未來台北如果要辦「雙城論壇」，應以烏克蘭首都基輔為首選

文：黃澎孝

柯文哲任內最後一場「台北上海雙城論壇」在規模縮減、時間縮短到僅1個小時就草草結束了。但是，上海市長龔正仍不忘抓住最後的機會強調：「兩岸交流離不開共同的政治基礎。」再次證明了「雙城論壇」的政治性與統戰性的本質。

令人側目的是，柯文哲受訪時竟以挑釁的口吻開嗆：「陳時中要嘛就直接講上任不辦。」儼然柯P已預知陳時中會當選台北市長接他的班。陳時中也以「未來市長」的高度，回應說：「目前不宜辦」，但未來「有需要、有意義就會辦」。

其實「城市交流」本是現代國家增進民間友誼的最佳平台。而台北市作為台灣的首府，同時也是英國風尚雜誌Monocle評比為年度全球名列第10的最宜居城市。未來的台北市長，實不應像柯文哲那樣，眼光僅侷限在中國，而更應該放眼全世界，特別是與我們互動密切的日本、美國和越來越關注台灣的歐洲國家。

其實，城市交流和民間的友誼交往，應該是「去政治化」、去「形式主義化」，更不要太現實低俗的充滿利益考量。

台北應該是一個友善又有愛的城市，讓我們多一點人性，少一點政治。讓我們的「台北人」和「紐約客」「東京桑」一樣成為地球村的芳鄰。共同關懷全世界，讓城市成為人類宜居的家園，而不是虛矯的政治舞台，甚至於成為侵略者的殺戮戰場。

我們也像柯P一樣，看好陳時中最有可能成為台北的下一位市長。但是，我們相信以陳時中在防疫指揮官任內的表現，他一定會是一個更有「人味」的市長。

我建議陳時中當選後，首站出訪烏克蘭首都基輔市，一方面向基輔硬漢市長克里琴科（Vitali Klitschko）表達敬意，同時，也要向這個不幸遭受戰火蹂躪的城市，主動伸出「Taipei Can Help」的友誼之手。

且讓新的「雙城論壇」，就從「台北—基輔」出發，讓台北的城市之愛，表達「台灣—烏克蘭」感同身受的心靈共鳴吧。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航