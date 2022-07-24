國安法下的2022香港書展：「巨靈之掌」壓下來，拍死一切
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鄧小樺認為，香港書展如今還要面對另一問題，就是作為促進貿易的活動，卻做不到自由貿易，百貨應百客，已到了「得其形而失其實」的境地。她只能希望以後不會再出現任何「反應過敏」的情況。
在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情仍在持續，中國《香港國安法》生效已有兩年的背景下，2022年香港書展7月20日開門迎客開卷，香港新任行政長官李家超主禮開幕。
作為半官方香港貿易發展局的商業促進活動，今年的書展有其尷尬之處：中小學因此前「提前放暑假」抗疫措施下仍在上學，首天雖然仍有忠實書迷進場「掃貨」，輿論預期悼念倪匡會成為焦點，加上官方安排書展聯乘「運動消閒博覽」和「零食世界」展銷會，但人潮明顯單薄。
書展參展商組成也有變化，既有親民主派政治類出版商被拒參展，也有從未缺席的書商首次放棄參展。一年前仍是政務司司長的李家超強調要警惕有人透過文化、藝術滲透來鼓吹「港獨」，一年後的新一屆書展，被中國駐港機構官方媒體形容是「和平、和諧、有序」的一次書展。
已有32年歷史的香港書展，再一次在荊棘中邁步。
香港書展：如果說2021年看見「政治紅線」，那2022年是……
2021年香港書展是在中國《香港國安法》頒布後首次舉行，當時已有出版界人士對《BBC中文》表示，因為摸不清《香港國安法》「紅線」，只能作自我審查。
2022年香港書展並不缺乏政治類書籍，但在陣營上進一步出現此消彼長。具中國駐港機構機關報身份的《文匯報》稱，本屆書展「愛國愛港書湧現」；剛於7月初出版，由中共中央宣傳部牽頭編輯的《習近平談治國理政》第四卷中英文版出現在書展上的顯眼位置。
出版過許多諷刺香港時局書籍，自1990年香港書展初創以來一直參展的「次文化堂出版社」今年並未赴會，引起媒體注意。社長彭志銘對《BBC中文》記者說：「今年我們沒有新書出版，過去兩年參展都賠錢，就想休息一下，僅此而已。」
彭志銘連日來被香港媒體追訪放棄參展一事，覺得已「講來講去三幅被」（廣東話，形容說話重覆），沒有新意，不欲多談，但他在Facebook上多次發文談論這次決定，並感謝一些「老死」（死黨）參展書商仍然願意擺賣「次文化堂」出版的書籍。
其中一篇貼文說：「從第一屆起，從未缺席的次文化堂，首次不參加這個香港書展，耐人尋味？哈哈！」
彭志銘一年前曾向《BBC中文》記者指出，香港書展舉行期間的收入，佔次文化堂全年總收入40%或以上。換言之，缺席書展即意味著收入大減。
而在書展開幕的兩個月前，香港媒體報導，「有種文化出版社」、「山道文化出版社」及「蜂鳥出版」三家書商被香港貿易發展局拒絶參展，但沒有說明原因。
這三家出版社在2021年香港書展上發表了與2019年反對《逃犯條例》修訂案示威——即「反送中」示威——有關的《元朗黑夜》等著作，遭親建制團體向香港警察國安處報警，並向貿發局投訴，又被《文匯報》和中共《人民日報》旗下《環球時報》點名，指控它們「利用文化來扭曲下一代的價值觀，企圖挑起大眾對國家的仇恨，嚴重挑戰國家的主權和權威」。
其中，山道文化由前中學教師楊子俊於2016年成立，他在「反送中」示威爆發初期，於6月12日衝突中遭防暴警察發射催淚彈擊中右眼，因此在社會運動圈子中為人所認識。《BBC中文》記者曾嘗試透過網絡社交平台邀請山道文化受訪，但未獲回應。記者多次致電其頁面所示之手機號碼，但處於關機狀態。
楊子俊今年4月被起訴「參與非法集結」罪，目前處於保釋候審狀態。他曾對《美國之音》電台稱，去（2021）年遭投訴後，有警員到場檢查攤位，並表明書籍並無問題。但他本人被起訴可能是香港貿發局阻止山道文化參展的原因之一。
書展主辦方香港貿發局多次拒絶評論「個案」，副總裁張淑芬也不止一次強調不存在對參展商或參展書籍的「預先審查」。她說歡迎任何獲香港專門法院——淫褻物品審裁處——裁定屬非暴力、非不雅、非淫穢的出版物參展，但「一定要守法，也要遵從我們的參展商守則」。
張淑芬在7月19日傳媒預展上說：「要是收到有人投訴，覺得他們的書可能有問題，我們一向都有機制……要是投訴者與執法部門跟進，需要我們提供有關這個案的資料，我們都會充分合作，配合調查。」
出版商香港文學館總策展人，作家鄧小樺說：「我相信是有些好大的壓力——我們稱之為『巨靈之掌』——壓下來，拍死一切，（碎塊）彈得滿處都是，有很多後果，但它不會理會，它只想撲殺面前的東西而已。」
「這不是香港習慣的營運和統治方法。」
目前人在台北的鄧小樺對《BBC中文》記者說，她沒有足夠的「內幕消息」去判別這到底是當局有意為之，還是有人自作聰明，「但我覺得這是沒有必要的……新特首上任該吹一片和風，社會大和解這樣，有些如此嚴厲的手段……大家不那麼開心」。
其他書商似乎確實感受到了寒風。《明報》引述「不願具名參展商的職員」稱，一本最近出版的書籍被其上司認為題材敏感，這位上司除了決定不把書帶來參展，還建議其他參展商也不要把這本書帶來出售。書店本身有售關於2014年「雨傘運動」或1989年北京「六四」事件的書籍也不帶來展銷。
一家名為「藍藍的天」的出版社也受到香港媒體關注，其參展書籍包括資深記者區家麟的多本著作。區家麟今年4月被香港國安警察拘捕，指控他涉嫌犯下《刑事罪行條例》下的「串謀發佈煽動刊物」罪，目前在保釋候查狀態。
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Z世代成消費市場潛力股，如何突破痛點搶攻新藍海？
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信用卡這類的支付方式對於Z世代而言還是有吸引力的，信用卡的回饋方式能讓Z世代邊賺邊花，消費與理財同時達成，弱勢回饋通路能夠滿足Z世代的消費習慣便能錦上添花。因此許多銀行開始紛紛與電商平台等合作，推出電商回饋加碼。
Z世代指從1990年代末期到2010前期出生的族群，首批Z世代族群已逐漸步入社會，開始有了消費力。根據美國銀行《OK Zoomer：Gen A Primer》的分析報告，預測2030年Z世代將佔全球購買力的四分之一以上，是品牌不可忽視的重要族群。
Z世代成市場消費主流，解密Z世代消費習慣
Z世代被稱為數位原生代，在3C產品與社群媒體中長大，習慣透過數位科技來表達自我及與世界建立連結，也喜歡擺脫框架，展現特色，消費行為是他們表達自我的媒介之一。解密Z世代的消費習慣，Z世代成長於數位金融蓬勃發展的時代，數位支付平台越來越普及，只要擁有行動裝置就可以進行消費，因此金流對他們來說，並非掌握在手中的實體交易媒介，而是流動的數字，因此也較為敢衝敢花。
Z世代認為勤奮工作並不是財富成長的唯一方式，開源理財能幫助自己有更多的資本可以運用，且網路的資訊無遠弗屆，線上理財教學平台十分多元，因此Z世代也比父母輩有更多機會且更早接觸理財，對優惠的敏感度也提升，例如在消費之前會上網爬文比價、使用哪張信用卡較為優惠、回饋點數較多、較實用？哪裡可以得到優惠券？
另外，Ｚ世代生長在資訊爆炸的時代，快狠準的資訊和流程才能抓住他們的偏好，因此簡化的消費流程更是他們所求，尤其是即時順暢的使用體驗，能讓他們滿足當下的享受，更能打中他們的痛點。
想搶攻Z世代市場，傳統消費方式阻礙多
放眼望去目前的金融機構，雖然都想要搶攻Ｚ世代的市場，但傳統的模式卻仍豎起一道高牆。如傳統信用卡的優惠主要綁實體，但對於Ｚ世代消費者而言，他們重視數位體驗且已習慣在線上消費，不管是3C用品、化妝品、日常用品，甚至保險等服務都能在電商平台搞定，實體的優惠方式對Z世代而言拉力不足。
除此之外，過去信用卡核卡過程繁複、時間久，尤其是身為信用卡小白、沒有任何信用紀錄的Z世代，等待核卡的過程也會較久；再加上許多信用卡的首刷禮，都有要求在核卡的30~50天內完成條件，但是從核卡後到拿到卡片的期間便已耗上幾天，無形中也提高了優惠門檻。等拿到信用卡後，Z世代當下的消費欲望也已經消失。
點數跨業串聯，新興理財方式打中Z世代痛點
難道信用卡對Z世代而言已經是過去式了嗎？信用卡這類的支付方式對於Z世代而言還是有吸引力的，信用卡的回饋方式能讓Z世代邊賺邊花，消費與理財同時達成，弱勢回饋通路能夠滿足Z世代的消費習慣便能錦上添花。因此許多銀行開始紛紛與電商平台等合作，推出電商回饋加碼。電商回饋對於Z世代的吸引力龐大，近期電商和零售商不斷在擴展自己的金融生態圈，積極發展通路，因此電商回饋常常不僅能運用在電商平台，甚至是包抄線上線下通路，全面覆蓋消費者的生活圈。
近期台灣電商PChome與中華電信、中國信託推出ALL ME卡，主打無須綁定實體卡，即時綁定就能夠即時在Pi拍錢包、PChome 24h購物及Hami Pay進行消費；另外，特別首創業界全新點數架構，突破過去跨業轉換不易的門檻，讓回饋點數可同時跨平台自動累點顯示、兌點，消費者可依據當下使用需求，自由選擇要以「P幣」或「Hami Point」進行抵用，更提供橫跨電商、電信、四大超商、百貨、生活繳費等指定通路最高12%回饋，升級服務體驗，累計全台超過38萬個通路都可以使用。
為了提升Z世代的消費體驗，中國信託ALL ME卡推出快發服務，讓申請者無須綁定實體卡，在核卡當下就能夠進行即時消費。在中國信託ALL ME卡推出不久，便可看到討論區消費者回饋幾乎是「秒核」並能立即綁定進行消費，更吸引許多Z世代投入辦卡行列。
Z世代較長輩世代重視消費流程與體驗，若能了解Z世代的消費習慣對症下藥掌握未來市場趨勢，即使是傳統的消費方式，也能有新玩法進而奪得先機。
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