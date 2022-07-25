那些學校沒教的事：實習，是「實務學習」還是「實戰演習」？

文：公關人生相談室

看到《商業周刊》執行長郭奕伶，針對近日錄取的商周執行長實習生發文。內容談到這位年僅20歲的實習生，不但在面試時就展現了對於商周的理解、議題的深入研讀與認識出版產業與商業世界的企圖心，甚至連版權頁都仔細研究過。更在面試提問面試官時，精準地提問跟組織分工有關的問題，而不僅僅是用套版面試問題應付。

而在這位20歲的實習生上工後，郭執行長更提供了更多她對於這位實習生的觀察。不但陪同出差時，會把贈書仔細地用蛋捲盒裝好，避免書被折到，連執行長要會面的對象、所屬企業與近期新聞也都做了仔細的研究，更主動爭取要參與記者每週報稿，也是最容易接收到第一手訊息的編輯會議。

回想自己曾經擔任過實習生，也在職涯歷程中帶過不下數十位實習生的經驗。其實實習這件事，與其說是實務練習職場工作內容，更多的是建立產業與職涯發展的系統觀。學校教育單向吸收、產出與順水推舟式的學習方式，強調的是只要超過某個基準線以上就符合標準。就像是認證優良食品一樣，透過一個個考試和認證關卡，每一個學生都像是身上蓋著優良食品標章的產品，送出學校產線後就到職場上待價而沽。

然而，真正進到職場後，才會發現原來光有優良食品標章不夠，在優良食品標章外，還有更精細的認證。就像是超市內常見的香蕉一樣，不但分產地、品種還會分良級、優級和特級，甚至連能在哪個通路販賣都是精心設計過的流程。

便利商店30元買兩根香蕉，同樣價格在市場可能可以買到一串香蕉。這中間的差異是什麼呢？

或許回到那些我們曾經當過的實習生或帶過的實習生。差異從來不直接來自已經無法改變的條件，像是來自的學校或是所唸的科系，更多的是實習生在自己的既有條件上，自己願意為想投入的產業、領域甚至是裡面相關的人投入多少研究心力？而投入的心力，能否能以別人可以理解的方式展現，也能在成果不如預期時及時調整？

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

有人說這是軟實力，也有很多是學校沒教的東西。於是坊間也應運而生一堆培養軟實力像是領導力、溝通協調能力、團隊合作能力與思辨能力的營隊。然而，與其上再多概念性的課程，都不如把自己丟入真實的場域中，真實地跟人互動、觀察、反思、再互動、調整。在不斷地迴圈練習中，從他人眼觀察自己倒映的樣貌，也從他人的真實反饋中，了解自己在人際體系中的樣態。

每一個剛進入職場的個人都像是一個孤島，但孤島要得以與外界交流，需要搭建道路、橋樑甚至是用不同的交通工具去其他的島上交流。橋樑、道路和不同的交通工具，就像是我們進入陌生領域新建立的知識點。無論是產業上下游的關係、產業橫向的競爭關係，或是在這些關係中的每個人所扮演的角色。

然而，還抱著從學校出來的資格論或認證論的實習生或是新鮮人，最常踩進的誤區是以為自己是宇宙的中心，而其他星球應該繞著自己運行，對於其他星球發生的事情無感；而對於其他星球知識的汲取，仍處於被動的吸收與等待給予，於是孤獨的星球還是罕無人跡的星球，無法與其他星球一起構築星系。

於是，最常見的狀況是，說得一口好概念卻沒有作法；或是對於困境和挑戰只有現狀描述與諸多不能，而沒有提供替代方案，無法將思考與執行結合甚至是減少落差；這或許是初入職場時的最常見的地雷。

而對於用人主管來說，最怕的是期待落差中無法彌平的對於事物標準及格、品質好壞甚至是關係品質的概念落差。這樣的落差是實習生學習的機會，同時也是用人的挑戰。實習生願意靠著學習、主動性甚至是有效試錯縮短落差，此為主管之幸，甚至之後有機會讓實習生經過一段時間訓練，真正體會到有效學習所帶來的增值效應。

反面來說，主管最怕的或許也是像是高價股票跳水的期待落差。有著漂亮履歷、滿腦子想法，卻不願意實際鑽進概念的細節進行實作，而對於成功和失敗也只有非常單一的想像，只要碰到困難就轉彎，終究只能追逐著自己的影子，而無法多往目標前進一些。

實習，不但是實務學習也是實戰演練，更是讓概念可以在風險可控狀況下落地的最好機會。與其在心中思考一百遍實驗步驟，倒不如真真切切地開始做實驗。讓概念、做法和人都可以彼此互動，體驗自己投入職涯和工作的系統觀中所能與他人產生的化學變化，也從現實的照映中更真實認識自己的能與不能。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航