傳統媒體式微、數位新聞興起，仍無法掩蓋閱聽人「刻意迴避」新聞的事實

文:朱弘川

英國牛津大學路透新聞學研究所(Reuters Institute for the Study of Journalism,RISJ)近期公布2022年數位新聞報告,表明過往兩年因全球新冠疫情造成新聞訂閱激增的景況,目前已趨於平緩。RISJ自2012年以來每年都會發布年度數位新聞報告,今年選在1月和2月,對46個國家9萬多名受訪者進行數位新聞消費的調查,並在美國、英國和巴西直接和閱聽人進行了訪談。

富裕國家新聞消費能力強,閱聽人刻意不看新聞

今年報告的主要發現與去年相呼應,富裕國家的人們新聞消費的能力往往更強,在主要20國家/地區中,近17%的人為數位新聞付費,但這種趨勢正在趨於平穩。此外,人們也開始會避開新聞。自2017年以來,巴西(54%)和英國(46%)許多受訪者表示他們「有時或經常性地不看新聞」;而美國也有約42%的受訪者表示相同的情形,略高於2017年的38%。

進一步探究,在美國,自我認同為右派的人更有可能迴避新聞,因為他們認為新聞不可信或有偏見;但自認左派的人更容易對現況感到無能為力,並擔心觀看過多新聞可能會引起爭論。

全球所有受訪者中,近43%表示現在的新聞充斥太多政治和新冠疫情的報導,以致於他們想要避開新聞,另外有36%擔心新聞對自身的心情帶來負面影響。另外,29%人的認為,他們受夠了新聞的爆量轟炸及不信任新聞的公正和客觀。

資料來源:Digital News Report 2022 在「有時或經常性地不看新聞」的受訪者中,近43%認為新聞充斥太多政治和新冠疫情報導,29%人的認為新聞不可信

傳統媒體影響力下滑,網路新聞無法彌補缺口

RISJ從2013年便開始調查閱聽人在過去一周使用的新聞來源,但今年表示「沒有使用」的受訪者比例,從2013年的3%增長到今年的15%。

傳統新聞來源(如紙媒、廣播和電視新聞)的影響力在世界各國持續不斷地下降。電視從2013年72%下滑至2022年的48%,紙媒也從47%下降至15%。與此同時,「網路」成為新聞來源的比例則持平,將近67%受訪者表示會從網上(包括社群媒體)找尋新聞來源,但仍不夠彌補傳統媒體式微的差距。

資料來源:Digital News Report 2022 在「過去一周使用的新聞來源」的調查中,近67%受訪者會從網路(包括社群媒體)找尋新聞來源

RISJ數位新聞報告主要作者Kirsten Eddy提到幾點有趣的觀點:

大多數人不願意付費訂閱新聞

在所有國家中,數位新聞訂閱者的平均年齡為47歲,並且多數只會訂閱一個媒體;而美國訂閱新聞的比例僅19%,相較去年的21%有所下降,但有56%的新聞訂閱者會訂閱兩個以上的媒體。

TikTok受到歡迎,但Facebook仍是最廣泛使用的社群媒體

社群媒體中,以「短影音」起家的TikTok使用量快速增長,現在也成為新聞來源的新管道。光是2022年,12國家16%的受訪者使用TikTok。雖然Facebook仍是多數人青睞的新聞來源,仍較2016年下降了12個百分點。在北美,34%的受訪者表示他們在過去一周使用Facebook來獲取新聞;6%曾使用 TikTok觀看新聞,其中以25歲以下的消費者是TikTok的主要用戶。

資料來源:Digital News Report 2022 TikTok使用量快速增長,現在也成為新聞來源的新管道

Substack現象

另一個值得關注的是美國線上電子報平台Substack,它為新聞工作者另闢財源,也幫助圖文創作者不再被平台、演算法綁架。

新聞工作者能產出自已的新聞,以電子報(e-newsletter)的形式出版並開放訂閱,即便目前規模仍不大。目前美國約有7%的新聞訂閱者會付費訂閱記者的電子報。Kirsten Eddy指出,Substack這類的電子報訂閱服務,受到年齡較長,更富有和受過良好教育閱聽人歡迎,目前美國超過80%的電子報訂閱者在35歲以上。

若從全球各國的電子報訂閱比例來看,美國(57%)和英國(58%)閱聽人大多仍偏愛主流媒體和其旗下記者的電子報。值得一提的是,在美國,記者個人自有的電子報受到年輕族群的歡迎,約1/3都是低於35歲以下的訂閱者。

資料來源:Digital News Report 2022 與調查的國家中,電子報訂閱比例,英美兩國的閱聽人仍偏愛主流媒體和其旗下記者的電子報

新聞閱聽人兩極分化的情況目前看來「穩定」

透過RISJ繪製的新聞閱聽人地圖,對於政治上與人口意識形態的分布情況可略知一二。

以英國為例,老字號的《衛報》的受眾偏左,而《每日郵報》等其他報紙的受眾則偏右,而公廣媒體《BBC》的受眾,則更接近中間,這體現了英國的政治結構和媒體生態的穩定,連帶使得閱聽人對媒介使用呈現一致的情況。

資料來源:Digital News Report 2022 英國的新聞閱聽人地圖

而美國,新聞受眾的兩極分化程度略高於英國,Kirsten Eddy認為,這突顯了公廣媒體在媒體產業中的平衡功能。英國的《BBC》能肩負不偏不倚的角色,美國缺乏一個這樣的角色,眾生喧嘩的媒體產業存在著非黑即白的爭論,並帶有濃厚的政治色彩,或許也讓閱聽人感到無所適從。

資料來源:Digital News Report 2022 美國的新聞閱聽人地圖。

可喜的是,雖然各國之間存在差異,但是至少在美國、英國、挪威和德國,閱聽人兩極分化的程度在過去六年並無大幅增加,可見個人的政治上的傾向,對於媒體的使用和消費上,仍趨於穩定。

資料來源:Digital News Report 2022 各國新聞閱聽人地圖,閱聽人兩極分化的程度在過去六年並無大幅增加

