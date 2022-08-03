吳軍《資訊大歷史》：從「美國黑室」到「中國黑室」，美國密碼學家如何為蔣介石破譯日軍電文、揪出間諜？
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本書將兩百年的資訊史彙整起來，從圖靈、維納到香農，全面檢視資訊發展的脈絡，並大膽歸納資訊發展的終極規律：用更少的能量來傳遞、處理和儲存各種資訊，就是資訊發展的趨勢。
文：吳軍
從美國「黑室」到中國「黑室」
一九三一年，美國著名的密碼學家雅德利（Herbert Osborne Yardley）出版了他的第一本破譯工作回憶錄《美國黑室》。這本書在日本和美國都引起極大的震撼。原來作者在書中第一次披露了在一戰後華盛頓裁軍會議期間，他通過破譯日本外交電報，從而使得美國在談判中受益匪淺的事。
在日本，洩密的外務省成為眾矢之的。但由於當時日本在甲午戰爭和馬關談判中靠破譯中國清政府電報獲利一事尚未解密，日本外務省無法邀功，只能受責。在美國，雅德利的這本書則讓很多自由派的新聞記者對政府口誅筆伐，因為他們認為，竊取別人的機密並非君子行為。迫於社會輿論的巨大壓力，美國政府居然關閉了「黑室」，而功臣雅德利也因此丟了飯碗。雅德利到底做了什麼，讓日本損失了巨大的利益，而又讓美國民眾看不起他的行為？
這就要從破譯天才雅德利這個人說起了。
雅德利出生在美國印第安那州的沃辛頓，他的父親是鐵路站站長兼鐵路站的電報員。雅德利從父親那裡學會了電報技術。高中畢業後，雅德利進入著名的芝加哥大學，但是因為家貧，一年後便退學回到老家擔任鐵路電報員。工作之餘，他開始琢磨如何靠玩撲克賺錢，藉此打發時間，並因此賺了很多錢。然後他用那些錢繼續讀書深造。二十三歲（一九一二年）時雅德利通過了公務員考試，成為美國國務院的密碼文員。
直到第一次世界大戰之前，美國還沒有正規的保密和破譯機構。為了應付未來戰爭的電文加密和破譯情報之需，美軍從部隊和民間選拔了一些業餘密碼研究者進行情報的破譯工作。這些人之中，為首的是帕克．希特（Parker Hitt）上校。他原本是一名土木工程師，參軍後先是在信號兵部隊服役，後來看到情報的重要性，又開始負責美軍電訊情報工作。從那時起，雅德利開始參與希特上校領導的電訊情報工作，並且顯示出了卓越的密碼破譯才華。
他先是拿美國政府使用的電文密碼作為破譯工作的實驗物件，很快就破解了美國政府使用的全部電文密碼。當時美國政府機構其實對資訊加密也所知甚少。威爾遜總統使用的密碼還是十多年前的，極為不安全，這讓雅德利感到十分震驚，於是他寫了份一百多頁的報告《美國外交密碼解決方案》，交給他的上級。後來希特上校也寫了一本《軍事密碼解決方案手冊》，作為美軍情報加密和破譯指南。從此之後，美國才開始將資訊的加密和破譯工作規範化。
第二年（一九一七年），美國由於參與了一戰，並和德國的交戰已不可避免，美軍成立了專門的軍事情報局。這個組織的主要任務就是破譯德國利用墨西哥的電報基地台發出的加密電報，看看德軍是否要做對美國不利的事情。就是在這個時期，雅德利加入了美軍的情報組織，並且成為新成立的軍事情報（局）第八部門MI-8（Military Intelligence-8）的負責人。
很快，作為美國遠征軍的密碼官，雅德利被派往法國。他和下屬破譯了對方不少電文密碼。不過當時雙方在戰場上基本上勝負已定，那些被截獲且破譯的消息對戰局已經產生不了什麼根本性的影響了，因此外界對第八部門的工作所知甚少。
不過，由於破譯方面的成功，第八部門並沒有在一戰後隨其他的軍事後勤部門一同解散，而是由美國國務院和軍方共同資助，搖身一變成了美國密碼局，由雅德利領導繼續從事情報破譯和分析工作。為了盡可能避免引起人們的注意，他們把這個機構單獨放在紐約，而非華盛頓的政府大樓。由於密碼局所在的大樓是黑色的，因此工作人員私下稱之為「美國黑室」。
第一次世界大戰後，世界各國首要的任務是制定戰後全球新秩序。為此，獲勝的協約國一方在巴黎和華盛頓進行了兩次長時間、大規模的會議。在會議上，各國為了能夠獲得更多利益，像小商販一樣討價還價，以此簽署決定「一戰」後新秩序的各種條約。這兩次會議確立下來的政治格局被稱為「凡（爾賽）華（盛頓）體系」。
在華盛頓會議上，大家討論的主要是亞太地區的政治格局，以及對各國海軍裝備的限制性條約。當時日本在中國搶佔了各種利益，一直是中國巨大的軍事威脅，並且不斷擴大海軍規模，嚴重危害到了美國在華和西太平洋沿岸地區的商業利益。因此在華盛頓會議上，美國首先要實現的目標，就是嚴格限制日本海軍的擴張計畫。為了這個目的，美國的當務之急是瞭解日本和談的底牌，於是這個極其艱巨的任務就交給了雅德利所領導的密碼局。
雅德利和他的工作人員廢寢忘食地工作，足足花了近一年的時間，終於破譯了日本的密電碼。他所採取的破譯方法主要是大量收集日本外務省來往的各種電文，既包括公開聲明，也包括許多不知內容的密碼文，然後進行比對破譯。在一九二一年華盛頓會議期間，密碼局向美國代表團提供了有關日本政府絕對可能接受的戰列艦數量資訊。美國原本打算同意日本保留二十一艘戰列艦，在得知日本底牌後，最終讓日本同意只保留十八艘。這是雅德利在美國密碼分析事業的頂峰。
不幸的是，身在紐約的雅德利很少和華盛頓的官僚和政客打交道，因為他僅僅是一位能力超群的技術專家，卻不諳政治。一九二九年，白宮換了主人，雅德利的人生軌跡也因此改變了。雖然美國法律沒有明確規定軍事行動之外的竊聽行為是否合法，但是雅德利在華盛頓會議之後為了炫耀密碼局的本事，他向外界聲稱，就連梵蒂岡的所有來往資訊他都能一一破譯，這就得罪了他的上司。時任美國國務卿的史汀生（Henry L. Stimson）不想因為密碼局在外交上惹麻煩，再加上當時全球正處在和平時期，並沒有太多情報工作要密碼局來做，於是史汀生下令關閉了密碼局。
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台灣人偏好的威士忌風味？甜美風味是大宗，帶果香、蜜香風味威士忌男女皆愛
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台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
每年近800億元規模的台灣酒類市場中，威士忌最是一大重點。然而，近年來品醇族群結構的變化，加上酒友們對風味的求新求變，不少品牌開始尋覓下一個令人沈醉的風味。未來台灣威士忌市場主流，將吹向哪種風味的酒品呢？TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
根據蘇格蘭威士忌協會公佈的2021年國際出口市場表現報告，台灣這個僅2300萬總人口的市場，一年竟進口了將近新台幣85億元的蘇格蘭威士忌，在全球排名第三。若再加上日本、美國等其他產地的酒品，統計資料也顯示全年威士忌市場消費總金額約550億新台幣，台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。
三分之一女性愛好者 有力影響威士忌市場風潮
根據TNL Research關鍵議題研究中心於7月11~12日，針對年齡分布於30歲以上ShareParty會員所進行的「威士忌品飲習慣調查」，分析376份有效回收問卷之後發現，40.9%受訪者有品飲威士忌的習慣，且男女比例已達逼近2：1之譜，顯見女性在威士忌同好族群中已成長至三分之一的比例，其風味喜好必將更具市場聲量。
然而，再進一步詢問關於威士忌風味的偏好，倒是能從中一窺在男女族群上的異同處。台灣民眾近年來普遍偏好風味較為甜美、順口易入喉的威士忌，而兼具有果香者獲得最多受訪者的喜愛（57.4％），其次則是帶有蜂蜜風味之酒品（36.3％）。至於較具獨特個性的煙燻風味，訪問後倒是出現了35.9％男性喜愛，但僅有14.5%女性能夠接受的明顯差異。
提到風味甜美的威士忌，深諳威士忌的酒友們，腦海中必然會浮現百富單一麥芽威士忌的名稱。百富的傳奇首席調酒師大衛史都華（David C. Stewart），運用將近60年的經驗和深厚的製酒工藝，讓標誌性的「香甜蜂蜜」風味在每一款百富威士忌中都有一致但又獨特的展現。而大衛史都華更令人讚賞不已的，是他於1980年代所發明的「過桶」（Cask Finish）工藝：先將威士忌置於傳統橡木桶中熟成若干年後，再移至另一種橡木桶進行第二次的熟成，而二次熟成的時間並非定數，全靠大衛史都華帶領團隊的耐心定期監控，直到風味達到標準之後方才進行裝瓶。40年來運用「過桶」工藝，百富將酒廠經典的蜂蜜、香草基調，變幻出多樣的迷人風貌，因而廣受全球消費者歡迎。
私聊聚會 最是品飲威士忌的好時機
關於最適合享飲威士忌的生活情境，則有近七成（68.8％）受訪者鍾意於私人會所或家庭聚餐時，與三五好友共享黃金酒液，其次還有「商務應酬場合」（35.9%）及「餐廳等公開場合聚會」（35.6%）成為品飲威士忌的常見場景；也有超過三成（32.8%）受訪者鍾愛與另一伴在家中親密啜飲。
若要在私聚餐會上品飲明顯具有果香風味的威士忌，百富12年雙桶DoubleWood是威士忌愛好者的首選之一。百富首席調酒師大衛史都華精選首次裝桶之Oloroso雪莉桶，陳放9個月過桶的百富12年雙桶單一麥芽威士忌，從1993年販售迄今已近30年，為百富的最經典酒款。此外，百富酒廠歷史上推出的第二種過桶酒款：百富21年波特酒桶PortWood威士忌，經長時間窖藏熟成，醞釀極具深度的風味，是百富獲得首獎最多，也是首席調酒師大衛史都華個人最愛的酒款之一。
首創過桶工藝 讓百富威士忌在甜美蜂蜜風味上 更增添多變的層次
最後，綜合分析威士忌市場的主流風味，果香、蜂蜜、煙燻和花香是台灣民眾鍾愛的四大風味。然而，想要品飲這四種風味，藉由百富首創的過桶工藝，體驗品牌經典的香甜蜂蜜風味之餘，如果想要體驗熱帶水果的果香，就可選擇百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌。過桶加勒比海蘭姆酒桶（Rum）的金黃酒液，先帶來熱帶水果、熱帶香料及太妃糖的香氣，再引出香草、橡木桶甜味，口感濃厚圓潤，餘韻柔和且綿長。若是喜歡煙燻泥煤風味，百富故事系列14年泥煤週威士忌是個很好的選擇，溫和的煙燻泥煤融合著細緻奶油蜂蜜氣息與淡雅花香調，品飲時還能感受到些微的柑橘和橡木氣息，猶如天鵝絲絨般的滑順飽滿口感，加上引出水果香氣的尾韻層次變化，怎會不讓人念念難忘。
近來領先全球、在台首發上市的百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌，是百富首席調酒師大衛史都華的最新傑作，先在美國橡木桶陳年16年，再經由法國皮諾甜酒桶二次熟成，讓百富的蜂蜜甜香層疊出更多層次感，不僅讓品飲者能嗅聞到美妙平衡的蓮花與天竺葵花香，更有蜂蜜基調和細緻蜜餞、嫩薑辛香，加上清爽順口的尾韻，豐富感受、很是令人著迷。
一心一藝，百富持續以「過桶工藝」在標誌性的香甜蜂蜜風味之上，尋找新的可能。相信只要曾感受過桶工藝的魔幻般奧妙，肯定會為台灣日益增長的威士忌愛好者族群，開拓出更為寬廣多元的嗅味覺體驗疆域。
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