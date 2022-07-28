蘿莉塔文化小辭典：此BL非BL，踏入華麗Lo娘世界必備關鍵字

文：陳亞筠

圖：KoKai

對蘿莉塔文化感興趣，卻對Lo娘們的用語一頭霧水，不知如何入門？這裡整理蘿莉塔文化常見用語，分為「服裝部件篇」和「日常用語篇」，歡迎一起踏入華麗優雅的蘿莉塔世界！

蘿莉塔服裝部件用語篇

內搭：穿在JSK裡的內搭上衣，為夏季穿著設計的內搭長度較短。

Photo Credit: CCC創作集提供

BL：Blouse的簡稱，泛指各式類型的襯衫，Blouse和Shirt的差別在於Blouse指的是女用襯衫，通常在剪裁方面更強調腰身。

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OP：One Piece一件式有袖洋裝，不論袖子長短皆屬於OP。有些品牌會將特別華麗的有袖洋裝稱為Dress。

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JSK：Jumper Skirt無袖洋裝，通常會搭配襯衫避免過於暴露，也增加搭配多樣性。

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SK：Skirt半身裙。

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上身配件：馬甲、背心、罩衫、圍裙等配件，用來增加搭配的豐富度。

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BNT：Bonnet的簡稱，遮陽帽，分為軟、硬式，軟式帽簷可以進行微調，較方便收納，硬式則更加華麗有型。

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KC：原文為「カチューシャ」（Kachuusha），指各式髮箍，除了最常見的蝴蝶結KC之外，也可融入珍珠、羽毛、花朵等元素。

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花丸：以花朵為主體再輔以蕾絲的圓形髮飾，也可搭配頭紗增加華麗度。

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帽子：扁帽、草帽、貝雷帽和海盜帽等，可以搭配不同風格。

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髮帶：以長方形的布面為主體，裝飾蕾絲、緞帶、花朵等素材，配戴位置類似髮箍。

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鬆緊：常因諧音被稱為素雞，通常位於洋裝後背，讓洋裝更貼近穿著者身材。

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姬袖：袖子下半部像傘狀一樣散開的袖型。

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抽帶：外型類似鞋帶，可以調節鬆緊，多位在洋裝後背。洋裝正面偶爾也會出現抽帶的設計，但往往屬於裝飾，不具調節鬆緊的功能。

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南瓜褲：具有安全褲的功能，也有稍微撐起裙襬與裝飾的作用。

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裙撐：穿在洋裝之下的蓬裙，大致分為紗撐和魚骨撐兩種，可撐起裙襬，展示印花圖案。

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手套：依洋裝的不同風格，可搭配不同材質與裝飾的手套。

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手袖：戴在手上的裝飾品，多以蕾絲或是裙子的布料製作而成。

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鞋子：依洋裝風格搭配，如甜系以裝飾有蝴蝶結、荷葉邊的圓頭鞋為主；古典系洋裝多搭配瑪麗珍鞋、靴子；歌德系則多為跟鞋、靴子等。

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襪子：通常會綴以與洋裝風格相同的各式印花或蕾絲。

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蘿娘日常用語篇

台灣蘿娘的用語除受到發源地日本的影響外，由於中國的蘿莉塔品牌蓬勃發展且價格較親民，許多台灣蘿娘購買中國蘿莉塔服裝之餘，也開始使用中國的流行用語。有趣的是，有些用語發展到後來產生了歧異，這不但代表字詞會隨當地脈絡產生微妙差異，也得以從中窺知蘿娘們價值觀的不同。

蘿（Lo）娘： 喜歡並穿著蘿莉塔服飾的愛好者。

喜歡並穿著蘿莉塔服飾的愛好者。 蘿（Lo）漢： 通常指喜歡蘿莉塔服飾的男性。

通常指喜歡蘿莉塔服飾的男性。 地球人： 意指沒有穿著蘿莉塔的人們以及日常服飾。

意指沒有穿著蘿莉塔的人們以及日常服飾。 Lo星人：蘿娘與地球人相對的自稱，一開始帶有自嘲的意味，指審美觀和普通人有很大的落差。此外，出於對蘿莉塔文化強烈的認同感，也有捨棄地球人身分之意涵。

雙子：和朋友相約穿著同一系列的裙子，基本上只要洋裝圖案一致即可，款式和顏色不拘。

柄圖：「柄」是日文花紋、花樣的意思，柄圖即為印花款洋裝的圖案。

茶會款：和一般蘿莉塔洋裝相比設計更加華麗繁複的洋裝，適合穿著出席茶會等活動。

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花嫁款：蘿莉塔風格的婚紗，很多蘿娘的夢想即是穿著花嫁款蘿莉塔結婚。

FullSet：從頭到腳完整穿著蘿莉塔服飾。

痛Lo：原文為「痛ロリ」，指不符合標準蘿莉塔打扮的人。像是穿蘿莉塔洋裝搭配運動鞋、帆布鞋造成明顯不協調的視覺效果。更嚴格的標準則包括裸穿JSK、不穿裙撐或南瓜褲、不穿襪子、裙子搭配不協調、沒有配戴頭飾或假髮等。

裸穿（JSK）：指直接穿無袖洋裝，未搭配襯衫的穿法。近年來由於高溫的天氣和日本模特兒所帶起的風氣，單穿JSK也漸漸為人接受。

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輕Lo：減少荷葉邊和蕾絲的使用，整體設計較為簡潔日常的裙子；另一種說法則是指穿著較為輕便，未穿著整套蘿莉塔裝扮。

種／拔草：來自中國的流行用語，草指強烈的購買慾望。種草是燃起購買慾，拔草則是因某些原因失去購買慾。

穿山甲：來自中國的流行用語，指穿著仿冒品（山寨品）的人。

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本文作者介紹

陳亞筠：處女座，在論文海浮沉的菸酒生，鍾情於中華風蘿莉塔的Lo 娘，喜歡布袋戲和動畫，近期沉迷於戀愛遊戲當中

KoKai：專職漫畫＆插畫創作者。入Lolita坑超過10年，但畫風非常不少女，擅長搞笑＆資料性漫畫。出有同人合本《第一次穿Lolita就失手》，個人誌《Lo娘的第一世界煩惱》

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

原文標題為〈蘿莉塔文化小字典〉

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航