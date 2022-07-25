形狀和火山有關的祈福塔飯，不只是節慶美食更是印尼文化縮影

世界各地民族每逢傳統節慶或特殊節日，通常有代表性食物。印尼人也不例外，祈福塔飯即為印尼人最具代表性的節慶美食之一。

顧名思義，祈福塔飯是為祈福而備的食物，印尼文稱Nasi Tumpeng。印尼文的Nasi指米飯，Tumpeng則表示以圓錐形具塑型米飯，使其成為金字塔、小山丘或等邊三角形的塔飯。

在印尼，製作祈福塔飯原屬爪哇人飲食文化。後來除盛行於爪哇島，也常出現在峇里島、馬都拉島等地。至於，雅加達本地居民──巴達維族，不少人具有爪哇人血脈，因而亦有製作祈福塔飯風俗。

爪哇人是印尼多數族群，佔印尼總人口數的四成。印尼的領導人，包括印尼國父、前任總統、現任總統均為爪哇人。不少活躍於印尼文化界的菁英份子，同樣有爪哇血脈。在此人口結構及強大的文化影響力之下，爪哇文化順理成章成為印尼主流文化，爪哇傳統祈福塔飯更順勢登上國慶宴等大型國家慶典必備美食佳餚。

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此外，祈福塔飯之所能廣為流傳印尼各地，也與印尼人口遷移政策有關。爪哇島自古人口密集，從荷蘭殖民時期，到印尼獨立建國，經歷印尼首任總統蘇卡諾，以及蘇哈托帶領的新秩序（Orde Baru）時期，政府持續推動爪哇人移居印尼各島嶼。

小時候，我住在蘇門答臘島楠榜省，當時有許多來自爪哇島的人到楠榜開墾，形成不少爪哇村。印尼政府除鼓勵爪哇人搬到蘇門答蠟島，還積極獎勵爪哇人到加里曼丹、蘇拉威西，甚至遠到巴布亞島移居耕種。藉此減少爪哇島人口壓力，同時增加其他島嶼的人力和生產力。

隨時間推移，以及爪哇人的遷徒，祈福塔飯遠播印尼各處，進而跨越族群藩籬，就連後來移居印尼的華人，同樣喜愛祈福塔飯。有些華人提親、訂婚時，六禮、十二禮之外，男方家族還會攜帶祈福塔飯到女方家。華人開店、機構開幕等活動，同樣可見祈福塔飯蹤影，其魅力甚至傳到鄰國馬來西亞、新加坡等地。