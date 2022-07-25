100美元就可以成為房東？這些新創公司抓住房市商機，讓人輕鬆當「數位包租公」
我們想讓你知道的是
疫情之下，店面與辦公室逐漸失寵，獨棟住宅成為投資人新寵，而房地產科技的崛起，從買屋、裝修、出租、維修到租客管理上，逐漸把一間間房子，化成生產線或投資市場上的一個個「商品」。
文：Crystal（創新拿鐵）
你想當「包租公」嗎？每當股票市場大跌，買房收租就成了熱門議題：有穩定現金流，還可以賺未來房價上漲後的增值。
在美國，當獨棟住宅的包租公，成為近年房地產市場最火熱的風口，吸引機構投資人搶進、資本湧入，新創公司崛起。他們看到什麼趨勢？會帶來怎麼樣的創新？
創新點：包租公不一定要「先有房再找房客」，也可以「先找房客再找房」
COVID-19讓店面、辦公室失寵，獨棟住宅成投資人新寵
房地產是熱門的投資方式。原因很多，如：房地產大多隨著時間升值、價格波動比股票市場低，還可以自用，或租給其他人收租金。如股票市場一樣，房地產投資人有散戶，也有機構投資人。有人專做短線：低價買、翻修後高價賣；有人專作中長期：買入後出租，等房地產長期增值。
在美國，長久以來，城市中的商用房地產（如：店面、辦公大樓）和集合式住宅（如：公寓大樓）比起郊區的獨棟住宅，更受投資人的歡迎。
然而，一場COVID-19改變了這一切。疫情在城市中蔓延、公司遠端辦公，店面、辦公室人去樓空。人流湧進郊區，有著寬闊空間、社交距離的「獨棟住宅」（Single Family House，簡稱SFH）。獨棟住宅佔全美住宅比例67%，通常兩層樓內、與鄰居之間隔著自家院子。
獨棟住宅逐漸成為投資人追捧的新標的。自2019年起，專供出租的獨棟住宅是房地產表現最好的資產類別，漲了40%，專門蓋來出租的獨棟住宅增加了30%。許多專營獨棟出租住宅的法人「包租公」，如「Invitation Homes」、「American Homes 4 Rent」等，都看見租金收入以10%以上速度在成長，住用率也創新高。
2021年，獨棟出租住宅佔了所有美國新建住宅中的6%，這個數字預計在往後十年翻倍，並成為美國房地產市場中最熱的領域。
資產管理公司當然不會錯過這個大好機會。2021年，資產管理公司Blackstone以60億美元，收購了在全美擁有1萬7000套獨棟出租住宅的「Home Partners of America」。同一年，JP Morgan與另一間專營獨棟出租住宅的「American Homes 4 Rent」合資在美國北卡羅萊納州與喬治亞州新推出329間獨棟出租住宅，還有超過2000間出租住宅在興建中。
「房地產科技」把獨棟出租住宅變成流水線產品
獨棟住宅成為投資界的新寵，除了COVID-19疫情的推力，「房地產科技」（PropTech）崛起也是一大原因。
從前，獨棟住宅不受投資人青睞，因為他們長相各異、屋況不一，光檢查、驗屋、定價就是一大考驗。相較於統一興建的公寓大樓、辦公室、店面，獨棟住宅的差異性過大，買屋、裝修、出租、後續維修和租客管理也都更耗心力。散戶投資人尚有興致一間間看，但對買賣數量動輒上百、上千間的機構投資人而言，投資獨棟住宅的機會成本太高。
房地產科技的崛起，正解決了這個問題。從買屋、裝修、出租、維修到租客管理上，房地產科技都透過數據化、數位化、自動化解決投資獨棟住宅的問題，把一間間房子，化成生產線上一個個「商品」。
根據加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）助理教授Desiree Fields的研究，房地產科技已經從這四大面向，讓投資獨棟出租住宅變成一個更自動化、可規模化的投資：
- 尋找標的
透過數據與演算法，建立自動化的標的搜尋系統。評估的數據如「社區宜居度」、「離大型雇主距離」、「離交通要道距離」、「社區公設」、「建築種類」、「後續所需資金」。搜尋系統會綜合評估這些數據、期望報酬率，以及其他投資需求，篩選出合適的標的以及建議價格。這類系統能快速幫助機構投資人迅速投資對的市場，並擴大投資組合。
- 賞屋
隨著智慧門鎖流行，比起傳統專人帶領賞屋，現在更流行「DIY賞屋」——出租人只要寄送一組密碼到潛在租客的手機，潛在租客就可以透過密碼解鎖，自己賞屋、了解屋況。原本頂尖業務一個月能簽下12組租客，現在能一個月簽下30組，大幅提升效率。
- 租客管理
房屋出租公司建立專門服務房客的網站與手機App，房客可以線上付款、申請報修。這些房屋出租公司也提供選項讓房客升級「智慧家居」。一旦升級智慧家居，房屋出租公司未來在房客退租後，管理這間房子只要透過按鈕，就可開關電燈、開關窗簾，省去帶看人力。
- 維修管理
許多房屋出租公司透外包維修業者來處理房客的報修問題。但因獨棟出租住宅每間格局都不同，出租公司無法得知外包維修業者是否虛報維修時數。如今，外包商管理系統也可以數位化：透過手機GPS定位系統，房屋出租公司可以事先為外包商排好修繕路線，也能得知包商是否有依約完成他們的工作。
一個市場，多種切法
房地產科技讓投資人可以輕鬆成為「數位包租公」。自然，因應頻繁的買賣需求，獨棟出租住宅的線上交易平台紛紛誕生。挾帶著龐大的資本力量，他們切入市場的角度都不同，都贏得了資本的大力吹捧，把獨棟住宅投資拓展到一般大眾的視野。這其中的明星公司，分別有Roofstock、Arrived Homes、Divvy。
- Roofstock：把房子當股票買賣的線上交易平台
2015年成立的Roofstock，是房地產科技領域的明星公司。他「吸睛」和「吸金」的速度一樣驚人：成立7年，募資超過3.65億美元，金額僅次於另一間明星公司Opendoor。在最新的E輪融資中，Roofstock的估值站上19.4億美元，投資人包括以大膽著稱的日本的軟銀基金。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep3：全球難民總人數首破億，逃難現場距離正常生活還有多遠？
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep3藉由來賓廖芸婕往返40多國的經驗，細數物質、社會、法律，甚至心靈等難民實際可能遭遇的危機，並透過救援案例認識世界展望會周全而細膩的事工行動。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第3集已於6月30日播出。本集邀請跨國自由記者廖芸婕深入對談，藉由「難民生存」的核心命題帶領觀眾重新認識難民在身分、物質、心理、未來規劃等方方面面的艱難處境；過程中我們也會了解那些常伴難民左右的世界展望會事工，如何運用專業的事工模式，陪伴承擔苦難的人們步入重回正常的漫漫長路。
「看似遙遠的故事並不如想像中遙遠，無論身分地位，任何人都可能因為天災人禍在下一刻成為難民──這正是為何，我們必需彼此了解、互相幫助。」
凝視真實：全球難民現況與兒童困境
你知道嗎？每年的6月20日為聯合國訂定的「世界難民日」，用以紀念世界各地的難民，希望藉此引起人們對難民問題的關注，認識並尊重難民為社會做出的貢獻及犧牲。根據聯合國難民署統計，累積至今年5月全球已超過一億人流離失所，一方面是受到俄烏戰爭爆發的影響，二方面則是因全球不曾終止的區域性衝突所造成的結果。
其中，敘利亞內戰自2011年開始至今已經持續超過十年，因戰事不止而迫切需要幫忙的兒童數量不斷上升，但國際焦點與資源挹注卻漸漸淡出。根據聯合國兒童基金會於今年5月8日發布的聲明指出，光敘利亞境內的難民兒童就有650萬，若再包含逃亡到周邊地區的難民兒童總數，整體將近有1230萬名孩童需要幫助，甚至此數字已突破內戰危機爆發以來的最高記錄。
失落的一代：喪失表達與發聲權利的人們
當看到統計數字裡反覆出現「難民」一詞時，我們腦中直覺聯想的或許是人們逃離故土，翻山越嶺或遠渡重洋到全新的國度，四處尋找棲身之所的漂流故事。但事實上，難民不只因其情況不同而有明確的定義與區分，他們在法律認定上還受到眾多外在因素影響。根據聯合國難民署的定義，在不同情況下人們會被區分為以下三種身分：
1. 難民：因種族、宗教、國籍、政治觀點或特定族群身分等多種複雜的因素而受到戰爭、壓迫或暴力威脅，產生生命安危顧慮，不得不離開國界到其他國土，就屬於國際法所稱的難民。
2. 境內流離失所者：因自然災害、戰爭、壓迫或暴力威脅被迫離開自己的家園，但沒有越過國境，最終在國內顛沛流離的四處尋找安身之所的人們。
3. 尋求庇護者：抵達本國以外的國家後正在申請難民身份的人，而一名尋求庇護者必需證明他或她有正當理由畏懼在自己的國家受到迫害。
雖然有如此明確的定義，但來賓廖芸婕也補充，在聯合國難民署統計出的近9000萬難民中，真正具備難民身分者其實不到三分之一，因為要成為法律意義上的難民之前必須經過層層關卡的審核；另外超過一半，大約有5000多萬人都是境內流離失所者，但在極權統治、言論限縮的狀況下，我們其實難以聽見他們的聲音。
撫平集體的時代創傷：世界展望會如何協助每個極待救助的心靈
在不得不四處流浪的過程，人們除了面對物質溫飽的問題，社會、語言、文化的差異更增添許多困難。普遍而言，大家對「救援」的聯想大多是糧食發放、居所安置等物質面的想像，但來賓廖芸婕特別提到，心靈救助往往才是人們潛在的需求。不論是在外飄盪或已獲安置的難民，在面對面目全非的家園與茫然的未來時，總會產生巨大的心理負擔。她以約旦河西岸的南納卜勒斯計畫區的親身經歷分享道：
數十年來以巴衝突帶來的影響在此地根深柢固，處處充滿權力不對等與權勢壓迫。像是軍隊影響居民活動自由、侵占土地農田、排放廢水到當地河川等，都讓居民生活相當困難，更甚至，軍隊還會勒索居民，若不從就砍伐居民的橄欖樹。但是，橄欖樹對巴勒斯坦人不但是重要的經濟作物，更是家族代代流傳的精神象徵──我曾目睹當地人跪在樹根前痛哭、跪拜，那種壓力是連生活一輩子的家園都無法擁有生為人的尊嚴，更甚至，一位父親該如何與孩子講述如此悲劇？
無論是權力壓迫或徬徨無助，人們都不可避免的面臨龐大的精神壓力，進而衍生家庭衝突、兒童暴力等負面循環。但幸好，世界展望會從2008年就投入南納卜勒斯計畫區從事救援行動，藉由相關機構設置，透過藝術治療給予心靈支持，讓孩子在混亂的環境中找到一個心靈壓力出口，也協助解決當地包括教育及家庭、醫療硬體不足、以及脆弱環境導致當地居民（特別是兒童）的長期心理創傷等問題。
真人真事：世界展望會的暖心故事
有位名為「莫商博」的伊索比亞青年在九歲時受到世界展望會的幫助，隨著他漸漸長大，這份愛在心中茁壯，數年之後他也加入了世界展望會成為工作人員。看著曾經的受援助者轉變為援助者，持續傳遞愛與希望，並從中獲得自我價值與成就感，主持人蔡尚樺也不禁感嘆，「扶助難民一時生活的潦倒，卻在不遠的未來轉換為實質的力量，反過來幫助更多的人，這也是真正正向的善的循環」。
長夜漫漫，如何幫助人們重迎黎明曙光？
「我們還有哪些方法，能夠幫助徬徨無助的人們重回日常？」除了參與或資助相關活動，我們還可以善加利用現代便利的網路科技來「創造」行動。例如來賓廖芸婕舉辦台灣難民週的經驗，運用更多方的力量，實際看見、聽見難民的聲音，並透過藝術創作、跨海合作等富有創意的方式來傳遞關懷與幫助。最重要的是，請謹記心中願意相互理解、包容與伸出援手的心意，這正是難民求生法則中，乘載一切的根基。
立即伸出援手，一起幫助孩子達成盼望！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。