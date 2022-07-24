美國前防長艾斯培建議台灣擴充兵員，曾經從軍17年的我感到不以為然
我們想讓你知道的是
事實上，在美中博弈長期對峙的局面下，台灣當然首當其衝。但是，我們也要很清楚的認識到：台灣固然需要美國，美國又何嘗不需要台灣呢？換言之，美台戰略合作夥伴關係，應該是互惠而平等的。
文：黃澎孝
美國防部前部長艾斯培（Mark Esper）日前率團訪台，並對台灣國防政策提出4項建議，包括應大幅增加國防預算、強化不對稱作戰等等「老生常談」外，還建議「台灣男女都應服義務役至少一年以上」這就引發了不少議論。
我是受過完整軍事教育，又有過17年軍旅生涯的「職業軍人」。但是，對於艾斯培的兵役建議，卻期期不以為然。
首先，我認為兵役問題牽涉到國家總體人力的問題。在台灣長期少子化的影響下，台灣總體產業人力短缺的問題已越來越嚴重。因此，不論是增加國軍人力資源或是延長兵役時間，都要從長計議。
其實，站在美國的立場，當然希望台灣方面能夠更多、更大的承擔在印太戰略中的責任。甚至於美國軍方也不乏其人，希望台灣擴充兵員，並鼓勵台軍演練近戰、夜戰、城鎮戰，以增加共軍登陸台灣後的戰損。
問題是，明明美國有條件，有能力，只要有心介入，共軍哪有登陸台灣的機會呢？除非美國是有意「放水」，故意讓台灣成為消耗共軍戰力的陷阱吧？但這可就要讓台灣人民付出鉅大的生命代價，如果美國想一廂情願的下這樣的指導棋，台灣當然不可盲目的接受。
事實上，在美中博弈長期對峙的局面下，台灣當然首當其衝。但是，我們也要很清楚的認識到：台灣固然需要美國，美國又何嘗不需要台灣呢？換言之，美台戰略合作夥伴關係，應該是互惠而平等的。
因此，我們固然應該承擔在印太戰略中應有的防務責任，但是，我們也必須清楚的拒絕當作美國削弱中國綜合國力的軍事陷阱。其實，我們應該「善用」島內「親中勢力」的言論，讓美國深刻瞭解，如果想要「放水」讓共軍登陸台灣，或想鼓勵台軍進行「持久戰」的準備，都是不切實際，也不可行的。
按照《易經》的道理，逞強對我們沒有什麼好處，有的時候「示弱」反而奇妙無窮。試想：恰恰因為台軍的質與量都「不足以為恃」，因此，美國務必在共軍侵台的「第一時間」，就得要毫不遲疑的介入。否則的話，台軍被打「躺平」了，美軍必然得付出更大代價不是嗎？
其實，俄烏戰爭已明明白白的告訴世人：未來戰爭的型態必然朝向資訊化、電子化、無人化的方向發展。這個趨勢，恰恰也是台灣科技發展的強項。換言之，未來抗中保台，絕不是兵多就管用。而應該要善用台灣海峽的天然屏障，以及台灣地理、地形上的優勢，全力做好戰力保存，以提高「第一擊」的防禦生存能力。
當然更要發揮台灣的科技優勢，致力於擴大發展無人機、無人艦、自動化無人火力系統。以及遠距攻擊，源頭報復的各色制空、制海飛彈武器。以拒敵於彼岸，殲敵於海峽，絕不讓共軍登陸本島，這才是全軍破敵的正辦吧。我們又何必非讓我們的子弟兵，為整個印太戰略去拼命呢
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】「農膜回收三原則」正確回收、減少污染，友善環境愛地球
我們想讓你知道的是
將農膜以正確方式妥善回收，有助於減少環境污染，更可以增加資源再利用的機會，達到友善環境、永續資源的目標。
在農業生產的過程中，農民會運用許多不同的資材來讓農活更順利進行，其中最常見的資材之一就是「農膜」。
農膜是什麼呢？農膜是用於覆蓋農地或溫(網)室披覆的塑膠布，其中，覆蓋農地的塑膠布常見用於栽培草莓、小番茄、瓜果等農作物。使用農膜的好處包含抑制雜草生長、防止雨水沖刷土壤，也能降低肥料與農藥的使用，雙色農膜的淺色面還有反射陽光、幫助日照均勻的效果，因此是許多農民不可或缺的資材。
然而農田覆蓋用的農膜屬於消耗品，必須年年更換，根據農糧署統計，每年農業生產過後所衍生的農膜超過一萬公噸，數量相當可觀。這些用過的農膜大多夾雜泥土或植物殘株，難以回收再利用，因此有部分農民會將其作為垃圾丟棄，甚至是違法棄置掩埋、私下焚燒，造成環境負擔與空氣污染。
農膜問題OUT！農委會與環保署攜手打造完整農膜回收流程
為解決農膜對環境的影響，農糧署與環保署共同合作，一起解決農膜去化問題，由農糧署提供宣導與講習、輔導農民使用正確回收方式收集農膜，環保署負責協調地方環保單位集中清運，交由再利用業者進行回收處理，以跨部會合作方式建立完整農膜回收流程，有效解決廢棄農膜問題。
使用過的農膜可透過人工、機械方式進行回收，收集過程務必遵循「農膜回收三原則」，才能讓回收農膜的再利用性變得更好。農膜回收三原則分別為：
- 在天氣好且土壤乾燥時進行回收
- 將農膜上的殘株、石子與沙土抖落，減少異物夾雜
- 將回收好的農膜折疊整齊並依照材質分類
農民可以採取人工方式回收農膜，不論是單人、雙人回收，農糧署都建議依照回收三原則的執行方式讓回收效率最佳化；若以機械方式回收農膜，則能同時初步清潔與摺疊農膜，省時省力又增加回收可利用性，目前農糧署有補助購置農膜回收機（附掛式塑膠布回收機），個別農民補助1/3、農民團體補助1/2，幫助農民做好回收工作。
要解決農膜衍生的環境問題，需要農民與政府一同攜手努力達成，除了回收時遵循農膜回收三原則整理農膜外，也建議優先採購可回收利用材質，或者採用替代材料取代傳統塑膠農膜，例如改用稻殼、稻稈、生物性可分解農膜等，以多管齊下的方式，改善農膜污染問題，讓環境變得更好！
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