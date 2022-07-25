在第三方Cookie消失的年代，B2B品牌該擁抱的五大數據策略
我們想讓你知道的是
根據隱私保護技術商Didomi、MarTech品牌Foundry、波士頓顧問集團等企業的報告，隱私政策對於B2B企業有哪些影響？B2B行銷人員又有哪些實用的餅乾替代方案呢？
隨著隱私意識抬頭，舉凡國家法規、網頁瀏覽器，到手機作業系統，無不在近年築起隱私保護的圍籬，並逐步限縮程序化廣告慣用的追蹤工具。
「數位世界將迎來餅乾消失的年代」，所指的不只是Google瀏覽器將於2024年前全面禁用第三方cookie的單一事實，更是指向第三方數據衰亡、第一方數據稱霸的未來預言。近兩年數位廣告圈，關於cookie替代方案的討論甚囂塵上；然而，多數聚焦於探討B2C品牌的行銷解方——至於B2B品牌，似乎總被阻隔在cookie話題之外？事實上，B2B企業同樣得面對廣告投放與成效衡量失準的難題。
本篇文章彙整隱私保護技術商Didomi、MarTech品牌Foundry、波士頓顧問集團（BCG）三間企業所發佈的文章，梳理隱私政策對於B2B企業的影響，同時為B2B行銷人員整理為五大實用的餅乾替代方案。
一、由公權力、蘋果、Google三方共築的隱私圍籬
近年來，公私部門隱私政策的轉變，大大影響了廣告技術的發展，以下可從三點切入：
1. 國家法規
為保障大眾之資訊隱私，各國紛紛祭出公權力，以限縮科技巨頭取用數據的能力：2018年，歐盟通過《一般資料保護規範（GDPR）》，堪稱是世上最嚴格的隱私律法；2020年，美國《加州消費者隱私保護法（CCPA）》緊接生效，嚴格管制企業使用和販售使用者數據的方式。面對日漸完善的隱私法規，社群巨頭Meta與科技龍頭Google，便屢屢有踩線疑慮，遭到歐洲各國控告。
2. 蘋果IDFA隱私規範
蘋果於2021年4月所推出iOS14作業系統，導入「隱私透明度（AppTrackingTransparency，簡稱ATT）」架構，允許用戶拒絕應用程式商／廣告商，搜集自身的「廣告識別碼（IdentifierforAdvertising，簡稱IDFA）」。
具體來說，應用程式必須在用戶使用APP時，跳出視窗，請用戶選擇是否同意與該應用程式分享自身的網路行為與資料；若是用戶點擊不同意，則蘋果將禁止該應用程式蒐集大部分的數據。蘋果這一聲槍響，重創廣告商追蹤用戶行為、衡量廣告成效的能力；未來，Google系統之Android設備也可能跟進，使得行動裝置追蹤雪上加霜。
3. Google餅乾退場機制
部分瀏覽器如蘋果的Safari與Mozilla的Firefox，已經正式禁用第三方cookie；而佔全球瀏覽器市場份額60%的Google Chrome，也宣布在2024年前，全面淘汰第三方cookie，引起業界譁然。近年來，數位廣告界陸續出現各種替代方案，包含The Trade Desk主導的UID 2.0，以及Google的Topics網站主題標籤技術，試圖兼顧興趣鎖定與個人隱私，以使衝擊最小化。
二、餅乾退場衝擊B2B品牌，但半數企業毫無準備？
面對上述隱私政策之轉變，數位產業中，大多數餅乾替代方案的討論都圍繞於B2C產業，畢竟B2C品牌長期依賴第三方cookie以針對廣泛的受眾，進行一波又一波的大規模廣告投放；與此相對，B2B品牌則需要針對特定的利基受眾投放廣告，若鎖定失準，錯失一個潛在客戶，就可能與數十萬訂單失之交臂。因此，在第三方數據失靈後，B2B品牌勢必得尋找其他的工具／方式，來限縮受眾鎖定的範圍，以在適當的時機接觸對的受眾。
據BCG針對B2B品牌進行的最新調查指出，將近四成B2B行銷人員，已經察覺前述的隱私措施，對公司銷售表現帶來負面的衝擊；另有56%B2B行銷人員認為，公司未來一年內，將因為隱私政策而受到不利的影響。其中一間受訪企業的CMO表示，現今投入相同的廣告預算，所帶來的點擊次數，較兩年前下降了30%。
整體而言，B2B行銷人員在未來五年內，每年必須花費額外的10-15%行銷支出，才能達到相同的成效。可知，投放廣告失準的現況，已為B2B品牌帶來可視的損害。
然而，面對此一挑戰，卻僅有不到50%的B2B企業，針對第三方數據失靈的情形制定完善的計畫，大多數受訪者對於廣告技術的變革、追蹤工具遭汰換的時機，以及他們該在哪些時間點，完成什麼部署......等毫無概念——而這樣的「後知後覺」是需要付出慘痛代價的。據BCG過往資料顯示，針對變局超前部署、制定行銷策略的企業，獲得比一般企業高出18%的銷售額，同時減少29%的支出成本。
三、主動出擊！面對餅乾消失，B2B品牌應該擁抱的五大策略
1. 是時候和第三方數據道別了！優先考慮第零方與第一方數據
顯然，第三方數據在未來可能面臨的挑戰愈來愈高，經由用戶主動提供的第零方數據，以及用戶造訪品牌資產，所留下的第一方數據，因而更具價值且值得信賴。
B2B品牌需要達成高度精準的廣告投放，以及提供個性化的行銷內容，以上兩點，第零方與第一方數據都能派上用場。在此，B2B品牌最常遇到的問題即是，潛在用戶本來就小群的狀況下，難以搜集到具有實用價值的第一方數據。因此，如何將銷售數據應用至行銷用途，成為B2B品牌重要的課題。
2. 建立夥伴關係，與其他品牌共享第二方數據
承前所述，為加速數據搜集、擴大數據規模，B2B品牌應積極尋找合作夥伴進行等價互惠。例如：在數據潔淨室安全無虞的環境下，與其他企業交換第二方數據。
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為什麼該替孩子選擇有機棉？營養師高敏敏「3招」挑對敏感肌衣物，毒物不殘留
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穿在孩子身上的衣服，除了品牌、版型、舒適度以外，別忘了注意染料及材質，尤其是敏感肌膚型的孩子，往往對於透氣性和有毒化學物質特別敏感。到底該如何挑選，才能好穿、時尚又親膚不致敏呢？
「媽咪，我的手好癢。」「衣服會一直黏在我身上，爹地，我好不舒服。」台灣夏天又濕又悶熱，最怕孩子身上穿的衣服不透氣，一不小心就會長濕疹，這一句句哀嚎幾乎是家長們的夢魘。
市售衣料百百款，選錯材質讓寶貝好難受
衣服是肌膚對外的第一層接觸，尤其是學齡前的孩子，肌膚往往非常敏感、脆弱，若是又不小心挑到含有致毒染劑的衣物，除了造成肌膚不適，誘發過敏現象，引起異位性皮膚炎，更有可能會致癌。因此，衣服的材質對於肌膚健康就扮演著相當重要的角色。
一般來說，挑選吸水性高、通透性佳的天然棉麻布料遠勝於人造化學纖維或混紡纖維，像是化學物質、溶劑、皂類、清潔劑、芳香劑等，含有化學染劑及螢光劑殘留的紡織品，都會對孩童的敏感肌膚造成刺激。
然而，現今世上約四分之一的農藥都用在棉花，但棉花只佔農產品的三成不到，換算下來，用在棉花上的農藥幾乎等同一般農產品的八倍；加上使用落葉劑加快棉花採收速度，殘留在布料上的化學藥劑也更容易造成敏感肌膚不適。
有機棉也有分好壞，100%天然有機棉親膚又安全
人氣營養師高敏敏分享，從第一胎開始她就相當重視小孩貼身衣物的品質和安全，「以前常看著朋友的小孩，每到夏天就抓著渾身癢，尤其台灣夏天又濕又悶熱，常常因為服裝透氣性不足一不小心就全身紅疹、發癢，看著就好讓人心疼。」
由於高敏敏的先生有過敏體質的遺傳基因，因此大女兒「小蜜瓜」一出生時，高敏敏就特別注意，「過敏通常都是從皮膚開始，且衣服是除了尿布以外，與寶寶接觸最長時間的物品，因此挑選衣服就得更嚴謹。」
高敏敏提到，有一次，她看見小蜜瓜身上出現莫名紅腫痕跡，「女兒一直抓腿、抓肚子，有時還會自己把衣服掀開來抓，整塊紅紅一片。」原以為可能是絨毛娃娃或其他過敏原造成，之後幾次穿到同一件上衣，小蜜瓜拼命抓癢的行為就會很明顯。「這才讓我意識到，原來不是材質摸起來舒服就沒有問題，往往是穿久了才會有感。」高敏敏指出，原來有機棉也是有分等級的，一般傳統有機棉，品質良莠不齊，所以造成布料容易破損，為了耐用進而混紡其他紗線，造成不夠親膚容易引起刺激與搔癢。
為了根絕大女兒身上的紅疹，高敏敏往後在挑選孩童衣物時，特別會挑選100%天然無毒有機棉的材質，其所製成的衣服更為舒適、透氣，更加親膚也不容易引起過敏反應，小女兒出生後，也比照辦理。
高敏敏三招挑對敏感肌衣物：挑材質、無車標、選剪裁
高敏敏建議，孩童的皮膚角質層薄，挑選衣物時，家長可多注意以下三點：
- 挑材質：挑選100%天然有機棉的材質，比較不容易刺激皮膚。
- 無車標：衣服標籤是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦，可挑選無車標衣服，或是買回來前先剪標。
- 選剪裁：避免過緊或有鬆緊帶的衣服，可選擇有立體剪裁者，除突顯衣服本身質感，也能增加穿衣的舒適度及透氣。
高敏敏提醒，若衣服材質有國際、國家毒物檢測合格標章更好，能避免選用到含有甲醛、人工染料、螢光劑等傷害健康的化學物質，不僅避免刺激皮膚，也可預防小孩接觸衣服時不會吃進毒素；另外，新衣服一定要洗過再穿，以避免接觸到毒化物殘留。
有機棉精品童裝bbc，舒適好穿又時尚
「我自己很喜歡baby baby cool的原創設計100%有機棉童裝，它同時符合我對於衣服要安全又好看的要求。」高敏敏說，bbc是台灣有機棉精品童裝，符合歐盟最高標準GOTS認證，確保有機紡織品從收獲、原材料、到加工，以及最後產品的包裝都符合環境與人道規範，同時在衣服領口、袖口、大腿處則以彈性織帶增加耐用度和美觀。
高敏敏提到，車標、鈕扣與拉鍊是不少人會忽視的挑選小細節，卻是造成皮膚物理性刺激的重點之一，「車標是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦；而鈕扣及拉鍊造成的金屬過敏案例也很常見，肚臍周圍容易有接觸性皮膚炎，而拉鍊若拉到頂端就會碰觸到下巴。」BBC使用進口副料、無鎳無重金屬的訂製扣子，衣服設計上沒有車標，穿起來也不會有異物感。
最讓高敏敏情有獨鍾的一點是，bbc採用3D立體剪裁，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，強調線條與比例，每件樣衣都經過孩童試穿並修改多次才可完成，「合身舒適又兼具美感，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，小蜜瓜穿起來合身舒適又可愛，看她穿得舒適不抓癢，我也安心很多。」bbc有適合長期穿搭的經典款式和品質，不論送禮自用都相當和宜大方。