蔣萬安駁「躺平說」公布競選團隊：總幹事林奕華、 副主委賴士葆和費鴻泰，蔡正元等人也入列

國民黨台北市長參選人蔣萬安日前被媒體報導在競選組織人事、選戰節奏、宣傳主軸等都不明，甚至團隊出走，基層還被可能的競爭對手台北市副市長黃珊珊拔樁；「躺平選法」引發藍營基層焦慮，今（25）日蔣萬安在臉書發文，宣布立委林奕華為競選總部總幹事、賴士葆、費鴻泰為副主委，還有蔡正元、陳永德、王浩等人助陣。

蔣萬安：邀請在地立委和議員擔任競選總部要角

蔣萬安在參選之初表示要將讓台北「藍天再現」，組成最強台北隊，並且把台北市打造為疫情後的一流國際都市；不過提名之後，蔣萬安的的競選團隊一直未拍板，也沒有大型活動；在民進黨提名陳時中後，陳時中的聲勢不錯，競選團隊也在幾天內到位；相較之下藍營的選戰節奏則十分不明確，被質疑「佛系」、「躺平」。

不過蔣萬安很快就反駁自己的團隊「躺平說」，今天更在臉書發文公開，將邀請數位立法院的好同事包括立委林奕華擔任競選總部總幹事、賴士葆、費鴻泰擔任競選總部副主委，3人都是優秀在地立委、深耕基層多年，對於組織及市政議題，一定能給予最大協助。

另外議員陳永德、王浩將擔任競選總部執行總幹事，蔣萬安表示，透過他們多年紮實議會問政經驗，將政策、地方組織、市民期待匯聚成最大的正向能量，一同提升台北市民的生活品質。

值得注意的是，7連霸松山信義區議員陳永德，基層實力雄厚，曾傳出蔣萬安潛在對手、台北市副市長黃珊珊頻頻向陳永德招手，如今陳永德被邀請為執行總幹事，可見將回歸「藍營」。

另外還有吳碧珠、林郁方、周守訓、費鴻泰、潘維剛、羅淑蕾、蔡正元、蔣乃辛、李慶安、賴士葆，將分別擔任台北市12個行政區後援會榮譽總會長。

蔣萬安說，除了有前輩們的豐富經驗作為最佳後盾，也有許多年輕戰力即將正式與大家見面，未來的台北隊世代團結、經驗傳承，一起努力前進。

蔣萬安的發言人團隊日前也曝光，包含立委李德維、李貴敏、洪孟楷等人；立委洪孟楷日前透過臉書指出，2022年底縣市長選戰，北北基桃非常關鍵，三個直轄市加總約千萬人口，而一日生活圈能夠區域整合共同作戰、共同發展才是全民之福。蔣萬安上週邀請他擔任競選發言人，他當然義不容辭，希望能發揮戰力、讓北北基桃一起贏。

蔣萬安31日也將舉辦士林區後援會成立大會，這是蔣萬安在12行政區中的首個後援會，前台北市議會議長吳碧珠將出席力挺；另外11區的後援會，也預計在近日完成組建，未來將透過舉辦活動等方式，為蔣萬安的選情加溫。

此外，競選總部主委將留待下一波人事案公布，可望由台北市前市長郝龍斌、前立委丁守中出任，至於是否以主委職稱或其他職務，團隊仍在溝通當中。

陳時中、黃珊珊都出書，蔣萬安：新書也即將發布

年底九合一選舉重頭戲的台北市長爭逐戰，藍、綠、白三腳督態勢底定，陳時中確定獲綠營徵召後，民進黨立即宣布多位立委進駐總部，也宣告進入戰鬥模式；而黃珊珊據了解因為台北市另一位副市長蔡炳坤倒下住院，目前市政工作繁重，可能會到8月中才宣布參選，但目前也都有積極活動，持續透過市政活動累積選情熱度。

例如陳時中、黃珊珊分別出版新書《溫暖的魄力：陳時中的從醫初心》及《黃珊珊：33個人生故事》，並在上週末個別舉辦新書發表會；陳時中與市議員的看板更是到處掛起，而還未正式宣布參選的黃珊珊，已經在台北市大安區街頭出現「祝黃珊珊更上一層樓」大型看板。

蔣萬安日前出席活動後接受媒體聯訪則表示，其實他的新書也即將發布，讓大家更了解多個面向的蔣萬安，他不只是立委，也是兩個孩子的爸、新創律師，將帶給台北市無限的可能與希望。

而國民黨主席朱立倫也對媒體透露，透過黨機器協調相關黨公職人員，提供蔣萬安陣營資源與協助。隨著競選團隊陸續到位，接下來就要看蔣萬安能否帶領藍營基層，讓國民黨在三腳督的情勢中順利找回優勢，幫助選情聲勢上揚。

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核稿編輯：翁世航