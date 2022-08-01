英國政府阻止曼徹斯特大學出售「視覺傳感技術」給中企，避免被用於軍用無人機和導彈之上

英國政府以國家安全理由，頒令阻止曼徹斯特大學（University of Manchester）向一家中國企業批出視覺傳感技術使用權許可。這份命令是以英國商業、能源和產業戰略大臣誇西・克沃滕（Kwasi Kwarteng）名義，引據《2021年國家安全與投資法》簽發。該法令自今（2022）年起正式生效。

據《泰晤士報》（The Times）報導，英國政府認為是次被禁出售的技術，有可能被用於軍用無人機和導彈之上。曼徹斯特大學表示將遵從政府頒令，但同時稱，校方「備有完善的內部制度來審視擬議的國際協議」。曼徹斯特大學發言人稱：「本案遵從了有關制度，並且根據立法，我們自願將此協議提交給了英國政府。」

BBC已聯繫中國駐英國大使館尋求評論。

「安全風險」

協議中的買方是北京無限視覺科技有限公司，其網站介紹稱：「我們掌握尖端的3D渲染技術，為住宅文化和商業項目提供逼真的靜止圖像、動畫和虛擬現實……主要利用計算機圖形圖像技術進行視覺設計和創作。」

根據協議，無限視覺科技將利用「Scamp-5」與「Scamp-7」視覺傳感器，開發、測試與驗證、生產、使用並銷售獲授權產品。

Photo Credit: Getty Images / BBC News

據曼徹斯特大學網頁介紹，這些傳感器不會輸出影像，而是會「高速且低能耗地」自動計算，可應用於「機械人、VR（虛擬實境）、自動汽車、玩具（與）偵察」上的「新型內載視覺應用」。

英國商業大臣克沃滕稱，有關技術「或會被用於建設國防或科技能力，而這將對英國構成國家安全風險」。

剛在執政保守黨黨魁選舉中，被淘汰的下議院外交事務委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）在Twitter上表示歡迎政府的決定。他說：「我們不該任由北京買斷英國的創新技術。」

Good to see @KwasiKwarteng use the powers many of us have called for. We shouldn’t let Beijing buy up British innovation. https://t.co/c6Ep7hABOA — Tom Tugendhat (@TomTugendhat) July 20, 2022

BBC中國媒體分析員凱麗（Kerry Allen）報導，中國微博網民猛烈批評英國政府此次決定，一些人認為英國必須與中國企業合作，才能跟上中國快速發展的技術。

今年早些時候，克沃滕對荷蘭安世半導體（Nexperia）收購英國新港晶圓廠（Newport Wafer Fabrications）展開國家安全調查。安世半導體實際持有者是中國上海上市公司聞泰科技。

專家指出，新港晶圓廠的產品並非什麼尖端科技，但評論人士認為，這家工廠對英國有戰略重要性。

本月初，英國軍情五處（MI5）處長肯・麥卡雷姆（Ken McCallum）與美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗・雷（Christopher Wray）共同向商界與學術界領袖發出警告，稱北京意欲獲取「領先世界的專長、科技、研究與商業優勢」。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航