美國前防長艾斯培建議台灣擴充兵員，曾經從軍17年的我感到不以為然

文：黃澎孝

美國防部前部長艾斯培（Mark Esper）日前率團訪台，並對台灣國防政策提出4項建議，包括應大幅增加國防預算、強化不對稱作戰等等「老生常談」外，還建議「台灣男女都應服義務役至少一年以上」這就引發了不少議論。

我是受過完整軍事教育，又有過17年軍旅生涯的「職業軍人」。但是，對於艾斯培的兵役建議，卻期期不以為然。

首先，我認為兵役問題牽涉到國家總體人力的問題。在台灣長期少子化的影響下，台灣總體產業人力短缺的問題已越來越嚴重。因此，不論是增加國軍人力資源或是延長兵役時間，都要從長計議。

其實，站在美國的立場，當然希望台灣方面能夠更多、更大的承擔在印太戰略中的責任。甚至於美國軍方也不乏其人，希望台灣擴充兵員，並鼓勵台軍演練近戰、夜戰、城鎮戰，以增加共軍登陸台灣後的戰損。

問題是，明明美國有條件，有能力，只要有心介入，共軍哪有登陸台灣的機會呢？除非美國是有意「放水」，故意讓台灣成為消耗共軍戰力的陷阱吧？但這可就要讓台灣人民付出鉅大的生命代價，如果美國想一廂情願的下這樣的指導棋，台灣當然不可盲目的接受。

事實上，在美中博弈長期對峙的局面下，台灣當然首當其衝。但是，我們也要很清楚的認識到：台灣固然需要美國，美國又何嘗不需要台灣呢？換言之，美台戰略合作夥伴關係，應該是互惠而平等的。

因此，我們固然應該承擔在印太戰略中應有的防務責任，但是，我們也必須清楚的拒絕當作美國削弱中國綜合國力的軍事陷阱。其實，我們應該「善用」島內「親中勢力」的言論，讓美國深刻瞭解，如果想要「放水」讓共軍登陸台灣，或想鼓勵台軍進行「持久戰」的準備，都是不切實際，也不可行的。

按照《易經》的道理，逞強對我們沒有什麼好處，有的時候「示弱」反而奇妙無窮。試想：恰恰因為台軍的質與量都「不足以為恃」，因此，美國務必在共軍侵台的「第一時間」，就得要毫不遲疑的介入。否則的話，台軍被打「躺平」了，美軍必然得付出更大代價不是嗎？

其實，俄烏戰爭已明明白白的告訴世人：未來戰爭的型態必然朝向資訊化、電子化、無人化的方向發展。這個趨勢，恰恰也是台灣科技發展的強項。換言之，未來抗中保台，絕不是兵多就管用。而應該要善用台灣海峽的天然屏障，以及台灣地理、地形上的優勢，全力做好戰力保存，以提高「第一擊」的防禦生存能力。

當然更要發揮台灣的科技優勢，致力於擴大發展無人機、無人艦、自動化無人火力系統。以及遠距攻擊，源頭報復的各色制空、制海飛彈武器。以拒敵於彼岸，殲敵於海峽，絕不讓共軍登陸本島，這才是全軍破敵的正辦吧。我們又何必非讓我們的子弟兵，為整個印太戰略去拼命呢

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航