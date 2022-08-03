吳軍《資訊大歷史》：從「美國黑室」到「中國黑室」，美國密碼學家如何為蔣介石破譯日軍電文、揪出間諜？

文：吳軍

從美國「黑室」到中國「黑室」

一九三一年，美國著名的密碼學家雅德利（Herbert Osborne Yardley）出版了他的第一本破譯工作回憶錄《美國黑室》。這本書在日本和美國都引起極大的震撼。原來作者在書中第一次披露了在一戰後華盛頓裁軍會議期間，他通過破譯日本外交電報，從而使得美國在談判中受益匪淺的事。

在日本，洩密的外務省成為眾矢之的。但由於當時日本在甲午戰爭和馬關談判中靠破譯中國清政府電報獲利一事尚未解密，日本外務省無法邀功，只能受責。在美國，雅德利的這本書則讓很多自由派的新聞記者對政府口誅筆伐，因為他們認為，竊取別人的機密並非君子行為。迫於社會輿論的巨大壓力，美國政府居然關閉了「黑室」，而功臣雅德利也因此丟了飯碗。雅德利到底做了什麼，讓日本損失了巨大的利益，而又讓美國民眾看不起他的行為？

這就要從破譯天才雅德利這個人說起了。

雅德利出生在美國印第安那州的沃辛頓，他的父親是鐵路站站長兼鐵路站的電報員。雅德利從父親那裡學會了電報技術。高中畢業後，雅德利進入著名的芝加哥大學，但是因為家貧，一年後便退學回到老家擔任鐵路電報員。工作之餘，他開始琢磨如何靠玩撲克賺錢，藉此打發時間，並因此賺了很多錢。然後他用那些錢繼續讀書深造。二十三歲（一九一二年）時雅德利通過了公務員考試，成為美國國務院的密碼文員。

直到第一次世界大戰之前，美國還沒有正規的保密和破譯機構。為了應付未來戰爭的電文加密和破譯情報之需，美軍從部隊和民間選拔了一些業餘密碼研究者進行情報的破譯工作。這些人之中，為首的是帕克．希特（Parker Hitt）上校。他原本是一名土木工程師，參軍後先是在信號兵部隊服役，後來看到情報的重要性，又開始負責美軍電訊情報工作。從那時起，雅德利開始參與希特上校領導的電訊情報工作，並且顯示出了卓越的密碼破譯才華。

他先是拿美國政府使用的電文密碼作為破譯工作的實驗物件，很快就破解了美國政府使用的全部電文密碼。當時美國政府機構其實對資訊加密也所知甚少。威爾遜總統使用的密碼還是十多年前的，極為不安全，這讓雅德利感到十分震驚，於是他寫了份一百多頁的報告《美國外交密碼解決方案》，交給他的上級。後來希特上校也寫了一本《軍事密碼解決方案手冊》，作為美軍情報加密和破譯指南。從此之後，美國才開始將資訊的加密和破譯工作規範化。

第二年（一九一七年），美國由於參與了一戰，並和德國的交戰已不可避免，美軍成立了專門的軍事情報局。這個組織的主要任務就是破譯德國利用墨西哥的電報基地台發出的加密電報，看看德軍是否要做對美國不利的事情。就是在這個時期，雅德利加入了美軍的情報組織，並且成為新成立的軍事情報（局）第八部門MI-8（Military Intelligence-8）的負責人。

很快，作為美國遠征軍的密碼官，雅德利被派往法國。他和下屬破譯了對方不少電文密碼。不過當時雙方在戰場上基本上勝負已定，那些被截獲且破譯的消息對戰局已經產生不了什麼根本性的影響了，因此外界對第八部門的工作所知甚少。

不過，由於破譯方面的成功，第八部門並沒有在一戰後隨其他的軍事後勤部門一同解散，而是由美國國務院和軍方共同資助，搖身一變成了美國密碼局，由雅德利領導繼續從事情報破譯和分析工作。為了盡可能避免引起人們的注意，他們把這個機構單獨放在紐約，而非華盛頓的政府大樓。由於密碼局所在的大樓是黑色的，因此工作人員私下稱之為「美國黑室」。

第一次世界大戰後，世界各國首要的任務是制定戰後全球新秩序。為此，獲勝的協約國一方在巴黎和華盛頓進行了兩次長時間、大規模的會議。在會議上，各國為了能夠獲得更多利益，像小商販一樣討價還價，以此簽署決定「一戰」後新秩序的各種條約。這兩次會議確立下來的政治格局被稱為「凡（爾賽）華（盛頓）體系」。

在華盛頓會議上，大家討論的主要是亞太地區的政治格局，以及對各國海軍裝備的限制性條約。當時日本在中國搶佔了各種利益，一直是中國巨大的軍事威脅，並且不斷擴大海軍規模，嚴重危害到了美國在華和西太平洋沿岸地區的商業利益。因此在華盛頓會議上，美國首先要實現的目標，就是嚴格限制日本海軍的擴張計畫。為了這個目的，美國的當務之急是瞭解日本和談的底牌，於是這個極其艱巨的任務就交給了雅德利所領導的密碼局。

雅德利和他的工作人員廢寢忘食地工作，足足花了近一年的時間，終於破譯了日本的密電碼。他所採取的破譯方法主要是大量收集日本外務省來往的各種電文，既包括公開聲明，也包括許多不知內容的密碼文，然後進行比對破譯。在一九二一年華盛頓會議期間，密碼局向美國代表團提供了有關日本政府絕對可能接受的戰列艦數量資訊。美國原本打算同意日本保留二十一艘戰列艦，在得知日本底牌後，最終讓日本同意只保留十八艘。這是雅德利在美國密碼分析事業的頂峰。

不幸的是，身在紐約的雅德利很少和華盛頓的官僚和政客打交道，因為他僅僅是一位能力超群的技術專家，卻不諳政治。一九二九年，白宮換了主人，雅德利的人生軌跡也因此改變了。雖然美國法律沒有明確規定軍事行動之外的竊聽行為是否合法，但是雅德利在華盛頓會議之後為了炫耀密碼局的本事，他向外界聲稱，就連梵蒂岡的所有來往資訊他都能一一破譯，這就得罪了他的上司。時任美國國務卿的史汀生（Henry L. Stimson）不想因為密碼局在外交上惹麻煩，再加上當時全球正處在和平時期，並沒有太多情報工作要密碼局來做，於是史汀生下令關閉了密碼局。