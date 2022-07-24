國安法下的2022香港書展：「巨靈之掌」壓下來，拍死一切

在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情仍在持續，中國《香港國安法》生效已有兩年的背景下，2022年香港書展7月20日開門迎客開卷，香港新任行政長官李家超主禮開幕。

作為半官方香港貿易發展局的商業促進活動，今年的書展有其尷尬之處：中小學因此前「提前放暑假」抗疫措施下仍在上學，首天雖然仍有忠實書迷進場「掃貨」，輿論預期悼念倪匡會成為焦點，加上官方安排書展聯乘「運動消閒博覽」和「零食世界」展銷會，但人潮明顯單薄。

書展參展商組成也有變化，既有親民主派政治類出版商被拒參展，也有從未缺席的書商首次放棄參展。一年前仍是政務司司長的李家超強調要警惕有人透過文化、藝術滲透來鼓吹「港獨」，一年後的新一屆書展，被中國駐港機構官方媒體形容是「和平、和諧、有序」的一次書展。

已有32年歷史的香港書展，再一次在荊棘中邁步。

香港書展：如果說2021年看見「政治紅線」，那2022年是……

2021年香港書展是在中國《香港國安法》頒布後首次舉行，當時已有出版界人士對《BBC中文》表示，因為摸不清《香港國安法》「紅線」，只能作自我審查。

2022年香港書展並不缺乏政治類書籍，但在陣營上進一步出現此消彼長。具中國駐港機構機關報身份的《文匯報》稱，本屆書展「愛國愛港書湧現」；剛於7月初出版，由中共中央宣傳部牽頭編輯的《習近平談治國理政》第四卷中英文版出現在書展上的顯眼位置。

Photo Credit: EPA / BBC News 多家書店在展攤顯眼位置展示中共中央總書記習近平的相關著作。

出版過許多諷刺香港時局書籍，自1990年香港書展初創以來一直參展的「次文化堂出版社」今年並未赴會，引起媒體注意。社長彭志銘對《BBC中文》記者說：「今年我們沒有新書出版，過去兩年參展都賠錢，就想休息一下，僅此而已。」

彭志銘連日來被香港媒體追訪放棄參展一事，覺得已「講來講去三幅被」（廣東話，形容說話重覆），沒有新意，不欲多談，但他在Facebook上多次發文談論這次決定，並感謝一些「老死」（死黨）參展書商仍然願意擺賣「次文化堂」出版的書籍。

其中一篇貼文說：「從第一屆起，從未缺席的次文化堂，首次不參加這個香港書展，耐人尋味？哈哈！」

彭志銘一年前曾向《BBC中文》記者指出，香港書展舉行期間的收入，佔次文化堂全年總收入40%或以上。換言之，缺席書展即意味著收入大減。

Photo Credit: China News Service / BBC News 一些書商趁香港故宮文化博物館剛開館不久，推銷有關北京故宮的圖書。

而在書展開幕的兩個月前，香港媒體報導，「有種文化出版社」、「山道文化出版社」及「蜂鳥出版」三家書商被香港貿易發展局拒絶參展，但沒有說明原因。

這三家出版社在2021年香港書展上發表了與2019年反對《逃犯條例》修訂案示威——即「反送中」示威——有關的《元朗黑夜》等著作，遭親建制團體向香港警察國安處報警，並向貿發局投訴，又被《文匯報》和中共《人民日報》旗下《環球時報》點名，指控它們「利用文化來扭曲下一代的價值觀，企圖挑起大眾對國家的仇恨，嚴重挑戰國家的主權和權威」。

其中，山道文化由前中學教師楊子俊於2016年成立，他在「反送中」示威爆發初期，於6月12日衝突中遭防暴警察發射催淚彈擊中右眼，因此在社會運動圈子中為人所認識。《BBC中文》記者曾嘗試透過網絡社交平台邀請山道文化受訪，但未獲回應。記者多次致電其頁面所示之手機號碼，但處於關機狀態。

楊子俊今年4月被起訴「參與非法集結」罪，目前處於保釋候審狀態。他曾對《美國之音》電台稱，去（2021）年遭投訴後，有警員到場檢查攤位，並表明書籍並無問題。但他本人被起訴可能是香港貿發局阻止山道文化參展的原因之一。

Photo Credit: HKTDC / BBC News 李家超（左二）一年前稱，要警惕有人在香港書展透過文化、藝術滲透來鼓吹「港獨」。

書展主辦方香港貿發局多次拒絶評論「個案」，副總裁張淑芬也不止一次強調不存在對參展商或參展書籍的「預先審查」。她說歡迎任何獲香港專門法院——淫褻物品審裁處——裁定屬非暴力、非不雅、非淫穢的出版物參展，但「一定要守法，也要遵從我們的參展商守則」。

張淑芬在7月19日傳媒預展上說：「要是收到有人投訴，覺得他們的書可能有問題，我們一向都有機制……要是投訴者與執法部門跟進，需要我們提供有關這個案的資料，我們都會充分合作，配合調查。」

出版商香港文學館總策展人，作家鄧小樺說：「我相信是有些好大的壓力——我們稱之為『巨靈之掌』——壓下來，拍死一切，（碎塊）彈得滿處都是，有很多後果，但它不會理會，它只想撲殺面前的東西而已。」

「這不是香港習慣的營運和統治方法。」

目前人在台北的鄧小樺對《BBC中文》記者說，她沒有足夠的「內幕消息」去判別這到底是當局有意為之，還是有人自作聰明，「但我覺得這是沒有必要的……新特首上任該吹一片和風，社會大和解這樣，有些如此嚴厲的手段……大家不那麼開心」。

其他書商似乎確實感受到了寒風。《明報》引述「不願具名參展商的職員」稱，一本最近出版的書籍被其上司認為題材敏感，這位上司除了決定不把書帶來參展，還建議其他參展商也不要把這本書帶來出售。書店本身有售關於2014年「雨傘運動」或1989年北京「六四」事件的書籍也不帶來展銷。

一家名為「藍藍的天」的出版社也受到香港媒體關注，其參展書籍包括資深記者區家麟的多本著作。區家麟今年4月被香港國安警察拘捕，指控他涉嫌犯下《刑事罪行條例》下的「串謀發佈煽動刊物」罪，目前在保釋候查狀態。