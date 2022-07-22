2022/07/22,
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foodpanda突襲加收平台服務費惹議，消保官已收400多件投訴，為何不能通案解決？

foodpanda突襲加收平台服務費惹議，消保官已收400多件投訴，為何不能通案解決？
Photo Credit: 中央社

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在6月的協調會中，消保官提及使用pandapro方案的用戶是否可以退費？當時foodpanda回覆說沒辦法，因為母公司在德國。至於6日公告、7日就開始加收，是不是突襲消費者？foodpanda也否認此事。

外送平台foodpanda於6月公告加收平台服務費，引發消費者大力反彈，在今（22）日的財政建設部門質詢中，台北市議員王鴻薇質疑平台單方面修改合約，權益受損的消費者是否能通案處理。消保官對此回應，現行法規沒有相關規定，會發函行政院研議。

foodpanda在6月6日公告，雙北、竹桃等6縣市要加收3到5元的平台服務費，就連已經付費的訂閱制會員「pandapro」也必須負擔，且6日公告、7日就開始實施。當時，台北市湧入了幾百件陳情案，市議員王鴻薇也在6月13日的總質詢中提出，外送平台單方面修改合約，向消費者加收不應該收的費用，相關單位承諾要解決問題。

消保官於6月20日召開協調會找foodpanda說明，但業者沒有具體回應。王鴻薇舉例，協調會中提及使用pandapro方案的用戶是否可以退費？當時foodpanda回覆說沒辦法，因為母公司在德國。至於6日公告、7日就開始加收，是不是突襲消費者？foodpanda也否認此事。

王鴻薇認為，從會議紀錄看來，foodpanda認為沒有相關法源可以禁止加收平台服務費，「為什麼政府或法令，對於外送平台業者片面任意去修改對消費者收費的方式，好像無計可施？」

消保官龔千雅回應，針對業者沒有「依約」的問題，會依據個別消費者提出的消費爭議，要求業者適當處理。目前為止已經收案400多件當作個案處理，20多件有再提起調解。

王鴻薇質疑，為何這項爭議不能通案解決？龔千雅坦言：「我們比較希望做成通案」，因此會整理相關資料，發函給行政院研議相關規定。儘管目前有《台北市外送平台業者管理自治條例》，但條例沒有訂閱制的相關規定。

除此之外，foodpanda合約中的「霸王條款」稱：「我們保留隨時更改訂閱優惠內容的權利」，王鴻薇在總質詢中就要求消保官處理。如今被問到刪除進度，龔千雅表示，業者回覆已經請總公司刪除，未來消保官也會持續追蹤刪除情形。

外送平台平台費過高的問題，在6月的總質詢中也有被提起，王鴻薇今日在質詢中再次質疑，餐飲業者須負擔的平台費高達35％至38％，現在食材都在漲價，但對餐飲業者來說，一大部分被外送平台賺走了。

王鴻薇認為，外送平台在市場中已經形同壟斷，光是Uber Eats和foodpanda就佔了80％，要求商業處行文公平會，調查兩家外送平台的市佔率多少，「當他們形成壟斷、跟餐飲業收受這麼高的平台費，這是小蝦米對大鯨魚，要加入平台就要付這麼高的費率。」

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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航


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