foodpanda突襲加收平台服務費惹議，消保官已收400多件投訴，為何不能通案解決？
我們想讓你知道的是
在6月的協調會中，消保官提及使用pandapro方案的用戶是否可以退費？當時foodpanda回覆說沒辦法，因為母公司在德國。至於6日公告、7日就開始加收，是不是突襲消費者？foodpanda也否認此事。
外送平台foodpanda於6月公告加收平台服務費，引發消費者大力反彈，在今（22）日的財政建設部門質詢中，台北市議員王鴻薇質疑平台單方面修改合約，權益受損的消費者是否能通案處理。消保官對此回應，現行法規沒有相關規定，會發函行政院研議。
foodpanda在6月6日公告，雙北、竹桃等6縣市要加收3到5元的平台服務費，就連已經付費的訂閱制會員「pandapro」也必須負擔，且6日公告、7日就開始實施。當時，台北市湧入了幾百件陳情案，市議員王鴻薇也在6月13日的總質詢中提出，外送平台單方面修改合約，向消費者加收不應該收的費用，相關單位承諾要解決問題。
消保官於6月20日召開協調會找foodpanda說明，但業者沒有具體回應。王鴻薇舉例，協調會中提及使用pandapro方案的用戶是否可以退費？當時foodpanda回覆說沒辦法，因為母公司在德國。至於6日公告、7日就開始加收，是不是突襲消費者？foodpanda也否認此事。
王鴻薇認為，從會議紀錄看來，foodpanda認為沒有相關法源可以禁止加收平台服務費，「為什麼政府或法令，對於外送平台業者片面任意去修改對消費者收費的方式，好像無計可施？」
消保官龔千雅回應，針對業者沒有「依約」的問題，會依據個別消費者提出的消費爭議，要求業者適當處理。目前為止已經收案400多件當作個案處理，20多件有再提起調解。
王鴻薇質疑，為何這項爭議不能通案解決？龔千雅坦言：「我們比較希望做成通案」，因此會整理相關資料，發函給行政院研議相關規定。儘管目前有《台北市外送平台業者管理自治條例》，但條例沒有訂閱制的相關規定。
除此之外，foodpanda合約中的「霸王條款」稱：「我們保留隨時更改訂閱優惠內容的權利」，王鴻薇在總質詢中就要求消保官處理。如今被問到刪除進度，龔千雅表示，業者回覆已經請總公司刪除，未來消保官也會持續追蹤刪除情形。
外送平台平台費過高的問題，在6月的總質詢中也有被提起，王鴻薇今日在質詢中再次質疑，餐飲業者須負擔的平台費高達35％至38％，現在食材都在漲價，但對餐飲業者來說，一大部分被外送平台賺走了。
王鴻薇認為，外送平台在市場中已經形同壟斷，光是Uber Eats和foodpanda就佔了80％，要求商業處行文公平會，調查兩家外送平台的市佔率多少，「當他們形成壟斷、跟餐飲業收受這麼高的平台費，這是小蝦米對大鯨魚，要加入平台就要付這麼高的費率。」
延伸閱讀
- 疫情期間外送平台業績長紅，為何還要漲價？從日本的例子可看出一些端倪
- 高雄市率先限制外送員工時，是「變相減薪」還是「保障權益」？
- 有人為錢兼差多平台、有人但求生活不留白：固定工時的「僱傭制」真是外送員想要的嗎？
- 西班牙「騎士法」保障外送員，各大外送平台卻鑽法律漏洞、甚至退出市場
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航
Tags：
高科技企業如何打造韌性供應鏈，提升企業應變能力
我們想讓你知道的是
全球大環境劇變改寫供應鏈生態，過去全球化專業分工的供應鏈模式，顯然脆弱度高，是否有足夠韌性面對未來風險，已成為所有企業須面對的課題。如何讓每個環節暢通無阻？讓端到端傳遞即時資訊？
立即報名8月5日線上直播，暢享8月份回放觀看，再送7-11數位禮券乙張（價值100元）
疫情、戰爭和微妙的國際關係為供應鏈帶來了大規模、全球性的中斷。企業需要關於需求、訂單、庫存、發貨和供應商的能見度，以及建立假設（what-if）情境和應對方式的能力。在價值網路中建立更高的透明度、並建立允許靈活敏捷運營商業模式的需求，成為當務之急。
在供應鏈圈，i2是個家喻戶曉、耳熟能詳的名片。被Blue Yonder收購後，i2原有的供應鏈性能有了巨大提升，尤其是隨著AI/ML技術的發展，更是讓供應鏈計劃能力如虎添翼。
數位轉型案例一：美光科技建立韌性供應鏈
身為全球第四大半導體製造商的美光科技，現為創新記憶體解決方案的世界領導前鋒，徹底改變世界使用資訊的方式。美光科技一面解決疫情所衍生的挑戰，一面著眼於轉型其全球供應鏈的野心勃勃之途，有效地創造出能同時對應其業務及營運策略之數位分身。透過本次專題分享，了解美光如何運用Blue Yonder的Luminate Planning解決方案，在建立供應鏈韌性的同時一併推動顧客服務。
主講人：美光科技全球供應鏈副總裁
數位轉型案例二：亞德諾半導體控管供應鏈成長
亞德諾半導體公司為業界領先的半導體製造商，打造高效能的半導體及混合訊號積體裝置，推動數位革命，並以有機收購擴展的方式持續快速成長。COVID-19疫情危機所擴增的需求及產品組合的成長，使全球供應鏈越趨複雜。瞭解亞德諾半導體如何藉由應用創新分段式供應鏈準則管理要求，以及重新思考約束因素，從一名從業者的角度使用Blue Yonder的解決方案控管供應及其分布，以達成管理其業務轉型的目標。
主講人：亞德諾半導體中央規劃供應鏈經理 / 亞德諾半導體中央規劃協理
歡迎加入我們的客戶分享專題，聆聽半導體行業領導企業如何打造韌性供應鏈，助力企業解決疫情所衍生的挑戰。
本文章內容由「Blue Yonder」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。