：吳立翔（Fly Wu）

李奧森的創作脈絡

綜觀⻄洋美術史中，⽂藝復興時期荷蘭畫家波希（Bosch）所繪製的《⼈間樂園》，無論在現在、過去，絕對都是具有特殊意義的作品，在畫作中⼈們看似和諧地從創世紀⾄地獄深處，坦露著⾁⾝在畫中展⽰出各種令⼈深感詭異的⾏為。

也許群聚狂歡，也許獨⾃玩樂，各種缺少了⽬的性、難以辨識的舉⽌，淺薄⽽沒有任何明顯輪廓的臉譜，在畫家筆下呈現出某種⾚裸卻⼜不明所以的扭曲感，也將整幅作品中那使⼈微微不安的基調曳引⽽出，並在觀眾腦中盤旋許久。

而作為創作的核⼼，李奧森（Val Lee）從2010年開始，與陳必綺（Hikky Chen）以「⿁丘⿁鏟」名義持續發表作品，混雜著影像、現場藝術、聲響等各式元素，他們的作品除了⼀以貫之的晦澀外，更與眾多風格迥異的藝術家合作過。

除了從《⽇曜⽇式散步者》所延伸出的微型䋿驗⾏動ACT 1——《立⿊吞浪者》獲得了第15屆台新藝術獎的視覺藝術⼤獎，近年他們更⾶過⼤半個地球，在墨⻄哥、美國與當地的非表演者⼀起⼯作，以獨特的畫⾯安排和符號性極強的視覺語彙，講述著只有他們能向觀眾呈現的故事。

或許⼤部分會進到劇場的觀眾對於他們，甚⾄是「⿁丘⿁鏟」這個團體並不熟悉。然而，從早期他們的作品中，就體現了骨⼦裡的瘋狂氣質以及極為好動的本事，在他們初期的《海底求⽣圖鑑》作品，觀眾隨著表演者在早已廢棄不⽤的泳池中隨著看似毫無遮蔽功能的⽊作結構跑步，顯得熱鬧喧騰且異於時下的現場創作。

⽽這樣的氣質很難讓⼈僅僅只是透過觀看，和這位看起來略顯安靜、並稍稍內向的李奧森給聯想在⼀起。

他曾經⼀個⼈越過廣闊無比的⻄伯利亞，透過藝術壯遊計畫，從海參威⼀路到莫斯科，穿過了⼤片無⼈居住的荒漠，從每個廢棄建築中召喚那藏匿在磚瓦中的⿁魂，並以海另⼀端遙遠彼⽅的⽂字書寫出專屬於他們的故事。

作為台北當代藝術中⼼的出版品，經歷過漫長旅程的李奧森所寫的《無名⾏旅者》中，是這樣記載的：「全世界最長的鐵路不是浪漫的概念，⻄伯利亞崇拜犯罪⽂化與流氓家庭，殺⼈犯刺青聖⺟代表⼗八歲前入獄、頸上蛇代表毒蟲、⼈⿂代表強暴、鎖骨⼩⼑代表曾在獄中殺⼈並接受訂單、雙肩兩星腹部⼀⿂代表⾝兼犯罪者最⾼⾸領 vor 與同志⾝份。⻄伯利亞地下非官⽅傳統擁抱反掌權 者、反對擁有財富的⽂化，財富是懦弱者積累之物。⻄伯利亞全⼭惡⽔⿊域⿊村，我食免費醃⿂醃火腿辣⽣菜六夜七⽇，唯⼀學會的單字都是在⾞上學的。」

這當然不是⼀段會放在所謂俄羅斯觀光指南中的介紹，但李奧森以他獨特的視⾓，將這些藏在⼈們⽪囊底下，可能再也⽇常不過的⾏為中，將作品中⼀直以來都在持續深掘的主題——暴⼒——直接放在我們眼前。

在另⼀個出版品《夢的急⾏》中，則是使⽤信件形式，⽂字間以並不完全連貫的情緒書寫出故事中戛然⽽⽌的暴⼒，當第三⼈的⼝吻試圖像我們隔離出特屬於觀者窺探暴⾏時的間隙，就算看似離我們愈發遙遠，其中荒謬也愈顯真實。

現場藝術的不可預測性

而在本次台北藝術節《不知邊際、不知所謂事件》的這件作品中，李奧森將延續近期建立的造物基調。

在墨⻄哥邊境的城鎮，女性受害者數以百計的屍體遍佈荒郊野外，⼈們的惡意 成為彼此無意識的⾏為，像⽇常⽣活那樣周⽽復始。女性，或是各種議題上所謂的受害者，甚⾄是加害者，可能都有⼀段專屬於他們的故事。

也許這是⼀段不屬於你我的故事，但卻真實地在我們居住的星球上反覆重演。也許是連續殺⼈事件的倖存者，在逃離那場驚⼈悲劇的⼗年後，接到了來⾃於電話另⼀頭她不願再回想起的聲⾳，⽤著陰鬱的⼝吻問：「妳還記得我們玩過的那場遊戲嗎？」

在這個作品之中，⾒不到任何在恐怖電影中常出現的驚悚畫⾯，⼀位扮演著創作者的演員，以第⼀⼈稱的⼝吻緩緩地向觀眾陳述著這個不屬於他的創造，近三⼗位表演者，在這個演出中，作為集體意識的乘載物，遵循著神秘的呼吸節奏連結了每⼀個他們所表現出的動作。看似無關乎場下任何⼈的展演，其實正悄悄地在底下觀眾腦海銘刻、鎖上⼀段歸屬於這個現場的共同記憶。

如同⼤規模殺⼈事件的兇⼿，創作者⽤了類似印記放在這個作品的每⼀個步驟中，將事件與事件的安排，以⼀種看似充滿計畫性卻隨機的⼿法恰如其分地置入在了作品之中，過程之外，我們無法預期結果，在所有句⼦之間僅只能感受，再觀望每個⾏動，才能與創作者本⾝所欲傳達的意圖相互連結。

像是空間中的⼀個回⾳，也許跟隨著那股波動，從漸強⾄漸弱，讓這段狀似催眠的聲響，在我們⽪膚上留下⼀個看似不起眼的肌⾁記憶。

我們或許無法花上太多⼼⼒，去在乎那些不曾發⽣在⾝上的事，但如同現正燃燒的戰火，偶發於他⽅的暴⾏，經由⼀個畫⾯，或是⼀段簡短的新聞描述，我們是如何將其聯繫到屬於各⾃⼼中最害怕、無⼈知曉的那個暴⼒瞬間。

活在安逸中，除了憂慮⽣活所需，其實並不真的需要⾯對世間種種，相較於遠⽅正發⽣的悲劇，過於安穩的我們，對於他⼈的實際遭遇，⼜該如何看待？

當然，他們的作品並不建立在對於任何⼈或是任何事件的批判，或是任何指⽰，更不單單僅是將各種暴⾏做⼀場鉅細靡遺複製的現場表演。⽽是如同在開頭所提的〈⼈間樂園〉，在看似和諧安靜的氛圍之中，以⼀種藏在細微中的不協調，安靜地吐露他們的發現與感知。