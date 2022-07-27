遞出橄欖枝：中國真的願意改善與澳洲的關係嗎？

與澳洲的緊張關係不斷升級多年後，中國最近似乎突然改變了主意。

據《路透社》報導，中國外交部長王毅上週表示：「中方願把脈（雙邊關係），再校凖，再揚帆。」

兩年多來，澳洲政府一直無法讓中國政府接起電話，更不用說同意會面了。

但是兩國國防部長在6月會晤，外交部長在本月早些時候的G20峰會期間舉行了會晤，這可能是關係解凍的一個跡象。這有多重要？

「話語很重要」

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）希望這次會談是「穩定澳中關係的第一步」。

2018年澳洲禁止中國電信公司華為參與5G網絡建設，隨後澳洲要求調查COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病毒源頭，批評中國在新疆和香港的人權紀錄，中澳關係惡化。

作為回應，中國對澳洲的出口商品，從大麥、龍蝦到木材和煤炭設置了貿易壁壘，並切斷了所有部長級接觸。

澳洲葡萄酒業受到的衝擊尤其嚴重。在2020年關稅生效之前，中國是澳洲最有利可圖的市場——佔其全部出口收入的三分之一。

但自從澳洲總理安東尼・艾巴尼斯（Anthony Albanese）在5月當選後，有了一些雙邊活動，一些人認為這讓人感到樂觀。

澳洲智庫洛伊研究所（The Lowy Institute）研究員徐元敬（Jennifer Hsu）說，在這個時候，一切都只是說辭。

「我不認為這是橄欖枝，我不會說這是重置，」她對BBC表示，「兩方目前都未有任何承諾。」

但她表示，澳洲方面的語調轉變，不再有莫里森（Scott Morrison）政府的「捶胸」示強之舉，仍然是一件大事。

北京曾批評澳洲前政府的言論，包括當時國防部長彼得・達頓（Peter Dutton）將中國與1930年代德國相比，並說澳洲必須「為戰爭做凖備」。

王毅在本月初提到了這一點，稱坎培拉和北京之間緊張關係的「根本原因」是「不負責任的言行」。

「在中國或亞洲文化中，面子尤其重要，」徐元敬說。

「話語對北京來說很重要。很明顯，北京的言辭和回應確實表明它被冒犯了。」

徐元敬說，作為回報，北京緩和了其煽動性的言論，但雙方必須用行動跟進新的說辭。

雙方想要什麼？

王毅說，澳洲可以做一些事修復關係。本質上來說，澳洲要對待中國「像一個合作伙伴，而不是對手」。

一些人將他的觀點解釋為要求澳洲停止批評中國，並避免轉向美國這樣的國家來限制北京在太平洋等地的影響。

澳洲國際事務研究所執行董事布萊斯・韋克菲爾德（Bryce Wakefield）說，中國的要求「不太可能」對澳洲政策產生任何影響。

黃英賢反覆強調，澳洲不會做出「讓步」，她說：「澳洲政府換了，但我們的國家利益和政策環境沒有改變。」

另一方面，澳洲的主要關鍵點是貿易。它指責北京「經濟脅迫」。

韋克菲爾德說：「澳洲想要的是中國公平對待它。」

澳洲還想要中國方面釋放其拘押的記者成蕾和作家楊恆均。

Photo Credit: Twitter/Getty Images / BBC News 楊恆均和成蕾的支持者說，指控他們從事間諜活動是毫無根據的。

徐元敬和韋克菲爾德同意，可能會在貿易方面有一些進展，但其他的妥協很難達成。

「我不認為中國會突然改變立場，允許澳洲公民獲得自由，」韋克菲爾德說。

真正的變革範圍尚不清楚

考慮到兩國都希望做出艱難的妥協，實際情況會有所改變嗎？

韋克菲爾德說：「我認為中國意識到它在某種程度上已經把自己逼到了牆角。」

「（它）對澳洲的強硬言論沒有對澳洲的外交政策產生任何影響……而中國實施的有效貿易制裁，澳洲經濟一直未受其影響。」

徐元敬堅信中國確實需要澳洲，尤其是現在。

「這並不是說澳洲在軍事力量方面特別強大……而即將到來的冬季，澳洲是安全能源的潛在提供者。」

去年，中國遭受了電力短缺，數百萬人沒有供暖，政府將尋求避免反覆停電會帶來的麻煩。

烏克蘭戰爭進一步限制了能源供應，它可能會轉向澳洲，澳洲是一流的煤炭出口商。

但是，儘管已經交換了較溫暖的言辭，但其他挑戰也加劇了。

上個月，澳洲指責中國一架戰鬥機在南海空域靠近澳方一架偵察機，並作出危險動作。

據澳洲廣播公司報導，不久後，一艘澳洲軍艦在這片中國宣稱為其領土的國際水域航行時，被一艘核動力潛艇、一艘軍艦和多架飛機跟蹤。

徐元敬說，這些遭遇是一個警告。

「（北京）想要表明它是一種力量，它是一種軍事力量……而且他們的善意肯定是有限度的。」

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰