1923年《臺灣日日新報》上兩則西洋美術叢談，向台灣讀者揭開一扇觀看世界美術之窗
我們想讓你知道的是
本文將挑選1923年9月22日《臺灣日日新報》中的藝術類叢談進行介紹——為什麼報紙要挑選這些新聞？翻譯、引介的過程中又有什麼資訊被遺失？當時的臺灣人在翻閱報紙時，能從中了解到世界美術的何種面貌？
文：劉錡豫
叢談，是古代書籍中，將各項瑣碎且性質相近的文章合編在一起的書籍。清領時期修編的《臺灣府志》，設有叢談子目，介紹台灣各地的奇聞軼事。到了日治初期，台灣第一大報《臺灣日日新報》也設有「日曜叢談」、「內外叢談」等專欄，講述世界各地的奇聞。
自1905年起，漢文版的《臺灣日日新報》亦設有叢談專欄，向閱讀漢文的台灣讀者，引介亦真亦假的報導，滿足讀者獵奇、奇觀想像的體驗。其內容包羅萬象，引人入勝，有時候介紹位於印度的婆羅門轉世菩薩，有時候報導台灣山岳上的奇異怪談，其中也有與藝術有關的國際新聞。
本文將挑選1923年9月22日《臺灣日日新報》中的藝術類叢談進行介紹——為什麼報紙要挑選這些新聞？翻譯、引介的過程中又有什麼資訊被遺失？當時的台灣人在翻閱報紙時，能從中了解到世界美術的何種面貌？
礙於篇幅，筆者只從中挑選兩則報導，這些漢文新聞的人名翻譯，與現今通用的版本有所誤差，在解讀上需要下一番功夫。
英國的女畫家
名叫辛納登，很出名的。他一張「夢遊意大利」為陳列在紐約博物館，值五千二百五十金。女史現年七十有五，普通人不大知道他，他住在藍開縣。所有的畵稿，越到晚年越高尚了。（〈叢談 說畫〉，《臺灣日日新報》，1923.09.22）
第一則報導，內容相對簡單，但如今綜觀英國美術史，並沒有一位中文翻譯名叫「辛納登」的女畫家。不過，當時女性畫家在數量上遠比男性少，若能逐一搜尋、比對活動於二十世紀上半葉的英國女畫家，應該就能得到答案。
懷著這樣的期待，筆者很快找到一位名叫安妮・史溫納頓（Annie Swynnerton, 1844-1933）的女畫家，其中史溫納頓（Swynnerton）音近「辛納登」，其活躍時間與報紙記載大約相符。
安妮・史溫納頓，生於英國曼徹斯特，早年在家鄉附近的曼徹斯特藝術學院（Manchester School of Art）學習。之後前往巴黎朱利安學院（Académie Julian）習畫。她的創作活動主要往返於英國與義大利各地。
風格上，她受到英國象徵主義畫家喬治・佛雷德利・沃茨（George Frederic Watts, 1817-1904）等人影響，以人像畫、肖像畫的創作為主。1922年，史溫納頓成為第一位皇家藝術研究院（Royal Academy of Arts）的女性成員。
作為少數的女性畫家，史溫納頓也相當支持十九世紀英國婦女選舉權運動，數次簽署該運動的聯署宣言。除此之外，她也在故鄉參與了曼徹斯特女畫家協會（Manchester Society of Women Painters）的創設及活動，為女性畫家爭取在曼徹斯特藝術界與男性畫家平等的地位。
回到《臺灣日日新報》，叢談中提及的《夢遊義大利》確有此畫，其原名應是《義大利之夢》（A Dream of Italy）。在喬納森・羅素（Jonathan Russell）所開設介紹史溫納頓的網站中，曾指出十九至二十世紀的報紙文獻中有關於這幅畫的展覽紀錄，並提到1920年此畫被紐約大都會博物館以1000基尼（guineas，英國舊貨幣）購買，與《臺灣日日新報》叢談的報導十分相近。
然而，瀏覽大都會博物館網站並沒有《義大利之夢》的典藏資訊。不過，2017年美國的拍賣場上卻出現過構圖雷同，但背景略有調整的版本，其原因為何，有待後續的研究。
有趣的是，根據《臺灣日日新報》的叢談報導，1923年的史溫納頓為75歲，這與其實際年紀不符；又十九至二十世紀的國外報紙提到畫作被大都會博物館購買一事是在1920年，因此《臺灣日日新報》所掌握的很可能是較為落後的資訊，才會出現上述時間差。至於叢談提到史溫納頓居住的「藍開縣」，或許是指不列顛島西邊、距離曼徹斯特不遠的蘭開夏郡（Lancashire）。
1923年，台灣尚未誕生專業的女性畫家，此時報紙以漢文譯介這則新聞，向讀者介紹西洋優秀且聲名遠播的女畫家，具有鼓勵本島女性追求夢想、成為畫家的用意。高昂的購畫價格，也說明女性畫家的作品同樣能受到博物館青睞。
法國取締美術出口
法國內閣有一部，專管公共教育同美術的。近年因為美國當翁（原意應是「富翁」），專收法畵，神品大半被金洋錢吸去，所以由那部的總長下個新章，取締出口的美術品，凡有名畵出口，照值價納稅十成，這樣可以使好好東西不出去，一則可以保存國粹，二則使後起的得彷模前輩。畫之外，就是刻雕品，也不許出口。法國保存國粹，可見一班。（〈叢談 說畫〉，《臺灣日日新報》，1923.09.22）
另一則叢談的內容，與當時法國的藝術品出口政策有關。其中提到的「專管公共教育同美術」內閣部門，應是法蘭西第三共和國成立的「公共教育及美術部」。然而，《臺灣日日新報》挑選這則新聞的用意，自然不是介紹法國內閣政策這麼單純。
實際上，就如同法國的藝術品外流危機，十九到二十世紀初期，包含日本在內的東亞各國同樣面臨文物外流與破壞的難題。其中，日本在歷經明治維新的急速西化，導致文物遭至破壞之後，1897年日本政府制定的「古社寺保存法」，與1919年進一步延伸的「史蹟名勝天然紀念物保存法」，都是基於此意識下推動的文化政策。
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為什麼該替孩子選擇有機棉？營養師高敏敏「3招」挑對敏感肌衣物，毒物不殘留
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穿在孩子身上的衣服，除了品牌、版型、舒適度以外，別忘了注意染料及材質，尤其是敏感肌膚型的孩子，往往對於透氣性和有毒化學物質特別敏感。到底該如何挑選，才能好穿、時尚又親膚不致敏呢？
「媽咪，我的手好癢。」「衣服會一直黏在我身上，爹地，我好不舒服。」台灣夏天又濕又悶熱，最怕孩子身上穿的衣服不透氣，一不小心就會長濕疹，這一句句哀嚎幾乎是家長們的夢魘。
市售衣料百百款，選錯材質讓寶貝好難受
衣服是肌膚對外的第一層接觸，尤其是學齡前的孩子，肌膚往往非常敏感、脆弱，若是又不小心挑到含有致毒染劑的衣物，除了造成肌膚不適，誘發過敏現象，引起異位性皮膚炎，更有可能會致癌。因此，衣服的材質對於肌膚健康就扮演著相當重要的角色。
一般來說，挑選吸水性高、通透性佳的天然棉麻布料遠勝於人造化學纖維或混紡纖維，像是化學物質、溶劑、皂類、清潔劑、芳香劑等，含有化學染劑及螢光劑殘留的紡織品，都會對孩童的敏感肌膚造成刺激。
然而，現今世上約四分之一的農藥都用在棉花，但棉花只佔農產品的三成不到，換算下來，用在棉花上的農藥幾乎等同一般農產品的八倍；加上使用落葉劑加快棉花採收速度，殘留在布料上的化學藥劑也更容易造成敏感肌膚不適。
有機棉也有分好壞，100%天然有機棉親膚又安全
人氣營養師高敏敏分享，從第一胎開始她就相當重視小孩貼身衣物的品質和安全，「以前常看著朋友的小孩，每到夏天就抓著渾身癢，尤其台灣夏天又濕又悶熱，常常因為服裝透氣性不足一不小心就全身紅疹、發癢，看著就好讓人心疼。」
由於高敏敏的先生有過敏體質的遺傳基因，因此大女兒「小蜜瓜」一出生時，高敏敏就特別注意，「過敏通常都是從皮膚開始，且衣服是除了尿布以外，與寶寶接觸最長時間的物品，因此挑選衣服就得更嚴謹。」
高敏敏提到，有一次，她看見小蜜瓜身上出現莫名紅腫痕跡，「女兒一直抓腿、抓肚子，有時還會自己把衣服掀開來抓，整塊紅紅一片。」原以為可能是絨毛娃娃或其他過敏原造成，之後幾次穿到同一件上衣，小蜜瓜拼命抓癢的行為就會很明顯。「這才讓我意識到，原來不是材質摸起來舒服就沒有問題，往往是穿久了才會有感。」高敏敏指出，原來有機棉也是有分等級的，一般傳統有機棉，品質良莠不齊，所以造成布料容易破損，為了耐用進而混紡其他紗線，造成不夠親膚容易引起刺激與搔癢。
為了根絕大女兒身上的紅疹，高敏敏往後在挑選孩童衣物時，特別會挑選100%天然無毒有機棉的材質，其所製成的衣服更為舒適、透氣，更加親膚也不容易引起過敏反應，小女兒出生後，也比照辦理。
高敏敏三招挑對敏感肌衣物：挑材質、無車標、選剪裁
高敏敏建議，孩童的皮膚角質層薄，挑選衣物時，家長可多注意以下三點：
- 挑材質：挑選100%天然有機棉的材質，比較不容易刺激皮膚。
- 無車標：衣服標籤是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦，可挑選無車標衣服，或是買回來前先剪標。
- 選剪裁：避免過緊或有鬆緊帶的衣服，可選擇有立體剪裁者，除突顯衣服本身質感，也能增加穿衣的舒適度及透氣。
高敏敏提醒，若衣服材質有國際、國家毒物檢測合格標章更好，能避免選用到含有甲醛、人工染料、螢光劑等傷害健康的化學物質，不僅避免刺激皮膚，也可預防小孩接觸衣服時不會吃進毒素；另外，新衣服一定要洗過再穿，以避免接觸到毒化物殘留。
有機棉精品童裝bbc，舒適好穿又時尚
「我自己很喜歡baby baby cool的原創設計100%有機棉童裝，它同時符合我對於衣服要安全又好看的要求。」高敏敏說，bbc是台灣有機棉精品童裝，符合歐盟最高標準GOTS認證，確保有機紡織品從收獲、原材料、到加工，以及最後產品的包裝都符合環境與人道規範，同時在衣服領口、袖口、大腿處則以彈性織帶增加耐用度和美觀。
高敏敏提到，車標、鈕扣與拉鍊是不少人會忽視的挑選小細節，卻是造成皮膚物理性刺激的重點之一，「車標是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦；而鈕扣及拉鍊造成的金屬過敏案例也很常見，肚臍周圍容易有接觸性皮膚炎，而拉鍊若拉到頂端就會碰觸到下巴。」BBC使用進口副料、無鎳無重金屬的訂製扣子，衣服設計上沒有車標，穿起來也不會有異物感。
最讓高敏敏情有獨鍾的一點是，bbc採用3D立體剪裁，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，強調線條與比例，每件樣衣都經過孩童試穿並修改多次才可完成，「合身舒適又兼具美感，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，小蜜瓜穿起來合身舒適又可愛，看她穿得舒適不抓癢，我也安心很多。」bbc有適合長期穿搭的經典款式和品質，不論送禮自用都相當和宜大方。