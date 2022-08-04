《新審美經濟》：台灣中高齡Pokémon GO玩家，如何實踐了審美經濟的「演示價值」？

文：潘罡

世代的可愛演示

如本章起頭所述，日本流行文化從1970年代起熱銷全球，而Pokémon（以下簡稱「寶可夢」）無疑是最佳範例之一。學者Joseph Tobin指出，日本流行文化包括任天堂主機以及超級瑪利歐熱賣，當中一大打造手法就是去日本化（De-Japanization），或者把遊戲背景與角色身分等可資辨識種族或地區等線索全部去除，如此也減少各國對日本文化入侵的疑慮。

Joseph Tobin觀察，在上述背景下，寶可夢從1996到2001年成為任天堂有史以來最成功的產品。1998年秋天，日本任天堂決定在美國生根，執行一連串在地計畫，包括為寶可夢電視卡通影集配音，大約1年時間就讓寶可夢紅遍美國小學，但到了2001年春天就開始走下坡。

不過寶可夢全球走紅現象還是引起許多學者關注，為此Joseph Tobin於2000年12月在夏威夷檀香山舉行一場全球寶可夢研討會，來自香港、澳洲、日本、以色列、法國、英美等學者齊聚一堂，分別從人類學、傳播學、媒體研究等視角，探討寶可夢現象，也等於為此文化現象寫下最後註腳。

Joseph Tobin結論是，或許在世界某個角落，對某個很年輕尚待成長的小朋友來說，皮卡丘還很新鮮，屆時皮卡丘就能再度年輕，等待著跟小智重逢。只是在世界其他地區，皮卡丘已經過了黃金歲月。但這群學者萬萬沒想到，2016年皮卡丘與寶可夢竟然挾著手機遊戲Pokémon GO強勢回歸，目前已過了五年，還看不到終點線在哪裡。

寶可夢無疑也是日本可愛文化的演示，但手機遊戲Pokémon GO對台灣而言還有另一層演示價值：根據台灣相關研究，Pokémon GO玩家以45歲以上的中壯年與老年人最多，25歲以下僅一成多。以寶可夢為關鍵詞在台灣博碩士論文知識加值系統搜尋，可查到50本相關著作，其中特別針對中高齡寶可夢玩家所進行的研究就有五本；其餘四本論文雖未直接鎖定此主題，但他們的研究也印證Pokémon GO的中高齡玩家最積極投入，而且人數比例相較為多，滿意度也最高。

為何手機遊戲Pokémon GO在台灣的玩家以45歲以上中高齡最多？相關九本論文研究者均發現，該遊戲能帶來高滿意度的社會互動與連結，而且是實質的互動再延伸到虛擬世界的互動，迥異於一般電腦與網路遊戲以虛擬世界互動為主。如錢宛青（2019）研究指出，中老年人普遍面臨社會角色的轉變以及生理的衰退，而Pokémon GO帶給他們彼此之間全新的人際互動契機甚至社會角色，使得他們繼續投入至今。

而根據審美經濟的「演示價值」理論，藉由Pokémon GO，中高齡玩家做了一種特立獨行的世代演示。根據相關九本研究，絕大多數中高齡玩家既不是電腦與網路原生族，以往也不像年輕世代熱衷於網路與電腦遊戲，因此他們最初接觸Pokémon GO，要花不少時間熟悉操作，但他們上手之後，對該遊戲就展現極高忠誠度。

如錢宛青研究指出，Pokémon GO原先不是特別針對中老年人所設計的遊戲，2016年推出後，到了2018年，台灣的年輕玩家就紛紛退出，中老年玩家卻持之以恆至今，關鍵就在於他們經營出一種人際實質互動的社會景觀。Pokémon GO標榜是全球第一款結合擴增實境的手機遊戲，玩家必須走到室外，到達特定地點，才能進行遊戲。

九本研究都提到Pokémon GO推出後，全球玩家在公園、戶外休閒場域甚至大街小巷瘋狂抓寶的現象，而台灣也不例外，包括嘉義南寮漁港、新北市北投公園等地，大批玩家不分日夜齊聚抓寶，當某些特殊寶可夢在某地現身時，大批玩家蜂擁而至，往往造成當地交通壅塞，對不參與遊戲者造成很大困擾，媒體甚至以「喪屍」（zombie）來形容玩家的行徑。

因此，如錢宛青等研究所顯示，在年輕人退出遊戲後，中高齡玩家必須不在意其他社會大眾眼光，不畏媒體給玩家所貼上的負面標籤，甚至主動反擊媒體報導，才能保持遊戲熱情，這成為一種「共同體」精神的基礎。由於Pokémon GO的遊戲機制要求玩家在真實世界進行身體移動到特定場域，這些特定場域構成玩家口中的「抓寶聖地」，也成為中高齡玩家的演示舞台。

在遊戲推出五年後的今天，中高齡玩家已發展出各地區為數眾多的線上、線下遊戲社群，這些社群會配合Niantic特別活動，號召社群成員一起參與，有時人數動輒上千，此外也經常自行舉辦聚會聯絡感情。他們有特別訂做的制服，特製的旗幟，聯誼時以綠色防水布席地而坐，彼此聊天寒暄，相處融洽。某些社群還會舉辦抽獎、尾牙、春酒、旅行等活動，並配合台灣地方政府與遊戲公司聯手舉辦的大型戶外活動，相約前往活動地點抓寶。

這樣的共同體精神，讓台灣中高齡Pokémon GO玩家發展出其他世代遊戲少見的人際互動模式。他們會把自己遊戲帳號交給其他社群成員代玩，在遊戲之餘，也貢獻自己的專業給其他成員。他們彼此關懷，在生活中相互扶持。最有人情味的行徑還包括人生告別儀式，當某些中高齡玩家過世，社群成員會彼此號召，在亡者出殯時，利用遊戲道具，在虛擬的遊戲世界中撒花致祭。這種深具人情味的場景，對年輕研究者林永淇（2020）構成一道特殊風景。他以感性的筆觸寫下：