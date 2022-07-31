1923年《臺灣日日新報》上兩則西洋美術叢談，向台灣讀者揭開一扇觀看世界美術之窗

文：劉錡豫

叢談，是古代書籍中，將各項瑣碎且性質相近的文章合編在一起的書籍。清領時期修編的《臺灣府志》，設有叢談子目，介紹台灣各地的奇聞軼事。到了日治初期，台灣第一大報《臺灣日日新報》也設有「日曜叢談」、「內外叢談」等專欄，講述世界各地的奇聞。

自1905年起，漢文版的《臺灣日日新報》亦設有叢談專欄，向閱讀漢文的台灣讀者，引介亦真亦假的報導，滿足讀者獵奇、奇觀想像的體驗。其內容包羅萬象，引人入勝，有時候介紹位於印度的婆羅門轉世菩薩，有時候報導台灣山岳上的奇異怪談，其中也有與藝術有關的國際新聞。

本文將挑選1923年9月22日《臺灣日日新報》中的藝術類叢談進行介紹——為什麼報紙要挑選這些新聞？翻譯、引介的過程中又有什麼資訊被遺失？當時的台灣人在翻閱報紙時，能從中了解到世界美術的何種面貌？

礙於篇幅，筆者只從中挑選兩則報導，這些漢文新聞的人名翻譯，與現今通用的版本有所誤差，在解讀上需要下一番功夫。

Photo Credit: 〈叢談 說畫〉，《臺灣日日新報》，1923.09.22（版5）

英國的女畫家

名叫辛納登，很出名的。他一張「夢遊意大利」為陳列在紐約博物館，值五千二百五十金。女史現年七十有五，普通人不大知道他，他住在藍開縣。所有的畵稿，越到晚年越高尚了。（〈叢談 說畫〉，《臺灣日日新報》，1923.09.22）

第一則報導，內容相對簡單，但如今綜觀英國美術史，並沒有一位中文翻譯名叫「辛納登」的女畫家。不過，當時女性畫家在數量上遠比男性少，若能逐一搜尋、比對活動於二十世紀上半葉的英國女畫家，應該就能得到答案。

懷著這樣的期待，筆者很快找到一位名叫安妮・史溫納頓（Annie Swynnerton, 1844-1933）的女畫家，其中史溫納頓（Swynnerton）音近「辛納登」，其活躍時間與報紙記載大約相符。

安妮・史溫納頓，生於英國曼徹斯特，早年在家鄉附近的曼徹斯特藝術學院（Manchester School of Art）學習。之後前往巴黎朱利安學院（Académie Julian）習畫。她的創作活動主要往返於英國與義大利各地。

風格上，她受到英國象徵主義畫家喬治・佛雷德利・沃茨（George Frederic Watts, 1817-1904）等人影響，以人像畫、肖像畫的創作為主。1922年，史溫納頓成為第一位皇家藝術研究院（Royal Academy of Arts）的女性成員。

Photo Credit: Gwenny Griffiths (1867-1954), Mrs Annie L. Swynnerton, 1928, 61.6 X 51.2cm, Chalk, Manchester Art Gallery.

作為少數的女性畫家，史溫納頓也相當支持十九世紀英國婦女選舉權運動，數次簽署該運動的聯署宣言。除此之外，她也在故鄉參與了曼徹斯特女畫家協會（Manchester Society of Women Painters）的創設及活動，為女性畫家爭取在曼徹斯特藝術界與男性畫家平等的地位。

回到《臺灣日日新報》，叢談中提及的《夢遊義大利》確有此畫，其原名應是《義大利之夢》（A Dream of Italy）。在喬納森・羅素（Jonathan Russell）所開設介紹史溫納頓的網站中，曾指出十九至二十世紀的報紙文獻中有關於這幅畫的展覽紀錄，並提到1920年此畫被紐約大都會博物館以1000基尼（guineas，英國舊貨幣）購買，與《臺灣日日新報》叢談的報導十分相近。

然而，瀏覽大都會博物館網站並沒有《義大利之夢》的典藏資訊。不過，2017年美國的拍賣場上卻出現過構圖雷同，但背景略有調整的版本，其原因為何，有待後續的研究。

有趣的是，根據《臺灣日日新報》的叢談報導，1923年的史溫納頓為75歲，這與其實際年紀不符；又十九至二十世紀的國外報紙提到畫作被大都會博物館購買一事是在1920年，因此《臺灣日日新報》所掌握的很可能是較為落後的資訊，才會出現上述時間差。至於叢談提到史溫納頓居住的「藍開縣」，或許是指不列顛島西邊、距離曼徹斯特不遠的蘭開夏郡（Lancashire）。

1923年，台灣尚未誕生專業的女性畫家，此時報紙以漢文譯介這則新聞，向讀者介紹西洋優秀且聲名遠播的女畫家，具有鼓勵本島女性追求夢想、成為畫家的用意。高昂的購畫價格，也說明女性畫家的作品同樣能受到博物館青睞。

Photo Credit: Annie Swynnerton, The Sense of Sight, 1895, 87.3 X 101cm, oil on canvas, Walker Art Gallery.

法國取締美術出口

法國內閣有一部，專管公共教育同美術的。近年因為美國當翁（原意應是「富翁」），專收法畵，神品大半被金洋錢吸去，所以由那部的總長下個新章，取締出口的美術品，凡有名畵出口，照值價納稅十成，這樣可以使好好東西不出去，一則可以保存國粹，二則使後起的得彷模前輩。畫之外，就是刻雕品，也不許出口。法國保存國粹，可見一班。（〈叢談 說畫〉，《臺灣日日新報》，1923.09.22）

另一則叢談的內容，與當時法國的藝術品出口政策有關。其中提到的「專管公共教育同美術」內閣部門，應是法蘭西第三共和國成立的「公共教育及美術部」。然而，《臺灣日日新報》挑選這則新聞的用意，自然不是介紹法國內閣政策這麼單純。

實際上，就如同法國的藝術品外流危機，十九到二十世紀初期，包含日本在內的東亞各國同樣面臨文物外流與破壞的難題。其中，日本在歷經明治維新的急速西化，導致文物遭至破壞之後，1897年日本政府制定的「古社寺保存法」，與1919年進一步延伸的「史蹟名勝天然紀念物保存法」，都是基於此意識下推動的文化政策。