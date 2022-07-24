解讀斯里蘭卡經濟危機：高度發展的南亞優等生，為何成為殞落的印度洋珍珠？

文：陳牧民

動亂不已的斯里蘭卡

近幾個月以來，有印度洋珍珠之稱的島國斯里蘭卡，陷入有史以來最嚴重的經濟與政治危機。由於外匯儲備枯竭，導致無法進口燃料及其他民生物資，國內各類物資價格飆漲，且因缺乏燃料導致大規模停電，醫療系統也因缺乏藥品而處於崩潰邊緣。

人民自4月起上街抗議示威，且規模愈來愈大；5月初，總理馬辛達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）被迫辭職下台，總統戈塔巴雅．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa，馬辛達之弟）任命政壇宿敵，前總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）再度出任總理，但經濟情況仍未見好轉，民眾持續上街抗議，政府甚至在7月初宣布國家已經破產。

7月9日，多達60萬群眾聚集可倫坡示威，最後攻佔總統官邸。戈塔巴雅總統搭機出逃至馬爾地夫再轉至新加坡，如此戲劇性的一幕宛如當年菲律賓人民推翻馬可仕的翻版。

斯里蘭卡的現況看起來跟「失敗國家」無異，但其實這個國家的發展程度相當高，被譽為南亞地區的優等生。根據聯合國開發署所公佈的2020年人類發展報告（Human Development Report），斯國人類發展指數（HDI）為0.782，在全球189個國家中排名72，屬於高度發展程度；2020年斯國平均人民識字率為92.4%，而南亞其他國家都只有60－70%左右；斯國人均GDP雖然只有3700美元，但仍高於印度的2543美元與孟加拉的2362美元。

包括筆者在內，許多曾去過斯里蘭卡的人，都對於該國的乾淨整潔與友善人民留下很好的印象。如今整個國家瀕臨破產，窮到連政府都宣布關閉大學，公務員可直接回家務農或放5年無薪假到海外打工，實在很難想像。

農業仍是大宗，觀光業因疫情雪上加霜

斯里蘭卡為何會走到今天的地步？這可從幾個角度來觀察：首先是斯里蘭卡的經濟結構。斯國的工業化程度不高，至今仍有3成以上的人口從事農業。由於其人力成本較高，加上過去因為內戰而遭到部分歐美國家制裁，因此並沒有像其他南亞國家一樣吸引到足夠的外資來發展製造業。迄今許多民生物資均仰賴進口，甚至包括糧食在內，但能夠出口的也只有茶葉、寶石等初級產品，讓斯里蘭卡在對外貿易上長期處於逆差狀態。

2009年內戰結束之後，斯國政府致力於發展觀光，也鼓勵人民到海外打工賺匯。斯國本身就擁有絕佳的海洋景觀，加上特有的茶園風光及過去佛教全盛時期留下來的古蹟名勝，吸引大量外國觀光客前來造訪。2018年有250萬觀光客到訪，在地消費金額高達56億美元，佔國民生產毛額的6.4%。

不過2019年4月復活節當天發生恐怖組織所策動的連環爆炸案之後，觀光業就此一蹶不振。緊接著2020年全球遭逢疫情肆虐，仰賴觀光收入的斯國經濟更是雪上加霜，至今沒有恢復。

斯國的經濟危機的直接原因是向外舉債過多。目前該國外債總額大約是350億美元，在2022年共有86億美元貸款到期，但是到3月底國家外匯儲備只有19億元，連購買石油糧食都不夠。其實在疫情影響下，全球許多國家都面臨通貨膨脹、利率飆升、貨幣貶值等問題。但是對斯里蘭卡來說，債務問題嚴重與錯誤的發展政策有關，特別是向中國舉債進行一些華而不實且無經濟效益的「白象工程」。

Photo Credit: AP / 達志影像 耗費兩億美元建造的馬塔拉國際機場

一帶一路害慘斯里蘭卡

表面上斯里蘭卡向中國借貸的金額大概只佔其外債總額的10%左右，但實際金額應該更高，且中國貸款大多是商業貸款形式，利息偏高。這些計畫幾乎都由中國國營公司承建，連原料與工人都從國外引進，對本地的經濟毫無幫助。例如耗費兩億美元建造的馬塔拉國際機場，因為地處偏遠交通不便，完工後每星期只有兩班飛機起降。

由中國國營港灣公司承建，2014年由習近平親自出席動工典禮的可倫坡港口城，造價高達14億美元，預計在可倫坡海岸造出269公頃土地，並在其上建造大型會展中心、購物商場、辦公大樓等。完工後中國還可以擁有其中三分之一土地的所有權。

但整個計畫並未經過任何環境評估，還把舉世聞名的可倫坡海岸景觀破壞殆盡。2015年初斯里賽納（Maithripala Sirisena）當選總統後立刻下令停工，但中方要求支付違約金1.4億美元，斯國政府最後只能同意讓工程繼續。

與IMF等國際組織不同的是，中國政府向來不太考慮借貸國的經濟情況與還款能力，而且這些計畫全由中國國營企業承造，等於中國一開始就拿回大部分借貸資金，並讓借貸國背負高額利息和債務。這就是一帶一路的實際情況。

Photo Credit: AP / 達志影像 過去拉賈帕克薩家族的哥哥馬辛達．拉賈帕克薩擔任總理，弟弟戈塔巴雅．拉賈帕克薩則擔任總統

權貴家族壟斷政治

其實今天斯里蘭卡整個國家走到破產的地步，拉賈帕克薩家族仍要負最大責任。1948年獨立後，斯國仿效英國建立內閣制民主政體，由斯里蘭卡自由黨（SLFP）與聯合國家黨（UNP）輪流執政。1977年的一次修憲公投把憲法改為類似法國的半總統制，讓總統擁有更大權力，2010年總統馬辛達拉賈帕克薩連任成功之後，更推動修憲讓總統得連選連任，最後在2015年競選第二次連任的時候輸掉總統寶座。

不過他的繼任者斯里賽納（SLFP）與其總理維克勒馬辛哈（UNP）原本就分屬不同政黨，同床異夢的執政結果是政策紊亂、經濟也未見好轉。馬辛達重整旗鼓後組成新政黨「斯里蘭卡人民陣線」（SLPP），在2019年成功把弟弟戈塔巴雅拉推上總統寶座。