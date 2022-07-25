在第三方Cookie消失的年代，B2B品牌該擁抱的五大數據策略

隨著隱私意識抬頭，舉凡國家法規、網頁瀏覽器，到手機作業系統，無不在近年築起隱私保護的圍籬，並逐步限縮程序化廣告慣用的追蹤工具。

「數位世界將迎來餅乾消失的年代」，所指的不只是Google瀏覽器將於2024年前全面禁用第三方cookie的單一事實，更是指向第三方數據衰亡、第一方數據稱霸的未來預言。近兩年數位廣告圈，關於cookie替代方案的討論甚囂塵上；然而，多數聚焦於探討B2C品牌的行銷解方——至於B2B品牌，似乎總被阻隔在cookie話題之外？事實上，B2B企業同樣得面對廣告投放與成效衡量失準的難題。

本篇文章彙整隱私保護技術商Didomi、MarTech品牌Foundry、波士頓顧問集團（BCG）三間企業所發佈的文章，梳理隱私政策對於B2B企業的影響，同時為B2B行銷人員整理為五大實用的餅乾替代方案。

一、由公權力、蘋果、Google三方共築的隱私圍籬

近年來，公私部門隱私政策的轉變，大大影響了廣告技術的發展，以下可從三點切入：

1. 國家法規

為保障大眾之資訊隱私，各國紛紛祭出公權力，以限縮科技巨頭取用數據的能力：2018年，歐盟通過《一般資料保護規範（GDPR）》，堪稱是世上最嚴格的隱私律法；2020年，美國《加州消費者隱私保護法（CCPA）》緊接生效，嚴格管制企業使用和販售使用者數據的方式。面對日漸完善的隱私法規，社群巨頭Meta與科技龍頭Google，便屢屢有踩線疑慮，遭到歐洲各國控告。

2. 蘋果IDFA隱私規範

蘋果於2021年4月所推出iOS14作業系統，導入「隱私透明度（AppTrackingTransparency，簡稱ATT）」架構，允許用戶拒絕應用程式商／廣告商，搜集自身的「廣告識別碼（IdentifierforAdvertising，簡稱IDFA）」。

具體來說，應用程式必須在用戶使用APP時，跳出視窗，請用戶選擇是否同意與該應用程式分享自身的網路行為與資料；若是用戶點擊不同意，則蘋果將禁止該應用程式蒐集大部分的數據。蘋果這一聲槍響，重創廣告商追蹤用戶行為、衡量廣告成效的能力；未來，Google系統之Android設備也可能跟進，使得行動裝置追蹤雪上加霜。

截圖自Twitter

3. Google餅乾退場機制

部分瀏覽器如蘋果的Safari與Mozilla的Firefox，已經正式禁用第三方cookie；而佔全球瀏覽器市場份額60%的Google Chrome，也宣布在2024年前，全面淘汰第三方cookie，引起業界譁然。近年來，數位廣告界陸續出現各種替代方案，包含The Trade Desk主導的UID 2.0，以及Google的Topics網站主題標籤技術，試圖兼顧興趣鎖定與個人隱私，以使衝擊最小化。

二、餅乾退場衝擊B2B品牌，但半數企業毫無準備？

面對上述隱私政策之轉變，數位產業中，大多數餅乾替代方案的討論都圍繞於B2C產業，畢竟B2C品牌長期依賴第三方cookie以針對廣泛的受眾，進行一波又一波的大規模廣告投放；與此相對，B2B品牌則需要針對特定的利基受眾投放廣告，若鎖定失準，錯失一個潛在客戶，就可能與數十萬訂單失之交臂。因此，在第三方數據失靈後，B2B品牌勢必得尋找其他的工具／方式，來限縮受眾鎖定的範圍，以在適當的時機接觸對的受眾。

據BCG針對B2B品牌進行的最新調查指出，將近四成B2B行銷人員，已經察覺前述的隱私措施，對公司銷售表現帶來負面的衝擊；另有56%B2B行銷人員認為，公司未來一年內，將因為隱私政策而受到不利的影響。其中一間受訪企業的CMO表示，現今投入相同的廣告預算，所帶來的點擊次數，較兩年前下降了30%。

整體而言，B2B行銷人員在未來五年內，每年必須花費額外的10-15%行銷支出，才能達到相同的成效。可知，投放廣告失準的現況，已為B2B品牌帶來可視的損害。

Photo Credit: TenMax

然而，面對此一挑戰，卻僅有不到50%的B2B企業，針對第三方數據失靈的情形制定完善的計畫，大多數受訪者對於廣告技術的變革、追蹤工具遭汰換的時機，以及他們該在哪些時間點，完成什麼部署......等毫無概念——而這樣的「後知後覺」是需要付出慘痛代價的。據BCG過往資料顯示，針對變局超前部署、制定行銷策略的企業，獲得比一般企業高出18%的銷售額，同時減少29%的支出成本。

Photo Credit: TenMax

三、主動出擊！面對餅乾消失，B2B品牌應該擁抱的五大策略

1. 是時候和第三方數據道別了！優先考慮第零方與第一方數據

顯然，第三方數據在未來可能面臨的挑戰愈來愈高，經由用戶主動提供的第零方數據，以及用戶造訪品牌資產，所留下的第一方數據，因而更具價值且值得信賴。

B2B品牌需要達成高度精準的廣告投放，以及提供個性化的行銷內容，以上兩點，第零方與第一方數據都能派上用場。在此，B2B品牌最常遇到的問題即是，潛在用戶本來就小群的狀況下，難以搜集到具有實用價值的第一方數據。因此，如何將銷售數據應用至行銷用途，成為B2B品牌重要的課題。

2. 建立夥伴關係，與其他品牌共享第二方數據

承前所述，為加速數據搜集、擴大數據規模，B2B品牌應積極尋找合作夥伴進行等價互惠。例如：在數據潔淨室安全無虞的環境下，與其他企業交換第二方數據。