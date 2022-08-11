傳統媒體式微、數位新聞興起，仍無法掩蓋閱聽人「刻意迴避」新聞的事實

文：朱弘川

英國牛津大學路透新聞學研究所（Reuters Institute for the Study of Journalism，RISJ）近期公布2022年數位新聞報告，表明過往兩年因全球新冠疫情造成新聞訂閱激增的景況，目前已趨於平緩。RISJ自2012年以來每年都會發布年度數位新聞報告，今年選在1月和2月，對46個國家9萬多名受訪者進行數位新聞消費的調查，並在美國、英國和巴西直接和閱聽人進行了訪談。

富裕國家新聞消費能力強，閱聽人刻意不看新聞

今年報告的主要發現與去年相呼應，富裕國家的人們新聞消費的能力往往更強，在主要20國家／地區中，近17%的人為數位新聞付費，但這種趨勢正在趨於平穩。此外，人們也開始會避開新聞。自2017年以來，巴西（54%）和英國（46%）許多受訪者表示他們「有時或經常性地不看新聞」；而美國也有約42%的受訪者表示相同的情形，略高於2017年的38%。

進一步探究，在美國，自我認同為右派的人更有可能迴避新聞，因為他們認為新聞不可信或有偏見；但自認左派的人更容易對現況感到無能為力，並擔心觀看過多新聞可能會引起爭論。

全球所有受訪者中，近43%表示現在的新聞充斥太多政治和新冠疫情的報導，以致於他們想要避開新聞，另外有36%擔心新聞對自身的心情帶來負面影響。另外，29%人的認為，他們受夠了新聞的爆量轟炸及不信任新聞的公正和客觀。

資料來源：Digital News Report 2022 在「有時或經常性地不看新聞」的受訪者中，近43%認為新聞充斥太多政治和新冠疫情報導，29%人的認為新聞不可信

傳統媒體影響力下滑，網路新聞無法彌補缺口

RISJ從2013年便開始調查閱聽人在過去一周使用的新聞來源，但今年表示「沒有使用」的受訪者比例，從2013年的3%增長到今年的15%。

傳統新聞來源（如紙媒、廣播和電視新聞）的影響力在世界各國持續不斷地下降。電視從2013年72%下滑至2022年的48%，紙媒也從47%下降至15%。與此同時，「網路」成為新聞來源的比例則持平，將近67%受訪者表示會從網上（包括社群媒體）找尋新聞來源，但仍不夠彌補傳統媒體式微的差距。

資料來源：Digital News Report 2022 在「過去一周使用的新聞來源」的調查中，近67%受訪者會從網路（包括社群媒體）找尋新聞來源

RISJ數位新聞報告主要作者Kirsten Eddy提到幾點有趣的觀點：

大多數人不願意付費訂閱新聞

在所有國家中，數位新聞訂閱者的平均年齡為47歲，並且多數只會訂閱一個媒體；而美國訂閱新聞的比例僅19%，相較去年的21%有所下降，但有56%的新聞訂閱者會訂閱兩個以上的媒體。

TikTok受到歡迎，但Facebook仍是最廣泛使用的社群媒體

社群媒體中，以「短影音」起家的TikTok使用量快速增長，現在也成為新聞來源的新管道。光是2022年，12國家16%的受訪者使用TikTok。雖然Facebook仍是多數人青睞的新聞來源，仍較2016年下降了12個百分點。在北美，34%的受訪者表示他們在過去一周使用Facebook來獲取新聞；6%曾使用 TikTok觀看新聞，其中以25歲以下的消費者是TikTok的主要用戶。

資料來源：Digital News Report 2022 TikTok使用量快速增長，現在也成為新聞來源的新管道

Substack現象

另一個值得關注的是美國線上電子報平台Substack，它為新聞工作者另闢財源，也幫助圖文創作者不再被平台、演算法綁架。

新聞工作者能產出自已的新聞，以電子報（e-newsletter）的形式出版並開放訂閱，即便目前規模仍不大。目前美國約有7%的新聞訂閱者會付費訂閱記者的電子報。Kirsten Eddy指出，Substack這類的電子報訂閱服務，受到年齡較長，更富有和受過良好教育閱聽人歡迎，目前美國超過80%的電子報訂閱者在35歲以上。

若從全球各國的電子報訂閱比例來看，美國（57%）和英國（58%）閱聽人大多仍偏愛主流媒體和其旗下記者的電子報。值得一提的是，在美國，記者個人自有的電子報受到年輕族群的歡迎，約1/3都是低於35歲以下的訂閱者。

資料來源：Digital News Report 2022 與調查的國家中，電子報訂閱比例，英美兩國的閱聽人仍偏愛主流媒體和其旗下記者的電子報

新聞閱聽人兩極分化的情況目前看來「穩定」

透過RISJ繪製的新聞閱聽人地圖，對於政治上與人口意識形態的分布情況可略知一二。

以英國為例，老字號的《衛報》的受眾偏左，而《每日郵報》等其他報紙的受眾則偏右，而公廣媒體《BBC》的受眾，則更接近中間，這體現了英國的政治結構和媒體生態的穩定，連帶使得閱聽人對媒介使用呈現一致的情況。

資料來源：Digital News Report 2022 英國的新聞閱聽人地圖

而美國，新聞受眾的兩極分化程度略高於英國，Kirsten Eddy認為，這突顯了公廣媒體在媒體產業中的平衡功能。英國的《BBC》能肩負不偏不倚的角色，美國缺乏一個這樣的角色，眾生喧嘩的媒體產業存在著非黑即白的爭論，並帶有濃厚的政治色彩，或許也讓閱聽人感到無所適從。

資料來源：Digital News Report 2022 美國的新聞閱聽人地圖。

可喜的是，雖然各國之間存在差異，但是至少在美國、英國、挪威和德國，閱聽人兩極分化的程度在過去六年並無大幅增加，可見個人的政治上的傾向，對於媒體的使用和消費上，仍趨於穩定。

資料來源：Digital News Report 2022 各國新聞閱聽人地圖，閱聽人兩極分化的程度在過去六年並無大幅增加

參考資料

本文經《卓越新聞電子報》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航