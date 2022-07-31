《言【金英夏散文三部曲2】》：小說世界看似與我們現實世界完全不同，實際上卻猶如地球與月亮的關係
我們想讓你知道的是
金英夏的小說，就是他的陪伴與理解。在這本重新整理8場演講與23篇訪談成書的文集裡，他暢談文學藝術之於人生的必要關係、寫作的本質、成為作家的機緣，並回答訪談者對其小說創作內容、創作觀等等疑問。所有想質問生命與生活的人，或許可以在當中找到可能的答案。
文：金英夏（김영하）
奇異的小說世界
二○一四年九月，海雲台望月山丘祭演講
還記得第一次讀小說的心情嗎？對我來說那就像是進入了一個被禁止的世界一樣。
不閱讀時，我們生活在日常的時空中，生活在熟悉的世界中，媽媽幫我們做飯、爸爸每天上下班的世界，在學校和朋友相處、學習有用事物的世界。不過家裡書架上不經意地擺著大人讀的小說，小朋友抽出來開始讀，馬上就受到衝擊，那個世界完全不同於我們身處的熟悉世界，翻開書頁的瞬間冒險就開始了，不是飛上天就是變成孤兒，不是施展魔法就是登陸無人島。
我們在那驚人的世界中逗留，直到爸爸下班回家或媽媽問我們作業做完了沒，我們才裝作若無其事的樣子回答：「爸，你回來了啊？」或是說：「作業早就做完了！」我們能瞬間再次回到那奇異的世界裡，只要打開書本或闔上書本，我們就能從這個世界瞬間移動到那個世界。小小年紀在小說中體驗過的事物特別難忘，直到晚上躺在床上時都還會想起來，就像夢境一樣，但又跟夢境不同，因為昨天的夢境很少今天又夢到，但小說卻是連續的，隔天早上起床只要翻開昨晚讀過的小說，我們就能馬上回到那個世界裡了。
美國學者喬納森．哥德夏（Jonathan Gottschall）在《大腦會說故事》（The Storytelling Animal）中，用模擬器的比喻舉例說明了人為什麼會著迷於故事。他表示透過故事我們能夠體驗人生的各種事件，如果沒有故事的話，對於沒經歷過的事件人類會很難知道要怎麼行動。作者舉航空母艦上的艦載機為例，戰鬥機很貴，而且讓戰鬥機著陸於航空母艦上是很困難的任務，因此戰鬥機飛行員利用模擬器練習無數次虛擬著陸後，才真的能讓戰鬥機著陸在航空母艦上。
人生中很多事件都是如此，如果把經歷當作練習，很多事就會變得太重要又太沉重了。戀愛或結婚是每個故事中常見的事件，但在人的一生中不僅不會經歷很多次，有時還可能是很危險的事，像這樣有極重要且有意義的事件，人們要怎麼預先準備呢？那就要透過模擬器虛擬練習了，一邊感受類似的情感，一邊想著在這種情況下我該怎麼做。
世間的故事大多都具備很簡單的中心結構，大多是發生了某個打破安穩生活的事件，有人起身對抗那個事件，最後恢復生活的平衡，雖然也有很多實驗性的文學，但過去數千年間依舊維持著這樣的基本結構。對人類而言，想像力是很強的精神武器，想像力主要用於設想未來發生的巨大事件、可能會破壞自身生活平衡的事件。不過個人的想像力是有極限的，我們很難想像不曾經歷過的事，不曾在周遭看過、聽過的事，因此人們會聽或讀其他人的故事，透過這些故事做好心理準備，決定自己在道德與實踐層面上對這些事件要抱持怎樣的態度。
小說的目的是為未來也許會發生的事件做準備，所以小說常會出現在現實中很難看到的恐怖事件，而可以算是小說原型的希臘悲劇也是如此，父母殺子女，兒子弒父，國王發現自己和母親同床共枕後刺瞎了自己的眼睛。現代的小說中，重大事件也比比皆是，想想你們喜歡的小說吧，故事中發生了什麼事件呢？
擁有一切的貴婦人和年輕男子外遇。老漁夫帶著輕鬆的心情去捕魚，結果開始和超大的魚搏鬥了起來。如果有個漂流到無人島必須自己生活的男人，就也會有個人出去打仗，親身體會生命的無意義。在飛向宇宙的宇宙飛船中，與想要操控人類的電腦對決，或是為了拯救面臨危機的世界，出發尋找魔戒。在親戚家飽受虐待的孤兒少年，知道了自己的特殊身世後進入了魔法學校。
就算沒有這些嚴重的事件，珍．奧斯汀（Jane Austen）小說中的主角也是糾結在戀愛與婚姻議題中，這些議題對當代女性而言是賭上一生的事，有的被意想不到的男人迷倒，有的要阻攔不懂事的朋友忽視身分差異而結婚。
單看事件的話小說確實是模擬器，但是電影、舞台劇或電視劇都有這種功能，表演類作品的劇情能在相對快速的時間內發展，進展快到沒時間讓人感到無聊，不過提到讓人深刻吸收事件與深思作品意義的層面，這類作品也因此有所侷限。即使如此，現在還是有很多人不是透過小說，而是透過其他類型的敘事型態，去滿足幾百年前人們對小說的期待。不過依然有很多人讀小說，這代表什麼意義呢？因為小說依舊保留了影視故事中沒有的東西。
電影或舞台劇也有人物，雖然他們也常留給我們強烈的印象，但小說的人物是以另一種方式烙印在我們心中。小說中的人物有很多東西是留白的，因此讀者一定得稍微創造一下那個人物，由於是自己創造的，所以小說中的人物算是有一部分存在於讀者的內在。不過電影中的人物就不存在於我們的內在了，電影基本上就是在四角形的底片裡，電影是在白色的銀幕內展開的，不是三角形也不是圓形，從電影被發明以來已過了一百年依舊如此。
那個四角型也很像巨大的窗戶，我們透過那個窗戶「觀賞」著某處，比如說珍．奧斯汀的作品《愛瑪》，我們在小說中讀到愛瑪跟電影中看到愛瑪是完全不同的體驗，讀小說時我們能恣意想像書中人物，然而電影中演員的容貌卻被定型了，原本我們所想像的空間，在電影裡也侷限於美術導演重現的畫面裡了。
我們與駭客之間的距離…比你想像還近？盤點智慧型手機常見資安風險
我們想讓你知道的是
智慧型手機是現代人不可或缺的重要工具，也承載了許多需要被謹慎保護的個人隱私，但絕大多數人卻完全沒有意識到自己的手機是否真正安全，本篇文章就來為大家整理你可能遭遇到的資安風險！
網路已經是現代人生活之中不可或缺的「必要生存條件」之一，無論是透過網路獲得資訊，使用各類服務帶來工作與生活上的便利都是我們的日常，但相對各類型裝置的連網也帶來不少資安危害，已經不是「小心謹慎」就能「趨吉避兇」的。
許多資安威脅事件不見得是因為使用者「踩雷」才會中招，更多的是主動找上門來的危機，讓你在不知不覺之中受到侵害，輕則設備的系統變慢、容易當機，重則隱私資料全部外洩，重要的數位資產一夕化為烏有！
智慧型手機就是最大「隱私個資庫」，你做好防護了沒？
大家所熟知的病毒、木馬、惡意程式等各類型的資安攻擊方式，多半以個人電腦平台為主要攻擊目標，為的就是竊取使用者的資料圖利；不過隨著智慧型手機慢慢成為大家最仰賴的工具，其中自然也儲存了龐大的使用者隱私個資，包括聯絡人、照片、影片、各型各類的網路服務 / 社群平台帳號、甚至是信用卡、行動支付或金融交易資訊等，因而成為駭客鎖定的重要目標。針對電腦端的資安防護，大部份的人多少都知道要安裝防毒程式、防火牆這類的工具，但反觀我們每天使用的智慧型手機，卻沒有對等的資安意識，因此讓駭客有不少可趁之機。
你知道嗎？早在智慧型手機還沒有問世之前的2004年，手機上就已經出現第一個名為Cabir的病毒，透過感染系統大量發送加值服務簡訊，造成使用者荷包大失血。後來在短短十年之內，手機上的惡意程式數量就迅速突破200萬，不僅鎖定受害者詐取金錢，甚至還可以操控手機的的麥克風、相機對使用者監聽、監看，攔截來電與收到簡訊，等於是一舉一動都遭到掌握，嚴重危害個人隱私。
當然智慧型手機的資安危害也不僅於此，下面我們就一起來看看，到底有哪些可能發生在我們身邊的資安威脅，又該怎麼防範。
狀況一：小心公共Wi-Fi資料全都露
為了省錢，你曾經使用手機連結到免費的公共Wi-Fi嗎？俗話說得好：「免費的最貴！」，尤其是許多公共Wi-Fi根本沒有任何加密機制，透過連線所傳輸的所有資料都可能輕易地被有心人士從中「攔截」，包括你的帳號密碼、分享照片檔案等，轉瞬之間就成為別人的囊中之物，得來完全不費功夫。
除了注意使用的Wi-Fi來源是否可靠，更不能忽視使用手機在傳輸資料的過程是否有額外的安全機制能夠保護個人隱私，像是三星Galaxy手機與平板產品，都內建有Knox Vault安星金庫技術，可以透過整合硬體的方式，確保使用者傳輸資料的安全性。
狀況二：你的一舉一動已被掌握，無論實體或虛擬？
明星最怕狗仔隊跟蹤偷拍，但作為一般小老百姓，其實你身後也潛藏著時刻掌握你一舉一動的資安狗仔，而且無論是現實生活或是網路虛擬世界上的活動，都可能被一網打盡！以智慧型手機的使用來說，包括內建的定位功能，以及網路瀏覽時的記錄資訊，都可能成為廠商或有心人士掌握我們行蹤的方式，甚至你私下的生活喜好，也被完全看光。
想要避免這樣的狀況，最好的方式就是詳細檢視手機中關係個人隱私的權限管理功能，像是三星Galaxy手機與平板就直接在設定選單中加入「Privacy隱私管理員權設定表」功能，可以選擇關閉精準的定位資訊，也能移除廣告ID功能，確保你在實體生活與網路瀏覽的過程不被時刻掌握。
狀況三：手機內的重要檔案、資料需要有更嚴密的保護手段
家中重要的財物不會隨便亂放，甚至會特別買保險箱鎖好，但手機中裡有一大堆與我們息息相關的檔案、資訊，一般人卻沒有特別的防護手段。除了手機本身就要做好密碼鎖定，不讓其他人有機會直接解鎖手機直接操作，三星Galaxy手機與平板中就內建有Knox技術保護的「安全資料夾」功能，可以在手機中打開一個額外加密的獨立空間，不用擔心重要資料被輕易取得，也能將社群、即時通訊APP 「公私分離」。
狀況四：安裝APP時，有注意你給了哪些隱私權限？
為了避免手機中的權限輕易地被來路不明的APP存取，目前智慧型手機的作業系統都會在APP安裝啟動時，逐一顯示APP需要獲得授權的手機功能或用戶個資，但大家是否真的有注意到這些APP向你要求了哪些存取權限？尤其是牽涉敏感資訊的金融類型APP，在使用時更是要注意隱私資料是否在不知不覺之中就被你自己給「出賣」了！若是一時「手滑」不小心給出權限，可能讓自己的個人資料曝光，甚至被「監控」。
為了避免使用者在不經意之間就授權APP存取個資，三星Galaxy手機與平板很貼心地將所有相關的權限設定都整合成為單一的「Privacy隱私管理員權設定表」功能，可以一覽所有APP存取手機功能權限的狀況，更能選擇自定每一個APP允許的權限，還能把手機定位與廣告ID追蹤功能一次關閉，以絕後患。
所以，到底該如何確定你的手機不「受駭」呢？
上面看了這麼多智慧型手機在資安上的「漏洞」，是不是讓大家心頭一驚？想要避免自己成為資安事件的受害者，當然要有一些積極作為。我們也整理了幾個手機資安防護的建議行動，趕快來注意一下如何改善自己的手機安全防護吧。
除了軟體，硬體防護也很重要
目前手機平台上已經有蠻多防毒防駭工具，甚至許多品牌的手機直接選擇與資安公司合作，將相關防護機制內建於手機之中，但除了這些「軟體」面的防護，我們更應該重視手機在「硬體」方面的保護措施。以三星Galaxy手機與平板為例，就內建有Samsung Knox防護技術，提供「硬體層級」的防護，像是內建專屬的安全處理器與記憶體，就可以針對手機上儲存的密碼額外加密，防止駭客入侵後直接取走所有的控制權。
Samsung Knox防護技術透過硬體的整合，透過安全晶片處理使用者重要的密碼、生物辨識與交易支付等資訊，並保存於手機內的安全記憶體之中。
重要資料務必要有額外加密手段
若是手機不幸遭受惡意程式或駭客攻擊，意味著手機內的最高權限被掠奪，檔案資料有可能完全曝光，也因此會建議大家著重於手機中重要資料的額外加密防護。三星Galaxy系列手機平板內建Knox Vault安星金庫加持的「安全資料夾」，可以在手機中直接開啟另一個獨立的系統區塊，讓重要資料可以保存其中，並受到多一層的加密防護。
定期重啟手機
根據許多資安報告指出，許多手機的漏洞會透過實體方式入侵，也因此若是手機系統重開機，駭客就需要重新走一遍原本的入侵流程，不過由於現在的手機多半是內建式電池，很多人手機都會保持開機狀態，而不會重開機，若是要避免可能受到駭客入侵的狀況，建議固定幾天就重開機一次，即可降低手機長間受駭客監控的問題。三星Galaxy系列手機平板內建Samsung Knox技術，提供「24小時即時保護」功能，無論設備開機與否，始終能夠保持防諏狀態，就沒有需要固定重啟手機的問題。