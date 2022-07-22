極端高溫壟罩北半球，倡議人士呼籲比照颱風「命名熱浪」提高民眾警覺，世界氣象組織稱暫無此意

本週，極端高溫壟罩著世界各地，熱浪侵襲歐洲部分地區，氣溫甚至飆破40度，葡萄牙與西班牙更是發生數十起森林大火，恍若末日場景。如此，也讓要求世界氣象組織（World Meteorological Organization，WMO）將熱浪命名、排名的呼聲水漲船高。不過WMO近日發聲明表示，短期並無此意。

《The Verge》指出在美國，高溫造成的死亡人數，比其他氣候災難都來得多。而世界各地，每年因酷暑死亡的民眾更高達500萬人。然而，人們面對炎熱天氣的戒心卻不如颶風，並不會花費心思防災。

支持將熱浪命名的地區認為，如此一舉可以讓人們更容易了解高溫對民眾造成的風險，以便採取相關措施來保護健康安全。

幾十年來，為颱風或颶風命名，對及早預警發揮了重要作用。以「莫拉克」、「納莉」等名稱警告大眾，比起用經緯度識別有效許多。西北太平洋地區的國家則是按照WMO排定的順序，輪流為颱風命名。

目前一些倡議人士希望，將颶風以及颱風這套命名機制套用到熱浪上。西班牙第四大城市賽維利亞計畫在今（2022）年成為第一個對熱浪進行命名和分類的城市，其他地區如：美國加州、希臘雅典，都曾考慮這麼做。

不過WMO顯然有所保留，並在聲明中說道：「我們目前仍在考慮命名熱浪帶來的利弊」。

WMO指出，為熱帶氣旋命名的機制，不一定能輕鬆套用至熱浪。除了物理性質存在重大差異，災害影響也有所不同。事實上，颱風或颶風的命名也不是簡單的工作，各國政府需花費時間進行商議來防止錯誤命名，或是協調跨區命名事件。

此外，誤報也是WMO關注的重要問題之一，世界各地針對熱浪的預測能力並不一致。首先，光是預報時間就有所差別，高緯度地區通常可以提前至10天進行預報，熱帶地區卻缺乏提前3天做出預報的技術。第二，有時候熱浪嚴重程度與襲擊地區也會與原先預料的不同。

因此，上述誤差因子，都有可能破壞透過命名提高警覺意識的好處，並造成錯誤警報。

此外WMO提到，大多數地區，都只有國家特定機構，例如：氣象、公衛部門，才有權發布高溫警報。若地方擅自命名發布，將會與官方預警系統不同調，除了有可能破壞民防工作，帶來意想不到的負面後果，也會擾亂資訊正確性。

為防止亂象叢生，WMO初步建議，在沒有一個廣泛且可行的國際框架前，任何熱浪命名最好都要與國家預警系統連結。

賽維利亞預計於今年測試的全新預警系統，將會依照嚴重程度進行分類。另一方面，預估將會嚴重影響當地的熱浪將會獲得命名，目前已有五個熱浪被選中，名字分別為Zoe、Yago、Xenia、Wenceslao及Vega。

面對持續加劇的全球暖化，WMO承諾將會持續支持高溫預警系統的開發，包含更新極端高溫相關的指導和風險溝通策略。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航