宋高宗跟金朝簽訂《紹興和議》，註定了南宋未來的餘暉落日

文：私の部屋：世界、歷史、人生的万華鏡

山外青山樓外樓，西湖歌舞幾時休？暖風熏得遊人醉，直把杭州作汴州。 －南宋，林升《題臨安邸》

故事的場景，我們回到了西元1127年6月12日的應天府（今中國河南省商丘）。當時遭金國兵士窮追猛打，好不容易安抵應天府的宋康王趙構（1107－1187），眼見昔日江山、王國版圖逐一落入蠻邦之手，甚至連自己的父兄，徽宗、欽宗兩位皇帝也都淪為敵國的人質。

所以在群龍無首之下，選定這一天（陰曆五月初一庚寅日）登基稱帝，年號「建炎」，以求延續宋王國社稷的正統與法脈。然在治理區域已偏安南疆的情況下，改元之日，順勢也成為史學家所稱，南宋政權開國日（國慶日？）。

夫「建炎」也，一說炎字乃權威，求再建中樞道統者；二說，據陰陽家「五德始終說」的論述，宋為火德，而火德乃是大宋根基，又炎字由兩個火​​結合而成，故建炎年號更有著重建大宋基業之涵義。

20出頭、換作今日正是大專生血氣方剛、充滿抱負胸懷的年齡，趙構起初可說是滿腔熱血，主張應傾舉國之力抗金為先，消滅金寇，完成統一大業。所以任用大量的主戰派朝臣，如李綱、岳飛等，頗有光武中興之為……而且劉秀可是而立之年才登基稱帝的呢。

但是，建炎三年的初春，以苗傅、劉正彥為首的將領，發動了一場以清君側之名誅殺權臣與宦官，並要求趙構禪讓於子的政變風暴。雖然最後功敗垂成，苗、劉兩人遭到凌遲，暫時「下野」的趙構也僥倖奪回政權；可「苗劉兵變」之後，趙構越發畏懼地方武將的擁兵自重，更深深憂慮著北方的兩顆未爆彈，也就是徽宗、欽宗兩位「前」皇帝。

因為父兄一旦獲金人釋放，南下宋國，那趙構的皇位正統勢必將受到影響，接班順位也跟著倒退⋯⋯因而讓他跌入了重文輕武的網羅，寧可兵不識將，也不願將士同命。但就算主戰派及主和派在宋國朝中形成恐怖平衡，建炎三年入秋後的金軍長驅直入，完顏宗弼（民間傳說中常稱的金兀朮、四太子）遣阿里、蒲盧渾為先鋒，憑著「搜山檢海」之姿趁勝追擊。趙構退無可退，居然流落到了浙江海上，御舟載沉載浮，堂堂一朝龍子，此刻顯得狼狽不已。

Photo Credit: Unknown @Wiki Public Domain 岳飛

萬幸的是，仰賴海中風暴的意外襲來與名將韓世忠、岳飛的精兵救駕，以少擊多，10萬金人只得撤退北返，不敢貿然再次南下。趙構也僥倖地於西元1138年（紹興八年）在臨安（今中國杭州）定都，並設建康（今中國南京）為留都……而他老爸徽宗的「訃聞」，前一年也已傳至宋國。

王位看似稍微坐穩的趙構，一方面借重勇敢的將帥替他保家衛國，但內心的小劇場，趙先生卻又害怕這些名將功高震主。身為一國之君，趙構的「世界觀」其實非常簡單，半壁山河能守住即可，無須再尋江山易手之法。這點可說是與岳飛等人積極北伐的態度截然不同……

尤其紹興10年7月以降，金將南攻失利，反而被岳飛領導的岳家軍一路反擊。宋國旗幟直接挺進至距開封府僅45里之遙的水陸要地朱仙鎮，逼得金軍守將急忙出逃。「撼山易，撼岳家軍難」的說法，更似乎讓宋國復興大業露出曙光。

只不過，人都是自私的，打從上帝創造亞當、夏娃以來，不管是皇帝還是奴隸，現在還是過去，無人躲過此一鐵律。趙構是人，加上時任宰相，嗯哼，是主和派領導者兼內閣意見領袖秦檜。

秦檜是曾經跟徽宗、欽宗兩位皇帝一同被挾往金國，但卻可以跨河越海兩千八百里，殺守軍、奪小船，然後又攜家帶眷平安回到宋國的「天選之人」。趙構與秦檜，君臣倆一拍即合，以發出12道「金牌」，宛若急急如律令般的手段，扼殺了宋國可能奏效的反攻計畫。

「如欲天下無事，南自南，北自北。」——秦檜返宋之後的第一次上奏。 「檜朴忠過人，朕得之喜而不寐。蓋聞二帝、母后消息，又得一佳士也。」——趙構的回覆，檜也，佳士也、人才也。

紹興11年（西元1141年）2月，金國熙宗向南宋表達了友好之意，正式追封死去的徽宗為天水郡王，也將在押的欽宗去除「三品重昏侯」的貶號，升格為（二品）天水郡公，一個王、一個公，似乎讓趙構感動到「痛哭流涕」。

真假？當然，君不見兩個月後，趙構一道聖旨，正式把岳飛、韓世忠、劉錡、楊沂中等將領的軍權拔除，並在秦檜的殷切建議下，遣使入金，展開兩國議和作業。

「必殺飛，始可和。」——金國完顏宗弼命人傳給秦檜的書信。

秦檜是決定不演了，把自己的金國「內應」身分公表於世，還是想盡辦法「洗腦、蠱惑」趙構，我們今天不得而知。但經由協商取得了敵我一致的共識後，紹興11年12月（西元1142年1月27日）的歲末，「莫須有」三個字的罪名，趙構下令將岳飛「特賜死」。無論是賜下毒酒、斬首或賜自縊而死，岳飛的滿腔熱血，八千里路雲和月，終歸譜下了未竟全功的休止符。

秦檜像｜Photo Credit: 中央社

更早的一個月之前（冬11月27日），其子岳雲（1119－1142）以及部將張憲，已先遭到宋國的處斬。他們三人不是叛國，更絕非貪贓枉法，純粹是滿足金國所提出的和議要求，不殺岳飛，沒有和平，不除岳家，金人有危。這……趙構啊，你是誰的皇帝啦？

在戰爭與屈辱面前，你選擇了屈辱。可是，屈辱過後，你仍得面對戰爭。

800年後，英國一代名相邱吉爾（Sir Winston Churchill）如是說，但趙構沒機會，也或許壓根兒不願聽進去。

岳飛父子的項上人頭，「順利」換得了趙構生母（顯仁皇后）偕梓宮（徽宗靈柩）的南下歸鄉（欽宗當下沒有回來喔）。趙構加上秦檜，用自以為是的「C／P值」向金國表示宋國願意並渴望和平到來的最高誠意。所謂的《紹興和議》，終於完成了書面內容的定案。

金是老大，宋是老二；宋的皇帝是金所冊封的。原文：宋奉表稱臣於金，金冊宋主為皇帝。 每年做老二的都要依約納貢給老大。原文：宋每年向金國繳納貢銀二十五萬兩，絹二十五萬匹。 老大過生日，還有老大家門口貼春聯的時候，老二都要派人來唱生日快樂歌，還要祝恭喜發財。原文：每逢金主生日及元旦，宋均須遣使稱賀。

還有，岳飛這「不識相」傢伙先前所「搶來」的金國土地，包括唐州、鄧州以及商州、秦州的大半等，老二要無條件歸還給老大。