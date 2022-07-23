「威可那，是你嗎？」澳洲維多利亞小鎮出現粉紅色天空，居民以為《怪奇物語》真實上演

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看到異常的粉紅天空，各種揣測立刻在當地流傳開來，有人說「這是時空連續體的入口」，也有人說「我讀到太陽閃焰可能在週二撞上地球」，連馬兒看起來也有些心煩意亂，當然也有人提出外星人入侵的理論。
週三（20日）晚上，澳洲維多利亞省的米爾杜拉（Mildura）夜空被詭異的粉紅色光芒點亮，小鎮居民被嚇得目瞪口呆，「草莓天空」的奇幻照片社群媒體上瘋傳，是外星人入侵嗎？還是世界末日近了？
小鎮居民Tammy Szumowski告訴《BBC》，當她看到戶外的粉色天空時，不禁想那到底是什麼：是外星人？還是撞上地球的小行星？而她的媽媽忙著打電話，她的爸爸在後院說：「我最好快點喝我的茶，因為世界末日近了。」
另一個當地人Nikea Champion以為這是一個異常明亮的粉紅色月亮，「所有世界末日的情景都在我腦海中浮現」，她說自己甚至想到了「威可那（Vecna），是你嗎？」威可那是串流平台Netflix的熱門影集《怪奇物語》中的反派角色。
各種揣測立刻在當地流傳開來，有人說「這是時空連續體的入口」，也有人說「我讀到太陽閃焰可能在週二撞上地球」，馬兒看起來也有些心煩意亂，當地居民Alexandra Talent表示，「孩子們的想像力變得瘋狂，當然也提出了外星人入侵的理論，我丈夫和我都比較樂觀」。
的確，這一切的謠言都在醫學大麻公司Cann Group出面澄清後，是虛驚一場。因為這個粉紅色光束不是來自天上，而是來自地上──種植大麻的照明燈。
Cann Group總裁Peter Crock週三早上告訴《ABC NEWS》，大麻所需要的日照時間比較長，開花期需要12小時的光照，通常是早上7點到晚上7點，他們在當地新擴展的大麻種植區將在未來1-2天啟用，他們事先已經點亮燈，做好準備。
Crock表示，通常情況下，他們會在太陽落下的時候啟動百葉窗遮蔽光線，但昨晚他們開著燈卻沒有關閉百葉窗，所以光線對外持續了一段時間，不過晚上7點當植物入睡時，燈就熄滅了。
至於為什麼光線是粉紅色的，Crock解釋說，他們使用的是水冷式的LED燈泡，波長和其他燈泡不同，是亮粉紅色的。
基於安全考量，商用大麻設施的位置是不公開的，不過粉紅色的天空洩露了大麻農場的位置，一些人開著車過來一探究竟，直到看見這些車輛，該公司這才發現之前忘記關窗的疏漏。
Cann Group是第一家獲得許可種植醫學和研究型大麻的澳洲公司，在今年6月「收成」了第一批商業作物，其醫療產品於7月初獲准在澳洲銷售。
澳洲於2016年將醫學大麻合法化，從那時至今，澳洲當局已經批准了約26萬件針對各種疾病的大麻處方，最常見是被拿來治療慢性疼痛，其次是用來緩解焦慮和睡眠障礙。澳洲目前仍禁止使用娛樂性大麻。
知道粉紅天空不是末日預兆，小鎮居民們笑說「它本來可以更酷，但實際上只是醫學大麻的照明燈」，儘管最初一度恐慌，但他們還是被這場預料之外的美麗「燈光秀」所震撼：「這很棒——他們應該更頻繁的表演才對。」
新聞來源
- Mysterious pink glow over town confirmed as medicinal cannabis facility lighting（ABC NEWS）
- Eerie glow in sky confuses Australian town and outs cannabis farm（BBC）
- Aliens? Root cause of Australia’s pink sky a bit more dope（The Times of Israel）
延伸閱讀
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
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法規的保護與限制：疫情加速保險數位化急迫性，究竟跟不上的是業者還是政策？
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因應本土疫情嚴峻，金管會保險局陸續開放網路投保防疫保單與疫苗險。然而，金管會於今年6月公布的2021年網路投保年度目標，仍僅訂相當保守的200萬件，只比去年實際銷售多8萬件；2022年目標亦只成長到220萬件，不及疫情前的成長率。當全球保險業積極摸索數位化發展，台灣主管機關對於網路投保的保守態度，恐將影響台灣保險業者跟上全球市場趨勢。
後疫情時代，工作及生活樣態改變，非接觸式經濟快速崛起，民眾越來越習慣用電商網購，網路投保也因為「零接觸」愈來愈夯。根據金管會統計，光是今年1月，相較去年同期，壽險業網路投保件數大幅增加87.8%，而產險業的網路投保件數更是大增421.9%，其中更以防疫險、疫苗險帶來驚人件數。
保險局也統計，今年元月壽險業網路投保件數達1萬2800件，較去年同期的6800 件，增加87.8%，保費收入3400萬元，也較去年同期的3000萬元，增加13.3%。這幾個數字，顯示的是民眾透過網路購買保險的大量需求，可以預見線上投保早已成為趨勢。
政策跟不上需求？疫情加速保險數位化急迫性
但，台灣的保險業仍受限於法規限制，無論是產險、壽險，銷售方式仍以業務員、銀行、保經代這類傳統通路「面對面銷售」為大宗。金管會雖然已經逐步放寬限制，但對於可以投保的險種、投保人資格、受益人選擇、最高保額，仍是以金管會許可開放、正面表列為原則。目前僅有汽車保險、機車保險、疫苗接種綜合保險、旅行平安保險、傷害保險、定期人壽保險、實支實付型健康保險、利率變動型年金保險等，或是特定的定期人壽保險、小額終老保險及重大疾病健康保險，可透過網路投保來購買1。
尤其疫情警戒期間，許多投保需求仍受限於法律規定，必須親臨現場進行面對面服務，也對業者和消費者來說造成不必要的接觸風險。即使開放視訊面談，仍需全程錄影移交金管會，致使審核過程更為冗長，同時也牽涉到身體數據等部份還要經過第三方檢測，使個資隱私權的保障受影響。
「好比說，一家四口要出門遊玩，若小孩超過7歲、未滿20歲，家長就沒辦法在網路上替他投保旅平險或意外險。」錠嵂保經經理李雅惠以客戶實際遇到的困境解釋，若沒有自然人憑證，要保人與被保險人須為同一人，也有年齡限制，需要滿20歲成年人才可投保。甚至，身故受益人也僅限直系血親、配偶及法定繼承人，像是旁系血親兄妹或是同居人就不能成為受益人。
李雅惠說明，也因為要保人侷限在自然人，「公司無法替員工投保，若是要團體出遊，還是得找業務員當面協助。」甚至於，每張產險保單年繳保費總額也限制在10萬元內。換句話說，民眾在網路投保仍面臨商品同值性高、缺乏選擇性等問題，僅能以方便與快速為訴求，能選擇的保單產品仍多半是簡單、複雜性低為主。
此題有解？參考中國、新加坡政策，保險數位化指日可待
目前全球保險業仍在摸索數位化的未來，不過已有許多國家如新加坡、英國等，在政策方面進行沙盒測試，加速保險數位化的進程，甚至香港、中國、美國、日本、新加坡、歐盟都已設立純網路保險公司。
以中國來說2 ，因行動支付與網路服務普及，買保險猶如網購產品一樣簡單便利。在鼓勵金融科技創新的寬鬆策略下，中國政府對於保險業者所能販售的商品種類、保額及保險費均沒有設下特別限制，民眾只要利用手機就能搞定所有投保流程，並沒有一項專法或明確規範，僅採取負面表列限定特殊險種不能以網路投保。
中國網路投保市場競爭相當激烈，不僅保險公司大量透過網路銷售保險，就連其他產業業者也競相跨足。但相對的，缺乏完善規範也引發不少保險亂象，像是推出的「中秋賞月險」、「霧霾險」等，甚至出現不符保險精神的商品，如「鹿晗戀愛險」（只要男星鹿晗沒跟女友分手，即理賠）、「世界盃遺憾險」等，已然失去保險的風險分擔目的，並不合於保險本質，反變成不肖業者的集資、賭博工具。
中國保險公司透過網路平台推出許多創新型保險，是根基於支援行動支付繳保費，提供更便利的支付管道，同時因實行「手機實名登記制度」、應用人臉辨識技術，解決了網路投保的遠端身份認證難題。要如何在明確法規之下，又不扼殺保險創新，這些作法及省思都值得台灣借鏡。
而鄰近台灣的新加坡，則是由政府當領頭羊，透過監理沙盒鼓勵金融創新。例如PolicyPal，以手機 App 來管理並整合簡化個人保單，加上臉部辨識核心技術，加速確認要保人的身分認可，並能自動搜集保戶的各項活動資料，以人工智慧計算合理保費參考，甚至可以在網路上打出「今日投保車險打折」廣告加以吸引民眾投保34；又例如DirectAsia，則是透過網路投保，為客戶直接提供保險產品，並配合客戶所需，自由調整保單的保費及範圍。
台灣保險數位化的挑戰，三個可以努力的方向
反觀台灣，網路投保雖已施行，但卻有所受限，民眾所能獲取的僅是「簡配版」保險服務。若保險數位化是一條必然發展的趨勢，參考國外制度，台灣政策可從以下方向思考：
1. 金融科技發展：國家政策要能夠支持金融科技發展，建構FinTech生態系，讓科技可以為消費者的金融需求服務。
2. 落實金融創新：無論是透過「監理沙盒」或「業務試辦」等機制，政策須加速金融創新
3. 數位金融治理：全球化與數位化，正挑戰現況下的監理機關掌握國家金融脈動的角色。監理機關必須具備數位思維、思考數位金融治理辦法，以確保金融穩定與資訊安全。
透過法規的開放，讓保險產業的升級速度更快，民眾才能因此受惠，買到真正符合需求，而且有實際保障的產品。尤其在後疫情時代，若能結合大數據、物聯網及人工智慧等，運用金融科技，讓民眾能依據自己的保險保障需求，選擇合適的保險商品，減少不必要的人際接觸，或許才能真正達到保險「風險轉嫁」的目的。
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2我國保險科技的發展
3「我國金融科技之發展— 從國際觀點分析金融服務相關法規」 研究報告
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