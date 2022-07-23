俄烏戰爭將滿5個月雙方達穀物出口協議，聯合國秘書長：黑海上亮起一座希望的燈塔
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如今達成的這項協議確保了船隻通行的安全，一座控制中心將會建置在伊斯坦堡，聯合國、土耳其、烏克蘭及俄羅斯的官員都會進駐於此中心，確保與協調船隻通行過程。船隻也必須接受檢查，確保船上載送的不是武器。
（中央社）美國昨（22）日承諾提供無人機等更多軍援給烏克蘭，也正研議是否提供戰機。俄羅斯入侵烏克蘭將滿5個月，雙方烏東持續激戰，但仍達成穀物出口協議有助緩解全球糧食危機。
《路透社》報導，俄羅斯與烏克蘭22日在土耳其伊斯坦堡簽署一項重要協議，讓穀物得以從黑海港口運出。但雙方代表不願同桌入席，也避免在簽署儀式上握手，反映兩國仍互相抱持敵意。
澤倫斯基：失土得先收復，才有可能停止戰火
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）樂見這項協議能讓價值約100億美元的穀物順利出口，有助於緩解全球糧食短缺的危機。
但在戰事方面，澤倫斯基說要先收復失土，才有可能停火。他接受《華爾街日報》訪問時說：「暫停與俄羅斯聯邦的衝突，等於是給他們喘息時間。我們的社會認為，必須先解放所有領土，然後才能談判未來數百年要做些什麼、要如何活下去。」
這項出口協議可望向全球市場以部分較低的價格供應更多小麥、葵花油、肥料等產品，包括人道援助所需，讓貧窮國家的數千萬人免於饑荒，
一名聯合國官員說，22日簽署的另一項協議也將讓俄羅斯穀物得以出口，聯合國歡迎美國和歐洲聯盟明確表態，他們的制裁措施不會應用於這些穀物運輸上。
雖然協議文本中並沒提到「停火」一詞，但官員們表示會確保船隻安全進出港口，等同為船隻和相關設施而「實質停火」。
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）說：「今天，黑海上亮起一座燈塔。在這個無比需要這個指路明燈的世界裡，亮起了一座希望…可能性…和慰藉的燈塔。」
美國《全國公共廣播電台》（NPR）報導，烏克蘭是世界上小麥、玉米及葵花油的前幾大出口國之一，但俄羅斯對該國的入侵與對船隻的封鎖，終止了相關的貨物運輸。有一部分的穀類目前改以經由歐洲的鐵路、公路或是河流輸出，重要的商品像是大麥和小麥的價格，在過去五個月以來因此飆升。
如今達成的這項協議確保了船隻通行的安全，一座控制中心將會建置在伊斯坦堡，聯合國、土耳其、烏克蘭及俄羅斯的官員都會進駐於此中心，確保與協調船隻通行過程。船隻也必須接受檢查，確保船上載送的不是武器。
依據英國《BBC》整理聯合國糧食及農業組織2020年的數據，該年全世界最仰賴烏克蘭小麥的前五名國家分別為摩爾多瓦、黎巴嫩、卡達、突尼西亞及利比亞。
戰事前線近期無重大進展，美國宣布再提供2.7億美元援助
俄軍6月底和7月初在盧漢斯克州（Luhansk）東部奪下最後兩個由烏克蘭掌控的城市，此後戰事前線就沒有重大進展。烏克蘭武裝部隊參謀部表示，俄方22日在前線砲轟數十個據點，但未拿下任何領土。
參謀部還表示，俄軍未能控制頓內茨克（Donetsk）東北部烏格列戈爾斯卡（Vuhlehirska）的烏克蘭第2大發電廠，還試圖從利西昌斯克（Lysychansk）向西推進，但被攔阻下來。
西方國家提供給烏克蘭的武器數量愈來愈多，包括美國的高機動性多管火箭系統（HIMARS，又稱海馬士），烏克蘭政府希望這些武器能有助於收復失土。
俄國國防部表示，俄軍已於本月5日到20日摧毀4套海馬士系統，但美國與烏克蘭予以否認。路透社無法確認戰場上的相關消息。
美國白宮22日宣布再提供價值約2.7億美元的援助，同時正初步研議是否要提供戰機給烏克蘭，但不會在近期決定。
新聞來源
- 俄烏激戰中達成穀物出口協議 美再軍援烏克蘭（中央社）
- Ukraine, Russia agree to export grain, ending a standoff that threatened food supply（NPR）
- Ukraine war: Deal signed to allow grain exports to resume by sea（BBC）
延伸閱讀
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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薩爾瓦多的喬瓦尼：在農田中辛勤耕耘，等待夢想實現的孩子
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在薩爾瓦多，貧困的家庭使童工現象普遍，據統計三分之二的童工從事務農或雇工工作，生活艱困。但最近年僅11歲的喬瓦尼加入世界展望會兒童資助計畫，生命因此產生巨大轉變。
根據聯合國兒童基金會（UNICEF）及國際勞工組織（ILO）的綜合報告，過去4年全球增加了840萬名童工、達到1.6億人。在薩爾瓦多，三分之二童工生活在農村地區，主要從事務農或雇工工作，其中55%的孩子來自貧困家庭。
年僅11歲的喬瓦尼（Geovanni），小小雙手佈滿耕作時工具使用不慎而受傷的疤痕，臉頰也因長期農事工作曬傷，但他雙眼中卻依然閃爍著光。
「我7歲就在玉米田幫爺爺的忙，去年收穫季節時，我開始去其他人的田裡工作。因為爸爸愛喝酒，家裡只靠媽媽賣雜貨生活，我很希望一起幫家裡賺錢，有了錢，家人才有食物。媽媽答應我的請求，前提是我不能因為工作輟學。」
有工作的日子，喬瓦尼清晨5點就得起床，5點半出門、6點上工，一直在田裡工作到中午12點，再利用下午去學校上課。這樣工作大半天後，可以賺到約7美元，他會拿一半工資購買食物，另一半付學費。
「烈日下工作很難熬，使用鋤頭也要很專心，不然容易發生意外。我只受過一點小傷，沒出過大事故，其他大人也特別照顧我、教我怎麼做。我喜歡工作，更喜歡學習，我希望未來可以學會修理機械器具。」
就讀七年級的喬瓦尼，在校每科成績都達到B以上，同村的20個同學感情很好，大家常玩在一起，一些同學也是他的「同事」。最近，喬瓦尼加入世界展望會兒童資助計畫，收到資助人寄來的信和一份特別禮物──送給全家人的新衣服和食物，令他開心不已。
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