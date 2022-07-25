南京九華山玄奘寺供奉「戰犯」靈位與論炸鍋，我懷疑一開始就有中共官方的勢力介入

安倍晉三去世還不滿一個月，又從中國大陸傳出了一則與日本有關的負面消息，那就是位於南京九華山公園的玄奘寺內，居然供奉著田中軍吉、松井石根、谷壽夫以及野田毅等四名南京大屠殺戰犯的靈位。消息傳出之後，中國大陸網民一瞬間炸了鍋，紛紛質問南京市人民政府，如果類似事件發生在韓國或者以色列會是什麼樣的情景。

以習近平統治下的中國大陸，比以往更加重視民族主義推廣的情況來看，南京當局自然不敢掉以輕心。接獲網民的檢舉之後，立即表示會清查到底。包括共青團在內的中共宣傳機器也動了起來，揚言將以《中華人民共和國英雄烈士保護法》來給祭祀戰犯的「元兇」治罪。自7月8日安倍晉三遇刺以來所掀起的反日聲浪，又進入了一波新的浪潮。

筆者身邊許多對岸的朋友，都認為這只是某個「傻子」的個人行為，代表不了中國大陸政府也代表不了中國大陸人民。不過筆者認為其實沒有那麼簡單，一來要在玄奘寺裡搭建牌位，要花上30000到50000不等的人民幣，換算成新台幣就是15萬到25萬之間。而且還是搭建四個人的牌位，那就是60萬到100萬，絕非單純一個瘋狂親日或者精日的傻子所出得起的價錢。

此外根據塔位上透露的消息，四座塔位是從2018年起就搭建起來的，如果玄奘寺的收費標準是以年為單位，那麼四年下來的收費就是240萬到400萬起跳。相信絕對不會是有人單純為了發洩情緒或者惡作劇，刻意花費巨資供俸這四名日本戰犯。可是從牌位的設計來看，又過於粗糙簡陋，上面的文字看起來更像是鬼畫符，要講真的是在認真為四位戰犯悼念，其實筆者也感覺不出來。

更何況四位戰犯，都是直接涉及南京大屠殺的侵華元凶，不是在東京審判就是在南京審判被判處了死刑，只要是稍微懂近代史的人都聽過他們。即便南京市民大多數都是「麻瓜」，對政治歷史不感興趣，也不可能長達四年的時間沒人發現。遽聞這件事情早在2月份就已經傳出，但是被刻意壓了下去，直到7月才報導出來，可見中共官方對此不可能不知情的。

Photo Credit: 國史館 汪精衛政權的官員每人捐獻一塊錢，在九華山上興建供奉玄奘的三藏塔

先談談玄奘寺

首先是南京九華山的玄奘寺，本身就是日本侵略中國遺留下來的遺跡。起源於1942年2月23日，日軍中支那派遣軍兵工廠在南京中華門外興建神社，意外挖掘到唐朝僧人玄奘，即小說《西遊記》裡唐三藏原型人物的頭骨。高森本來就是一位狂熱的佛教徒，且《西遊記》小說又在中日兩國都膾炙人口，因此強烈主張送回日本。

不料消息走漏，為在汪精衛政權內兼任行政院副院長與外交部長的褚民誼所得知，便立即向日本方面交涉讓玄奘的頭骨留在中國。以日軍過去的習性，對於傀儡親日政權的要求是不屑一顧的，可如今所謂「大東亞戰爭」已經開打，以黃種民族解放者自居的日本，確實是有動員中華民族主義起來對抗英美盟軍的政治需要。