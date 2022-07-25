安倍身故後，誰能扛起印太戰略發展與台日關係的下一棒？

文：賴怡忠

7月8日安倍晉三受槍擊身亡，台灣人民可能是全世界感受最沉痛的民眾了（起碼之一），畢竟安倍晉三多次對台灣發出關懷。

當美國川普政府新國安戰略還沒正式提出，所謂對中政策的智識分水嶺尚未出現時，是安倍利用各種方式給台灣溫暖。在自己無法前來台灣時就請自己的母親來台，更直接派遣副大臣官員來台，提升過去日本官員正式訪台的層級，也新設台日官方的海事安全（戰略）對話。

在台灣地震時親自手寫「台灣加油」並公開展示，無懼中國的反彈。當台灣鳳梨被中國以莫名其妙理由杯葛後，是安倍在社群媒體上公開吃台灣鳳梨以示支持。

卸任首相後安倍也沒閒著，屢屢在對台議題上多次發言，去年兩次與台灣的視訊會議（國策研究院、遠景基金會）提到台灣有事就是日本有事，也是日美同盟有事。當俄羅斯侵略烏克蘭後，安倍更直接呼籲美國應該放棄對台灣的戰略模糊政策。

雖然這幾年全世界都注意到台灣的重要性，但肯認直接將台灣認同與台灣的國際自尊聯繫起來的，是安倍在去年底一場與遠景基金會的視訊演講上所說出的「奮起吧，台灣」之演說。安倍期待也鼓勵台灣奮起，更說這是台灣應得的。安倍在那場演說不僅正面鼓勵台灣，也在向全世界呼籲應給予台灣一定的尊重。

記得在2008年陳水扁執政末期時，民進黨曾經提出台灣的「民主崛起論」，要求全世界應將民主台灣的要求視為這是民主崛起的正常現象，不應該是其經營與中關係的麻煩。當年這個訴求被置若罔聞，認為向一中臣服的台灣才是負責任的民主。

13年後台灣的自我認同，被認為是抗中衛台與守護民主的基礎，當年的論述被完全翻轉。安倍公開對台灣奮起的肯定，相信無疑是對當年民主崛起主張的肯認。

說到這裡分享一個小故事。在2007年當陳水扁政府與美國小布希政府因為「入聯公投」案搞得很僵，美國擔心中國反彈，已多次公開或私下對陳水扁政府表達勸阻之意，甚至公開指控入聯公投是有意改變現狀。但與美國關係密切的日本於當年9月，外務省發佈新聞稿指出公投是台灣居民權利，日本沒必要對此表示反對。當時正是安倍第一次擔任首相期間。

這表示即便在很困難的時刻（不管是對台灣還是安倍自己的身體），安倍當時還是盡量想辦法，讓台灣在鋪天蓋地的抨擊下不要感到太難堪。證諸他之後對泉裕泰代表來台灣前特別提到「盡量讓台灣人民感到溫暖，因為台灣人很寂寞」，可以感受到他對台灣的同理相當一致。

如今這樣一位願意感受台灣人民的孤獨，深具同理心的國際領袖辭世了。台灣顯然失去一位願意為台灣發聲的國際重量級領袖，這對在國際上幾乎沒有正式機會發聲的台灣來說，其損失不可小覷。

但這不是台灣的唯一損失，也不只是台灣的損失，包括印太戰略的發展、日台關係、以及日本的國際威望來說，都受到相當衝擊。偏偏在今年底中共展開二十大，這個二十大後的安倍不在的局勢更充滿不確定性，對台灣的挑戰也會更為嚴厲。

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誰能扛起印太戰略知識與領導

眾所周知，安倍是印太戰略的發想者與推動者，川普政府2017年底國安戰略的兩大重點：全面調整過去40年來的對中政策，將美中關係改為全然無誤的大國競爭關係，以及採用印太戰略，並推動建構美日澳印四方安全對話，這都有安倍的影子。美前國安顧問博明（Matt Pottinger）甚至直接說印太戰略就是安倍的創造，但是為川普政府所接受並力推。

也因為安倍遇刺身亡後，雖然他的印太戰略已經成為印太區域以及歐盟、北約等共同維繫的戰略主張，因此不太可能會走回頭路，安倍版的印太戰略還是會作為美歐等民主國家持續經營這個區域的策略參照。但畢竟安倍是印太戰略的起頭者、設計者與主要推動者。

中國十分忌諱印太戰略，認為印太戰略就是要針對中國崛起展開抑制與對抗的戰略，也會展開種種反制措施。因此當反制與反反制在相互作用時，導致印太戰略的推動出現瓶頸時，安倍往往扮演幕後說服與協調的角色，讓可能對此三心二意的部分國家領導者不會偏離戰略軌道，也不會隨隨便便就將其閒置一旁。基本上安倍可說是對印太戰略有ownership，不是單純的追隨者。

從2018至今，正是美國與安倍雙箭頭的齊心協力。不僅讓印太戰略得以持續，安倍還透過個人不懈的努力，讓美國原先啟動但後來又自行決定退出的「跨太平洋夥伴關係（TPP）」能夠延續，使其成為亞太地區至今最重要的多邊經貿協議，甚至也是全世界最重要複邊經貿安排。

過往印太戰略背後有美日雙引擎的支撐，因此安倍的不幸身亡，大家自然會擔心印太戰略是否會因此失去其中一個引擎，以及過去日美擔任正副駕駛導引印太戰略方向的狀況是否還能持續。

日本是否有人能承接安倍留下的真空，特別是當美國還要分出部分心力處理俄羅斯對烏克蘭的侵略時，大家也都在追問日本是否有人能承接安倍留下的真空。這可見安倍的不在所引發的憂慮（但中國可能會感到比較安心吧）。

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日台關係失去重量級推手，誰能扮演下一棒？

安倍個人也對從2013至今的日台關係，以及維繫台灣的國際支持上，扮演非常重要的角色。

在安倍主政下，日台關係有顯著提升是事實。只是正因為是安倍執政，所以對於目前日台關係發展至今的狀況，總是會感到有某些遺憾，感覺這是未竟全功，未達到預期成果的（underachieved）。當然造成這個狀況的原因很多，很有多不是安倍可以掌控的因素。