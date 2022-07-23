日本批准《2022防衛白皮書》：台灣局勢記載頁數較去年倍增，新設章節分析俄羅斯侵略烏克蘭
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有關兩岸（台灣與中國）的軍事平衡，防衛白皮書指出，整體而言，朝對中國方面有利的方向變化，其差距有年年擴大的傾向。今後兩岸軍力的強化、美國的對台軍售、台灣自主開發國防主力裝備等情形值得關注。
（中央社）日本政府內閣會議昨（22）日上午批准2022年版防衛白皮書，其中有關台灣局勢的記載頁數比去年版倍增。內容首度指出對台灣局勢相關動向，將與國際社會合作，保持更密切關注。
2022年版防衛白皮書的重點包括俄羅斯對烏克蘭的侵略對國際局勢造成的影響、美中競爭與台灣有關的局勢、科技發展對安全保障造成的影響、國家安全保障戰略等的擬定、加強防衛力、經濟安全保障等。
記載台灣內容，頁數增為10頁
在日本防衛大臣、前首相安倍晉三的胞弟岸信夫主導下，2021年版的防衛白皮書首度將台灣從中國的章節分離，放入新增的「美中關係」章節中獨立介紹，頁數5頁，而2022年版的頁數倍增為10頁。
這份防衛白皮書新設章節分析俄羅斯侵略烏克蘭。內容指出，這情況難保不會對涵蓋亞洲在內的地區帶來誤以為可片面改變現狀的情況，是絕對不能被容許的。
有關台灣局勢，防衛白皮書內容寫道，美國川普政府上台以後對台灣的關注提升，現在的拜登政府將中國視為挑戰美國的繁榮、安全保障及民主價值觀的最大競爭對手，對有關台灣的問題等，美國與同盟國、夥伴國合作牽制中國的外交態度鮮明。
比如說，拜登政府上台以來，美日高峰會談、七大工業國集團（G7）峰會、美國與歐盟（EU）峰會等國際會議上多次言及「台灣海峽和平穩定的重要性」。拜登政府還呼籲支持台灣有意義的參加聯合國組織，推動台灣國際地位的提升。
防衛白皮書指出，美國根據台灣關係法對台灣軍售，2019年對台灣出售66架F-16V戰機等，這是美國時隔27年對台灣出售戰機。美國還對台灣出售長程空對地飛彈、地對艦飛彈等。2021年美國通過的2022年度國防授權法也明載將持續對台灣提供國防裝備。
此外，拜登政府上台後派艦艇通過台灣海峽的情況頻繁，2021年10月總統蔡英文對美媒表示有美軍以訓練為目的來到台灣。
防衛白皮書還言及，近年中國在台灣周邊的海空域加強著陸登陸、戰力投射訓練，且發言牽制台灣及國際社會的案例趨於明顯，兩岸軍事緊張升高的可能性難排除。
防衛白皮書寫道：「有關台灣，美中對立可能趨於明顯。台灣局勢的穩定，對我國（日本）的安全保障而言、對國際社會而言是很重要的，我國有必要保持更密切關注。」
有關兩岸（台灣與中國）的軍事平衡，防衛白皮書指出，整體而言，朝對中國方面有利的方向變化，其差距有年年擴大的傾向。今後兩岸軍力的強化、美國的對台軍售、台灣自主開發國防主力裝備等情形值得關注。
此外，受到2022年2月俄羅斯侵略烏克蘭的影響，有人認為中國可能武力犯台。蔡總統先是指出烏克蘭與台灣情況不同，也下令對台海的軍事動向及「域外勢力」對台灣發動的「認知戰」要加強警戒。
防衛白皮書指出，中國在以東海為首的海空域，試圖以力片面改變現狀，同時擴大和活絡化軍事行動。中國對台灣加強施以各種壓力，以力量改變現狀的情形，不僅是印度太平洋，也是世界共通的課題。基於這樣的觀點，日本將與同盟國美國及友好國、國際社會合作，更抱持緊張感注視相關動向。
中國在安全保障令人強烈憂慮的趨勢「近年進一步增強」
對中國軍力的分析，防衛白皮書指出，中國國防費具體內容不透明，持續增加國防費，以核武、彈道飛彈戰力等為主，中國軍力的質與量廣泛、急速地強化中。防衛白皮書言及，中國善用人工智能（AI）等尖端技術行「智能化」，企圖打造「世界一流的軍隊」。
防衛白皮書強調，中國在安全保障上令人強烈憂慮的趨勢，近年進一步增強。此外，中國可能與對烏克蘭發動侵略的俄羅斯深化軍事合作，日本有必要注意。
防衛白皮書在有關俄羅斯侵略烏克蘭的新章節中，記載中俄強化軍事合作。內容指出，俄羅斯在侵略烏克蘭後，於今年5月，中俄轟炸機在日本周邊聯合飛行等，這對環繞日本的安全保障環境不僅帶來直接的影響，也對美國、歐洲帶來戰略上的影響。
防衛白皮書言及，日本政府為了因應安保環境的變化，預定於年底修訂有關外交及防衛政策的基本方針「國家安全保障戰略」等。防衛白皮書說明，在修訂之際，包含「反擊能力的持有」等也將做討論。除了要加強日本的防衛力，也要加強美日同盟、與共享普世價值的國家擴大合作。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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在溫泉的「聖地」長崎縣雲仙市，享受從源頭流出的酸性硫磺泉
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位於日本長崎縣海拔約700米的溫泉小鎮──雲仙市，幾乎可被稱為日本溫泉起源聖地，擁有豐富的酸性硫磺溫泉、地熱景觀以及美食佳餚，非常適合想要遠離塵世、度過一段特別時光的旅行者們。
長崎縣雲仙市
在過去「溫泉」不是「ONSEN」而是「UNZEN」（雲仙），據說長崎縣島原半島的雲仙很久以前就被稱為「溫泉山」（UNZENSAN）。這是一個或許該被稱為日本全國「溫泉」之起源地的「聖地」。
由火山氣體、地下水和雨水混合而成的美肌溫泉
雲仙或許對平時習慣「價錢便宜、距離近、時間短」的旅行者來說，會覺得有點距離。這是座位於海拔約700米的溫泉小鎮，被島原半島高達1000米的山脈環繞，距離長崎機場和長崎市需要1.5個小時的車程。而從羽田機場坐飛機到長崎機場大約需要2個小時，這可不是讓你隨便穿個拖鞋就可以出門的距離。
然而，旅行本來就是這樣的事情。遠離塵世，度過一段平時看不到或體驗不到的特別時光。「雲」之上的「仙」人們居住的另一個世界，是忘卻日常生活的理想場所。光是去一趟「雲仙地獄」享受被蒸氣包圍、觀賞被稱為「溫泉餘土」的白土覆蓋的廣闊景觀，就應該能夠體驗到非現實生活的世界。還可以從步道觀賞包括「阿糸地獄」、「清七地獄」、「大叫喚大地獄」等三十多個地獄，這些噴出的蒸汽來源是從地下岩漿室升起的火山氣體，以及氣體與地下水和雨水混合而成的溫泉。
在今年迎來創業118週年的「雲仙有明飯店」（TEL：+81-957-73-3206），您可以享受直接從源泉引流而來的溫泉。據說酸鹼度為1.9的強酸性硫磺泉有收緊皮膚的作用，只需要輕鬆地泡一下，就能讓你的身心得到放鬆，體驗一邊聽著流淌的潺潺水聲，一邊在露天浴池中溫暖身心的奢侈享受。晚餐時您還可以品嚐到使用小濱港炸鮑魚和使用當地島原產日本和牛烹調成的精美菜餚。
館內陳列著明治和大正時代的餐具和器物，給人一種老字號飯店的感覺，但從去年開始負責人平湯晃先生認為「飯店沒有跟上時代的變化」，而開始了一些新的嘗試。其中之一是推出邊在飯店工作，並幫忙在社群發文的話，就可以獲得住宿費折扣的「包住宿副業工作假期」服務。再下個月，還將重現昔日的熱鬧繁華場景的「雲仙浪漫高爾夫」活動，以作為外國人的避暑勝地。在這個活動中，客人們可以換上燈籠褲在「雲仙高爾夫球場」打球後，品嚐昭和時代初期在英國流行的美食。此外飯店也邀請以神奈川縣為主要活動據點的食育活動專家的川村裕子來擔任「遠距老闆娘」，對員工教育和公關活動也相當重視。運氣好的話，說不定有機會碰到這位一個月只有四分之一的日子住在雲仙的，日本第一位新型態的旅館老闆娘。
從普玄山噴發而誕生的「平成新山」
於 1913 年（大正2年）開業的「雲仙高爾夫球場」（TEL：+81-957-73-3368），是日本最古老的大眾球場。球場座落在在雲仙天草國家公園內，可以一邊打球一邊隨著四季變化欣賞美麗的風景，結束後再搭30分鐘車程回到溫泉小鎮，泡了溫泉出汗後配上一杯啤酒更是好喝。
從高爾夫球場駕駛汽車，穿過觀光公路前往仁田峠，就能從展望台近距離看到1991 年（平成 3 年）因普玄山噴發形成的「平成新山」。崎嶇的山面，似乎向我們傳達雄偉的大自然的可怕。如果您乘坐雲仙纜車到妙見山山頂，則可以欣賞到360度壯大的環繞景觀。
提供「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）名酒的物超所值居酒屋
位於雲仙南邊南島原市的「吉田屋」（TEL：+81-957-82-2032）是1917年（大正6年）創立的釀酒廠，他們使用名為「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）的傳統釀造技術。「長木棒」是被當作平衡桿的堅硬樹木，只要對木棒施加壓力，慢慢壓榨，就可以製作出清爽無雜味的清酒。在現在以機器壓榨為主流的時代，日本全國僅剩5、6個釀酒廠使用這樣的方式。
在同地一草町的「繽紛四季 Hiro」（四季彩々ひぃろ，TEL：+81-957-87-3342）是深受當地人喜愛，物超所值的居酒屋，包括現炸的鯖魚和黄尾鰤（平政）生魚片外，窯烤鰤魚、豬五花肉串燒和雲仙火腿等料理讓您吃到滿足。
位於雲仙北側山腳的「岩戶神社」則是一個傳說從前繩文人曾經居住過的，洞穴狀神體能量景點，被巨大的柏樹和杉樹環繞，宛如動畫《魔法公主》的世界。
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