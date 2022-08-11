傳統媒體式微、數位新聞興起，仍無法掩蓋閱聽人「刻意迴避」新聞的事實
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全球所有受訪者中，近43%表示現在的新聞充斥太多政治和疫情報導，以致於他們想要避開，另外有36%擔心新聞對自身心情帶來負面影響。另有29%人認為，他們受夠了新聞的爆量轟炸，及不信任新聞的公正和客觀。
文：朱弘川
英國牛津大學路透新聞學研究所（Reuters Institute for the Study of Journalism，RISJ）近期公布2022年數位新聞報告，表明過往兩年因全球新冠疫情造成新聞訂閱激增的景況，目前已趨於平緩。RISJ自2012年以來每年都會發布年度數位新聞報告，今年選在1月和2月，對46個國家9萬多名受訪者進行數位新聞消費的調查，並在美國、英國和巴西直接和閱聽人進行了訪談。
富裕國家新聞消費能力強，閱聽人刻意不看新聞
今年報告的主要發現與去年相呼應，富裕國家的人們新聞消費的能力往往更強，在主要20國家／地區中，近17%的人為數位新聞付費，但這種趨勢正在趨於平穩。此外，人們也開始會避開新聞。自2017年以來，巴西（54%）和英國（46%）許多受訪者表示他們「有時或經常性地不看新聞」；而美國也有約42%的受訪者表示相同的情形，略高於2017年的38%。
進一步探究，在美國，自我認同為右派的人更有可能迴避新聞，因為他們認為新聞不可信或有偏見；但自認左派的人更容易對現況感到無能為力，並擔心觀看過多新聞可能會引起爭論。
全球所有受訪者中，近43%表示現在的新聞充斥太多政治和新冠疫情的報導，以致於他們想要避開新聞，另外有36%擔心新聞對自身的心情帶來負面影響。另外，29%人的認為，他們受夠了新聞的爆量轟炸及不信任新聞的公正和客觀。
傳統媒體影響力下滑，網路新聞無法彌補缺口
RISJ從2013年便開始調查閱聽人在過去一周使用的新聞來源，但今年表示「沒有使用」的受訪者比例，從2013年的3%增長到今年的15%。
傳統新聞來源（如紙媒、廣播和電視新聞）的影響力在世界各國持續不斷地下降。電視從2013年72%下滑至2022年的48%，紙媒也從47%下降至15%。與此同時，「網路」成為新聞來源的比例則持平，將近67%受訪者表示會從網上（包括社群媒體）找尋新聞來源，但仍不夠彌補傳統媒體式微的差距。
RISJ數位新聞報告主要作者Kirsten Eddy提到幾點有趣的觀點：
- 大多數人不願意付費訂閱新聞
在所有國家中，數位新聞訂閱者的平均年齡為47歲，並且多數只會訂閱一個媒體；而美國訂閱新聞的比例僅19%，相較去年的21%有所下降，但有56%的新聞訂閱者會訂閱兩個以上的媒體。
- TikTok受到歡迎，但Facebook仍是最廣泛使用的社群媒體
社群媒體中，以「短影音」起家的TikTok使用量快速增長，現在也成為新聞來源的新管道。光是2022年，12國家16%的受訪者使用TikTok。雖然Facebook仍是多數人青睞的新聞來源，仍較2016年下降了12個百分點。在北美，34%的受訪者表示他們在過去一周使用Facebook來獲取新聞；6%曾使用 TikTok觀看新聞，其中以25歲以下的消費者是TikTok的主要用戶。
- Substack現象
另一個值得關注的是美國線上電子報平台Substack，它為新聞工作者另闢財源，也幫助圖文創作者不再被平台、演算法綁架。
新聞工作者能產出自已的新聞，以電子報（e-newsletter）的形式出版並開放訂閱，即便目前規模仍不大。目前美國約有7%的新聞訂閱者會付費訂閱記者的電子報。Kirsten Eddy指出，Substack這類的電子報訂閱服務，受到年齡較長，更富有和受過良好教育閱聽人歡迎，目前美國超過80%的電子報訂閱者在35歲以上。
若從全球各國的電子報訂閱比例來看，美國（57%）和英國（58%）閱聽人大多仍偏愛主流媒體和其旗下記者的電子報。值得一提的是，在美國，記者個人自有的電子報受到年輕族群的歡迎，約1/3都是低於35歲以下的訂閱者。
新聞閱聽人兩極分化的情況目前看來「穩定」
透過RISJ繪製的新聞閱聽人地圖，對於政治上與人口意識形態的分布情況可略知一二。
以英國為例，老字號的《衛報》的受眾偏左，而《每日郵報》等其他報紙的受眾則偏右，而公廣媒體《BBC》的受眾，則更接近中間，這體現了英國的政治結構和媒體生態的穩定，連帶使得閱聽人對媒介使用呈現一致的情況。
而美國，新聞受眾的兩極分化程度略高於英國，Kirsten Eddy認為，這突顯了公廣媒體在媒體產業中的平衡功能。英國的《BBC》能肩負不偏不倚的角色，美國缺乏一個這樣的角色，眾生喧嘩的媒體產業存在著非黑即白的爭論，並帶有濃厚的政治色彩，或許也讓閱聽人感到無所適從。
可喜的是，雖然各國之間存在差異，但是至少在美國、英國、挪威和德國，閱聽人兩極分化的程度在過去六年並無大幅增加，可見個人的政治上的傾向，對於媒體的使用和消費上，仍趨於穩定。
參考資料
- As traditional news use declines, online news isn’t making up the gap
- 完整調查報告內容，可參閱牛津大學路透新聞學研究所2022年數位新聞報告網頁內容：PDF點此下載
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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【馬力歐陪你喝一杯】設計師的人生相談室：插畫家微疼 X 設計師顏伯駿：靈感怎麼找？動畫也可以用Photoshop做？不只是工具而是溝通語言！設計麻瓜也能用的Photoshop
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不同領域的創意工作者怎麼應用 Photoshop 來創作？插畫家微疼與設計師顏伯駿在節目中分享他們各自入行以來的甘苦，從自學修圖軟體到得心應手地使用，做出近百萬粉絲追蹤的圖文與動畫，以及讓業主很有感覺的設計提案。
收聽管道如下：
- Apple Podcast ｜ https://apple.co/2ZCn2je
- Spotify ｜ https://spoti.fi/32dSc27
- KKBOX｜http://bit.ly/36PKdgZ
- Castbox｜ http://bit.ly/mariodrink
- Stitcher ｜ http://bit.ly/2mmA46t
- Omny ｜ https://omny.fm/shows/drinkwithmario/pplep06
這集節目邀請到插畫家微疼與設計師顏伯駿，兩位創意人來聊聊他們使用Adobe Photoshop的心得，與他們一路堅持在創意產業的工作的動力。微疼在10多年前自己慢慢摸索PS繪圖，透過Photoshop自學從無名小站發跡，走上全職插畫家之路；顏伯駿是三頁文設計公司藝術總監，大學時期就開始接案做MV，從五月天演唱會的動畫設計開始踏入唱片產業，而後又從音樂產業拓展到許多大型活動的視覺統籌，包括多屆金曲獎、文博會、全運會、白晝之夜等。
沒有靈感的時候就睡一覺吧！（01:05）
兩位的平時的工作都是產量高、創意強度密集，讓人非常好奇他們平時的靈感來源，以及他們是怎麼紀錄與整理這些靈感，最後轉化成廣受歡迎的動畫作品與視覺規劃，沒想到兩人竟不約而同地在睡夢中找到答案！
微疼以白色兔子為主角創作插畫，他分享自己一開始都是從生活周遭親友的經驗，延伸發展出創作主題與角色，「但我發現最大的問題是，這些東西很容易被消磨殆盡，就像切蛋糕一樣，有一天會被切完。」對他來說找到更多靈感的方式之一就是走上街去，多多接觸人、觀察人。
顏伯駿則反問：「大家是不是對靈感太執著了？」他在帶領設計團隊時會透過幾種不同的路徑找到「靈感」或所謂的解法。顏伯駿認為找到靈感的前提是「先對生活有感覺」，接著按照主題分析每件事情，把累積的資料放進對應的資料夾，需要時把它們調出來，組合成一個完整的內容。
相較於這樣井然有序的整理方式，微疼形容自己屬於感覺派，「找不到的時候就睡一覺，靈感就來了。」聽到這個回應，顏伯駿直呼自己也有類似的經驗，笑說大家以後會不會要發想題目之前，都會跑來說「老闆，我要睡一覺」！而有趣的是，微疼也分享，現在工作室裡面還真的就有放一張床！
從 0 開始的 PS 之路（09:00）
要成就好作品當然不能只是睡個覺，而是要動手將這些絕佳的靈感實現，這時候設計師和插畫家使用的工具就扮演了非常重要的角色。顏伯駿分享他除了就讀設計系因為課堂考試而學習使用Photoshop之外，早期使用PS創作的前輩像是藝術家李小鏡，以及言情小說封面繪者平凡、陳淑芳，都是促使他探索 PS 強大功能的榜樣，「我從PS 10一路到現在的Adobe CC，每年看著這個軟體，你本來想某個功能怎麼沒有，有一天突然間就蹦出來，到最後有一些讓你覺得『這是黑魔法嗎？』的功能。」顏伯駿感觸很深地說道。
微疼接觸Photoshop的路徑比較特別。大學時期因為一場車禍讓他必須長期在家休養，從未受過美術訓練但熱愛畫畫他，在朋友介紹下認識Photoshop，「那時候無名小站很風靡，有些前輩創作者像我是馬克、彎彎都在上面做自己的圖文創作。」微疼心想自己也許也能試試看，而當年Photoshop自學的他已經進化成PS老手，從PS畫圖到影片製作，拓展出更多創作上的應用，「說出來大家可能很驚訝，我Youtube上的動畫影片都是在PS完成的。」
儘管有不少人推薦過他用其他軟體，但微疼始終認為Photoshop是最直觀也最好調整細節的，工作室的所有夥伴也都非常熟悉這套軟體，在溝通過程中有任何不清楚的地方，只要打開PS示範就能讓大家馬上理解，「我覺得PS已經不是工具，而是一個語言了。」
提案雙神器：Photoshop與Illustrator（13:31）
顏伯駿接著分析 Adobe 兩套重要的軟體：Illustrator跟Photoshop，許多學習設計的人在初初接觸繪圖軟體時，「就像戴上分類帽一樣分成Illustrator派跟Photoshop派，這兩種人是截然不同的思考路徑。」 前者是向量繪圖軟體，像工程圖一樣非常理性；後者則接近畫畫的原理，有PS筆刷、圖層和色調等功能可搭配使用。雖然設計師們對於習慣使用的軟體各有鍾愛，但Adobe在跨軟體、跨平台的高度整合性，現在不論是PS轉AI，或是反之，都能輕鬆跨軟體操作，是他認為非常優異又親民的特點。
「我做所有的簡報一定都是從Photoshop和Illustrator開始。」顏博駿分享他與團隊在向客戶提案時會做PS mockup，讓客戶看到Logo在不同介面上的呈現，除了提供客戶意想不到的創意，更要透過圖面證明你怎麼實現它。「下一個世代，應該是人人都會用Photoshop和Illustrator，不只是設計系，而是所有的企劃、專案都會用。」
保持初衷？不！別再說那些熱血的話（28:18）
節目尾聲談到兩位在各自的領域努力多年，除了有一路陪伴他們創作、成長的Adobe，他們持續投入的動力是什麼呢？微疼坦承他過去在演講中常用熱血的話鼓勵其他人，「可是我後來發現什麼初衷都是屁啦，」他笑說自己從小到大幾乎沒有別的擅長的技能，「我堅持下去的原因就是，這輩子我可以做好的就是這件事了。」
顏伯駿也提到自己不想再對人說「保持初衷」，設計產業裡的每個崗位都有不同的挑戰，到處都會遇到挫折，但要思考那個挫折是否有跟成就感達成平衡，「如果沒有的話，你就要換個路走。」找到自己最擅長的事，不斷突破難關、維持品質，如同他們多年來的累積都是最好證明了。
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