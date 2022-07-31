《言【金英夏散文三部曲2】》：小說世界看似與我們現實世界完全不同，實際上卻猶如地球與月亮的關係

文：金英夏（김영하）

奇異的小說世界

二○一四年九月，海雲台望月山丘祭演講

還記得第一次讀小說的心情嗎？對我來說那就像是進入了一個被禁止的世界一樣。

不閱讀時，我們生活在日常的時空中，生活在熟悉的世界中，媽媽幫我們做飯、爸爸每天上下班的世界，在學校和朋友相處、學習有用事物的世界。不過家裡書架上不經意地擺著大人讀的小說，小朋友抽出來開始讀，馬上就受到衝擊，那個世界完全不同於我們身處的熟悉世界，翻開書頁的瞬間冒險就開始了，不是飛上天就是變成孤兒，不是施展魔法就是登陸無人島。

我們在那驚人的世界中逗留，直到爸爸下班回家或媽媽問我們作業做完了沒，我們才裝作若無其事的樣子回答：「爸，你回來了啊？」或是說：「作業早就做完了！」我們能瞬間再次回到那奇異的世界裡，只要打開書本或闔上書本，我們就能從這個世界瞬間移動到那個世界。小小年紀在小說中體驗過的事物特別難忘，直到晚上躺在床上時都還會想起來，就像夢境一樣，但又跟夢境不同，因為昨天的夢境很少今天又夢到，但小說卻是連續的，隔天早上起床只要翻開昨晚讀過的小說，我們就能馬上回到那個世界裡了。

美國學者喬納森．哥德夏（Jonathan Gottschall）在《大腦會說故事》（The Storytelling Animal）中，用模擬器的比喻舉例說明了人為什麼會著迷於故事。他表示透過故事我們能夠體驗人生的各種事件，如果沒有故事的話，對於沒經歷過的事件人類會很難知道要怎麼行動。作者舉航空母艦上的艦載機為例，戰鬥機很貴，而且讓戰鬥機著陸於航空母艦上是很困難的任務，因此戰鬥機飛行員利用模擬器練習無數次虛擬著陸後，才真的能讓戰鬥機著陸在航空母艦上。

人生中很多事件都是如此，如果把經歷當作練習，很多事就會變得太重要又太沉重了。戀愛或結婚是每個故事中常見的事件，但在人的一生中不僅不會經歷很多次，有時還可能是很危險的事，像這樣有極重要且有意義的事件，人們要怎麼預先準備呢？那就要透過模擬器虛擬練習了，一邊感受類似的情感，一邊想著在這種情況下我該怎麼做。

世間的故事大多都具備很簡單的中心結構，大多是發生了某個打破安穩生活的事件，有人起身對抗那個事件，最後恢復生活的平衡，雖然也有很多實驗性的文學，但過去數千年間依舊維持著這樣的基本結構。對人類而言，想像力是很強的精神武器，想像力主要用於設想未來發生的巨大事件、可能會破壞自身生活平衡的事件。不過個人的想像力是有極限的，我們很難想像不曾經歷過的事，不曾在周遭看過、聽過的事，因此人們會聽或讀其他人的故事，透過這些故事做好心理準備，決定自己在道德與實踐層面上對這些事件要抱持怎樣的態度。

小說的目的是為未來也許會發生的事件做準備，所以小說常會出現在現實中很難看到的恐怖事件，而可以算是小說原型的希臘悲劇也是如此，父母殺子女，兒子弒父，國王發現自己和母親同床共枕後刺瞎了自己的眼睛。現代的小說中，重大事件也比比皆是，想想你們喜歡的小說吧，故事中發生了什麼事件呢？

擁有一切的貴婦人和年輕男子外遇。老漁夫帶著輕鬆的心情去捕魚，結果開始和超大的魚搏鬥了起來。如果有個漂流到無人島必須自己生活的男人，就也會有個人出去打仗，親身體會生命的無意義。在飛向宇宙的宇宙飛船中，與想要操控人類的電腦對決，或是為了拯救面臨危機的世界，出發尋找魔戒。在親戚家飽受虐待的孤兒少年，知道了自己的特殊身世後進入了魔法學校。

就算沒有這些嚴重的事件，珍．奧斯汀（Jane Austen）小說中的主角也是糾結在戀愛與婚姻議題中，這些議題對當代女性而言是賭上一生的事，有的被意想不到的男人迷倒，有的要阻攔不懂事的朋友忽視身分差異而結婚。

單看事件的話小說確實是模擬器，但是電影、舞台劇或電視劇都有這種功能，表演類作品的劇情能在相對快速的時間內發展，進展快到沒時間讓人感到無聊，不過提到讓人深刻吸收事件與深思作品意義的層面，這類作品也因此有所侷限。即使如此，現在還是有很多人不是透過小說，而是透過其他類型的敘事型態，去滿足幾百年前人們對小說的期待。不過依然有很多人讀小說，這代表什麼意義呢？因為小說依舊保留了影視故事中沒有的東西。

電影或舞台劇也有人物，雖然他們也常留給我們強烈的印象，但小說的人物是以另一種方式烙印在我們心中。小說中的人物有很多東西是留白的，因此讀者一定得稍微創造一下那個人物，由於是自己創造的，所以小說中的人物算是有一部分存在於讀者的內在。不過電影中的人物就不存在於我們的內在了，電影基本上就是在四角形的底片裡，電影是在白色的銀幕內展開的，不是三角形也不是圓形，從電影被發明以來已過了一百年依舊如此。

那個四角型也很像巨大的窗戶，我們透過那個窗戶「觀賞」著某處，比如說珍．奧斯汀的作品《愛瑪》，我們在小說中讀到愛瑪跟電影中看到愛瑪是完全不同的體驗，讀小說時我們能恣意想像書中人物，然而電影中演員的容貌卻被定型了，原本我們所想像的空間，在電影裡也侷限於美術導演重現的畫面裡了。