「威可那，是你嗎？」澳洲維多利亞小鎮出現粉紅色天空，居民以為《怪奇物語》真實上演

週三（20日）晚上，澳洲維多利亞省的米爾杜拉（Mildura）夜空被詭異的粉紅色光芒點亮，小鎮居民被嚇得目瞪口呆，「草莓天空」的奇幻照片社群媒體上瘋傳，是外星人入侵嗎？還是世界末日近了？

小鎮居民Tammy Szumowski告訴《BBC》，當她看到戶外的粉色天空時，不禁想那到底是什麼：是外星人？還是撞上地球的小行星？而她的媽媽忙著打電話，她的爸爸在後院說：「我最好快點喝我的茶，因為世界末日近了。」

Hey @JaneBunn any reports of this scary but brilliant sky over Mildura tonight ?? pic.twitter.com/3WZ7FZj1zp — Tim Green (@Tim_Green78) July 19, 2022

另一個當地人Nikea Champion以為這是一個異常明亮的粉紅色月亮，「所有世界末日 的情景都在我腦海中浮現」，她說自己甚至想到了「 威可那（Vecna），是你嗎？」威可那是串流平台Netflix的熱門影集《怪奇物語》中的反派角色。

各種揣測立刻在當地流傳開來，有人說「這是時空連續體的入口」，也有人說「我讀到太陽閃焰可能在週二撞上地球」，馬兒看起來也有些心煩意亂，當地居民Alexandra Talent表示，「 孩子們的想像力變得瘋狂，當然也提出了外星人入侵的理論， 我丈夫和我都比較樂觀」。

Mildura, Australia: Is it a plane.. an UFO... Superman? Turns out someone forgot to close the blinds at a Cannabis farm. pic.twitter.com/HaokIwJn2c — Jürgen "jkr" Kraus (@jkr_on_the_web) July 21, 2022

的確，這一切的謠言都在醫學大麻公司Cann Group出面澄清後，是虛驚一場。因為這個粉紅色光束不是來自天上，而是來自地上──種植大麻的照明燈。

Cann Group總裁Peter Crock週三早上告訴《ABC NEWS》，大麻所需要的日照時間比較長，開花期需要12小時的光照，通常是早上7點到晚上7點，他們在當地新擴展的大麻種植區將在未來1-2天啟用，他們事先已經點亮燈，做好準備。

Crock表示，通常情況下，他們會在太陽落下的時候啟動百葉窗遮蔽光線，但昨晚他們開著燈卻沒有關閉百葉窗，所以光線對外持續了一段時間，不過晚上7點當植物入睡時，燈就熄滅了。

至於為什麼光線是粉紅色的，Crock解釋說，他們使用的是水冷式的LED燈泡，波長和其他燈泡不同，是亮粉紅色的。

An eerie pink glow lit up over Mildura - https://t.co/5vUMebCsDb pic.twitter.com/q2mxsSpWXz — Cann Group (@Cann_Group) July 22, 2022

基於安全考量，商用大麻設施的位置是不公開的，不過粉紅色的天空洩露了大麻農場的位置，一些人開著車過來一探究竟，直到看見這些車輛，該公司這才發現之前忘記關窗的疏漏。

All good. Apparently it’s the Dope Farm grow lights ……. Or “hemp farm”. 🤣🤣 pic.twitter.com/cgDY8YIM6n — Tim Green (@Tim_Green78) July 19, 2022

Cann Group是第一家獲得許可種植醫學和研究型大麻的澳洲公司，在今年6月「收成」了第一批商業作物， 其醫療產品於7月初獲准在澳洲銷售。

澳洲於2016年將醫學大麻合法化，從那時至今，澳洲當局已經批准了約26萬件針對各種疾病的大麻處方，最常見是被拿來治療慢性疼痛，其次是用來緩解焦慮和睡眠障礙。澳洲目前仍禁止使用娛樂性大麻。

知道粉紅天空不是末日預兆，小鎮居民們笑說「 它本來可以更酷，但實際上只是醫學大麻的照明燈」， 儘管最初一度恐慌，但他們還是被這場預料之外的美麗「燈光秀」所震撼：「這很棒——他們應該更頻繁的表演才對。」

Scary Pink Sky in Australia! Mysterious Pinkish Glow Lights Up Sky Over Australian Town, Viral Photos of Eerie Phenomenon Caused by Local Cannabis Farm Puzzles Netizens#Viral #Scary #ViralNews #Australia #PinkSky #Cannabishttps://t.co/QSVXiCd9ie — LatestLY (@latestly) July 22, 2022

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元