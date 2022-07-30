交響曲也能「台」味滿滿？台灣現代民族音樂之父郭芝苑，讓外國人第一次聽見來自寶島的旋律

文：小卷

講到古典樂、交響曲、歌劇等，大家的第一直覺，應該很容易想到像是巴哈（Bach）、莫札特（Mozart）、貝多芬（Beethoven）等人的西方作品吧？但是！台灣也有屬於自己的交響曲哦！而寫出這些作品的代表人物之一就是我們今天要介紹的郭芝苑大大！

郭芝苑將西方的古典樂理編制應用到超有台灣特色的歌曲上，不只將經典作品們改編成動聽的鋼琴曲，也用這樣的概念進行了很多全新的創作，這種種創新嘗試，就是要讓所有人知道——我們可以同時很「台」也很「古典」！

現在，就讓音音帶著大家一起認識這位台灣現代民族音樂之父吧！

Photo Credit: 郭芝苑音樂協進會Facebook 郭芝苑

郭芝苑有多厲害？他可是名符其實的台灣第一呢！

作為一名台灣早期作曲家，郭芝苑不僅獲得了超多獎項，更寫下了許多的「台灣第一」！1955 年，郭芝苑創作出台灣音樂史上第一首鋼琴協奏曲〈小協奏曲─為鋼琴與弦樂隊〉，並撰寫了《臺灣土風交響變奏曲》，讓許多外國人第一次聽見來自台灣的旋律。

除了常見的樂曲形式之外，郭芝苑也是第一位完成歌劇的台灣人，這部經典之作，便是《許仙與白娘娘》！當時，台灣音樂界對於「歌劇」還不是很了解，要找到可以唱出華語的聲樂家相當困難，而正式演出時，更受限於人力物力，因此大老遠跑到了遠在地球另一端的巴黎，才順利完成，而這也創下了第一個在海外演出台灣歌劇的紀錄喔。

最後，他身上還有一個超厲害的台灣第一：史上第一位獲得榮譽博士的台灣作曲家！是不是聽起來真的超酷的呢？

從吹口琴到寫出交響曲，大師曲折又豐富的創作之路

不過，這麼會搶頭香的天才音樂家，究竟是如何誕生的呢？故事，還得從他小時候說起。從小，郭芝苑就接觸到各種傳統戲曲，包括歌仔戲，還有大家現在可能比較少接觸的正音戲、亂彈戲，高甲戲等等。而且，因為郭芝苑的爸爸曾經學過小提琴，他便在父親演奏的旋律中，產生了濃厚興趣，下定決心學習西洋古典樂！

不過啊，他最初嶄露音樂天分的樂器，其實並不是小提琴喔！而是另一項十分親民的樂器——口琴！最開始，他在國中的課後時間接觸到口琴，後來跟著家人到了日本之後，也依舊沒有放棄這項樂器，甚至加入了社團，得到東京市口琴獨奏比賽第三名！

這段期間裡，他還學了小提琴跟鋼琴，但因為小指先天性彎曲，沒辦法很流暢地拉奏小提琴跟彈奏鋼琴，只好改變志願去學習作曲。後來的他，非常用功地考進了日本大學藝術學部作曲科，正式開始了他的作曲之路！

熱愛創作的郭芝苑：什麼都創作、什麼都不奇怪！

創作期間，他接觸到柴可夫斯基（Tchaikovsky）、德佛札克（DVORAK）等國民樂派和現代樂派的音樂，看到西方作曲家將古典音樂結合各民族的元素，讓郭芝苑也立志要寫出屬於台灣人的音樂！

回到台灣之後，他將在日本的所學結合自己的經驗，寫出許多充滿台灣風情的曲子，其中，有首曲子甚至是為了台北寫的！曲名便是非常直觀的三個大字：〈大台北〉，它是以英國作曲家艾爾加的〈威風凜凜進行曲〉為發想進行創作的。在 2005 年，郭芝苑又將它進行了修改成為〈台灣頌〉，是一首充滿愛國風味的交響曲！

在郭芝苑的筆下，台灣風味無所不在，他還寫過台語版的歌劇《鳳儀亭》喔！其中的詠嘆調〈呂布死，貂蟬悲哀〉更是經典中的經典，現在就讓我們來聽聽看吧：

而除了以上這些古典樂作品以外，郭芝苑也創作了許多電影配樂和兒童歌謠，連校歌、流行歌也通通難不倒他！如此多元又多產的創作生涯，最終讓他獲得了金曲獎「特別貢獻獎」的肯定！

郭芝苑的作品環遊世界！讓所有人都聽聽看台式交響曲！

創作無數的郭芝苑希望自己的作品可以帶給人一種既「現代」又「本土」的感覺，把外國人熟悉的古典樂與本土音樂民謠做結合。同時，他也想藉由自己音樂中的台灣元素讓更多人認識台灣，而現在，他的願望也成功地實現了！

就在今（2022）年五月，郭芝苑紀念音樂會在5月5號於愛爾蘭首都——都柏林的「聖巴爾多祿茂教堂」舉行，為什麼是訂在5月5號演出呢？原來是有特別原因的！原來啊，文章開頭提到的那首《臺灣土風交響變奏曲》就是在1955年5月5日發表的，所以就選定在這天舉行紀念音樂會啦。

不只愛爾蘭的朋友們有機會欣賞到優美的作品，在今年3月的時候，法國也演奏了郭芝苑的作品呢。至於台灣呢，在去（2021）年也舉辦了一系列的百年誕辰紀念音樂會，讓大家一起欣賞郭芝苑的心血之作。不知道今年有沒有機會也能聽到呢。

在期待之餘，讓我們先來聽聽之前在都柏林的表演吧。

「從事音樂創作，應當根植於台灣的創新，我很清楚自己創作的 3 條路線，總是不離民族性、現代性和音樂性。」——郭芝苑

出生於台灣，在台灣長大的郭芝苑，對於台灣有非常強烈的歸屬感，在學成歸國後就不斷地為台灣創作，雖然也曾經遇到很辛苦的時候，但他還是留下了很多意義非凡的作品。

現在，郭芝苑音樂協進會也藉著各式各樣的機會推廣郭芝苑的作品，讓大家知道原來台灣有這麼優秀的作曲家！如果大家有興趣的話，也可以去臉書搜尋！

參考資料

本文經《音音有代誌》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航