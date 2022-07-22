美國國會議員促制裁香港檢控官，律政司司長：如「胖虎」橫蠻
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美國國會兩黨多名議員聯署，要求美國總統拜登制裁主理「政治檢控」的香港檢控官。前年已經歷首波制裁的香港政府港府除了作出駁斥，新任律政司長說會有「適當方法」保障司法人員不受影響。
文：德國之聲中文網
美國國會及行政當局中國委員會（CECC）12名跨黨派議員，於週三（7月20日）聯署去信美國總統拜登，要求制裁負責政治案件的香港律政司刑事檢控官。信中寫道，香港律政司檢控人員是損害法治的「共犯」，在拘禁政治犯上扮演重要角色；並形容當局設立「特別職務組」專門處理政治案，此做法是把政治檢控制度化。
信件同時指出，不是每個檢控官都參與政治檢控，部分人也曾發聲批評領導層違反專業道德。雖然預計新任律政司司長林定國會延續強硬手腕，但個別檢控人員現時仍可拒絕涉足政治案件。參與聯署的議員認為，美方應制裁自願參與政治案的檢控官，因為他們導致行使人權的人士被任意拘押。
CECC信件指，自2019年反修例運動以來，港府以示威或政治相關罪名拘捕超過1萬人，近3000人被起訴。而北京訂立的《港區國安法》剝奪了香港法律制度對被告的保障，包括大幅提高保釋門檻、由指定法官審案、被告有機會被送返中國內地受審等。信件舉例，言語治療師工會羊村繪本案、法庭旁聽人士因拍掌聲援而被控煽動罪等，已證明政治檢控對言論自由的負面影響。
哪些檢控官被點名？
CECC上週發表的研究報告，點名律政司15名參與國安法案件和其他矚目政治案件的檢控人員。當中，領導整個刑事檢控科的刑事檢控專員楊美琪，是民主派初選案的首席檢控官。另至少5名高級檢控官來自「特別職務組」，包括主理首宗國安案「唐英傑案」的周天行、檢控《立場新聞》的伍淑娟、負責《蘋果日報》國安案的羅天瑋等。其他被點名的檢控官，還有負責六四集會案、「612基金」案、「721事件」相關案件等。
因應反修例示威衍生大量案件，律政司在2020年4月成立「特別職務組」，網頁稱是處理「公眾秩序活動」案件。及後，該部門也主責檢控國安法被告。CECC報告提及，檢控官在香港的《檢控守則》下有一定酌情權，例如基於社會公正，並非一定要作出檢控。
美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在報告發表後透過發言人稱，「強烈支持」報告內容，並說在《香港人權與民主法案》下，任何涉及侵犯人權者「必須面對制裁」。美國國會分別在2019和20202年通過《香港人權及民主法案》與《香港自治法案》，及後美國政府根據此法制裁多名主理香港事務的中港官員，包括新任行政長官李家超。
律政司長：如胖虎般橫蠻
港府週四（7月21日）發聲明回應，批評包括CECC在內的美國政客「橫蠻無理的霸凌行徑嚴重違反國際準則，同時粗暴地干涉香港事務和中國內政」，有關制裁是威嚇。聲明指，律政司檢控人員一直獨立和公正地秉行公義，檢控時嚴格按照國際慣例，只會根據法律及證據作決定，不會因涉案人士的政治理念或背景而有不同處理。
律政司司長林定國表示：「以任何卑劣行徑企圖向我們的檢控人員施壓都只會徒勞無功。」明報報導，林定國上週向全體律政司人員發內部電子郵件，稱他與行政長官李家超在CECC報告發表後親自會見被點名的檢控人員，表示港府和中央必會盡一切能力確保他們能安心工作，不需顧慮。
林定國在週日（7月17日）接受無線電視訪問時說，早已預計自己可能受制裁，並稱當局有「適當方法」保障律政司人員不會受制裁影響。他說前線檢控官只是「打工」，斥責CECC針對他們是「卑鄙無恥」，並如此比喻：「想起的小時候的卡通片，《叮噹》裡的技安、現時叫《多啦A夢》的胖虎，橫蠻無理。」對於《香港基本法》23條立法，林定國則說政府現在沒有確實時間表，要深思熟慮做法律研究。
美國維持香港旅遊警示
另外，美國國務院本週二（7月19日）更新旅遊提示，維持香港於第四級，呼籲國民不要前往（Do not travel），其餘同級的國家是緬甸、伊朗、伊拉克、北韓、俄羅斯和委內瑞拉。美方自今年3月起對香港發出最高級別旅遊提示，當時並列第四級的還有韓國和新加坡等，但後者已於一個月後下調回最低級。
公告指出，香港因為清零政策實施嚴格的防疫規定，令家長和小孩有機會被分隔。除此以外，香港政府也指香港濫用本地法律，尤其自港區國安法推行後，外國人和組織前赴當地會面臨更高的被捕、拘留、起訴和驅逐出境的風險。公告並特別提及，中國的官方宣傳（propaganda）錯誤指控美國公民有份挑起香港的動盪，在部分情況更加會發佈他們的個人資料，引致社交媒體上的暴力威脅。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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【享受人生EP.5 】誰說降血糖只能靠飲食控制？新陳代謝科劉漢文醫師教你治療糖尿病不遲「胰」！
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若要疾病康復，病人除了要有病識感，更要對致病原因有正確認識，才能接受精準的治療方式，糖尿病患者也不例外。藉由萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師在《享受人生》Podcast裡的分享，將能幫助糖友更了解胰島素的重要性，及早使用將可獲得妥善治療！
台灣每年新發生的糖尿病個案數高達16萬人，其中絕大多數是第二型糖尿病。目前糖尿病治療藥物除了口服降血糖藥物外，注射胰島素仍是糖尿病治療中重要的方法之一，可幫助患者直接補充胰島素，幫助胰臟喘息。但是根據調查顯示*1，國人僅有12%糖友使用胰島素，使用率遠低於歐美國家，原因不外乎是糖友對胰島素存在錯誤的迷思。
本集《享受人生》探討糖尿病的治療觀念與方法，邀請到萬芳醫院新陳代謝科的劉漢文醫師與我們分享。
收聽連結：
認識胰島素作用原理 了解注射胰島素的好處
萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師指出：「我們身體調控血糖最主要的荷爾蒙是胰島素，而胰島素是胰臟β細胞分泌出來的，第二型糖尿病核心致病原因就是胰島素阻抗，以及胰島素分泌能力缺失。」舉例來說，一單位胰島素可以降十毫克血糖，讓血中糖分進到細胞裡面，被細胞利用代謝儲存能量，但因為胰島素阻抗，一單位胰島素只降了五毫克血糖，於是刺激β細胞分泌出更多胰島素讓血糖降下來。當血糖已經超過β細胞能夠負擔的程度，長時間賣力工作很容易疲勞，導致β細胞衰退。「這時如果適時有外來胰島素介入，補自己胰島素不足、讓β細胞休息，可以讓β細胞功能維持更久。蠻多患者注射胰島素半年、一年後就可以停掉，這也是及早注射胰島素的好處之一。」
- 01:32 第二型糖尿病致病成因
- 15:19 胰島素作用原理
即使如此，劉漢文略帶遺憾地說，臨床上跟病人提注射胰島素時，病人會非常抗拒，因為大家總以為注射胰島素代表腎臟壞掉，或一開始用就要一直用下去，其實這些都是錯誤迷思。「事實上是因為較少病人接受這種皮下注射的方式，大家都等到糖尿病控制不了、已經產生慢性併發症了才願意注射胰島素，那麼當然看到注射胰島素的病人都是很嚴重的。其實當糖友發現口服藥控制效果沒那麼好時，就可以及早注射胰島素控制血糖，減少併發症發生的機會。」
- 05:32 對胰島素的迷思與錯誤的認知
實例見證：糖化血色素九的阿嬤在注射胰島素後終於好轉
有一位七十幾歲阿嬤，她使用口服藥七、八年治療糖尿病，卻一直沒有控制得很好，糖化血色素高達九點多。劉漢文建議阿嬤要注射胰島素，但每次她都拒絕。有次阿嬤終於同意打看看，於是劉漢文便教她打長效胰島素，並指導她如何一邊觀測血糖一邊在家調整劑量，結果注射之後不僅糖化血色素降到七點多，也沒有為阿嬤生活帶來什麼困擾。「病人吃藥那麼久都沒有效果，就代表她身體需要胰島素幫助控制血糖。其實很多病人是因為怕打針怕痛而抗拒，他們不知道注射胰島素的針很短很細，不是像抽血那種針。我的經驗是怕痛的人開始打就不會再怕了，只需要突破一開始的心理關卡。」
- 09:42 糖友的案例分享
- 13:04 害怕打「針」的原因
去除不理性的恐懼與迷思 才能正確治療糖尿病
目前糖尿病治療包括飲食控制、運動控制、藥物這三個主要層面，但是糖尿病並非都是吃出來的，所以要適時透過藥物治療，其中包含口服與注射這兩種方法。而注射的人工合成胰島素，其分子結構與身體分泌的幾乎一模一樣，並且透過改變胺基酸排列，讓它有不同作用時間與效果，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效胰島素負責控制餐後血糖，要與吃飯時間相互配合；長效胰島素則負責控制空腹血糖，與吃飯時間沒有關係，只要自己固定一個時間打就好。
- 02:28 糖尿病治療方式有三個最主要層面
- 03:38 治療糖尿病的藥物包含口服與注射型藥物
- 08:01 胰島素的種類
劉漢文建議病人，在剛發現有血糖很高、小便很多、容易口渴、體重減輕、容易累等糖尿病症狀時，就可以使用口服藥加上注射胰島素，這樣血糖便可以很快降下來，且依據病情未來不一定要一直使用；若是已經罹患糖尿病很久、身體分泌胰島素的能力已經退步，更要注射胰島素，以免拖太久讓腎功能惡化或產生其他併發症。「其實現在糖尿病衛教越來越好，民眾逐漸知道胰島素的正確觀念，近年建議病人注射胰島素的成功率已經上升。所以我們更要持續努力，讓病人重新擁抱美好生活，不再被糖尿病的陰影壟罩！」
- 17:16 注射胰島素時機的介紹