南京九華山玄奘寺供奉「戰犯」靈位與論炸鍋，我懷疑一開始就有中共官方的勢力介入
我們想讓你知道的是
在歷經過日軍大屠殺的南京，三藏塔一如台灣的八田與一紀念園區，成為極少數可以肯定日本或者汪精衛政權功勳的「親日」景點。
安倍晉三去世還不滿一個月，又從中國大陸傳出了一則與日本有關的負面消息，那就是位於南京九華山公園的玄奘寺內，居然供奉著田中軍吉、松井石根、谷壽夫以及野田毅等四名南京大屠殺戰犯的靈位。消息傳出之後，中國大陸網民一瞬間炸了鍋，紛紛質問南京市人民政府，如果類似事件發生在韓國或者以色列會是什麼樣的情景。
以習近平統治下的中國大陸，比以往更加重視民族主義推廣的情況來看，南京當局自然不敢掉以輕心。接獲網民的檢舉之後，立即表示會清查到底。包括共青團在內的中共宣傳機器也動了起來，揚言將以《中華人民共和國英雄烈士保護法》來給祭祀戰犯的「元兇」治罪。自7月8日安倍晉三遇刺以來所掀起的反日聲浪，又進入了一波新的浪潮。
筆者身邊許多對岸的朋友，都認為這只是某個「傻子」的個人行為，代表不了中國大陸政府也代表不了中國大陸人民。不過筆者認為其實沒有那麼簡單，一來要在玄奘寺裡搭建牌位，要花上30000到50000不等的人民幣，換算成新台幣就是15萬到25萬之間。而且還是搭建四個人的牌位，那就是60萬到100萬，絕非單純一個瘋狂親日或者精日的傻子所出得起的價錢。
此外根據塔位上透露的消息，四座塔位是從2018年起就搭建起來的，如果玄奘寺的收費標準是以年為單位，那麼四年下來的收費就是240萬到400萬起跳。相信絕對不會是有人單純為了發洩情緒或者惡作劇，刻意花費巨資供俸這四名日本戰犯。可是從牌位的設計來看，又過於粗糙簡陋，上面的文字看起來更像是鬼畫符，要講真的是在認真為四位戰犯悼念，其實筆者也感覺不出來。
更何況四位戰犯，都是直接涉及南京大屠殺的侵華元凶，不是在東京審判就是在南京審判被判處了死刑，只要是稍微懂近代史的人都聽過他們。即便南京市民大多數都是「麻瓜」，對政治歷史不感興趣，也不可能長達四年的時間沒人發現。遽聞這件事情早在2月份就已經傳出，但是被刻意壓了下去，直到7月才報導出來，可見中共官方對此不可能不知情的。
先談談玄奘寺
首先是南京九華山的玄奘寺，本身就是日本侵略中國遺留下來的遺跡。起源於1942年2月23日，日軍中支那派遣軍兵工廠在南京中華門外興建神社，意外挖掘到唐朝僧人玄奘，即小說《西遊記》裡唐三藏原型人物的頭骨。高森本來就是一位狂熱的佛教徒，且《西遊記》小說又在中日兩國都膾炙人口，因此強烈主張送回日本。
不料消息走漏，為在汪精衛政權內兼任行政院副院長與外交部長的褚民誼所得知，便立即向日本方面交涉讓玄奘的頭骨留在中國。以日軍過去的習性，對於傀儡親日政權的要求是不屑一顧的，可如今所謂「大東亞戰爭」已經開打，以黃種民族解放者自居的日本，確實是有動員中華民族主義起來對抗英美盟軍的政治需要。
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【動畫】有些蔬果農藥洗不掉，你還放心給家人吃嗎？全台唯一百分百檢驗電商平台「無毒農」把關農藥殘留0死角
我們想讓你知道的是
蔬果外觀看不到的「農藥殘留」問題，是最常見的食安危機之一，非常值得留意。「無毒農」是台灣唯一「全產品檢驗」的農產平台，用最嚴謹的態度與決心，為消費者把關平台上的農產品安全。
「民以食為天」，吃是每天生活中不可或缺的一件事，而「天天五蔬果」則是維持健康的基本營養需求，但吃進肚裡的這些蔬菜、水果的食品安全，你放心嗎？
蔬果殘留的農藥不一定能洗掉，挑選優質蔬果來源最重要
農藥依據作用機制特性，可以分為系統性農藥、接觸性農藥兩種，接觸性農藥是將農藥噴灑在作物表面，讓病蟲害直接接觸藥劑而被殺滅；系統性農藥則會在植物體內透過輸導作用分布在植株中，以達到消滅病蟲害物的目的。由於系統性農藥是在植物體內而非僅在植物表面作用，若系統性農藥過量殘留時，無法透過清洗方式將其除去，所以挑選安心的蔬果來源，比將蔬果清洗仔細來得更重要。
蔬果農藥殘留怎麼驗？質譜快篩法最精準
要為所有的蔬果把關安全，可不容易！光是台北農產運銷公司（北農）單日的蔬菜成交量就可達約1,500噸，全台灣每天吃掉的蔬果這麼多，是怎麼把關的呢？目前國內的農產中心是採隨機抽驗方式，從大量蔬果中抽出一些樣本檢驗農藥殘留量，有時農藥殘留量不合格率可以達到10%，甚至在2021年時，行政院消保處抽驗網購蔬菜產品的農藥殘留結果更為驚人，不合格率達30%，其中一件青蔥產品的農藥超標量達到36倍；而2022年消基會抽驗同時抽驗進口草莓與本土草莓，不合格率竟也達到50%。這樣的狀況，實在讓人難以心安，非常需要仔細檢驗與把關。
那麼，蔬果的農藥殘留是使用什麼方式來檢驗呢？目前常用的農藥快速檢驗方法（快篩法）可分為生化法、拉曼光譜法、質譜快篩法。歷史最悠久的生化法是目前國內各大市場、量販店，最普遍的快篩方式，主要方式為讓農藥與試劑反應後生成顏色，以顏色變化測定農藥殘留量。這種方法快速、便宜，但對於農藥專一性較低，只能驗出30多種的農藥。
農藥種類越來越多、廠牌更複雜，接下來介紹的拉曼光譜法與質譜篩檢法，就是替代生化法的新科技。拉曼光譜法使用拉曼散射儀檢測，速度快是其優點，缺點則是偽陽性偏高，專一性不及質譜快篩法。至於質譜快篩法，是農委會農業藥物毒物試驗所研發的專利方法，獲得歐盟、美國、日本、台灣等多國專利，也是衛生福利部食品藥物管理署公開建議的檢驗方法。每種農藥只要有對應的有機物感應劑，就能驗得到，單件樣品檢測時間最快只要10分鐘。更重要的是檢驗結果更加精準、正確，是目前全世界農藥檢驗的標竿技術。但相對的，儀器成本非常高，需要長期投資，且對檢驗人員的專業有所要求。以防疫時代的醫療應用來譬喻，拉曼光譜法是很好的快篩試劑，質譜篩檢則是準確性、敏感性高的PCR檢測。
也因為質譜快篩法的成本高昂，因此除了農產中心、學術單位或專業檢驗公司外，一般通路平台投資的意願不高。以無毒、友善、安心為核心理念經營的農產電商平台「無毒農」，是全台灣第一個獲得國家藥毒所技術技術轉移的質譜快篩法的農產平台，也是台灣唯一「全產品檢驗」的農產平台，用最嚴謹的態度與決心，為消費者把關平台上的農產品安全。
日常選購蔬果時，除了確認業者是否符合國家標準，更要選擇科學方式檢驗合格的產品，且在食用之前多加清洗、去皮，以減低農藥的殘留，確保食用安全。
無毒農六大安心保證，是消費者最安心的後盾
無毒農為平台上所有農產商品提供六大安心保證：第一保證全部商品經過質譜儀檢驗農藥殘留合格，365天每天都檢驗，時時刻刻為客戶嚴謹把關食品安全；第二保證檢驗標準堅持比政府雙倍嚴格。全商品保證無農藥或低於國家農藥殘餘安全值一半以下。而全國農藥減半也是2027年全國要達到的永續環境目標；第三保證產地直送最新鮮，這歸功於無毒農致力建立對農友、土地、消費者都友善的正向循環機制，與多位小農建立合作關係，以產地直送方式減少中間的層層剝削，同時讓消費者、農友都受益。
無毒農的第四保證，則是提供最完善放心的退換貨機制，消費者若對收到的商品有疑問，24小時內拍照、聯繫客服，就能無條件退換貨；第五保證是產品投保食品安全險，不只有質譜儀檢驗把關，更透過食品安全險提供消費者更完整的保障。第六保證則是推廣食農教育，與農友們合作一起推廣農業議題，讓更多人了解農產品的生產過程，珍惜農產資源的可貴。
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