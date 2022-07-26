換軌換軌，換個大頭鬼！看馬克宏就知道，法國雙首長制根本沒有「換軌」這回事
我們想讓你知道的是
b
文：許有爲（法國巴黎第一大學公法學博士）
2022年6月19日法國舉行國會下議院國民議會（l’Assemblée Nationale）選舉第二輪投票。結果不出各界預料，馬克宏總統（Emanuel Macron）所建立的「共和國前進」黨（La République En Marche!，LREM，下稱共和國前進黨）失去國民議會多數席位。不僅如此，與共和國前進黨一起組成執政聯盟的其他小黨，加上共和國前進黨的席位總和也沒有超過國會半數。
選舉之前，世界各國學者、政界與新聞界紛紛揣測，馬克宏總統是否會追隨1986年、1993年密特朗總統（François Mitterrand）以及1997年席哈克總統（Jacques Chirac）的腳步，展開1958年第五共和制肇建以來第四次的共治（la cohabitation）。
結果，馬克宏總統依據憲法賦予職權，宣告繼續任命伯恩總理（Élisabeth Borne）續任，直接掌理政府，與之共同組閣，進行所謂的（國會）少數執政。
相較於世界其他各國學者政界，台灣政治學界、政界與新聞界，則是因為長久以來受到「法國雙首長制（半總統制）等於換軌制」的錯誤認知影響，選前普遍以為法國總統一旦失去國民議會多數席位，則將任命國會多數的反對黨推舉出來的人選擔任總理，組織政府。
法國憲政體制也自動「換軌」成內閣制，總統成為虛權元首，行政大權則由國會多數黨選出的總理掌握。因此，對於法國此次國民議會改選後的少數執政，一時之間，眾人鴉雀無聲，彷彿見到此生從未見過的荒唐怪事，無從置評。
為何會造成這種現象？因為半總統制本來就是一種總統制與內閣制的混合制度，同時擁有總統制與內閣制的特點。但是，這並不表示憲政體制在運作偏向總統時，內閣制的機制就不存在；同樣道理，當憲政體制偏向內閣制時，也不代表總統制的特色就不存在。因此，所謂總統所屬黨派佔有國會多數所以憲政體制是總統制，總統所屬黨派在國會不佔有多數則自動換軌內閣制的說法，根本子虛烏有。
更荒唐的是，不管是法國憲政體制或台灣憲政體制，體制中根本沒有所謂的「換軌」機制。如果有，試問此一機制由哪個憲政機關發動？依循何種憲政規範？所以，此次法國國民議會選舉，執政黨與執政聯盟各政黨總數都不佔有國會多數，憲政體制也未曾「自動換軌」為內閣制；相反地，馬克宏總統還決定少數執政，繼續任命原有總理掌理政府運作，剛好顯示出過去的「換軌說」根本是國內部分政界、學界、媒體界人物，一廂情願的誤讀。
事實上，自李登輝總統召開國是會議，民進黨代表提出未來台灣的憲政體制要朝向「法國式的總統制」那一刻起，直到1997年第四次憲政改革引進法國第五共和憲政體制的若干重要機制。再到2000年第一次政黨輪替，民進黨陳水扁總統當選的第一次任命行政院長；再到陳水扁總統執政期間，立法院改選後民進黨與友黨在立法院始終無法佔有多數席位之下的種種憲政運作。換軌制的幽靈，不斷在台灣的政治攻防上扮演一定的角色。
對於首次政黨輪替的八年少數執政，「不遵從憲政規範換軌為內閣制」一直是來自國民黨、學界、媒體界的主要抨擊點。許多憲政運作的爭議，追朔來源，也是來自於這種「換軌」的錯誤認知。民進黨執政，特別是陳水扁總統的許多憲政權力的施行所受的的負面評價，來自政界、學界、新聞界振振有詞引經據典的批判，往往就是立基於這種子虛烏有的「法理」。
但事實上，從此次法國國民議會選舉後，馬克宏總統決定不再共治，（國會）少數執政的實例可知。過去無論從學理上或實務上的觀察，以為法國總統所屬黨派在國會失去多數，憲政體制自動「換軌為內閣制」，總統失去任命總理的權力，必須接受國會多數黨派推出之人選為總理，並且將行政權限移交給總理，總統成為虛位元首的種種認知，無非只是對外國憲政體制以及外國學者學說，一廂情願的誤讀而已。
為何台灣學界、媒體界，甚至於高中公民課本會出現如此嚴重的錯誤認知，徒然（或惡意地）造成過去許多無謂的憲政爭議？
所謂「（憲政體制）換軌論」在台灣產生的源頭，主要來自於誤讀法國學者杜哈梅（Olivier Duhamel）在台灣的幾場英文演講而來。1990年代，台灣正從威權統治逐漸轉型成民主國家，憲政體制何去何從，一直是各方關注焦點。
在國是會議中，民進黨代表提出要引進「法國式總統制」，其他各方勢力、學者也都有各種方案。直到1997年第四次憲政改革引，進法國憲政體制若干重要機制，台灣的憲政體制才脫離中華民國憲法的設計，朝向法國憲政體制改革。
問題是，法國的憲政體制到底是哪一種制度，學界政界莫衷一是。因此，在憲政體制的改革之前，由相關單位、學界邀請曾擔任法國憲法院（le Conseil Constitutionnel）院長以及巴黎第一大學校長的巴當特教授（Robert Badinter）與當時巴黎第一大學的杜哈梅教授聯袂來台，發表幾場演說，給予台灣未來憲政改革參考意見。
在那幾場演說中，杜哈梅教授曾經提到，要論斷法國憲政體制是何種體制有其困難性，因為參照憲法各個相關條文的規範，可帶給實際運作很大的空間。尤其當總統面臨自身黨派在國民議會未曾佔有多數席位時，在憲法明文總理指揮政府，政府向國會負責的規範下，究竟總統要如何實施憲法第8條的任命總理權限，單單憲法條文文意解釋就可以得出好幾種不同答案。
Tags：
Ｚ世代報到元年！夢幻產業大公開：創意舞台比薪水更重要
我們想讓你知道的是
Z世代開始進入社會，對職場的想像和期待更重視成就感及發揮舞台。因此PChome也透過產學合作及實習生招募計畫提供年輕人發展舞台，分享企業經驗和資源，為電商產業帶來永續新血。
根據教育部統計，每年有超過20萬學生進入職場，今年更是首批00後，也就是Z世代首度進入職場。這群年輕人對於工作的想法跳脫傳統思維，認為工作首重成就感及發揮的舞台，也因此喜歡投入創意產業，如新創公司或是跟隨時代前進的品牌。
如根據微軟調查指出，Z世代重新定義「工作」的概念，由於傳統辦公室的文化和產業模式已經吸引不了他們，近62%的Z世代正打算創業或是投入新創產業。《富比士》專欄作家在「如何管理Z世代工作者」一文提出，Z世代對於工作價值已和過去不同，相較於升遷，給予創意、具挑戰性的任務以及即時的成就感回饋更吸引他們。
成長於數位時代，受創意鼓動爭相投入夢幻產業
Dcard是時下台灣青年著名的社交論壇之一，使用者高達500萬人。此平台以社群功能起家，讓學生能認識更多來自不同學校的朋友，此外Dcard也拓展觸角到電商平台、廣告等，透過論壇匯集大量Z世代年輕人，並運用Dcard大使分享合作產品，最後在平台上的電商進行販售。近來也在YouTube平台上發展許多特別企劃，如Dcard調查局、加班不孤單等單元，以Z世代年輕人的角度切入，也經營幕後工作人員及小編人設，讓Z世代看見Dcard工作者是如何發揮創意。Dcard一直打造青春、活力、校園的氛圍感，在近期的求職網調查中，也成為2022年新鮮人最心動工作之一。
中國電商品牌小紅書，是中國Z世代女孩討論度最高的平台，主要提供創作者分享影片或圖文。使用者在初始註冊時就能選擇自身的喜好，程式會依據消費者的喜好進行推送文章，並將選擇相同喜好的使用者，組成社群，聚集共同話題使用者，再透過創作者們各種經營方式，加上全方位的實測影片，貼近大眾生活，吸引觀看的粉絲轉化成消費者，透過影片下方的產品連結，直接導入小紅書中的電商平台，成功吸引Z世代年輕人加入。目前擁有近3億的註冊用戶，成為Z世代不可或缺的平台，也吸引許多Z世代年輕人成為內容產製者，發展出各式如短影片、購物筆記、口碑行銷等，不僅提供年輕人發揮的空間，也是中國年輕人前仆後繼想要投入的公司。
電商完整培訓計畫培育產業人才，逾2,000位Z世代搶進創意搖籃
電商產業也是Z世代爭相想投入的產業之一，跟著時事脈動及科技發展的變動性，有很多發揮創意的空間。台灣電商如PChome在創意發想上也提供年輕人舞台，像是今年時報金犢獎的得獎作品，就是來自於中原大學商設系的團隊。他們以PChome既有的心禮節為主題，規劃出「八月心禮節，好個星期8！」行銷案，將PChome的心禮節再進化！
今年進入第四年的PChome心禮節，是將八月的三個重要節日，父親節、七夕、中元節包裝在一起的節慶檔期，以行銷策略造節也奠定PChome的品牌印象。中原大學的團隊融入自己對社會的觀察，在八月心禮節加上流浪動物節及祖父母節，最後更回到送給自己的「愛自己吧！」既完整傳達心禮節的概念，更發展出自己的創意，獲得評審的青睞。電商提供舞台激發年輕人發揮創意，讓Z世代從「好喜歡這個品牌」到「好想成為這個品牌的一份子」，也想看自己天馬行空的想法體現在品牌行銷上，為產業界挹注新思維。
PChome看到年輕人大膽創新的優勢，持續培養年輕人的電商產業力，今年也持續擴大行之有年的實習生招募計畫，讓年輕人可以近距離接近實務，找到發揮應用的機會。根據PChome統計，今年共計收到1,800多份履歷，較去年更多了近2成，更囊括商管、財金、資管、外語及傳播等不同領域的學生，突顯Z世代年輕人把電商視為夢幻產業，而完整的企業編制和經營電商豐富的經驗，也吸引年輕人爭相投入夢幻企業。
除了持續提供Z世代年輕人產學銜接的機會外，PChome也希望藉由企業的優勢提供年輕人和專業人才更多開闊視野的機會，例如預計將於下半年啟用A7智慧物流中心，身為台灣首座高密度導入AI人工智慧技術與全自動化倉儲設備的物流中心，提供許多培養AI專才的機會。PChome近來也宣布將擴大招聘AI核心技術應用、AI創新服務應用、AIoT智慧運籌等三大核心領域的專業人才，同時提供「物流人才育成獎學金」，讓相關領域的年輕人有機會進到目前台灣最先進的自動化物流中心實習，接觸世界級的設備和技術並獲得獎學金，全力扶植年輕世代，為電商產業注入新血。
Z世代年輕人樂於擁抱創意與挑戰，不怕競爭，只怕沒有舞台可以展現，若企業能提供經驗和資源，將會相得益彰，也為產業永續帶來更多正面效益。
本文章內容由「爆米花數位」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。